كشفت الحربُ الأميركية الإسرائيلية على إيران "ديناميكيةً مختلفة"، ستؤثّر في مسارات القضية الفلسطينية وإقليم الشرق الأوسط في ثلاثة جوانب؛ أولها مسار العلاقات الأميركية الإقليمية عامةً، ومسار العلاقات الأميركية مع كل من إيران ودول الخليج العربي وإسرائيل خصوصاً. ثانيها تأثير الحرب على مكانة إسرائيل، لا سيّما تظهير الخلافات اللفظية الأميركية الإسرائيلية. ثالثها أثر الحرب على أدوار الفاعلين الإقليميين، صعوداً أو هبوطاً، خصوصاً إسرائيل ومصر والسعودية وإيران وتركيا والهند وباكستان.

وبغية رصد مسارات القضية الفلسطينية بعد حرب إيران 2026، وتحليل الفرص والتحديات أمام قضية فلسطين، يمكن الوقوف على أربع ملاحظات؛ أولاها؛ تتعلّق بتداعيات المرحلة الانتقالية، التي يمرُّ بها النظامان الدولي والإقليمي بالنسبة لمسار القضية، لا سيّما بعد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة، والتي أبرزت ثلاثة أمور: 1- حقيقة "التحالف المعادي لحرية فلسطين وحقوق شعبها" بقيادة واشنطن وتيارات اليمين الشعبوي في العالم، وإمعانه في التنكر لمنظومات العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي. 2- تآكل تماسك الجبهة الدولية الداعمة لإسرائيل، وانكشاف زيف السردية الصهيونية، نتيجة تداعيات حرب إبادة غزّة على صورة إسرائيل العالمية. 3- أدّى توسّع الصراع الإقليمي، بمعنى انخراط إيران وحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثي) والفصائل العراقية في هذا الصراع على قضية فلسطين ومستقبل المنطقة إجمالاً، إلى زيادة وزن هذا المحور في الضغط على إسرائيل وداعميها، في مقابل محدودية تأثير محور التطبيع أو التسوية مع إسرائيل، في مسار قضية فلسطين، خصوصاً بسبب تآكل الدور الإقليمي المصري.

على الرغم من استنكاف بعض الدول العربية عن مراجعة تطبيعها مع إسرائيل، بعد إمعانها في إبادة غزّة، فقد شكّلت حرب إيران 2026 "امتحاناً قاسياً" لأطراف اتّفاقات أبراهام؛ إذ اهتزّت قيمة التحالف مع إسرائيل بوصفها "طرفاً موازِناً" للفاعل الإيراني

تتعلّق الملاحظة الثانية باحتمال تغيّر شكل العلاقة بين الأبعاد الدولية والإقليمية والفلسطينية المؤثّرة في قضية فلسطين؛ إذ يلاحظ بروز عاملين؛ أحدهما "التصاعد النسبي" في أهّمية تأثير "البعد الإقليمي" على حساب "البعد الدولي" في مسار قضية فلسطين، على الرغم من غياب التأثير المصري والعربي الطويل عنها، بعد تدشين مسار اّتفاقيات كامب ديفيد 1978. والآخر تماسك العامل الذاتي المجتمعي الفلسطيني، وصموده في وجه الإبادة الجماعية، قرابة ثلاث سنوات، على الرغم من استمرار معضلات السياسة الفلسطينية، (مثل: غياب الاستراتيجية الفلسطينية الشاملة، وتفاقم أزمة المشروع الوطني، جرّاء الانقسام بين فتح وحماس، واستمرار منطق "المحاصصة"، والانتخابات الشكلية لإعادة تدوير النخب القديمة نفسها.. إلخ).

على الرغم من الخبرة التاريخية التي تؤكّد هيمنة الأبعاد الدولية على فلسطين والمنطقة عموماً، وتأثّر قضية الشعب الفلسطيني وحساسيتها الفائقة لأية تطورات في هيكل النظام الدولي وتوازناته، فقد كشفت حرب إيران 2026 تغيّراً ملحوظاً في البيئة الاستراتيجية الإقليمية، بعد توظيف طهران ورقة إغلاق مضيق هرمز للضغط على المواقف الأميركية والاقتصاد العالمي، إضافةً إلى دخول تقنيات جديدة (مثل الصواريخ الباليستية، والمُسيّرات، والحرب السيبرانية) إلى ساحة الحرب، بما يعني توسيع رقعتها لتشمل مناطق جغرافية لم تكن جزءاً من المسرح التقليدي للعمليات، وقدرة الفاعلين من غير الدول (Non- State Actors) على التأثير في عملية إعادة تشكيل النظام الإقليمي، بالتوازي مع احتدام الصراع الإيراني الإسرائيلي، واحتمال صِدام إسرائيل مع قوى إقليمية وازنة مثل تركيا وباكستان، ما يعني تعقيداً أكبر في بيئة الشرق الأوسط الاستراتيجية، على نحو يُفقد القوّة الإسرائيلية (وبالتالي الأميركية)، قدرتها على حسم هذه الصراعات الاجتماعية السياسية الممتدة، الّتي تحتاج استراتيجية متكاملة الأركان، ولا تقتصر على القوّة العسكرية فحسب.

