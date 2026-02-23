فلسطين في ظل الانفلات العالمي والعنف المتوحش

- تصاعد العنف العالمي يعكس تصدع النظام الدولي القديم وتنافس القوى الكبرى، كما أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مع التركيز على جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين. - فلسطين تواجه خطرًا وجوديًا مع استمرار سياسات الاحتلال الصهيوني وداعميه، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها في ظل خطة ترامب وسلوك حكومة نتنياهو. - الصراع الدولي يضع فلسطين في قلب المعركة، حيث تمثل رمزًا للعدالة والحرية، مما يتطلب دعمًا عالميًا لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

مثّلت عملية "طوفان الأقصى" بداية تكشُّف ملامح مرحلةٍ عالميةٍ جديدةٍ، قوامها انفلاتٌ فجٌّ من قواعد النّظام العالمي القائم (حقوق الإنسان، القانون الدولي، الليبرالية الاجتماعية)، وتصاعدٌ صارخٌ في معدّلات العنف والإجرام، إذ تكثّف ذلك كلّه في جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة في قطاع غزّة تحديدًا، وكل فلسطين عامةً، بل يصحّ القول في جرائم الاحتلال وداعمه الأوّل والثابت الولايات المتّحدة الأميركية، ومن خلفه سائر الداعمين الأوروبيين.

هنا لا بدّ بدايةً من الإشارة إلى أنّ هذا الانفلات لم يكن ردّ فعلٍ عشوائيٍّ على عمليّة "طوفان الأقصى"، كما يحلو لبعضهم القول؛ في إشارةٍ إلى نقدهم فصائلَ المقاومة الفلسطينية على مقاومتها المشروعة للاحتلال نفسه، بل هو فعلٌ منظّمٌ يعكس حجم التنافس الدولي، وتصدّع النّظام العالمي القديم (أو القائم ظاهريًا حتّى اللحظة)، ذلك النّظام الّذي نعاه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وفضح زيفه في الوقت نفسه، وذلك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أصبحت فلسطين وقضيتها وشعبها في خطرٍ محدق، خطرٍ يهددها بوضع حدٍّ نهائي لها، بل وربّما ينطوي على استمرار تجسيد إبادة شعب فلسطين عمليًا وماديًا ومعنويًا وثقافيًا

كما يجدر القول أن العنف المنفلت صهيونيًا وأميركيًا نتاج ضعف كليهما لا قوتهما، أو بالأصحّ يعكس امتلاكهما للقوّة العسكرية الضاربة، مع افتقادهما للقدرة على إخضاع الآخر، إذ بلغت القوة الأميركية سابقًا مستوياتٍ جعلتها تعتمد على قواها الناعمة في فرض رؤيتها للنظام الدولي من دون الحاجة للقوة الخشنة، أو بالحدّ الأدنى من القوة الخشنة، وهو ما بدى تحكمًا مطلقًا في تفاصيل النّظام كلّها منذ انهيار الاتّحاد السوفيتي في عام 1991، إذ قادت أميركا العالم في حينه من دون الحاجة إلى توزيع التهديدات يمنةً ويسرةً، كما يحدث اليوم، إذ تطاول تهديدات أميركا حلفاءها قبل أعدائها، من إيران إلى جارتها وحليفتها كندا مرورًا بالدنمارك والدول الأوروبية وكوبا والمكسيك وكولومبيا وسواهم من الدول، فضلاً عن القرصنة الأميركية في فنزويلا.

إذًا نحن أمام انفلاتٍ عالميٍّ، وتصاعدٍ صارخٍ في العنف يسعى إلى ضبط العالم كلّه وفق الرؤية الصهيوأميركية، تلك الرؤية الّتي لا تحمل أيّ خيرٍ للعالم أجمع عامةً، ولفلسطين وشعبها وقضيتها خصوصًا، لأنّ قوامها انفلاتٌ وحشيٌ من جميع القواعد، في تجسيدٍ حرفيٍ وعمليٍ ومباشرٍ لقانون الغاب، أو ما يمكن وصفه بعصر المافيا الكولونيالية أو الكاوبوي الكولونيالي.

