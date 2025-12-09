قلب سوريّ شجاع

وضعت الحرب السورية في عام 2019 أوزارها في المناطق التي كان يحكمها النظام الساقط، وأصيب أغلب السوريّين بالإعياء واليأس المطبقَين، فالأسد وزبانيته ما زالوا رابضين في عرينهم وعربدتهم الظلاميّة. فدفع اليأس بأصحاب القلوب الشجاعة لإيجاد سبل للعيش المؤثّر كفعل مقاوم، هم عشّاق الإنسان والحياة والوطن يرتلون الحياة في مواجهة الموت، يرتلون مقاومة، لتنتصر الحياة وينتصر الوطن الموحّد. في الظلّ يمكثون، ويتنشرون في مناطق البلاد المتشرذمة، يقدّمون تجارب وطنيّة مشرّفة تُحتذى، جديرة بتسليط الضوء عليها. من بينهم تجربة الشابّ المهندس ناصر منذر ابن مدينة جرمانا، المولع بالفنّ السينمائيّ. آنذاك كانت مؤسّسة السينما الرسميّة تتهالك، وكادت فعاليّاتها تختفي كما اختفت مهرجاناتها الدوليّة السنويّة. فعمد ناصر منذر كغيره من الشباب والشابّات السوريّين في مختلف المدن السوريّة على رأب هذا الصدع قدر الإمكان. إنّما يتميّز ناصر من عديد سواه بعمله التطوّعي، رغم افتقاره الإمكانيّة الماديّة، وللمكان المستقرّ لتقديم العروض ومجّاناً، وقد أصرّ على تجنّب الاعتماد على منظّمات الإن جي أوز.

لم تخل البدايات من الصعوبات المختلفة وسط الخوف من عسس النظام وخفافيش ظلامه. إذ كان النظام الشموليّ عدوّاً شرساً لأيّ نشاط أهلي أو مدنيّ. كان رعبه من أيّ تجمّع للأهالي يزيد من فتكه بالبشر، فما بالنا والسينما هي الفنّ الشعبيّ الجماهيريّ بامتياز. لكنّ ناصر المؤمن بأهمّية مشروعه وخطورته لم يأبه، وأسّس ما أطلق عليه بداية اسم نادي السينما، ثمّ نادي جرمانا السينمائي. وقد رفض مراراً تقديم عروضه خارج مدينته. ولعرض الأفلام تنقّل في أمكنة عدّة لأصدقاء لديهم مقرّات لأنشطتهم. عروض أسبوعيّة ومجّانيّة، اشترط فيها إثارة النقاش عن فحوى الفيلم وفنيّته.

بعد العرض الأوّل لفيلم صُنع عام 1920، صمت الجمهور قليل العدد آنذاك. خشي النقاش. يكمن الخوف الأساسيّ من خروج أصواتهم على العلن، كانت آذانهم تخاف سماعها لأوّل مرّة. يشكّون في إجادتهم التعبير. وفي أنّ لديهم آراء ولهم الحق بإبدائها حول مسألة ما لا تخصّ شؤونهم الخاصّة داخل جدران بيوتهم. يرون أنفسهم صغاراً على القول في أي شأن عام حتّى وإن كان ثقافيّاً أو فنّيّاً، فكلّ الدروب كانت تؤدّي إلى طاحونة الاستبداد الرهيبة. إنّه تأثير قمع الديكتاتورية الأسديّة وقد فعل فعله بنجاح باهر. مع العرض الثاني بدأت بعض الأصوات خجولة تُسمع كأنّها الهمس حذر ينمّ عن انعدام الثقة بأنفسهم. ومع تتالي العروض أخذت الأصوات تنطلق من أسرها المزمن عالية حرّة إلى فضاء هذه الفسحة الفنيّة والثقافيّة.

خلال السنوات الست عرض النادي 296 فيلماً من 73 بلداً، منذ عام 1920 إلى 2025. ليشكّل النادي نموذجاً مصغّراً للمهرجان الدوليّ السنويّ بدمشق سابقاً، فشاهدنا تظاهرات سينمائيّة متنوّعة: الأفريقيّة والأوروبيّة، الأميركيّة واللاتينيّة، الآسيويّة والعربيّة. سينما المرأة، الأطفال واليافعين، إلى جانب الأفلام الأنثروبولوجيّة، والبيئيّة والمناخ عُرضت هذه في الهواء الطلق. إضافة إلى الأفلام الوثائقيّة وكانت عروضها مكثّفة هذا العام، وتخصّ مسارات الثورة السوريّة وحكاياتها، وذلك تكريماً لها ولثوّارها الحقيقيّين من ناحية وقصص المعتقلين والمغيّبين قسراً وحصار المخيّم والغوطة، ومن ناحية أخرى بالغة الأهمّيّة تعريف شباب الجيل الجديد بأحداث الثورة والحرب إذ كانوا أطفالاً حينها. كما قدّم النادي نشاطات ثقافيّة، أدبيّة وفنّيّة متنوّعة.

حاليّاً، سيعرض النادي 19عرضاً في ثماني محافظات بالتعاون مع النشطاء السينمائيّين في كلّ منها.