عمر خريبين... النجم بين الملعب وخارجه

- عاد عمر خريبين للأضواء بتسجيله هدفين حاسمين في كأس العرب 2025، مما رفع رصيد المنتخب السوري إلى أربع نقاط في مجموعة صعبة، وأظهر تأثيراً كبيراً كقائد تحت قيادة المدرب خوسيه لانا. - يظل خريبين شخصية مثيرة للجدل بسبب غياباته المتكررة عن المنتخب وارتباطه بالنظام السوري السابق، مما أثار انقساماً في الرأي العام وعكس التوترات السياسية والاجتماعية في سورية. - يتمتع خريبين بمسيرة رياضية مميزة، حيث لعب لأندية بارزة وحقق ألقاباً عديدة، ويحتل المرتبة الرابعة في قائمة هدافي المنتخب السوري، بقيمة سوقية تقدر بـ 4.5 ملايين يورو.

عاد عمر خريبين إلى صدارة الأخبار الرياضية السورية والعربية مجدداً بفضل هدفين (من العيار الثقيل) وقّع عليهما لرصيد المنتخب السوري الأول في بطولة كأس العرب 2025 والتي تستضيف منافساتها قطر.

لم تكن عودة اسم عمر إلى الواجهة بفضل الهدفين (مع قوة التسجيل والتسديد الخارقة ) فحسب، بل من بوابة حمله شارة القيادة في المنتخب الأول و دوره الحاسم والمهم مع زملائه ومدربه الإسباني خوسيه لانا مع ارتفاع رصيد المنتخب إلى أربع نقاط في مجموعة كان يظن أغلب المتابعين أن لمنتخبي تونس وقطر كلمة الفصل والتأهل فيها.

عمر خريبين المحترف في صفوف الوحدة الإماراتي وأفضل لاعب في القارّة الآسيوية 2017 رفقة نادي الهلال السعودي وصاحب هدف الفوز على منتخب الهند في بطولة أمم آسيا للرجال 2023 ، الهدف الذي كان كفيلاً بنقل المنتخب السوري إلى الأدوار الإقصائية في البطولة لأول مرة تاريخياً، عندما كان الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مديراً فنياً للمنتخب.

تعرّض خريبين لضغط كبير للحضور إلى سورية ومقابلة الأسد مع كادر المنتخب بعد التذرّع بالتزامه مع ناديه الهلال السعودي حينها

مثير للجدل رياضياً وشعبياً

لا ينكر المشاهد السوري أن حضور الخريبين واضح ومهم في نفوس عشاق الكرة السورية وفي إعلامها الرياضي، عبر عدة مناسبات، أبرزها تصفيات كأس العالم 2018 إلى جانب المخضرم والمحترف في الدوري السعودي عمر السومة والمستبعد هذه الأيام من قائمة الإسباني خوسيه لانا في كأس العرب، بالإضافة إلى الدولي المعتزل فراس الخطيب، والذي انتقل إلى عالم التدريب والتحليل... وأيضاً في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا للرجال 2019 و2023.. في مناسباتٍ عديدة كان هناك من يعوّل على عمر خريبين، وعلى الأداء الحاسم والدور الهجومي المطلوب وإمكانية الذهاب بعيداً في مسيرة المنتخب الوطني رفقة عمر.

إلا أنه يبقى المثير للجدل بكثرة (غياباته واعتذاره في أكثر من مناسبة كروية للمنتخب) حتى أضحى خبراً للتندّر بين بعض عشاق الكرة السورية (هل يهرُب عمر خريبين من المنافسات أو من مباريات التصفيات؟.. هل حصل على ورقة صفراء حتى لا يأتي ضمن مواجهة تحصيل حاصل)، بالإضافة إلى المزاج الشعبي المنقسم بشأن انتمائه إلى صفوف الثورة السورية أو تعايشه مع "بروباغندا" النظام البائد.

ومع الفرحة فئة كبيرة من الجماهير السورية بنتائج المنتخب الأول وهدفي عمر في مرميي تونس وقطر، هناك فئة لا بأس بها لم تتصالح مع عمر والمنتخب، وما زال مشهد الابتسامات وصورها في حضرة رئيس النظام البائد وتوقيعه على قمصان اللاعبين يدور في أذهان سوريين كثيرين وقلوبهم وعقولهم مع انقضاء عام على تحرير البلاد، فعقب تأهّل منتخب سورية للملحق الآسيوي لتصفيات كأس العام 2018، التقى بشّار الأسد اللاعبين ووقّع على قمصانهم، وعمر منهم، لتعود صورة توقيع الأسد على قميص خريبين للتداول بعد هدفيه في كأس العرب.

