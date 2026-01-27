"قوات سوريا الديمقراطية"... النشأة والمصير

- في 2014، استغل تنظيم داعش الانقسامات السورية للسيطرة على أراضٍ واسعة، مما دفع الولايات المتحدة لتأسيس التحالف الدولي ودعم فصائل معارضة، لكن جبهة النصرة استولت على الأسلحة الأمريكية. - دعمت الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب الكردي" وأسست قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي أصبحت قوة عسكرية مهمة، رغم منعها من محاربة داعش في ريف حلب الشمالي. - بعد سقوط نظام الأسد، واجهت قسد تحديات مع السلطة الجديدة، وفضلت الولايات المتحدة التحالف مع الدولة السورية، مما أدى إلى توترات تتطلب إعادة النظر في الإعلان الدستوري لضمان مشاركة الأكراد.

استغل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بداية عام 2014 الانقسامات بين فصائل المعارضة السورية للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، فوسّع من وجوده بسرعة، فكان صيف 2014 عنواناً لهذا التوسّع عبر سيطرة التنظيم على مدينة تل أبيض وعين العرب ـ كوباني أواخر أغسطس/ آب، ثم إخراجه الجيش السوري من مطار الطبقة العسكري جنوبي محافظة الرقة.

شكل هذا التطور رعباً للغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة، لا بسبب التداعيات الاستراتيجية لهذا التنظيم على قوات النظام السوري والمعارضة ومن ثم المجتمع السوري، فهذا خارج المُفكّر فيه غربياً، وإنما بسبب الخوف من تحول التنظيم (ذي الأيديولوجيا الجهادية العالمية) إلى دولة حقيقية بسيطرته على أراضٍ واسعةٍ فيها بنى تحتية ومؤسّسات قائمة، كما حدث مع تنظيم القاعدة حين وجد في طالبان ـ أفغانستان دولة قائمة.

أسست الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول عام 2014 التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سورية والعراق، وحاولت على الفور العمل على تشكيل صحوات سورية، مشابهة للتي نفذتها سابقاً في العراق، فكانت البداية مع جبهة ثوار سورية بقيادة جمال معروف، غير أن جبهة النصرة سرعان ما قضت عليها في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. انتقلت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى البحث عن حلفاء في الجيش السوري الحر لمحاربة تنظيم "داعش"، شرط أن يكون الهدف محاربة هذا التنظيم لا محاربة قوات النظام السوري، على الأقل في تلك المرحلة.

رفضت فصائل المعارضة جميعها المطلب الأميركي، لكن الأخيرة وجدت ضالتها في حركة "حزم" التي كانت قد تأسست بداية 2014 من بعض الفصائل التابعة للمجالس العسكرية، وبمباركة رئيس أركان الجيش الحر آنذاك، اللواء سليم إدريس، وسرعان ما تلقت الحركة دعما عسكرياً أميركياً (صواريخ تاو).

وأيضاً، حظيت الفرقة 13 بدعم عسكري أميركي (صواريخ بي جي إم ـ 71 تاو المضادة للطيران). لكن مصير هذين التنظيمين كان مثل مصير جبهة ثوار سورية، حيث قضت جبهة النصرة عليهما تماماً، واستولت على الأسلحة الأميركية.

بعد ذلك، ومع الانتصارات العسكرية التي حققتها "داعش" في الشمال السوري، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المدعوم من حزب العمال الكردستاني (PKK) عن وجود "وحدات حماية الشعب الكردي"، بوصفها جناحه العسكري.

لم تسمح الولايات المتحدة وروسيا لـ "قسد" بمحاربة "داعش" في ريف حلب الشمالي، فقد تُركت هذه المهمة للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة تحت اسم اختارته تركيا "درع الفرات"

"قسد" و"داعش"

مع نجاح "وحدات حماية الشعب الكردي" في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، أخذت الولايات المتحدة قرارها بدعم القوات الكردية في مواجهة "داعش"، ولكي تُضفي على الجبهة العسكرية الجديدة صبغة وطنية، أسّست الولايات المتحدة قوة عسكرية من مختلف مكونات الشعب السوري. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، جرى الإعلان عن نشوء قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من "التحالف العربي السوري، جيش الثوار، غرفة عمليات بركان الفرات، قوات الصناديد، تجمع ألوية الجزيرة، المجلس العسكري السرياني، وحدات حماية الشعب الكردية، وحدات حماية المرأة الكردية".