من هنا أصبحت فلسطين وقضيتها وشعبها في خطرٍ محدق، خطرٍ يهددها بوضع حدٍّ نهائي لها، بل وربّما ينطوي على استمرار تجسيد إبادة شعب فلسطين عمليًا وماديًا ومعنويًا وثقافيًا، وهو ما نشهده الآن في ظلّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتوافقة مع سلوك الاحتلال الإجرامي عامةً، وحكومة الاحتلال الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو خصوصًا. الأمر الّذي يطرح تساؤلاتٍ حول إلى متى سيستمر ذلك خصوصًا ما يتعلق بفلسطين؟ وما تأثير ذلك على مستقبلها وقضيتها وشعبها؟

بات من الجليّ اليوم أنّ سلوك الاحتلال الصهيوني الإجرامي رفقة شريكه وداعمه الأميركي (وبدرجة ما رفقة بعض دول الاتّحاد الأوروبي) مستمرٌ، بغض النظر عن اتّفاق وقف إطلاق النار، وعن مجلس ترامب المسمى زورًا "مجلس السلام"، لأنّه أمرٌ متعلقٌ بمجمل الصراع العالمي حول طبيعة النّظام الدولي الجديد، وبمكانة أميركا فيه، وما فلسطين وقطاع غزّة سوى ساحةٍ من ساحات تلك المعركة، بل ربّما إحدى أهمّ تلك الساحات. كما أن تأثير ذلك على فلسطين وقضيتها وشعبها مرتبطٌ بمآلات الصراع، مع ضرورة الانتباه إلى الطبيعة التماثلية للأطراف المشاركة في الصراع الدولي، من أميركا إلى الصين مرورًا بروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وبدرجةٍ أقلّ إيران وتركيا والاحتلال الصهيوني وسواهم.

طبعًا لا خلاف حول أنّ انتصار المشروع الصهيوأميركي سيحمل التداعيات الأخطر والأسوأ لفلسطين وقضيتها وشعبها، لكنّ ذلك لا يعني أنّ فشله سيعني العكس، لأنّ جميع أطراف الصراع الدولي تتشابه من حيث المضمون في طبيعتها الاستغلالية والإجرامية، فهذه الطبيعة جزءٌ لا يتجزأ من طبيعة النّظام الإمبريالي نفسه، الّذي يسعى إلى سحق شعوب العالم والاستحواذ على ثرواتها وإمكاناتها، والاحتلال الصهيوني أداةٌ من أدوات السحق تلك، ليس لشعب فلسطين فقط، بل لمجمل شعوب المنطقة، بما يتجاوز حدود المنطقة العربية ليطاول القارة الأفريقية.

لأنّ انتصار الإنسانية هو المسار الوحيد لضمان انتصار الحق في فلسطين، واستعادة شعبها لجميع حقوقه المستلبة صهيونيًا وأميركيًا

لكننا نلحظ؛ على هامش الصراع الدولي بشأن طبيعة النّظام الدولي وهوية الأطراف أو الطرف المركزي فيه (المتحكم)؛ تصاعدَ صراعٍ موازٍ، صراع الشعوب في مجابهة آلة الإجرام والاستغلال العالمية. وهو صراعٌ حول القيم الإنسانية العالمية، حول العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حول الديمقراطية والحقوق الفردية الجماعية، هنا نجد حاضنة القضية الفلسطينية الصلبة، ليس في دول الطوق ودول المنطقة العربية والإسلامية فقط، بل حول العالم أجمع، وهنا حيث يجب أن تُسلَّط الجهود لتعزيز مكانة فلسطين وقضيتها وشعبها، وتعزيز تأثير حرّية فلسطين على مستقبل الإنسانية كلّها. لأنّ انتصار الإنسانية هو المسار الوحيد لضمان انتصار الحق في فلسطين، واستعادة شعبها لجميع حقوقه المستلبة صهيونيًا وأميركيًا. لذا علينا الكفّ عن جلد الذات والخطاب الكيدي، الساعي إلى إدانة فصائل المقاومة لممارسة حقّها المشروع بالمقاومة؛ مع ضرورة الحفاظ على الحقّ في النقد السياسي طبعًا، إما بدوافع فصائلية ضيقة، أو بدوافع ذاتية وشخصية، فمن واجبنا اليوم الدفاع عن حقّنا وحقّ الشعوب المسحوقة كلّها في الدفاع عن نفسها وحقوقها ومصالحها في وجه آلة الإجرام الصهيوأميركية.