في راهن العلاقة بين إسرائيل و"الإمبراطورية الأميركية" غير الرسمية

- تتلقى إسرائيل مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة بقيمة 3.8 مليارات دولار، مما يعكس علاقة تبعية أكثر من شراكة استراتيجية، حيث تعتمد القرارات الأمنية الإسرائيلية على التوجيهات الأمريكية والدعم الدبلوماسي في المنتديات الدولية. - تواجه إسرائيل تحديات في مكانتها داخل الولايات المتحدة، مع تآكل التأييد التقليدي لها بين جمهور الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين، خاصة بسبب سلوكها في الحرب على غزة، مما يؤثر على الدعم الأمريكي التقليدي. - رغم التحديات، تظل العلاقات الأمنية قوية بين البلدين، خاصة بعد انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية في 2021، لكن هناك توقعات بتغيرات في السياسة الأمريكية قد تؤثر على هذه العلاقات.

ازدادت، تحت تأثير حرب الإبادة على قطاع غزّة، التقديرات بما في ذلك الإسرائيلية بأنّ إسرائيل ليست أكثر من مقاطعة داخل "إمبراطورية أميركية" غير رسمية، بحسب تعبير أستاذ العلاقات الدولية ليئون هدار. وتشير آخر الأدلة إلى علاقة ثنائية باتت تشبه علاقة تبعية إمبريالية، أكثر مما هي شراكة استراتيجية، ويبرز في مقدمها دليلان اثنان:

الأول، تتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليارات دولار مساعدةً عسكريةً سنويةً من الولايات المتّحدة، وهي من الأعلى في العالم، وهذه المساعدة تترافق مع شروط لا تنحصر في المطالبة بشراء منظومات أسلحة أميركية، بل أيضًا تتعلق باندماج أعمق للصناعة العسكرية- الأمنية الإسرائيلية مع شركات الدفاع الأميركية، فقرارات المشتريات الأمنية الإسرائيلية لا تُتخذ في تل أبيب فقط، بل أيضًا، وبصورة متزايدة، بالتشاور مع أو وفقًا لتوجيهات واشنطن.

الثاني، توجد أيضًا حالة تبعية أساسية أبعد من البعد الاقتصادي فقط، فعزلة إسرائيل الدبلوماسية في المنتديات الدولية تُجابَه تقريبًا بالدفاع الأميركي فقط. ففي مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، وفي المحكمة الجنائية الدولية، وفي مؤسسات عدّة متعدّدة الأطراف، تعتمد إسرائيل على الفيتو الأميركي وضغطها وغطائها الدبلوماسي لحمايتها من الإدانة والعقوبات الدولية، ولولا هذا الدفاع لكانت إسرائيل ستواجه مستوىً من العزلة كان من شأنه أن يقيّد حرية عملها تقيدًا جوهريًا.

برأي خبراء في مجال العلاقات الإسرائيلية- الأميركية، فإنّ هذه العلاقة استنزفت بالتدريج استقلالية إسرائيل الاستراتيجية، بطرق تعكس علاقات إمبريالية كلاسيكية؛ إذ تتطلّب العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ على الأقلّ، موافقةً أميركيةً ضمنية؛ فمبادرات السياسة الخارجية المهمة؛ بدءًا من الضربات المحتملة على منشآت نووية إيرانية، وحتّى اتّفاقيات التطبيع مع دول عربية، تنسَّق مع واشنطن، وغالبًا يجري توقيتها من جانب الأخيرة. وعندما حاولت إسرائيل العمل باستقلالية، كما في جهود توسيع مستوطنات معينة، على سبيل المثال، أو في مبيعات أسلحة مقترحة إلى الصين، أثبت الضغط الأميركي أنّه حاسم في تغيير المسار.

ارتأى المقربون من رئيس الحكومة نتنياهو إطلاق موسم التلويح بـ"الخدمات الأمنية" التّي تقدمها إسرائيل للولايات المتّحدة، وتعتبر برأيهم أفضل ضمان لصيانة "العلاقات الخاصة" بين الدولتين في المدى البعيد

لم تتراجع هذه التقديرات، من ناحية جوهر ما تخلص إليه، بعدما صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في سياق مقابلة أجرتها معه مجلة "إيكونوميست" الشهر الحالي، بأن إسرائيل تسعى، خلال عشرة أعوام، إلى أن تكون قادرةً على الاستغناء عن المساعدات الأمنية الأميركية، موضحًا أنّ الحديث لا يدور حول قرار فوري أو قطع عاجل، بل عن مسار تدريجي يمتد من الوقت الحالي وحتّى نهاية العقد المقبل.

غير أن هذه التقديرات تتوازى كذلك في الوقت ذاته مع توقعات بأن تنحو العلاقات بين إسرائيل والولايات المتّحدة في اتجاه اتساع الشرخ، وفي منحى أزمة آخذة في التفاقم، على خلفية آخر المستجدات، ولا سيّما الحرب على قطاع غزّة، التّي اتسمت بأنّها حرب متعددة الجبهات، آلت؛ من ضمن أمور أخرى، إلى اندلاع أول مواجهة عسكرية مع إيران.

