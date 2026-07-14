عبوات ناسفة... لكنها عابرة

لامست العبوات البدائية الناسفة التي استهدفت دمشق قبل أيام جرحاً مفتوحاً في ذاكرة السوريين الذين أنهكتهم الحرب، وأعادت صور سنوات طويلة كان فيها الموت أقرب من الحياة، والخوف منتشراً في الهواء ويتنفسه الجميع. لذلك، لم يكن التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي أولاً، ثم الانفجارات التي أتت لاحقا وتزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق، مجرّد حوادث أمنية، بل بدت كأنها محاولة لإيقاظ شبح الماضي في مدينة قرّرت أن تعود إلى الحياة.

ربما يكون السؤال اليوم ليس فقط، من يقف خلف هذه التفجيرات؟ بل هل يستطيع من يقف وراءها أن يوقف مساراً بدأ السوريون والعالم يدركون ضرورته؟ وهل يمكن لعبوات بدائية صغيرة أن تعيد مدينة بحجم دمشق إلى زمن الخوف، بعدما دفعت ثمناً باهظاً من دم أبنائها وذاكرتها؟

من الطبيعي أن تحاول أطراف خسرت نفوذها أو تخشى المستقبل أن تستخدم لغة العنف، فالحروب لا تنتهي في لحظة واحدة أو يوم واحد، وبعض الذين اعتاشوا على الفوضى يجدون صعوبة اليوم في قبول دولة ونظام حكم جديدين. وبصراحة أكثر، هناك جماعات لا ترى لنفسها مكاناً في سورية جديدة مستقرّة ومختلفة، وهناك أيضاً شبكات مصالح نشأت خلال سنوات الصراع، وقد لا تجد لها موقعاً في مرحلة جديدة عنوانها البناء وإعادة الحياة.

لكن ما يغيب أحياناً عن أصحاب هذه الحسابات أن سورية اليوم ليست سورية الأمس، فبعد سنوات الحرب الطويلة، أصبح هناك إدراك إقليمي ودولي بأن استمرار الفوضى ليس حلاً لأحد. استقرار سورية لم يعد مطلباً شعبياً سورياً فقط، بل أصبح حاجة للمنطقة والعالم، بسبب ما خلفته الحرب من موجات نزوح، وانتشار للتطرّف، وتداعيات أمنية واقتصادية تجاوزت الحدود السورية.

بمعنى آخر: قرار نشر الفوضى والحرب في بلد ما، لا تستطيع مجرّد جماعات خاسرة المضي به بعيداً، لأن هناك قراراً دولياً وإقليمياً باستقرار سورية. وعليه، هذه العبوات الناسفة مجرّد عبوات عابرة، لأن من يقف وراءها على الأرجح جماعات آفلة، وليس دولاً متنافسة ومتصارعة على سورية.

مشكلة من يقف وراء هذه التفجيرات أنه لا يدرك هذه الحقيقة الصارخة، أن السوريين جميعا وبكل مكوناتهم قد تعبوا كثيراً من الحرب، وأن العالم كله قد تعب كثيراً من سورية.

نعم، لقد تغير المشهد كثيراً، فالعالم الذي شاهد مآسي السوريين طوال السنوات الماضية بات يدرك أن بقاء سورية في دائرة الانهيار ليس لمصلحة أحد. ولذلك فإن أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ستصطدم بإرادة مختلفة هذه المرّة، إرادة السوريين في إنهاء الحرب، وإرادة المجتمع الدولي في رؤية بلد يستعيد عافيته.

يبدو قرار مساعدة سورية على النهوض، وطيّ صفحة الحرب، اليوم أوسع من قدرة أي جهة على تعطيله عبر تفجير هنا أو عبوة هناك. قد تستطيع الفوضى أن تصنع ضجيجاً مؤقتاً، لكنها لا تستطيع أن تهزم رغبة شعب كامل تعب كثيراً من الحرب في استعادة حياته، فالسوريون الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وأحلامهم لا يريدون جولة جديدة من الدم، بل يريدون صباحاً عادياً يشبه صباحات المدن الطبيعية.

لا أحد يتوقع أن تختفي آثار الحرب بين ليلة وضحاها، وسورية التي نزفت كثيراً تحتاج وقتاً كي تشفى، وسورية التي تهدمت كثيرا تحتاج سنوات كي تعيد بناء مؤسّساتها. لكن هناك فرقاً كبيراً بين بلد يعيش الحرب وبلد يتعافى من الحرب. ويبدو أن سورية تقف اليوم عند هذا الحد، وربما تجاوزته قليلاً.

قد تمر أيام صعبة أخرى، وقد تحاول قوى ما أن تسرق بعض اللحظات من فرح السوريين، لكن ذلك لن يوقف الحياة في بلاد تستحق الحياة...