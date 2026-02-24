عن العنف المقيم

أصيبت جدّتي بالعمى في عقدها الأخير، ومكثت خلال عيشها في السواد، ترفض طلب مغادرة بيتها الطينيّ للإقامة عند أيّ من أبنائها. كان بيتها لصق بيوتنا: غرفة واسعة، بسقفٍ عالٍ بعوارض خشبيّة متينة، وسقف طينيّ، يتمدّد بأمان فوق أربعة جدران سميكة من حجارة وطين، وفوق عمود خشبيّ سميك ومتين، يسمّى (الساموك). ظلّت تتمسّك به وطناً، ولم تغادره إلّا إلى المقبرة. كثيراً ما كانت تقضي ساعاتٍ من نهاراتها وحيدة، وباب البيت الخشبيّ الكبير يبقى مفتوحاً. لم تكن تخشى دخول الحشرات السامّة، أو الكلاب الضالة، كما كانت تردّد: "لا أخاف إلّا من الْبَني آدم". لم تكن طفولتي تعرف معنى ذلك، إلى أن وعيت وأدركت ماهية هذا الكائن الذي لا يضاهيه أيّ كائن آخر، بما يثيره من خوف ورعب. كان جواب جدّتي الأمّيّة بمثابة نظريّة فلسفيّة. فهذا الكائن البشريّ المتفرّد بامتلاكه العقل، يمكنه وحده التفكير لصناعة الشرور والإبداع فيها، وعلى رأسها العنف، بأنواعه المختلفة. استرسلت بالحديث عن جدّتي، للهروب من حاضرنا المتخم بالخوف، إلى الطفولة والجدّات وحكاياتهنّ.

بعيداً عن العنف المرضي، والعوالم الفرويديّة، يجسّد العنف الوجه الآخر للعجز والفشل، هو وسيلة العاجز يتغطّى به كمن يستر عورة. لكنّه غطاء مهلهل رثّ، يكشف ويفضح أكثر ممّا يستر. بدءاً من العنف المدرسيّ والعائلي، مروراً بالمجتمعي وصولاً إلى السلطويّ السياسيّ. يسود ذلك، عامّة، في البيئات الأقلّ تحضّراً، الأقلّ اهتماماً بالعلم، ومن ثم ينتفي لديها أيّ اهتمام بالثقافة والفنون والمعرفة. هنا، لا لغةَ بنّاءة أو حواراً إطلاقاً. تحلّ محلّهما القوّة والضجيج والصراخ المهدّد دوماً، فما بالنا إن كان هذا القويّ يمتلك أسلحة على اختلاف أشكالها؛ تجويع، طرد، حبس، عصيّ، أحزمة للضرب، ثمّ معتقلات وسجون، سكاكين وسواطير وبنادق ومشانق؟ مفكّرون وفلاسفة كثيرون عبر التاريخ بحثوا في ماهية العنف، وأكّدوا فشل مراميه المزعومة. ترى حنّة أرندت، أنّ: "العنف ليس قوّة، بل هو ضعف. والسلطة التي تحكم بالخوف ليست قويّة بل هشّة. فالطاغية يحتاج إلى السلاح لفقدانه القدرة على الكلام".

ينجم الحوار الحقيقيّ البنّاء عبر كلام معرفيّ ولغة حضاريّة، لغة عارفة ومضمّخة بالشعور الإنسانيّ وبالإيمان بالإنسان الخلّاق الحر وتمجيده. وهذه اللغة الحضاريّة لا تلبث أن تكشف زيف الحوارات وخداعها ومَكر لغتها التعيسة العاجزة بالتأكيد عن الإقناع. فلا تثير في نفس المتلقّي المغاير سوى الاشمئزاز والسخرية السوداء، وقد تقود إلى فضاءات من الخوف بلا آفاق. فهي حوارات شكليّة يدبّجها جهلة، تسودها العنجهيّة السلطويّة والاستقواء والتعالي، على اختلاف نزعتها السلطويّة، علمانيّة كانت أم دينيّة. واليوم، لا يحتاج السوريّ إلى النظر خارج جغرافيّته، ليتلمّس النماذج التي تحيط بها بوفرة، فقد خبر وعايش بشحمه ولحمه السلطة العلمانيّة بممثّليها البائدين، ويعايش اليوم السلطة الدينيّة. ولن يضيّع السوريّ العارف وقتاً طويلاً بإجراء المقارنة. لكن سيحتاج إلى زمن مديد لاستيعاب خيبته القاتلة من توهّمه أنّه خلص من المقتلة السابقة، وللحفر في جداريّات الخبرات والتجارب والمعرفة لدرء تناسل هذه المقتلة الراهنة الأشنع، وسدّ السبل الدمويّة الجارية. وقت طويل يلزم السوريّ وسط هذا الصخب الدامي، المتصاعد من شارع المطبّلين، والمترامي من خلف الشاشات الإعلاميّة، وتحت مزاريب المستجدّات المقلقة تنسكب فوق رأسه. ووقت آخر يلزمه لضبط روحه الوجلة، فلا تعود تسهب في سرد ذكريات طفولتها الآمنة في غير مكانها.