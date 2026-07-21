- بدأت شبكة الآغا خان في سوريا منذ أكثر من قرن، وتوقفت في 1959 ثم عادت في 1999 عبر مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية، مع توقيع اتفاقية تعاون في 2001 لتعزيز الوجود الدبلوماسي والتنموي. - تأثرت استراتيجية الشبكة بالتغيرات في سوريا بعد 2011، حيث ركزت على الإغاثة والمساعدات الإنسانية حتى 2017، ثم أعادت إطلاق برامج تنموية مع التركيز على التراث والتنمية الحضرية، مثل ترميم أسواق حلب. - تنفذ الشبكة مشاريع في الصحة والتعليم والاقتصاد بتمويل من صندوق الإمامة وشركاء دوليين، وتواجه تحديات مثل الروتين الإداري ونقص السيولة، مع التركيز على التنمية المستدامة والتعافي المبكر.

رغم أن شبكة الآغا خان للتنمية ارتبطت بالطائفة الإسماعيلة التي تعد مدينة سلمية بريف حماه أحد أهم معاقلها في العالم، إلا أن مشاريع الشبكة العالمية شملت كل الجغرافية السورية متجاوزة الاعتبارات الطائفية والعرقية وحتى السياسية.

واليوم، لدى الشبكة خطط استراتيجية وتنموية بملايين الدولارات على الأراضي السورية. وللحديث عنها وعن علاقة الشبكة بالدولة والمجتمع السوري، يلتقي ملحق "سورية الجديدة" مع الممثل المقيم للشبكة في سورية غطفان عجوب

ما ننفذه من من أعمال لترميم الأبنية التاريخية لا يمثل ترفاً جمالياً أو هندسياً، وإنما هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي

* بداية لنضع القارئ في صورة العمق التاريخي لوجودكم في سورية، وكيف تطوّرت علاقتكم مع الدولة السورية لتصل إلى شكلها الدبلوماسي والمؤسساتي الحالي؟

تعود علاقة مؤسّسات الإمامة الإسماعيلية مع سورية إلى أكثر من قرن، مرّت خلالها بفترة مرتبكة، فقد جرى إيقاف أنشطتها المباشرة منذ العام 1959، لتعود للعمل في 1999 عبر "مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية" التي بدأت حينها بترميم قلعتي حلب ومصياف وقلعة صلاح الدين. وتوّج هذا النشاط الأولي بزيارة الإمام الراحل كريم آغا خان الرابع إلى سورية في سبتمبر/ أيلول2001، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الحكومة السورية أتاحت رسميّاً وجودنا الدبلوماسي والتنموي في البلاد. ومنذ ذلك الوقت، يقوم المكتب التمثيلي لشبكة الآغا خان في دمشق بمهمته الدبلوماسية لإدارة (وتنظيم) العلاقة بين الدولة السورية ومؤسسات الإمامة الإسماعيلية. أما عملنا الميداني فتتولاه وكالات ومؤسسات تهتم كل منها بالأعمال المنوطة بها، حيث لكلّ مؤسسة مجلس إدارة ومدير تنفيذي، شبه مستقل، يدير مشاريعها بناء على ما نصّت عليه بنود تلك الاتفاقية.

* مرّت سورية في الأعوام الماضية بمنعطفات قاسية جداً هزّت استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، كيف أثرت هذه التحولات على استراتيجية عملكم؟ وهل اضطررتم لتغيير أولوياتكم التنموية؟

بالتأكيد، لا ينفصل العمل التنموي عن الواقع المحيط به، فبعد توقيع اتفاقية 2001، احتجنا نحو خمس سنوات لتأسيس البنية التحتية للمؤسسات والوكالات وتثبيت أقدامها على الأرض. ومع بداية الحراك الثوري عام 2011، وجدنا أنفسنا أمام واقع إنساني حرج يتطلب استجابة فورية. ودفعنا هذا إلى تكييف استراتيجية الشبكة مع هذا الواقع، حيث تراجعت التدخلات التنموية طويلة الأجل لفسح المجال أمام قطاع الإغاثة والمساعدات الإنسانية العاجلة. واستمرّ هذا حتى عام 2017، لتعيد مؤسسات الشبكة إطلاق برامجها التنموية بالتوازي مع العمل الإغاثي. وما زلنا نواصل العمل بالثبات والالتزام نفسيهما تجاه الشعب السوري.

