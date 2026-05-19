صفحات خفيّة من اﻷوقاف السورية... خطّها فرنسي ويهودي

رغم أن قصّة تولي "مسيحي فرنسي" و"يهودي سوري المولد" إدارة أوقاف المسلمين سنوات طويلة، يفترض أن تكون قصة "ترندية" بامتياز لشدة غرابتها وكمونها في أقاصي الظل من دون أن يعالجها إﻻ قلة قليلة من أصحاب اﻻطلاع، لا تبدو هذه القصة أكثر من تفصيل أمام جملة اﻵثار التي تركتها تلك اﻹدارة على ملف اﻷوقاف في سورية. ملف نحاول الإضاءة على خبايا دقيقة فيه، إذ لن يتخطّى الحديث العام ـ العائم عن تشابكات ملف الوقف واستطالاته الزمانية والمكانية عتبة "شرح المشروح".

نبحث في سورية اليوم عن إمكانية استرجاع صورة الوقف السوري الجلية من خلال التعاون مع اﻷتراك (أبناء العثمانيين)، بينما تقبع هذه الصورة، أو جزء أساسي منها، في مكان آخر، ضمن أدراج محفوظات الدولة الفرنسية.

المبتوران

لو قيّض لرجل أن يكون في عمر دولة اﻻنتداب الفرنسي على سورية فلن يكون إﻻ فيليب جينّاردي، الذي شهد قدوم 15 مندوباً سامياً بين 1919 و1946 ومغادرتهم، بينما ثبت هو في منصبه ولم يرحل إﻻ مع آخر من جلوا عن سورية، ﻻ بل إن جيناردي كان من طلائع اﻻحتلال، إذ وطئت قدماه أرض "سورية الداخلية" قبل أن تجتاحها القوات الفرنسية بأشهر، حيث كان عليه أن يستطلع الأوضاع ويلخصها في صورة تقارير، ستكون بمثابة دليل إرشادي لدولته، بينما سيعزّز الرجل نفسه بصفته المرجع وصاحب السلطة في مجالي السجل العقاري واﻷوقاف في بلاد الشام، حتى قبل أن يصدُر أمر تعيينه رسميّاً.

لم تكن السيرة المهنية لجيناردي في السلك العسكري والنياشين التي حملها، والخدمات التي قدّمها لبلاده، والمعارف التي جمعها حول العالم العربي والعثمانيين هي التي أهّلته فقط، فقد تقاطعت دروبه مع هنري غورو في أكثر من محطة مفصلية، ولا سيّما عندما خاضا الحرب العالمية اﻷولى معا، وإنْ في جبهتين متباعدتين، فخسر غورو ذراعه اليمنى، بينما فقد جيناردي يسراه، ولعل هذا ما جعل كبير مفوضي فرنسا وأشهرهم على اﻹطلاق يزكي "جيناردي" بالاسم في خطاب أرسله إلى وزارة خارجية بلاده، تزكية لن تهزها كل رياح التغيير التي ستهب في ما بعد، حتى ولو كانت من باب الصراع مع المندوب السامي نفسه.

والواضح من استعراض المحفوظات الفرنسية الخاصة بتلك الحقبة، ومن كتابات المتخصّصين بالتاريخ اﻻستعماري، أن "جيناردي" مهد لنفسه في بلاد الشام أرضية استعصت على غيره من كبار موظفي اﻻنتداب، وقدم بمهارة منقطعة النظير أوراق اعتماده لدى المفوض السامي من جهة، ولدى "مجتمع الوقف" ورموزه ممن سيتبادل معهم "الخدمات" سنوات، من جهة أخرى.

