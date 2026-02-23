فلسطين بين احتمالات التصعيد الأميركي الإيراني

- تاريخياً، لم تكن إيران لاعباً رئيسياً في القضية الفلسطينية، حيث ركزت على مشاكلها الداخلية وعملت كشرطي لصالح الولايات المتحدة، بينما دعمت الثورة الفلسطينية المعارضين الإيرانيين في السبعينيات. - في العقود الأخيرة، دخلت إيران الساحة الفلسطينية سياسياً وعسكرياً، ولكن بشكل متأخر، ولم تتمكن من منع النكبات المتتالية التي حلت بالفلسطينيين بسبب الاقتتال الداخلي والانقسام الجغرافي. - في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى تأثير ذلك على الوضع في غزة وفلسطين، بينما يظل الشعب الفلسطيني مصمماً على مواصلة نضاله ضد الاحتلال.

كيف ينعكس التصعيد الحالي واحتمال الصدام العسكري المباشر بين الولايات المتّحدة وإيران على الوضع الراهن في قطاع غزّة وفلسطين عامةً؟ تبدو الإجابة الدقيقة من الصعوبة بمكان، خصوصًا مع الاجتهاد لاستشراف المستقبل، كما صعوبة الوصول إليها من دون العودة إلى تاريخ العلاقة بين إيران والولايات المتّحدة أو تاريخ القضية الفلسطينية بحد ذاتها.

تاريخياً؛ لم تقدّم إيران لفلسطين ما قدّمه العراق مثلاً، رغم ذلك لا بأس من الاقتباس من مجريات ومناقشات مؤتمر هرتسيليا السنوي في إسرائيل" فبراير "2003 قبل الغزو الأميركي للعراق مباشرةً، حيث أجمع المتحدثون من النخبة السياسية والعسكرية على أنّ الاحتلال الأميركي للعراق، ومن ثمّ إخراجه من دائرة الصراع العربي مع إسرائيل سيؤدي إلى نهاية الانتفاضة الثانية عام 2000، وإحباط الفلسطينيين، وخضوعهم للرؤى والخطط الإسرائيلية، خصوصًا مع بناء جدار الفصل العنصري في الضفّة الغربية، وطرح خططٍ من قبيل حكمٍ ذاتي بلاس، ودولة فلسطينية ماينس. وحده الجنرال أفي ديختر؛ وكان آنذاك رئيس جهاز الأمن العامّ الشاباك "الأكثر معرفةً بالواقع الفلسطيني"؛ خالف المتحدّثين طارحاً موقفاً مناقضاً تماماً، مفاده أنّه ورغم العلاقة التاريخية، والعاطفة الجيّاشة تجاه العراق، ودوره الكبير الداعم لهم يعتبر الفلسطينيون قضيتهم هي المركزية عربياً وإقليمياً وحتّى دولياً، وخروج العراق من دائرة الصراع سيحزنهم بالتأكيد لكن لن يحبطهم، وسيجدون طريقةً للمضيّ قدماً من أجل ما يعتبرونه نضالهم العادل والمشروع، والدعم العربي والدولي الواسع لهم.

والآن في ما يخص إيران، فقد دخلت متأخرةً جداً في القضية الفلسطينية، إذ غابت جدّياً عن الانخراط فيها لستّة عقودٍ تقريباً، وعنما نتحدث مثلاً عن بداية الصراع؛ قبل قرن تقريباً، وثورة عز الدين القسام، وتدفّق المتطوّعين إلى فلسطين، ووقوع النّكبة الأولى 1948 فلا يمكن العثور على أيّ حضورٍ لإيران البعيدة جداً والمنشغلة بنفسها ومشاكلها الداخلية.

قطعاً؛ لا يمكن إنكار التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية العادلة كما هو الحال في العالم العربي والإسلامي وحتّى المجتمع الدولي، لكنّ إيران الرسمية كانت بعيدةً جداً، حتّى إنّها كانت في ذلك الوقت تعمل شرطيًا لصالح الولايات المتّحدة والغرب في الخليج العربي والمنطقة عمومًا.