*لافتٌ للنظر أن الملف الثقافي والتراثي يحظى بحيز كبير من اهتمامكم، ألا يعتبر هذا ترفاً في بلد يعاني ما يعانيه من جرّاء عقد ونصف عقد من الحرب؟ وهل نستطيع التوسّع في الحديث عما تم إنجازه في هذا القطاع، والهدف من ذلك؟

بدايةً، يحمل عاما 2026-2027 لسورية وكالات جديدة معنية بقطاعات التعليم، الصناعة، الصحة، الاقتصاد، التعددية. ما يؤكّد أن لا حظوة لقطاع على حساب قطاع آخر، إلّا إذا كانت المرحلة تتطلبه. كما أريد التأكيد أيضاً أن للشبكة وكالات ومؤسّسات متعدّدة الاختصاصات والمهام والميزانيات الخاصة بكل واحدةٍ منها، ومؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية، المعنية بالتراث، إحدى هذه الوكالات العاملة لتنفذ برامجها المختصة في هذا الشأن، وما تنفذه من أعمال لا يمثل ترفاً جمالياً أو هندسياً، وإنما هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي، فمنذ 2018، جرى استكمال مشروع الحفاظ على سبع أسواق تاريخية في حلب القديمة، ما أسهم في إحياء الحركة التجارية وصون النسيج العمراني والاجتماعي والتراثي العريق للمدينة. ولم يتوقف جهدنا عند هذا الحد، فعندما ضرب زلزال شباط 2023 المدمّر المنطقة، تحرّكت فرقنا الميدانية بشكل طارئ لتنفيذ أعمال تدعيم وحماية لمواقع تاريخية عديدة متضرّرة نتيجة هذا الزلزال، شملت: قلعة حلب والمدرسة الحلوية والمدرسة الشاذبختية وخان الجمرك وخان الصابون في حلب القديمة، بالتوازي مع الصيانة الطارئة لثلاثة بيوت تاريخية في دمشق القديمة. وفي عامي 2026 و2027، نخطط لإطلاق حزمة متكاملة من مشاريع الحفاظ على التراث والتنمية الحضرية، تتضمن استمرار برنامج الحفاظ الشامل على الأسواق التاريخية في مدينة حلب القديمة، بما فيها سوق العطارين - القسم الغربي الذي بوشر فعلياً بتنفيذه على الأرض، فضلاً عن إعداد الدراسات الهندسية حالياً لتنفيذ مشاريع حيوية وبنيوية أخرى في حلب القديمة. الجديد والأبرز في خطتنا الحالية بدء التحضير وإعداد الدراسات الفنية لتنفيذ برنامج "التجديد الحضري الشامل"، مستهدفين قلعة دمشق والمنطقة المحيطة بها بالكامل وحديقة أم الحسن والمنطقة المحيطة بها في حماه. بالإضافة إلى هذا، سنتابع ترميم البيوت الأثرية الثلاثة في دمشق، وإعادة تأهيل حمّام سلمية الأثري ومتحف طرطوس الوطني (الكنيسة الأثرية). في النهاية، هدفنا يتلخص بربط التراث بحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية.

* دائماً ما تعول شريحة واسعة من المجتمع السوري على الاستفادة من خدماتكم المباشرة والآنية في مختلف القطاعات. وهذا بحد ذاته مسؤولية تثير في الحواضر التي تعملون فيها انتقاداتٍ يشأن توزيع الأولويات، سواء على صعيد المناطق أو المشاريع أو الأفراد، هل لنا التعرف على رأيكم في هذا؟

الأولويات تفرضها المرحلة والمنطقة التي نعمل فيها، كما أننا نتقاسم مع المواطن السوري رغبة التوسّع بالدعم المباشر والآني، إلّا أن الهوة كبيرة بين إمكانات الشبكة وما يحتاجه المواطن في بلد مدمّر، وردم هذه الهوة أكبر من إمكانية أية منظمة بحد ذاتها. ولا أبالغ في القول إنها قد تكون أكبر من إمكانية دولة واحدة. ونحن في الشبكة مجرّد مساهمين فقط في تخفيف بعض من الأعباء الواقعة على الشريحة الأفقر، إضافة إلى دعم عملية التعافي المبكر لسورية، ولن ندعيّ أكثر من هذا.

