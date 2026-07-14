طفرة بناء ملحوظة في القامشلي... تعافٍ عمراني أم أزمة مؤجلة؟

تشهد مدينة القامشلي أكبر موجة توسع عمراني منذ عقود، مع تصاعد مشاريع البناء وانتشار الأبنية السكنية الجديدة في معظم الأحياء، في مشهد أعاد تشكيل ملامح المدينة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه الطفرة مدفوعة بحالة من الاستقرار النسبي أعقبت اتفاق 29 يناير (2026) بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، ما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وإعادة الحيوية إلى سوق العقارات بعد سنوات من الجمود.

ويرى سكان المدينة أن هذا التوسّع لا يرتبط فقط بتحسن الوضع الأمني، بل أيضاً بتحولات اجتماعية فرضتها سنوات الحرب الطويلة، إذ عاد المنزل بالنسبة لكثير من السوريين ليشكل رمزاً للاستقرار وضماناً للمستقبل، بعدما اضطرّ كثيرون سابقاً إلى بيع ممتلكاتهم لتأمين تكاليف السفر أو الهجرة. وانعكس هذا مباشرة على سوق العقارات، مع ارتفاع الطلب على شراء الشقق والأراضي، سواء من السكان المحليين أو من السوريين المقيمين في الخارج، الذين باتوا ينظرون إلى العقار وسيلة لحفظ مدخراتهم وربط مستقبلهم مجدداً بالمدينة. لكن هذا النشاط العمراني المتسارع ترافق أيضاً مع تحدّيات متزايدة، أبرزها ارتفاع الأسعار والضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية، في مدينة لم تكن مهيأة لاستيعاب هذا التوسع خلال فترة قصيرة.

"المشاركة بالعقار".. محرّك التوسّع السكني

يعتمد الجزء الأكبر من المشاريع السكنية الجديدة في القامشلي على نظام "المشاركة بالعقار"، وهو اتفاق بين مالك الأرض أو المنزل القديم والمقاول، بحيث يتحمل المقاول تكاليف البناء كاملة مقابل حصوله على جزء من الشقق بعد انتهاء المشروع.

وتشير تقديرات محلية إلى أن نحو 85% من المشاريع الجديدة تُنفذ وفق هذا النظام، في غياب القروض العقارية والتمويل المصرفي، ما جعل "المشاركة" الخيار الأكثر انتشاراً لتحريك سوق البناء. ومع اتساع هذا النموذج، بدأت البيوت القديمة تُستبدل تدريجياً بأبنية ومجمعات سكنية متعدّدة الطوابق، خصوصاً في الأحياء الغربية والوسطى وحي السياحي، حيث تحولت مناطق كاملة خلال أشهر قليلة إلى ورشات بناء مفتوحة.

مع ازدياد الطلب على العقارات، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات حادّة انعكست مباشرة على تكلفة المشاريع وأسعار البيع والإيجار

أموال المغتربين تنشّط السوق

يشكل المغتربون عاملاً رئيسياً في تنشيط سوق العقارات ودفع التوسّع العمراني في المدينة، حيث تتجه شريحة واسعة منهم إلى استثمار مدّخراتها في شراء المنازل والشقق السكنية، سواء لتأمين الاستقرار لعائلاتها داخل القامشلي أو باعتبار العقار وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال بانتظار العودة مستقبلاً. وأخيراً، برز السوريون المقيمون في أوروبا بوصفهم أحد أبرز المحرّكات الرئيسية للسوق، مع تزايد الإقبال على شراء الشقق الحديثة من مغتربين يقيمون في ألمانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى، مستفيدين من فروق أسعار الصرف وارتفاع قدرتهم الشرائية مقارنة بالسكان المحليين.

ويقول أبو سربست، وهو صاحب مكتب عقاري، إن معظم المشترين الجدد هم من المغتربين الذين يبحثون عن شقق حديثة أو أراضٍ سكنية بهدف الاستثمار أو تأمين سكن لعائلاتهم، موضحاً أن هذا الإقبال ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

ويوضح المتعهد العقاري إدريس محمد أن الطلب المتزايد دفع المستثمرين إلى التوسّع في إنشاء الأبنية السكنية بوتيرة أسرع، إلا أن جانباً كبيراً من هذه المشاريع يركز على تحقيق الأرباح أكثر من معالجة أزمة السكن، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى السكان المحليين.

أما هفال علي، وهو أحد سكان حي الغربي في القامشلي، فيرى أن التوسّع العمراني بات واضحاً في مختلف أنحاء المدينة، لكنه لم ينعكس على تخفيض أسعار الإيجارات أو الشقق، بل زاد من صعوبة امتلاك المنازل بالنسبة لعائلاتٍ كثيرة، مع استمرار الفجوة بين أسعار العقارات ومستوى دخل السكان المحليين.