في هذه الأجواء انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة أوائل ستينيات القرن الماضي مع منظّمة التحرير، الأولى بقيادة أحمد الشقيري-1964، ثم الثانية "مرحلة الكفاح المسلح والفدائيين "بقيادة ياسر عرفات 1969، الّتي نقلت القضية إلى مستوىً مختلفٍ بتضحياتٍ جسامٍ، حينها كانت إيران الرسمية "شرطي الخليج" غائبةً تماماً، بل على العكس احتضنت الثورة الفلسطينية المعارضين الإيرانيين ودعمتهم سياسياً ومالياً، ودرّبتهم عسكرياً في سبعينيات القرن الماضي، بعدما كان جمال عبد الناصر قد فعل الشيء نفسه في الستينيات مع جبهة التحرير الوطنية الإيرانية.

انتهت مرحلة الكفاح المسلّح مع الخروج من بيروت "1982" وطيّ صفحة منظمة التحرير الثانية "الفدائيين" إثر اتّفاق أوسلو، وكانت مرحلةً انتقاليةً مع الانتفاضة الأولى 1987، ثمّ جاءت موجة ثانية من الكفاح المسلح مع انتفاضة الأقصى "2000"، وكان الحضور الإيراني فيها ضعيفاً وهامشياً كذلك، وحتّى متأخّراً جداً.

إذن حضرت إيران سياسياً ثم أمنياً وعسكرياً بقوّةٍ في القضية الفلسطينية، ولكن متأخرةً كثيرًا؛ أي منذ عقدين تقريباً، في مرحلةٍ هي الأسوأ في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته، شهدت الاقتتال الأهلي، والانقسام السياسي والجغرافي بين قطاع غزّة والضفّة الغربية 2007، وحصار القطاع، وجولاتٍ قتاليةً متعددة، ثمّ انتهت المرحلة كلّها بحرب 2023 والنّكبة الثانية الّتي حلّت بقطاع غزّة و والضفّة الغربية والقضية الفلسطينية عامةً، مع استشهاد 200 ألف فلسطيني تقريباً؛ بحسب إحصائيات مجلة لانست والمركز السويسري لحقوق الانسان؛ وإبادة قطاع غزّة وتدميره تدميرًا شبه كاملٍ، وإعادته سنواتٍ؛ بل عقودًا إلى الوراء، مع استشراس مشاريع التهويد والضمّ، وتأسيس نظام فصلٍ عنصريٍّ موصوفٍ في الضفّة الغربية.

لم يمنع الحضور الإيراني النّكبة والإبادة والاستفراد الإسرائيلي بقطاع غزّة، رغم الخطابات الدعائية، وشعار وحدة الساحات وتكاتفها لهزيمة إسرائيل مرّةً واحدةً وللأبد، إذ طبّق الشعار تطبيقًا انتقائيًا ومحدودًا، على عكس التفسيرات السابقة له.

بالعودة إلى الغزو الأميركي العراق فقد كانت إيران شريكةً به، أو على الأقلّ متواطئةً ومتماهيةً معه، والذي سعى؛ ضمن أهدافٍ أميركية أخرى، إلى إضعاف والإخلال بميزان القوى لصالح إسرائيل ضدّ العرب، وفرض حلٍّ للقضية الفلسطينية يترجم الوقائع الّتي فرضتها الدولة العبرية بقوّة السلاح والاحتلال.

الآن، في ما يخصّ الحرب والتصعيد الأخير؛ كتبت صحيفة هآرتس، في سياق تغطيتها لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، منتصف فبراير/شباط ولقائه السابع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ منذ عودته الى البيت الأبيض، أنّ العنوان العريض للزيارة والاجتماع هو "غزة مقابل إيران"، بمعنى أن يتجاوب نتنياهو مع تطبيق المرحلة الثانية من "خطة ترامب"، واتّفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات، ودخول مستلزمات التعافي المبكّر وإعادة الإعمار بموازاة نزعٍ تدريجيٍّ لسلاح حماس والفصائل، مقابل تشديد ترامب موقفه في المفاوضات مع إيران، والإصرار على اتّفاقٍ يتضمّن البنود الثلاثة "تفكيك المشروع النووي، وتقليص نظيره الصاروخي، ووقف دعم الأذرع والميليشيات في المنطقة"، أو الذهاب إلى حربٍ تحقّق ذلك، وتخلق أجواءً قد تؤدّي إلى سقوط النظام في ما بعد.