نعمل حالياً لإحداث مركزين صحيين في دمشق ومشفى تخصّصي في سلمية ومشفى تعليمي جامعي ضخم بدمشق يضم "كلية تمريض" بالتعاون مع "جامعة الآغا خان"

*هل لديكم إنجازات لامست حاجات المواطن السوري الملحة، وكان لها أثرٌ إيجابي مباشر على حياته اليومية؟

نعم، ولأن سطور هذه المقابلة لا تتسع لاستعراضها بالكامل، فسأكتفي بالإشارة إلى بعض مما تم إنجازه واقعياً في العام 2025، فقد عملت الشبكة لإعادة تأهيل 16 منشأة مائية حيوية في مختلف أنحاء سورية، وتم تشييد 11 شبكة طاقة شمسية شملت سبع قرى و12 مرفقاً خدمياً في ريفي حماه وطرطوس. وعلى صعيد الاقتصاد التنموي، تم تقديم خدمات تطوير متكاملة لأكثر من 3200 مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، حظي 507 منها بدعم مالي مباشر. وفي قطاع التعليم، تمكنا من تقديم الدعم اللوجستي والمادي لأكثر من مائة مركز تعليمي، إضافة إلى تقديم قرطاسية مدرسية كاملة لحوالي 120 ألف طالب، وتلقى قطاع الزراعة والبيئة دعماً طاول 15 ألف عائلة تم رفدهم بالأصول الإنتاجية والبذار والأغنام. وجرى غرس 146 ألف شجيرة رعوية لمكافحة التصحر، يضاف إلى هذا تجهيز 32 مجموعة زراعية بمنظومات طاقة شمسية متكاملة لضخ المياه. وفي ما يخص الطفولة المبكرة، عملت الوكالات المعنية، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة يونيسف لتطوير مشروع "الرعاية المتكاملة لصحة ونمو الأطفال" شمل 90 مركزاً صحياً في ست محافظات، وقدّم الرعاية لحوالي 108 آلاف طفل، و 150 ألفاً من الأمهات. أما فرقنا الجوالة فحققت ما مجموعه 121 ألفاً و973 خدمة من خدمات الصحة العامة والنفسية واللقاح.

على صعيد الحاضر، والمستقبل القريب، هل هناك مشاريع صحية استراتيجية؟

نعم، تم افتتاح مركز الآغا خان الطبي في سلمية، الذي ضم 20 اختصاصاً مختلفاً، إلى جانب الخدمات الشعاعية والمخبرية، والصيدلية، وبات يستقبل حوالي 4,500 مراجع شهرياً، يستفيد 400 منهم من مساعدة مجانية كاملة أو جزئية مقدّمة من صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للمركز. ونعمل حالياً لإحداث مركزين آخرين في دمشق ومشفى تخصّصي في سلمية ومشفى تعليمي جامعي ضخم بدمشق يضم "كلية تمريض" بالتعاون مع "جامعة الآغا خان" (مقرّها في كراتشي)، إضافة إلى إطلاق مشروع "سما" لغاية دعم جهود وزارة الصحة، عبر تحسين بنية المراكز الصحية في المناطق المهمّشة وإعادة بناء القدرات العلمية والعملية للعاملين فيها.