وعن تلك الحادثة، تفيد معلومات كاتب هذه السطور بأن عمر تعرّض لضغط كبير للحضور إلى سورية ومقابلة الأسد مع كادر المنتخب بعد التذرّع بالتزامه مع ناديه الهلال السعودي حينها، علماً أنه امتنع عن الحضور للظهور في حلقة خصصها التلفزيون السوري للقاء لاعبي المنتخب في ذلك الوقت، وقبل لقاء المخلوع.

ما وصل إلي من معلومات تؤكد أن خريبين تلقى عدة اتصالات تأنيب بعد امتناعه عن حضور اللقاء التلفزيوني، ثم اتصالات تحمل التحذير في حال التخلف عن لقاء بشار الأسد، علماً أن عائلته كانت تقيم في دمشق، مع الإشارة إلى أن أحد أشقائه كان في صفوف قوات المعارضة.

ولستُ هنا في وارد تبرير ساحة أحد، عمر أو غيره من اللاعبين أو الرياضيين وغيرهم من نجوم الرياضة والفن والمجتمع، لكن بين وصف "مجبورين" و"مكوّعين" و"معتذرين"، تدور رحى المنافسات الكروية مع رحى منافسات القبول والرفض الشعبي بين من أصابته النشوة في الفرح، وبدأ يحاكي مستقبلاً مليئاً بالانتصارات الرياضية السورية، وبين من أصابته خيبة الأمل من عدم نسيان الماضي وطي صفحته بالكامل ورحيل من كانوا ضمن صوره وأسطره و بياناته بعيداً عن المشهد الرياضي السوري القادم.

بين كل هذه المعطيات وإطار المحبّة والكره... الرفض والقبول... المصالحة والمطالبة بالعدالة... يمشي عمر خريبين في رحلته الكروية العربية والمحلية حتى نهاية مشوار المنتخب في بطولة كأس العرب. حيث لن يكون هناك استحقاق رسمي لمنتخب الرجال إلا في العام 2027 مع بطولة كأس آسيا للرجال في السعودية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الجدل والحديث في أحقية اللاعبين السابقين في العهد البائد بارتداء قميص المنتخب وتمثيل البلاد في البطولات. مع ظروف استثنائية تمر بسورية على المستويات، الاقتصادية والأمنية والدولية.

يحظى عمر خريبين بقيمة سوقية تقدَّر بنحو 4.5 ملايين يورو وفق موقع ترانسفير ماركت

سيرة وأرقام

عمر خريبين من مواليد يناير/كانون الثاني 1994 في حي القابون في دمشق. كان من الممكن أن يكون ملاكماً، حيث مارس اللعبة وهو صغير، إلا أن محبته كرة القدم عدلت دفة المركب بدعم من عائلته ووالده بالأخص.

تنقّل بين أندية الوحدة السوري والقوة الجوية العراقي ثم الميناء العراقي ليشد الرحال بعدها نحو الظفرة الإماراتي حتى وصوله في 2017 إلى الهلال السعودي. انتقل بعدها إلى "بيراميدز" المصري وعاد إلى "الهلال"، بعد انتهاء فترة الإعارة. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، تنقل بين الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، وهو حالياً ضمن صفوف نادي الوحدة الإماراتي.

حاز مع الأندية التي لعب معها عدة ألقاب، منها: بطولة الدوري الإماراتي مع نادي شباب الأهلي دبي موسم 2022 - 2023، ومع نادي الهلال السعودي توج بكأس السوبر السعودي وكأس الملك ودوري روشن وكأس دوري أبطال آسيا للنخبة. ويحتل المرتبة الرابعة في قائمة أفضل الهدافين مع المنتخب السوري برصيد 31 هدفاً ويتقدم عليه اللاعب السابق ماهر السيد واللاعب السابق رجا رافع واللاعب السابق فراس الخطيب في صدارة الترتيب 36 هدفاً. ويحظى عمر خريبين بقيمة سوقية تقدَّر بنحو 4.5 ملايين يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".

وأخيراً..

عبر ركلته الحرّة المباشرة الذكية في مرمى دحمان التونسي وصاروخيّته التي لا ترد في مرمى مشعل برشم القطري قفز عمر خريبين بثقة، ليخطف الأضواء في "السوشيال ميديا" التي تتناقل أخبار بطولة كأس العرب 2025 في دوحة العرب. وعاد ليكون الملهم لزملائه في المنتخب وللجماهير التي صدحت باسم سورية في المدرّجات وعبر الشاشات وفي الشوارع وصولاً إلى أسرته التي فرحت بشكل هستيري مع تسجيله لهدف التعادل أمام قطر.