وعلى الرغم من هذا التعدّد، بقيت وحدات حماية الشعب الكردية، ووحدات حماية المرأة الكردية العمود الفقري للتنظيم العسكري الجديد، كما بقيت سياسة "قسد" مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. وظهر هذا بوضوح بعد شهرين تماماً من تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، فمن أجل تمتين خط سياسي موازٍ، بحيث لا يقتصر حضورها على الجانب العسكري فحسب، وإنما تشكيل مؤسّسات تكون بمثابة قاعدة لحكم طويل الأمد، وفق رؤية سياسية واضحة المعالم، جرى في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2015 الإعلان عن تأسيس مجلس سورية الديمقراطية (مسد) ممثلاً سياسياً لـ "قسد" التي أطلقت، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ريف الحسكة الجنوبي، هي الأولى منذ تأسيسها، ونجحت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه بالسيطرة على مدينة الهول في الحسكة، إضافة إلى 196 قرية وعشرات المزارع. وشكلت هذه العملية بداية مسار تحرير سورية من سيطرة "داعش"، ثم ألحقت بعمليات أخرى، نجحت فيها بطرد التنظيم من عين العرب ـ كوباني مطلع 2015، ثم السيطرة على سد تشرين، ثم منبج (أغسطس/ آب 2016) فالرقة (أكتوبر/ تشرين الأول 2017).

في هذه الأثناء، لم تسمح الولايات المتحدة وروسيا لـ "قسد" بمحاربة "داعش" في ريف حلب الشمالي، فقد تُركت هذه المهمة للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة تحت اسم اختارته تركيا "درع الفرات" التي انتهت في 29 مارس/ آذار 2017.

ومع خسارة التنظيم لريف حلب الشمالي وللرقة، هرب عناصر "تنظيم الدولة" إلى الباغوز في محافظة دير الزور، وجعلوا منها معقلهم الاستراتيجي الأخير، لكن المعركة انتهت في مارس/ آذار 2019 بهزيمة ساحقة لهم، جعلت من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب يُعلن في 22 الشهر ذاته هزيمة التنظيم بنسبة 100%.

أربك هذا الواقع الجديد تركيا، وجعلها تدفع بكل طاقتها لإبعاد "قسد" عن حدودها الجنوبية، فحدثت تفاهمات بين أنقرة وموسكو، وبين أنقرة وواشنطن التي توشك على تحقيق هدفها الرئيس في سورية (تدمير داعش). وبالتالي، حصول تغيير في أولوياتها، أو بعبارة أخرى، العودة إلى سياساتها التقليدية التي تأخذ موازين القوى الإقليمية بالاعتبار. وجرت عملية "غصن الزيتون" التركية بمشاركة فصائل "الجيش الحر" التي انتهت في مارس/ آذار 2018 بالسيطرة على مدينة عفرين والمنطقة المحيطة بها في ريف حلب الشمالي الغربي الخاضعتين لسيطرة "قسد".

وقد ظهرت البراغماتية الأميركية بشكل أكثر وضوحاً حين غضّت الطرف أيضاً عن عملية نبع السلام التركية التي سيطر فيها الجيش التركي وفصائل المعارضة على شريط حدودي في عمق الأراضي السوري بنحو 30 ـ 40 كلم، يمتد من مدينة تل أبيض في الرقة إلى رأس العين في الحسكة.

ما بعد "داعش"؟

على الرغم من تراجع أهمية "قسد" وفق المعايير الاستراتيجية الأميركية بعيد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن الاستغناء عنها أميركياً لا يزال بعيداً في ظل اعتبارات عدة: أولا، لا يزال هذا التنظيم يمتلك خلايا نائمة بين شطري الحدود السورية ـ العراقية، وإن كان تأثيرها ضعيفاً، وربما يكون معدوماً لجهة إحداث تغيير مهم في الساحة السورية. ومع ذلك، لن تخاطر الولايات المتحدة بالتخلي عن "قسد" أو إضعافها في بلد يعاني انهياراً أمنياً شديداً، ويمكن، في أية لحظة، أن تحدث مفاجئات غير متوقعة.

ثانياً، امتلاك "قسد" سجوناً عدة تحتفظ فيهم بعناصر التنظيم المعتقلين، أهمها سجون الشدادي، غويران، جركين، ديريك، وهذه السجون تضم نحو تسعة آلاف معتقل من التنظيم، وهو عدد كبير. وقد اعتبرت هذه السجون بمثابة ورقة استراتيجية تمتلكها "قسد" التي هدّدت مراتٍ في حال تعرّضها لهجوم تركي أو من أي جهة أخرى، بإطلاق سراح عناصر التنظيم.

