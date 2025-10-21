في السفر إلى موسكو

تبدو البراغماتية مفردةً مذمومةً، على ما يوحي به بعضُ ما قيل وانكتب إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، زاولها في زيارته موسكو الأسبوع الماضي. وأياً كان الموقفُ منها، وهي، على أي حال، ليست مبعث هجاءٍ إذا ما أُخذت من مظاهر حذاقةٍ لدى هذا السياسي أو ذاك، عندما يخلُص إلى أن شيئاً منها يعود بالنفع على بلدِه وشعبِه. ولكن الشرع لم يُبادر إلى هذه الزيارة، المثيرة لا شكّ، لأنه براغماتي، عندما تخفّفَ من حمولة أرشيف قواتٍ من جيش روسيا وكثيرٍ من طائرات هذا الجيش الحربية المعتدية، في سورية، بعد التدخّل العسكري المعلوم في 2015، فأصبحت موسكو شريكةً مع بشّار الأسد في قصف مدنٍ وبلداتٍ وأسواقٍ ومستشفياتٍ وأحياء بلا عدد في البلاد. وأمرٌ كهذا، يتجاوز توصيفُه هذا المرور المرتجل عليه، من العسير أن يُقفَز عنه أو إهمالُه أو التعامي عنه، وأنت ترى وفوداً روسية في دمشق وسورية في موسكو، ثم استقبالاً بحفاوةٍ ظاهرةٍ للرئيس الشرع الذي ضجّت الحرارة في مصافحة بوتين له.

تُراها إكراهاتُ السياسة، أو ضغوط المصالح والمنافع المتبادلة، أو كلاهما وغيرُهما، دفعت القيادتين إلى تغليب الراهن على الماضي، إلى اللقاء في المشترك والجامع، سيّما وأن البقاء في الجروح لا يُسعف بأي شيء؟ الإجابة بالإيجاب طبعاُ، أو غالباً. والراجح أن المواطن السوري يتفهّم هذا، ويسوّغه، عندما يعرف ويُعرّف بأن حسابات الدول غير حسابات الأفراد، وأن زوايا النظر إلى التاريخ متعدّدة، وأن (وهذا الأهم)، مصافحاتٍ بين الشرع وبوتين لا تعني نسيان ما اقترفه الطيران الروسي في العباد والبلاد. وهنا مربط فرسٍ يحسُن الوقوف فيه، فيلزَم أن ينقال وينكتب إن العلاقات الحسنة بين دولتين مرّتا في ظرفٍ بالغ السواد، ومثقلٍ بالدم، تتوطّد أكثر إذا ما امتلكت إحداهما أو كلتاهما شجاعة الاعتراف والاعتذار ثم التعويض. ومحسومٌ أن هذا وذاك وثالثُهما ليسوا في أمخاخ بوتين وأيٍّ من رفاقه، وربما لن يكونوا في أفهام من سيخلفون هؤلاء في الكرملين. ولكن الملفّ لا يجوز طيُّه، ولا التهاون والعبث فيه. وهذا درسُ الجزائر حاضر، ثمّة العلاقات الطبيعية بينها ومستعمرها السابق فرنسا، منذ عقود، غير أن الدولة الجزائرية لم تتخلَّ عن مطالبها الباقية والمحقّة بالاعتذار المُعلن من الدولة الفرنسية عن جرائم موثقة في عقود الاستعمار المعلوم.

أما مسألة انفتاح الرئاسة السورية على الخارج وانغلاقها في الداخل، على ما صار سرديةً ذائعةً في خطابٍ ثقافيٍّ وسياسيٍّ واجتماعيٍّ سوريٍّ معلن، فصحيحةٌ في غير وجهٍ ووجه، ويحسُن أن تبقى مُشهرةً وعاليةَ الصوت مطالبةُ السلطة في دمشق بمحاورة المجتمع المحلّي بتنويعاته، وبمغادرة المكوث في ذهنية هيئة تحرير الشام التي حكمت إدلب في الظروف إياها. ويبقى، في هامش المسألة هذه ومتْنها، أن الحماس لإقامة أفضل العلاقات مع السلطة السورية، برئاسة الشرع، وبتكوينات هيئة تحرير الشام (وحلفائها) فيها، شديد الوضوح لدى الدول العربية (باستثناء تونس!)، ودولٍ في الغرب والشرق، ما يعود إلى خصوصيّة موقع سورية، وأهمية أن يكون لها دورٌ في غير ملفٍّ وشأنٍ في الجوار والإقليم، ما يعني أن سلطةً أخرى لو كانت غير التي ينعقد لها الحلّ والعقد في الشام حالياً، لكنّا أمام الحال نفسه، فليست العيون الزّرق لأهل السلطة الانتقالية هي بواعثُ تقاطُر كل هذه الوفود، الأجنبية والعربية، ومنها الأميركية وسواها، إلى دمشق منذ الشهر الأول لخلاص سورية من حكم آل الأسد. وأن تتحرّر الولايات المتحدة وأوروبا، ودولٌ عربيةٌ مشهورة في محاربتها الإسلام السياسي (والجهاديين السلفيين)، من منظوراتها إلى قوى هذا التيار وتنويعاته، عندما تخاطب سورية الجديدة، فذلك يعني، من بين كثيرٍ يعنيه، أن ثمّة سوريةً أخرى يصوغُها العالم في حساباتِه ورهاناتِه وخرائطه غير التي في أفهام مواطنيها وناسها. والمؤكّد، من قبل ومن بعد، أن سورية التي يتطلّع إلى بنائها ناسُها، ويناضلون من أجل تشييد أفقٍ آخر لها، ديمقراطيٍّ تتحقق فيه كامل المواطنة لكل أبنائها، في الوسع أن تتكامل مع سورية تلك... وفي ظن صاحب السطور أعلاه أن هذا لا يستقيم بالتسامح مع روسيا وتناسي فظاعاتها في البلاد، وإنْ أوجبت جبالٌ من الإكراهات والمصالح علاقاتٍ طيّبةً معها، ومصافحةً حارّة بين الشرع وبوتين في الكرملين.