فقبل تعيينه في منصبه بنحو 15 شهراَ، تصدّى جيناردي للقيام برحلة في "سورية الداخلية" التي كانت تحت الحكم الفيصلي، وهناك انخرط في بحثٍ معمّقٍ مبنيٍّ على المشاهدات العينية واللقاءات المباشرة، فكتب تقريراً عن الوسط الديني في دمشق، افتتحه بطريقة تشويقية، تحدّث فيها عن تفشي "البغضاء والغيرة والتنافس" بين الشيوخ في مدينة دمشق، وعززه بتوصيفات مفصلة لكل شخصية دينية بارزة في ذلك الوقت، ولم يكد يفرغ من هذا العمل حتى انغمس الرجل الذي كان في مطلع اﻷربعينيات من عمره في تقرير آخر ركز فيه على مظاهر "فساد" موظفي اﻷوقاف في العهدين العثماني والفيصلي، محاوﻻ في الوقت نفسه تقديم رؤية شاملة للأوقاف في سورية، ﻻ تكتفي بعرض أبرز مقوماتها، بل تنبه أيضا إلى حساسيتها في إدارة عملية السيطرة اﻷمنية لفرنسا على سورية.

وقد ادّعى جيناردي في ذلك التقرير أن العثمانيين أفرغوا خزائن اﻷوقاف في دمشق وبيروت وحلب من أموالها، وأن فرنسا باتت بحاجة لدفع ما يعادل مائة ألف ليرة تركية إلى أوقاف المدن الثلاث، لتعويض ما أخذه العثمانيون المنسحبون.

وبغض النظر عن مدى مصداقية ووجاهة ما كتبه جيناردي في تقريريه عن "تنافس" شيوخ دمشق، أو عن "الفساد" الوقفي للعثمانيين والفيصليين، كان الضابط الذي تسلم بالفعل منصبه الرفيع في الشؤون العقارية يدرك أنه يقدم لبلده مفاتيح تدخل إضافية، ستسفر عن إصدار الأمر 753 لعام 1921، بذريعة ضبط وإصلاح المشهد الوقفي على امتداد اﻷراضي السورية واللبنانية، عبر جهاز مستقل ماليا وإداريا، مرتبط مباشرة بالمفوض السامي، واسمه "الرقابة العامة على اﻷوقاف اﻹسلامية".

قطف جيناردي ثمار تقاريره عاجلا، إذ أصبح إضافة إلى أنه المسؤول عن تسجيل اﻷراضي، مندوب المفوض السامي الشخصي لدى جهاز الرقابة الوقفي، ومنذ هذا التاريخ صارت لهذا الضابط الفرنسي مملكته الخاصة، التي بناها في صورة علاقات ونفوذ وامتيازات، واﻷهم في صورة قرارات غيرت ملامح الوقف الشامي.

ولنفهم ما يعنيه أن يبني أحدهم "مملكة خاصة" في ميدان الوقف الشامي (السوري ـ اللبناني)، قد يكون من اﻷجدى استحضار بعض اﻷرقام التي تضمنتها تقارير رسمية للبلد الذي سيطر على هذا الوقف، ومنها التقرير السنوي المرفوع إلى عصبة اﻷمم سنة 1934، والذي يقر بوجود نحو أربعة آﻻف وقف إسلامي في الشام، قيمتها الرأسمالية 500 مليون فرنك، وهي قيمة كانت في حينها كافية لشراء 29 طنّاً من الذهب (قيمتها السوقية اليوم تناهز 4.5 مليارات دوﻻر)، أما إيرادات الوقف في سورية وحدها فبلغت نحو 15 مليون فرنك في السنة، بل كان راتب "جيناردي" الشهري بصفته مفتشا للأوقاف يتيح له شراء أكثر من 340 غراما من الذهب في وقتها.