ثالثاً، سيطرة "قسد" على حقول النفط والغاز (العمر في دير الزور الأكبر من حيث المساحة والإنتاج، التنك وكونيكو شرق الفرات، رميلان والسويدية في الحسكة)، بما يمنع نظام الأسد من الاستفادة منها.

رابعاً، يُعتبر وجود "قسد" قوةً عسكرية مُسيطرة على مساحة جغرافية تصل حد 25 % من مساحة سورية، عاملاً ذا أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، إذ يسمح وجودها لواشنطن، ليس بالبقاء في الجغرافية السورية فحسب، بل أيضاً بامتلاك القدرة على إدارة الصراعات المحلية والإقليمية والدولية في سورية، ما جعلها إلى جانب روسيا لاعباً أساسياً.

خامساً، على الرغم من توجّه "قسد" بعد عام 2020 نحو روسيا وإشراكها في التفاهمات الداخلية، إلا أنها ظلت حاجزاً جغرافياً يمنع انتقال المقاتلين المؤيدين لنظام الأسد من العراق.

تراجعت "قسد" عن اتفاقها بحجة أن دمشق تريد استسلاماً كاملا لها، وهي حجة غير مقنعة، لأن "قسد" اطلعت على بنود الاتفاق قبيل التوقيع عليه

التحوّل الكبير... سقوط الأسد

شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قوية لقوات سوريا الديمقراطية، لا لأنها كانت مؤيدة للنظام السوري السابق، وإنما بسبب أن استراتيجيتها كانت مبنية على استمرار الوضع على ما هو عليه، بحيث يتحول وجودها مع مرور الزمن إلى ما يشبه الدولة في مناطق سيطرتها شمال سورية وشمال شرقها، بما يشبه حالة إقليم كردستان العراق.

كان طبيعيا أن ترفض "قسد" تسليم سلاحها التي عملت عليه سنوات للسلطة الجديدة في دمشق ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، وفي بيئة مضطربة أمنياً إثر السقوط المفاجئ لنظام الأسد، وفي ضوء انشغال الشرع ببناء سيطرة أمنية، والانشغالات العسكرية في الجنوب (السويداء) والشمال الغربي (الساحل) وجدت "قسد" الفرصة لإعادة رصّ صفوفها والتمسّك بمطالبها التي تنحصر في الشق السياسي بإقامة نظام سياسي يقوم على التعدّدية والمشاركة، وليس على هيمنة طرفٍ على الأطراف الأخرى، كما ظهر في الإعلان الدستوري في 13 مارس/ آذار الماضي، وتنحصر في الشق العسكري برفض تفتيت "قسد"، وإنما بدمجها في وزارة الدفاع أفراداً.

كانت هذه النقطة الأخيرة السبب الرئيس في الخلاف، لأن البند الرابع من اتفاق 10 مارس (2025) بين الشرع وقائد "قسد"، مظلوم عبدي، جاء فضفاضاً ويحمل تأويلات عدة "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". ... وفي ظل هذه الأوضاع، كان طبيعيّاً أن تأتي شرارة الصراع في أية لحظة، وكان الأمر يتطلب شعور أحد الطرفين بفائض القوة، كي تتحوّل الشرارة إلى حرب، وقد حصل الشرع على هذا الفائض من الولايات المتحدة التي بدأت تعتبر التحالف مع الدولة السورية أهم بكثير من التحالف مع "قسد" التي تبقى، رغم قوتها، ذات عقلية مليشياوية، بمعنى أن أهدافها تبقى محصورة في نطاق ضيق بخلاف منطق الدولة، وجاء فائض القوة الثاني للشرع من إسرائيل عقب تفاهمات جرت بينهما في باريس برعاية أميركية.