تتعلّق الملاحظة الثالثة بانعكاسات استمرار التطبيع الإقليمي مع إسرائيل على قضية فلسطين؛ إذ يكشف انتقالُ السياسة الإسرائيلية من نهج "الوضع الراهن" إلى نهج "القوة التعديلية" بعد عملية طوفان الأقصى (2023/10/7) مفارقةً لافتة بين تآكل الإجماع الغربي الحامي لإسرائيل دبلوماسيّاً (والداعم لها عسكريّاً)، وبين تكريس تداعيات اتّفاقات أبراهام (2020) على إعادة تشكيل المشهدين الأمني والاستخباراتي في إقليم الشرق الأوسط، على نحو يزيد من صراعات الإمارات والمغرب تحديداً مع جوارهما المباشر، بسبب تعزيز التعاون العربي الإسرائيلي (في مجالات نقل التقنية الإسرائيلية، وزيادة مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، وتعزيز الإشراف الاستراتيجي الأميركي عبر توسيع القيادة العسكرية الأميركية المركزية (U.S. Central Command) في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل، لتعزيز التعاون بينها وبين الدول العربية ضدّ إيران، (كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 2021/1/14).

على الرغم من استنكاف بعض الدول العربية عن مراجعة تطبيعها مع إسرائيل، بعد إمعانها في إبادة غزّة، فقد شكّلت حرب إيران 2026 "امتحاناً قاسياً" لأطراف اتّفاقات أبراهام؛ إذ اهتزّت قيمة التحالف مع إسرائيل بوصفها "طرفاً موازِناً" للفاعل الإيراني، كما أعطت الحرب "مؤشراً" على طبيعة سياسات إدارة دونالد ترامب في عدم الاكتراث بمصالح حلفائها في الإقليم، بل العمل على "توريطهم" في صراع مستدام مع إيران.

في المقابل، من المتوقع أن ينعكس التعاون الإقليمي، خصوصاً التركي السعودي، إيجابياً على قضية فلسطين، لا سيّما إذا تطوّر إلى حدّ التأثير على موقع مصر من المعادلات الإقليمية بعد حرب إيران؛ إذ يتوقف حسم مسارات الصراع، بشأن فلسطين والإقليم إجمالاً، إلى حدّ كبير، على تغيير موقف القاهرة، واتجاهها نحو الانخراط في تيار "التكامل الإقليمي" (التركي الباكستاني السعودي) لعزل إسرائيل، رغم تصاعد الضغوط الأميركية الإسرائيلية على القاهرة، لكي تبقى السياسة المصرية في مسارها الراهن، بل دفعها إلى تعزيز شراكتها مع إسرائيل في مجالات الغاز والطاقة، وتشديد الحصار على غزّة لإجبار الفصائل على نزع سلاحها.

كشفت حرب إيران 2026 تغيّراً ملحوظاً في البيئة الاستراتيجية الإقليمية، بعد توظيف طهران ورقة إغلاق مضيق هرمز للضغط على المواقف الأميركية والاقتصاد العالمي

تتعلّق الملاحظة الرابعة بإمكانية تجدّد المقاومة الفلسطينية واستمرارها، في ظلّ أربعة محددات؛ أولها تصاعد الضغوط الأميركية الإسرائيلية لنزع سلاح فصائل المقاومة، بعد صمودها في وجه حرب الإبادة. وثانيها محدودية الدعم العربي والإقليمي لها، في ظلّ توجّه أميركي إسرائيلي متجدّد لإعادة تشكيل المنطقة، من دون أن تطوّر الدول العربية والإقليمية استراتيجيات مناسبة لوقف التغوّل الإسرائيلي. وثالثها نجاح إيران وحزب الله اللبناني في جرّ إسرائيل إلى "حرب استنزاف" مكلفة أمنيّاً وبشريّاً، والتوقعات بتشكّل ميزان ردع إقليمي جديد لمصلحة إيران (وعلى حساب إسرائيل ومكانتها في الاستراتيجية الأميركية). ورابعها تفاقم معاناة الغزيين، والشعب الفلسطيني عموماً، من سياسات الاحتلال، من دون أي أفق لحل عادل لقضية فلسطين، بالتوازي مع استمرار تماسك العامل الذاتي المجتمعي الفلسطيني، الذي بات يحرّك أشكالاً من التضامن الشعبي العالمي مع قضية فلسطين، تمثّل ضغطاً على صنّاع القرار، خصوصاً الأوروبيين، لاتخاذ مواقف أكثر توازناً وإنصافاً لفلسطين.

يبقى في الختام تأكيد أمرين؛ وهما تصاعد البعد الإقليمي في قضية فلسطين، بالتوازي مع ارتقاء العامل الذاتي المجتمعي الفلسطيني، مما يحمل فرصةً للقضية الفلسطينية، على الرغم من أن اكتمالها لن يتعزز إلا بتحول جذري في الموقفين المصري والسعودي من استمرار دعم عملية التسوية مع إسرائيل، رغم محدودية نتائجها، خصوصاً في قضية فلسطين. وتصاعد إمكانية تأثير الضغوط الإقليمية على سياسات واشنطن تجاه المنطقة، خصوصاً في حال تماسك النظام الإقليمي في مواجهة الضغوط الأميركية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن الظروف الدولية ليست مواتيةً تماماً لقضية فلسطين، فقد أصبحت فرص تحقيق "نقلة نوعية" للأمام أكبر بعد حرب إيران 2026، التي عزّزت تداعيات طوفان الأقصى، من خلال إعادة قضية فلسطين إلى الأجندتين الدولية والإقليمية، على الرغم من بروز قضايا لبنان ومضيق هرمز وأمن الخليج العربي، لكي تُشكّل مجتمعةً "قضايا محورية" في عملية إعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، الذي يختبر مساراً من "الاستقلالية النسبية" عن التوجهات الأميركية الإسرائيلية، وصولاً إلى احتمال أن يتفوق أثر الأبعاد الفلسطينية والإقليمية في المدى المتوسط على الأبعاد الدولية في قضية فلسطين.