ارتفاع أسعار مواد البناء.. قفزات تضاعف التكاليف

مع ازدياد الطلب على العقارات، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات حادّة انعكست مباشرة على تكلفة المشاريع وأسعار البيع والإيجار. وخلال جولات ميدانية في عدد من ورشات البناء، أكد تجار مواد البناء وأصحاب الورشات أن ارتفاع أسعار المازوت شكل أحد أبرز أسباب موجة الغلاء الأخيرة، بسبب تأثيره المباشر على النقل والتشغيل والإنتاج.

وارتفعت أسعار البلوك بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، إذ صعد سعر البلوك بقياس 15 من نحو 35 سنتاً إلى 60 سنتاً للقطعة الواحدة، بينما ارتفع سعر البلوك بقياس 10 من 24 سنتاً إلى 45 سنتاً، في حين وصل سعر البلوك بقياس 20 إلى نحو 75 سنتاً بعدما كان بحدود 45 سنتاً. كما ارتفع سعر متر الرمل الأحمر من 30 دولاراً إلى نحو 50 دولاراً، بينما تضاعف تقريباً سعر رمل "الدجلة" من 17 دولاراً إلى 35 دولاراً للمتر الواحد. أما الأسمنت، فقفز سعر الطن منه نحو 105 دولارات إلى ما بين 140 و150 دولاراً، في حين استقر سعر طن الحديد نسبياً عند حدود 750 دولاراً.

ويقول عاملون في قطاع البناء إن هذه الزيادات انعكست على مختلف حلقات القطاع، بدءاً من نقل المواد وصولاً إلى تشغيل الورشات وارتفاع تكاليف التنفيذ. ورغم القفزات الكبيرة في أسعار العقارات ومواد البناء، لا تزال أجور العمال متدنية، إذ لا تتجاوز في كثير من الأحيان خمسة دولارات يومياً، بينما تبلغ أجرة تنفيذ المتر المربع نحو دولار ونصف فقط، ما يعكس فجوة حادة بين حركة السوق ومستوى الدخل المحلي.

تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها القامشلي رغبة واسعة بالاستقرار وإعادة الاستثمار في المدينة بعد سنوات الحرب، لكنها تكشف، في الوقت نفسه، حجم التحدّيات التي تواجهها

الإيجارات... بناء يزداد وأسعار ترتفع

ورغم الزيادة الكبيرة في عدد الأبنية والشقق الجديدة، لم تنخفض أسعار الإيجارات، بل واصلت ارتفاعها بوتيرة متسارعة. ويعزو عاملون في القطاع العقاري هذا إلى أن جزءاً كبيراً من الشقق الجديدة يُباع أو يُسلَّم من المتعهدين من دون إكساء كامل، فيما يُعرف محلياً بـ"شقق العظم"، ما يفرض على المشتري تكاليف إضافية مرتفعة لإكمالها وتجهيزها للسكن.

وبسبب ارتفاع تكاليف الإكساء، تبقى أعداد كبيرة من هذه الشقق غير مأهولة فترات طويلة، رغم التوسّع العمراني الواضح في المدينة. وفي المقابل، يستمر الضغط على الشقق الجاهزة للسكن، ما يُبقي أسعار الإيجارات مرتفعة ويزيد الطلب على المنازل المكتملة.

ويجعل غياب مشاريع سكنية منخفضة التكلفة أو خطط تنظيمية واضحة للإسكان، التوسّع العمراني الحالي أقرب إلى توسّع استثماري، لا إلى معالجة حقيقية لأزمة السكن التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.

بالتوازي مع التوسّع العمراني، تواجه القامشلي ضغوطاً متزايدة على البنية التحتية والخدمات الأساسية، خصوصاً شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، التي لم تُصمم لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الأبنية والسكان. ... في حي السياحي، يقول أحمد سهدو: "الكهرباء والمياه ما زالتا كما كانتا قبل الطفرة. نعتمد على المولدات، وضخ المياه ضعيف، بينما الأبنية الجديدة تزداد كل يوم". ويحذر مختصون بالشأن العمراني من أن استمرار التوسع السكني من دون تحديث حقيقي للبنية التحتية قد يؤدّي إلى أزمات أكبر مستقبلاً، خصوصاً مع ارتفاع الكثافة السكانية داخل الأحياء وتزايد الضغط على الخدمات.

بين التعافي وضغط التوسّع

تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها القامشلي رغبة واسعة بالاستقرار وإعادة الاستثمار في المدينة بعد سنوات الحرب، لكنها تكشف، في الوقت نفسه، حجم التحدّيات التي تواجهها مع هذا النمو السريع. فالأبنية الجديدة لا تعني بالضرورة حل أزمة السكن أو تحسن مستوى الخدمات، بل تضع المدينة أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على تنظيم توسعها العمراني وتطوير بنيتها التحتية بما يواكب التحولات المتسارعة.

وبينما تواصل ورشات البناء تغيير ملامح القامشلي بوتيرة متسارعة، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا النمو سيتحول إلى فرصة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين جودة الحياة فيها، أم إلى ضغط إضافي على بنية تحتية تعاني أساساً من الهشاشة؟