* تحفّز الإشارة إلى إحداث كلية تمريض في دمشق للسؤال عن مشاريع أكاديمية أو تعليمة أخرى تنوون القيام بها؟

طموحنا في هذا الجانب قديم وحديث في الوقت نفسه. وللدخول إلى تفاصيله في سورية، لا بد من الولوج أيضاً إلى وكالات الآغا خان العاملة المهتمة بهذا القطاع، فإلى جانب جامعة الآغا خان آنفة الذكر، هناك جامعة آسيا الوسطى (متوزّعة في قرغيزستان، طاجكسان، كازاخستان) بفروعها الموزّعة على العلوم التقنية والبرمجة والاقتصاد، حيث ندرّس منذ سنتين برامج تابعة لها في محافظتي دمشق وحماه، بهدف هدم الهوة المعرفية بين المناهج المحلية والمناهج العالمية، بغية تأهيل طلبة الجامعات للدخول إلى سوق العمل، أو للالتحاق بالجامعات الغربية. ولا نية في الوقت الحاضر لفتح فرع متكامل لها في سورية، إلا أن هناك اتفاقية تعاون معها، خوّلتنا في هذا العام إيفاد 20 طالباً سورياً للدراسة في أحد فروعها الرئيسية العاملة في الدول الثلاث. وبخصوص وكالات الآغا خان للمدارس الخاصة بتأهيل الطلبة من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية، فلدينا في العالم ست أكاديميات داخلية ومائتا مدرسة دولية. وكانت المشكلة في عدم إشراكنا في هذا البرنامج قوانين وزارة التربية التي كانت تمنع إدخال المناهج الدولية، أو جزء منها، إلى جانب المناهج المحلية المعتمدة في المدارس السورية. مع الحكومة الحالية، تم حل هذا الأشكال، ونحن بصدد البحث عن أراض لتشييد مدارس تابعة لهذه الوكالة في محافظتي دمشق وحماه.

* أشرتَ إلى مبادرات جديدة ترتبط بالاقتصاد والابتكار والتعدّدية

الجديد والحيوي التي تعمل عليه الشبكة أيضاً دراسة المشكلات البنيوية والهيكلية التي تواجه حياة السوريين اليومية في مجمل القطاعات الإنتاجية والخدمية، فمعظم الإحصائيات والدراسات المتوفرة تعود إلى عام 1980. وهذا يعيق المعرفة العملية التي تخدم الواقع على الأرض، نحن نعمل حالياً بالتعاون مع الحكومة والشركاء العالميين على هذه المسائل ووضع حلول استراتيجية لها. وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، تأسس في العام 2007 "المصرف الأول للتمويل الصغير" في سلمية، وكان له دور بارز في تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، التي ساهمت في تأمين فرص نجاة كثير من المشاريع والحرف والأراضي الزراعية التي تعيل أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الإفلاس. ويمتلك هذا المصرف حالياً 17 فرعاً له في مختلف المحافظات السورية، ويقدّم خدمات لأكثر من نصف مليون عميل. ونتيجة لهذا النجاح، سنضخ في العام الحالي 2.5 مليون دولار، ومثلها في العام المقبل، لتعزيز المحفظة الاقتراضية، كما جرى إدخال مبادرة جديدة منفصله عنه بالكامل تحت اسم "تسريع الازدهار"، تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة في مختلف القطاعات، عبر تقديم قروض ميسرة تبدأ من عشرة آلاف دولار وحتى مائة ألف دولار، ويمكن أن تصل إلى مائتي ألف دولار في حالات نوعية. ولإدراكنا أن ما تهدّم في دواخل البشر خلال العقد ونصف العقد السابقين أكثر عمقاً وإيلاماً من البيوت والمشاريع الاقتصادية والبنى التحتية التي طاولها الدمار في فترة الحرب، انطلاقاً من إيماننا بضرورة التعافي من هذا الوباء. نحن حالياً في طور تأسيس فرع في سورية للمركز العالمي للتعدّدية، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الكندية التي تحتضن بلادها مقرّه الرئيسي، والهدف نشر الفكر التعدّدي، دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الحوار البناء جزءاً من التنمية البشرية المستدامة.

شبكة الآغا خان منظمة دولية تنموية، شعارها الملزم والثابت خدمة المجتمعات الأكثر فقراً، بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم أو دينهم أو مذهبهم أو موقفهم السياسي

*يثير حجم المشاريع والبرامج التي تنفذها شبكة الآغا خان في سورية تساؤل كثيرين عن مصادر التمويل، هل نستطيع التحدّث في هذا الجانب، أم أن الشبكة لا ترغب بالكشف عنه؟

تقوم أعمالنا ونشاطاتنا في المجمل على الشفافية. أما بخصوص مصادر التمويل فيقع 60% منه على عاتق صندوق الإمامة الإسماعلية. ويغطّى 40% شركاؤنا الدوليون: كندا، فرنسا، قطر، ألمانيا، اليابان، الاتحاد الأوربي، البنك الدولي،الأمم المتحدة، ووكالات تنمية أخرى من مختلف الجنسيات.