كانت شرارة الحرب مع إطلاق عناصر من "قسد" النار على عناصر من الأمن السوري في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، ثم استهدافها منطقة الليرمون ودوار شيحان بالرشاشات الثقيلة. وقد وجد الشرع في هذا الخرق فرصة مؤاتية لبدء عملية عسكرية في حلب، غايتها إخراج "قسد" منها بشكل تام، ونجح خلال أيام قليلة بالسيطرة على الحيين، لتتوسّع تحرّكات الجيش السوري نحو دير حافل في المحافظة، في خطوة بدت مقدّمة نحو التوسع شرقاً في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وخلال أيام قليلة، تشبه ما جرى مع نظام الأسد، انهارت جبهات "قسد" بشكل متسارع، وكانت النتيجة سيطرة الجيش السوري على حقل صفيان النفطي وحقل الثورة بالقرب من مدينة الطبقة في محافظة الرقة (17 يناير/ كانون الثاني)، والسيطرة على مدينة الطبقة الاستراتيجية، وسد الفرات المجاور، وانسحاب "قسد" الأحد من حقل العمر النفطي (18 يناير/ كانون الثاني)، والسيطرة على مخيم الهول (21 يناير/ كانون الثاني).

نتيجة هذه التطورات جرى اتفاق جديد بين الحكومة السورية و "قسد" (18 يناير/ كانون الثاني الجاري) ينص على دمج "قسد" وقوى الأمن الكردية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم الإدارة الكردية الذاتية محافظتي دير الزور والرقة الى الحكومة، على أن تتولى الأخيرة ملف سجناء "تنظيم الدولة الإسلامية" وعائلاتهم المحتجزين لدى الأكراد. لكن لم يمض يوم واحد "حتى تراجعت "قسد" عن اتفاقها بحجة أن دمشق تريد استسلاماً كاملا لها، وهي حجة غير مقنعة، لأن "قسد" اطلعت على بنود الاتفاق قبيل التوقيع عليه، ويبدو أنّ ثمة تياراً راديكالياً في الأوساط الكردية ممثلا بحزب العمّال الكردستاني قد نجح في فرض رؤيته الرافضة الاتفاق، وربما لم تكن مصادفة أن الحزب أكد، في اليوم التالي، على لسان المسؤول الكبير في جناحه العسكري مراد قره يلان "عدم التخلي أبدا عن أكراد سورية في مواجهة العمليات العسكرية للجيش السوري".

مع تراجع "قسد" عن اتفاقها، حدث تطور سياسي مهم، جاء من الولايات المتحدة التي أكّدت أولاً عبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك (20 يناير/ كانون الثاني الجاري) "أعظم فرصة متاحة للأكراد في سورية حالياً هي في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.. وأن الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية بوصفها قوة رئيسية في الميدان لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية انتهى إلى حد كبير"، وفي اليوم نفسه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع، بأنه "رجل قوي وصلب ويعمل جاهداً وبجد". وكان التصريحان بمنزلة التأييد الأميركي العلني للدولة السورية على حساب "قسد"، الأمر الذي أعاد الأخيرة مجدّداً إلى طاولة المفاوضات، فجرى الاتفاق (20 يناير/ كانون الثاني) على وقف إطلاق النار لأيام، تُمنح فيها "قسد" فرصة للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

ويتيح التفاهم لقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة الى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.

المطلوب من الدولة السورية إعادة النظر في الإعلان الدستوري، بما يجعل الأكراد وغيرهم شركاء حقيقيين في إدارة الدولة، وفق حقوق المواطنة للجميع

ماذا بعد؟

يمكن القول إن مسألة "الإدارة الكردية الذاتية" قد طويت أو في طريقها إلى الطيّ تماماً، وإذا كان هذا الأمر يعزّز سيادة الدولة السورية، ويسمح لها لاحقاً الالتفات إلى ما تبقى من إشكاليات أمنية. لم يُدرك الأكراد، رغم تجاربهم التاريخية المريرة مع الولايات المتحدة، بؤس الجغرافيا الواقعين فيها، وهو عدم إدراك ينطبق أيضاً على شيخ عقل الدروز حكمت الهجري ومشايعيه.

سورية دولة قوية وموحدة مطلب استراتيجي إقليمي ودولي (باستثناء إسرائيل). ومع ذلك، يجب أن ينتهي مسار الاستقرار في سورية في المستوى السياسي، ولا يكفي هنا منح مناصب هنا أو هناك لشخوصٍ من مكونات الشعب السوري في عملية استرضاء بظل هيمنة طرفٍ واحد على السلطة. وإذا كانت هذه الهيمنة ذات ضرورة تاريخية آنية، فالمطلوب من الدولة السورية إعادة النظر في الإعلان الدستوري، بما يجعل الأكراد وغيرهم شركاء حقيقيين في إدارة الدولة، وفق حقوق المواطنة للجميع. ومن دون هذه الصيغة السياسية، ستنتقل التوترات من المستوى العسكري إلى المستويين السياسي والاجتماعي.