في السياق نفسه، لا بدّ من التذكير برفضٍ عربي إسلامي واسعٍ ومسؤولٍ للحرب والخيار العسكري، خصوصًا في ظلّ التدخل والتحريض الإسرائيلي الفظّ، لكن مع مطالب ونصائح صادقة لإيران بتقديم تنازلاتٍ جدّيّةٍ لشعبها في الداخل، والتوقّف عن زعزعة الاستقرار الإقليمي، عبر علاقاتٍ مع وكلاء وميليشياتٍ مسلّحةٍ غير شرعية، من دون ممانعةٍ أو رفضٍ لأي علاقةٍ سلميةٍ وعلنيةٍ وشفّافةٍ مع الأحزاب والدول تحت سقف القانون والدستور والمواثيق الدولية.

في العموم أيًّا كانت المآلات مع إيران، سواءً باتّفاقٍ دبلوماسي وفق الشروط الأميركية المعلنة، وتطبيق النموذج الفنزويلي تطبيقًا ناعمًا أو خشنًا، فقد خرجت إيران من دائرة الصراع والقضية الفلسطينية بعد انخراطها فيها لفترةٍ محدودةٍ واستثنائيةٍ، مع الانتباه إلى حقيقة وجود خطّة ترامب وحدها على الطاولة في قطاع غزّة وفلسطين، واتّفاق وقف إطلاق النار المنبثق عنها بمراحله المختلفة، بما فيها الثالثة المنسية، الأفق والمسار السياسي نحو الدولة الفلسطينية وتقرير المصير، والّذي جرت شرعنته بقرارٍ رسميٍّ بأغلبيةٍ ساحقةٍ من مجلس الأمن الدولي، والشروع في تشكيل المؤسسات ذات الصلة، مثل مجلس السلام، وقوة الاستقرار، واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزّة، و قد لا يكون البديلُ عنها الحربَ بالضرورة كما شهدنا خلال العامين الماضيين؛ رغم الأصوات المناصرة للحرب في إسرائيل؛ إنّما بقاء الواقع الراهن في قطاع غزّة، واستمرار المعركة بوتيرةٍ منخفضةٍ، مع احتلال إسرائيل وسيطرتها على ثلثي القطاع، وحشر مليوني فلسطيني في الثلث الباقي المدمَّر، حتّى لو استمرت حماس في السيطرة هناك، ليستغلّ نتنياهو المعركة منخفضة الوتيرة؛ نموذج لبنان، للعودة إلى سياسته التقليدية، الّتي اتّبعها لعقدين تقريباً، من جهة الحفاظ على الواقع الراهن، ولكن مع تحديثها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في ظلّ وجود جيش الاحتلال داخل قطاع غزّة، وحماية المستوطنات من الخطّ الأصفر، باعتباره خطّ الدفاع المتقدّم، ونقطة الانطلاق للهجوم بحسب التعبير الحرفي لرئيس الأركان الجنرال إيال زمير.

في الأخير، باختصارٍ وتركيز، أيًّا كانت السيناريوهات الدبلوماسية أو العسكرية المتبعة فستنشغل إيران الضعيفة شبه المنهارة بنفسها لسنواتٍ، بل لعقودٍ طويلةٍ، وهذا لا يعني بالضرورة الخضوع للهيمنة الإسرائيلية في ظلّ السياسات العنيفة الّتي تتّبعها تلّ أبيب، ونشوء فراغٍ إقليميٍّ، نرى بوادر اصطفافٍ عربيٍّ إسلاميٍّ لملئه، بعيداً عن التطبيع مع إسرائيل المستلبة للعسكرة والحروب.

من جهةٍ أخرى، سينهض الشعب الفلسطيني ويمضي قدماً، رغم النّكبة الثانية ومآسيها، كما فعل بعد الأولى، وبحسب تعبير ديختر فالشعب العنيد بما يكفي، والواثق بعدالة قضيته سيجد طريقةً لمواصلة المواجهة ومقاومة نظام الفصل العنصري، مع إيران أو من دونها، كما كان الحال منذ تأسيس المشروع الاستعماري الصهيوني قبل قرنٍ تقريباً.