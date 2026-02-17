في الحاجة إلى إله الحب

في روايتها الثرّة الساحرة "إله الأشياء الصغيرة"، تقول أروندهاتي روي عن بعض البنى المجتمعيّة القمعيّة في بلدها الهند: "بدأت بالفعل منذ آلاف السنين. في الأيّام التي وضعت فيها قوانين الحبّ. القوانين التي تحدّد من يجب أن تحبّ، وكيف وكم".

تغطّي الرواية الحقبة غير البعيدة في الهند، بعد تحرّرها من الاستعمار البريطاني، ومحاولتها النهوض، بأقاليمها العديدة، وأديانها وطوائفها الكثيرة، وأطيافها الطبقيّة المتصارعة. فالحرب لا تقتصر على القتل وحسب، بل تحفر أفقيّاً وعموديّاً جراحات وشروخاً تبقي ندوباً بيّنة يصعب محوها أو تجميلها عبر الزمن. ينطبق ذلك بامتياز على مجتمعات البلدان العالمثالثيّة قاطبة. فهذه البلدان مقهورة على الدوام، معنّفة، محتلّة ومستلبة، مقموعة وجاهلة. يتحكم بشعوبها إرث من العادات والأعراف المجتمعيّة التي تشكّل قوانين صارمة لا تردّد أو رحمة فيها، وحكمها فوريّ حيث عقوبة الناشز أشدّ من حكم القانون القضائي. هذا ما حدث مع المرأة التي تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية، وقد أحبّت أحد المنبوذين وهو العامل والثوري، لكنّ المجتمع بشقيّه، الأرستقراطيّ واليساري تواطآ معاً واغتالا تلك العلاقة الطبقيّة المحرّمة؛ تطرد المرأة ثمّ تصاب بالجنون، ويقتل الشاب، على الفور. شكّلت تلك العلاقة الغراميّة البهيّة للمرأة إلهاً صغيراً رائعاً، به تؤمن وبه تحتمي. تتواءم هذه المجتمعات عامّة إلى حدّ كبير مع حكوماتها الديكتاتوريّة، بل غالباً ما تتمسّك تلك بهذه غير واعية، وتتحوّل إلى ولّادة لطغاتها الجدد، في حالة مرضيّة مازوشيّة، يحاولون قتل الآلهة الصغيرة كلّها والكبيرة أيضاً، كحالة مرضيّة ساديّة، فتبقى لعقود أو ربّما قرون على هذه الحال ما إن تبدّله ثورات حقيقيّة وثوّار نزيهو الوطنيّة أحرار. ركّزت أروندهاتي في روايتها على الصراع الطبقي، بين الطبقة الأرستقراطيّة، تعصّبها ونفاقها والتي لم تلبث أن عرّتها وفضحتها أوّل هبّة رياح يساريّة، وبين طبقة "المنبوذين/ الداليب" ملح الأرض والثورات، تلك التي لم يتخلّ عنها يوماً محرّر الهند المهاتما غاندي، حتّى في وقت اعتزاله العمل السياسيّ. وقد طافت نظريّته في الاحتجاج اللّاعنفيّ الآفاق. إذاً، تحرّرت الهند ونجت، لتلتفت إلى إعادة البناء وسط صراع مجتمعيّ، وإرث بال من التقاليد السامّة. لتتوالى على الهند حكومات وطنيّة تعمل على تطورها. بدأها جواهر لال نهرو، أحد زعماء حركة الاستقلال في الهند، وأوّل رئيس وزراء بعد استقلالها (1947)، وانتهج الديمقراطيّة البرلمانيّة والعلمانيّة، والعلوم والتكنولوجيا، ليضع الهند في مسار الدولة الحديثة. حال الهند يماثل حال البلدان المستعمرة كلّها.

في الحالة السوريّة، لم تنفجر الثورة الموءودة، لأسباب طبقيّة، إنّما قامت لاستعادة كرامة المواطن السوريّ، وحرّية التعبير، وجلاء الفساد المتعفّن الذي التهم الدولة والوطن، وفي طريقه ابتلع أيضاً رأس الفساد وعبيده. كان الحراك ذا طابع سياسيّ مبنيّ على الموقف من السلطة المُثار عليها في الحكم البائد، بين موالاة ومعارضة، مع أو ضدّ، وحسب. ورتبت لنا الدول التي استعمرتنا خلال الحرب ذاتها، وفي توافق بينها، البديلَ، ضاربين كعادتهم، بالرأي السوريّ العام عرض الحائط. والبديل سلطة متشدّدة. الحاضر يعنيها بقدر ما يستحضر الماضي وحسب، هناك يكون المستقبل ويقبع فيه إلى آخر الزمان. ليأخذ الصراع شكلاً مطابقاً للحقبة السوداء الآفلة، إنّما بلبوس طائفيّ بحت. والبلاد غنيمة، فلا يحقّ لأحد سواهم التدخّل في شؤونها، أو حبّها. وعلى الآخرين الرعايا والذميّين، أن يطيعوا، وإلّا. فأسئلة مثل: من تحب وكيف وكم، غير واردة إطلاقاً. وسط هذا العماء، كلّ ما تحتاجه سوريّة مكان لإله الحبّ.