أما عن النفوذ وشبكة العلاقات، فسرعان ما اختبرها مفتش الوقف بنفسه، عندما هبّت أكثر من 30 شخصية "دينية" وقضائية ووقفية لتوقيع عريضة تستجدي غورو أن يصرف أي نظر للاستغناء عن جيناردي لما تحقق فيه من "الهمّة والغيرة واﻹقدام" في عمله ضمن جهاز الرقابة الوقفي الذي هو "من مآثر معاليكم". ويمكن لمن يطلع على الوثيقة اﻷصلية بما فيها من مفردات التذلّل للمفوض السامي والفجاجة في مدح مفتش اﻷوقاف، أن يستنتج إلى أي مدى استطاع اﻷخير، وفي فترة قصيرة، بناء شبكة موالين بل أتباع، يتخادم معهم على مبدأ "حك لي حتى أحك لك". ولكن الوقف الشامي لم يكن مجرّد منجم مال أو ملعب نفوذ فقط، بل كان عبر جهاز الرقابة، أداة ضبط أمني، جسدها لعب جيناردي على حبال التناقضات الدينية والعرقية والطائفية والقبلية، بل وحتى الشخصية، التي طبعت نزاعاتٍ وقفية كثيرة على امتداد قرى ومدن ومناطق بأكملها، وقد وجد جهاز الرقابة الوقفي في السلطة القضائية ظهيراً له، حيث كان القضاء، ولا سيما المحاكم الشرعية، تحت عباءة الجهاز ومديره، ناهيك عن المحاكم المختلطة التي كانت الغلبة فيها للقضاة الفرنسيين.

والنزاعات الوقفية التي تدخل فيها مندوب الوقف أكثر من أن تحصر، كما في قضية وقف العثمانية في حلب، العائد إنشاؤه للعقد الثالث من القرن الثامن عشر، والذي شابت قضيته أيام وﻻية "جيناردي" جملة من اتهامات اﻻحتيال والتزوير واﻻختلاس وألبست لبوسا دينيا (بين مسلمين ومسيحيين)، وكذلك النزاع الخاص بقرية "عرب الملك" في الساحل السوري، والذي اتخذ طابعا طائفيا ـ عرقيا (بين سنة وعلويين، شركس وعرب)، إلى جانب النزاع الناشب حول قرية "الزراعة" في ريف حمص، والذي كان آل الصيادي طرفا أساسيا فيه، في مواجهة فلاحي القرية.

كان على جيناردي أن يدير هذه النزاعات وأمثالها على أكثر من محور واتجاه، مبقياً على جذوتها بما يخدم طلبات أطراف النزاع الملحة والمتكرّرة من أجل التدخّل الفرنسي، وبما يثبّت مقولة إن الحل الناجع بيد المحتلين، ولكن في الوقت نفسه كان عليه محاصرة تلك النزاعات بما يضمن عدم توسّعها إلى معارك طائفية أو قومية، يصعب تطويقها وقد تهدّد "أمن" فرنسا في سورية، إذا ما استُهين بها.

لن تطاع

يرى مؤرّخون متعمقون في حقبة اﻻنتداب الفرنسي، مثل: كوبفرشميدت وكاسي وممتاز، أن هناك لغزاً محيّراً في غياب جيناردي شبه التام عن مدونات تاريخ الانتداب، مقابل حضوره الكثيف في وثائق المحفوظات الفرنسية، حيث تكثر القرارات والتقارير والدراسات المذيلة باسمه وتوقيعه، وهذا بحد ذاته مدعاة لتعزيز اﻻعتقاد بمفهوم الدولة العميقة في حقبة اﻻنتداب، حيث يكون يمسك بأعقد الخيوط من يعيش بعيدا عن اﻷضواء.

ورغم أنه شخصية عسكرية من طراز مهم، وقد وصل إلى رتبة كولونيل ونال لقب قنصل فرنسا، وتقلد أوسمة عديدة في مراحل مختلفة من تاريخ بلاده، فإن من العسير حد اﻻستحالة أن تعثر على ما يوثّق سيرة جيناردي في التاريخ الرسمي للشخصيات العسكرية، أسوة بآﻻف مؤلّفة من زملائه.

