قفص بقضبان جديدة

يصعب على المرء أن يرثي شيئاً لم يكن موجوداً. مع هذا، منذ بدأت ملامح المشهد السياسي السوري الجديد تتضح، ارتفعت نبرة الحداد في الأوساط الثقافية العربية تحديداً على "العلمانية السورية"، كما لو أنها كانت شيئاً قائماً بالفعل، وكأن ما جاء بعدها هو الذي استلبها حريتها ونفاها. لكن الحقيقة المزعجة لحاملي الرؤية السهلة تلك أن ما كان قائماً لم يكن يوماً علمانية، بل مجرد قفص ذي واجهة مدنية ملونة القضبان. إذ يعلم كل مطّلع أن النظام البعثي لم يفصل الدين عن الدولة بمعناه التحرّري، بل أخضع الدين كما أخضع الفن والثقافة والصحافة لمنطق واحد وحكم قمعي لا يحيد. هكذا، من دون ذرة إبداع، تمت السيطرة على المعنى كما على الناس. حضرت العلمانية أداة إدارية لا فكراً منهجيّاً. حتى الحرّيات الدينية مورست تحت رقابة صارمة. أما الفن الدرامي فلمع بأيدي شركات مشبوهة، وتحت حصانة مسؤولين كبار.

اليوم، ما الذي يعنيه أن تصل حكومةٌ ذات مرجعية إسلامية إلى مشهد ثقافي كان يلبس لبوس العلمانية الكاذبة؟. ... مما يُحسب للحكومة أنها في معرض دمشق الدولي للكتاب أخيراً لم يتم منع أي عنوان، ولم يغب أي كاتب قسراً. لم نشهد قائمة سوداء، ولا كتباً مسحوبة، أو غياباً للشخصيات بعينها بحجج واهية. هذا لم ولن يكون تفصيلاً هامشياً، في بلد كانت الرقابة على الكلمة المطبوعة جزءاً من هندسة السلطة فيها. غياب المنع أتى عندها كما لو أنه الخبر الأشد حضوراً. لكنه خبر ناقص ما لم يُقرأ جنباً إلى جنب مع همهمات أهل الدراما، كون الثقافة لا تُقرأ بمؤشّر واحد، والحرية لا تُبنى بغياب الحظر وحده. المشتبكون مع الرقابة اليوم لا يُصرّحون، ولن تجد قراراتٍ رسميةً تبنى عليها الاعتراضات، بل ستجد ذلك النوع من التذمر الذي يجري في الخفاء، في أحاديث خاصة بين أصحاب المهنة: شكاوى من رقابة جديدة، من مدير رقابة المصنفات الفنية "ليس سوري الجنسية". وهذا ليس سرّاً ولا سُبة، هي مجرّد ملاحظة، غير غفورة، كونها تفرض حساسيات على الدراما السورية، التي تمسّ ما كان وما صار، خاصة تلك القيود التي تضع شروطها قبل الإنتاج، بدءاً من النصوص. نحن نعلم أن لا أحد يتكلم بصوت عالٍ، لأن أحداً لا يعرف بعد إن كان صاحب هذا الصوت العالي سيُعاقَب أم لا، وما هو شكل هذا العقاب.

لذا فالصمت المعتاد، ذلك الصمت الذي أتقنه السوريون عقوداً، عاد يؤدّي دوره. غير أن ثمة فارقاً جوهرياً هذه المرّة: الخوف القديم كان له عنوان واضح، جهاز أمن معروف، وجه بمعالم محدّدة، تُلعن في السر. أما اليوم فالخوف بلا عنوان، وهذا النوع من الخوف أشد إرباكاً، لأنه يسكن في الداخل قبل أن يأتي من الخارج.

الثقافة السورية الحقيقية، تلك التي صمدت رغم كل شيء، لم تعش يوماً في المؤسّسات. حتى لو خنقتها الهوامش: في القصيدة المحفوظة شفهياً، في الأغنية التي لا تعرفها وزارة الثقافة، في الدراما التي هرّبت السخرية المرة داخل الكوميديا، في الرواية التي صدرت في بيروت أو لندن. الثقافة السورية تعلمت منذ زمن طويل كيف تعيش بلا إذن.

السؤال الذي يظل معلقاً، ولا تكفيه حسنة معرض الكتاب ولا تجيب عنه همهمات الدراما: هل سيجرؤ الفنان السوري هذه المرّة على الكلام قبل أن يعرف إن كان مسموحاً له أم لا؟ أم أن الخوف صار أعمق من أي تغيير؟