إذ تطرقت إلى هذا الموضوع ورقة تقدير موقف صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حملت العنوان التالي: "أزمة خطرة في مكانة إسرائيل في الولايات المتّحدة: تهديد استراتيجي آخذ في التشكّل"، خلصت إلى القول إنّ مكانة إسرائيل في الولايات المتّحدة تواجه أزمةً غير مسبوقة. فالتأييد الأميركي التقليدي لإسرائيل تآكل على نحو كبير في أوساط جمهور الحزب الديمقراطي، وحتى بين أجزاء من جمهور الحزب الجمهوري. وبرز هذا الأمر على نحو خاص لدى الأجيال الشابة في الحزبين.

وفقًا للورقة، تظهر آخر استطلاعات الرأي العام في الولايات المتّحدة أن مواقف الجمهور الأميركي من إسرائيل متأثرة إلى درجة كبيرة ومباشرة بسلوك إسرائيل في الحرب الحالية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة. وهذا التطوّر من شأنه أن يضع صعوبات جمّة أمام أيّ قيادة أميركية في المستقبل، في كلّ ما يتعلّق بجوهر التزاماتها حيال إسرائيل.

كذلك يمكن قراءة مثل هذه التقديرات في تعليقات العديد من الكتاب والمحللين، ولا سيّما من المحسوبين على اليمين الإسرائيلي، لعل أبرزهم زلمان شوفال، السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتّحدة، الذي أشار إلى ازدياد تصوير إسرائيل كيانًا كولونياليًا، وتشبيه ممارساتها ضدّ الشعوب العربية بممارسات قمع السود في الولايات المتّحدة ("معاريف"، 2025/9/2). وأشار إلى أنّه على الرغم من الدعم الكبير لإسرائيل في صفوف الرأي العام الأميركي، فإنّ نسبة التأييد لها بين أنصار الحزب الديمقراطي انخفضت انخفاضًا ملحوظًا، في مقابل ارتفاع لافت في دعم الفلسطينيين. كذلك فإنّ "الصدمة" التّي أحدثها هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت تخلي مكانها لردات فعل سلبية حقيقية تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزّة، وتشمل أيضًا سياسيين من الجالية اليهودية. ما يقلق بقراءته، ازدياد المَيل إلى منع إسرائيل من الحصول على السلاح ووسائل القتال، الأمر الذي يجعل الصيغة التقليدية، التي تفيد بـ"يجب تمّكين إسرائيل من الدفاع عن نفسها"، فارغة من مضمونها. وبحسب تقديراته فإن الصراع الأميركي الداخلي، بهذا الخصوص لم يُحسم بعد، وإعلان إلغاء المساعدات الأمنية أُجِّل في الوقت الراهن، لكنه لم يُشطب من جدول الأعمال كليّاً، كذلك فإنّ مقترح اتخاذ قرار في قيادة الحزب الديمقراطي لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطينية رُفض موقتًا، ولكن حسبما عبّر أحد أعضاء مجلس النواب من ولاية كاليفورنيا، فإن "العلاقة مع إسرائيل ستكون الموضوع الحاسم في الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية، وعلى أعتاب انتخابات 2028".

من الملاحظ أنّه مع تصاعد الانشغال في إسرائيل، يومًا بعد يوم بالوجهة العامة، التّي تعتزم الولايات المتّحدة السير نحوها في إثر انتهاء ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب، ولا سيّما في ضوء مؤشرات قوية تدل على أنّها على أعتاب تغييرٍ ما في المقاربة المتعلقة بسياستها الخارجية، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير في سياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، ترتفع أصوات كثيرة تعرب عن ثقتها بأنّ الإدارات الأميركية المقبلة ستعرف كيف تفصل بين الثانوي والأساس، كذلك فإنّها حينما ستنظر إلى خريطة منطقة الشرق الأوسط "ستشاهد أن هناك دولةً واحدةً مستقرةً وحليفةً حقيقيةً لهم في المنطقة هي إسرائيل"، بحسب ما أكّد أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين. بموازاة ذلك ارتأى المقربون من رئيس الحكومة نتنياهو إطلاق موسم التلويح بـ"الخدمات الأمنية" التّي تقدمها إسرائيل للولايات المتّحدة، وتعتبر برأيهم أفضل ضمان لصيانة "العلاقات الخاصة" بين الدولتين في المدى البعيد.

ولعل أكثر ما يمكن أن نستقطره مما يكتبه هؤلاء أن العلاقات الأمنية بين الولايات المتّحدة وإسرائيل تتسم بطابع خاص، يعتقدون أنّه لا يقدر عليه أيّ تبدّل للإدارات الأميركية في المستقبل. ويُشار بهذا الشأن تحديدًا إلى أنّه منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 تبدو العلاقات الأمنية بين البلدين أوثق من أيّ وقت مضى، في ظلّ الخطر الجديد المتمثّل بـ "الإرهاب العالمي"، ولكنها كانت وثيقةً أيضًا في ما سبق.

منذ انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في عام 2021، ازداد التعاون الأمني بين الجانبين على نحو ملحوظ، وانعكس ذلك على تحسّن أداء الدولتين من الناحية العملياتية أيضًا. ويبقى الأهمّ من ذلك أن هذا الانضمام عكس مبلغ حاجة واشنطن إلى وجود إسرائيل.