* يواجه عمل المنظمات الدولية في سورية أحياناً انتقادات وتشكيكاً في نياتها من أطراف في المعارضة، بدعوى أن عملها يقدم غطاءً أو "تطبيعاً" سياسياً مع السلطة، كيف تجيبون عن هذا الانتقاد؟

جوابنا صريح ومبدئي: شبكة الآغا خان منظمة دولية تنموية، شعارها الملزم والثابت خدمة المجتمعات الأكثر فقراً، بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم أو دينهم أو مذهبهم أو موقفهم السياسي، وعملنا الميداني محكوم بتلك المعايير وخاضع لرقابة وتدقيق صارم منّا ومن شركائنا الدوليين. بإيجاز: نحن لا نعمل بالسياسة، ولا نقدّم غطاءً سياسياً لأحد سواء كان من داخل السلطة أو من خارجها. وليس لدى "صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية" أي مشروع ربحي أو تجاري في المدى المنظور، وعملنا يقتصر كلياً على المشاريع التنموية الإنسانية غير الربحية القائمة لخدمة الإنسان السوري البسيط.

* كيف تصفون مستوى التنسيق والتعاون الإداري السابق والحالي مع الحكومة السورية ووزاراتها، وهل من صعوبات تعترض تنفيذ برامجكم؟

بموجب الاتفاقيات الرسمية، يتم التنسيق المباشر بين شبكة الآغا خان والدولة، عبر "إدارة التعاون الدولي" في وزارة الخارجية والمغتربين. في السابق، كنا نواجه روتيناً إدارياً يتمثل في الحاجة لتوقيع اتفاقية منفصلة مع الوزارة المعنية بالمشروع، ثم إرسالها للخارجية للحصول على الموافقات، مما يسبب تأخيراً لبعض المشاريع. أما الآن فقد تم التوقيع مع الخارجية على اتفاقية إطارية شاملة وموحدة تخدم لمدة سنتين كافة المشاريع الممولة بموجب المنحة المقدمة من سمو الآغا خان لسورية، مما اختصر الروتين وباتت المعوقات البيروقراطية السابقة شبه معدومة، باستثناء مشكلة توفر السيولة والكاش في المصارف السورية التي تسبب أحياناً تأخيراً في تسديد التزامات الموردين في المواعيد المحددة.

* هل من رسالة لديكم توجهها مباشرة إلى المجتمع الدولي، وأخرى إلى الشعب السوري، خاصة جيل الشباب الذي يعيش حالة من الإحباط؟

رسالتي يمكن إيجازها بتحويل حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية بها إلى حافز بعيد في أجندته عن فرص فردية في بلاد بعيدة، فالتاريخ علمنا بأن البلاد لن تنهض وتتعافى إلّا بسواعد وعزيمة أبنائها خاصة الجيل الشاب منه، فالنجاحات الاقتصادية وتوسيعها لا يقع على عاتق الدولة وحسب، وإنما هي نشاط بشري يومي، ومسؤولية جماعية تشارك فيها الطاقات الفردية والمجتمعية، جنباً إلى جنب مع الدولة. أما رسالتي للمجتمع الدولي والجهات المانحة هي: إن سورية تحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى انتقال شجاع وحقيقي من منطق الإغاثة الطارئة والسلال الغذائية المؤقتة إلى منطق التعافي المبكر والتنمية المستدامة، والمطلوب من المجتمع الدولي الآن هو: المساهمة بفعالية أكبر في تمكين الاقتصاد المحلي والقطاعات الخدمية والصحية، لكي تستعيد عافيتها الذاتية، ويتمكن الشعب السوري من استعادة عافيته الذاتية والعيش بكرامة، فوق أرض بلاده، التي احتضنت في السابق أعرق الحضارات الإنسانية.