ولعل مردّ غياب جيناردي، رغم قوة تأثيره، إنما يعود إلى طبيعة عمله السري، ونشاطه الذي تشعب كثيرا في ميادين: السجل العقاري والوقف والسجلات المدنية والميراث والجمعيات الخيرية والمحاكم بنوعيها الشرعي والمدني (بما فيها المختلطة)، والذي فتح باباً واسعاً لنفقاتٍ كثيراً ما تخطت السقف المخصّص، وكان بدوره يجد مخرجاً مناسباً عبر سرد بعض بنود المصروفات، من استقبال وجيه أو احتفاء بشيخ أو مجاملة زعيم طائفة، بل لم يكن يتردّد أحياناً في توثيق مبالغ ينثرها هنا أو هناك على من يريد شراء وﻻئهم من أصحاب المناصب والوجاهات، ليلجم أي مدقق للحسابات وراءه، وليقول لمن يدقق الميزانيات: إن أردت أن تطاع فأمرني بالمستطاع، إذ ليس باستطاعتي ضبط نفقات نشاطاتي.

واللافت أن جيناردي لم يسن هذه السنّة لنفسه فقط، بل سنّها أيضاً لأمين سره ويده اليمنى جميل ساسون، الشاب اليهودي دمشقي المولد، الذي سيغدو رقما صعبا في جهاز الرقابة الوقفي، وستكون أبواب الميزانية مفتوحة أمامه بتسهيل وتبرير من رئيسه جيناردي.

بحسّه العالي في مثل هذه المواضع، اصطفى مفتش الوقف الشاب ساسون ابن الثامنة عشرة، والذي تخرّج لتوّه من مدرسة "إسرائيلية" في دمشق، ليسلكه معه في جهاز الوقف بصفة "مترجم"، لكن وقائع الامتيازات والبدلات المالية الكبيرة والسلطة العريضة بدّدت أي وهم حول دور "ساسون" الحقيقي، الذي كان مكملا لدور جيناردي الفعلي، ومتقدّماً عليه أحياناً.

فقد أرسى المعلم لتلميذه قواعد عمل، ما لبث اﻷخير أن أتقنها وطورها، ليغدو اﻻثنان أمام صرح ضخم من البيانات والتفاصيل، نافسا به جهاز المخابرات الرسمي (SR)، حيث نفذا بـ"سلطان" صلاحياتهما وعلاقاتهما إلى مواقع لم يتح لـ(SR) يوما أن ينفذ إليها مهما حاول.

عبر تعيين ساسون مترجماً معتمداً لدى جهاز الرقابة الوقفي، لم يعد هناك من حاجة لمرور وثائق الوقف على إدارة الترجمة الرئيسة الملحقة بالمفوضية، ما مكّن هذا الشاب اليهودي مع رئيسه الفرنسي من اﻻحتفاظ لنفسيهما بكم هائل من "الشيفرات"، لم تكن تخص شبكة الوقف وحدها، بل ما نسج على هوامشها من علاقات وتحالفات، وما أحاط بها من نزاعات اتسم بعضها بالفضائحية.

وقد دافع جيناردي عن مهارات سكرتيره وأشاد بها في أكثر من برقية بعث بها إلى باريس، بل إنه دخل في نزاعات متكرّرة من أجل تسديد مستحقات "ساسون" التي لم يفهم المحاسبون سببا لتضخمها، رغم إصرار مفتش الوقف على اضطلاع سكرتيره بسلسلة مهام وخدمات تجعل منه عدة موظفين في موظف واحد.

ووصل الأمر بجيناردي حدّاً جعله يقرّ بأن "ساسون" وحده من يمثل الحلقة الأقوى في علاقات جهاز الرقابة الوقفية بالشخصيات والهيئات الدينية، اﻹسلامية والمسيحية منها، كما عمد الرجل إلى إدراج اسم سكرتيره ضمن ملاك "السجل العقاري"، حتى يتسنى له الحصول على أكبر قدر من البدلات المالية، ﻻ سيما بعد تخفيض مخصصات جهاز الوقف عطفا على تقليص النفقات في ميزانية 1930.

وفي صيف 1926، وبينما كانت باريس على أبواب افتتاح مسجدها الكبير، كان على جيناردي أن يثبت لنفسه ولدولته تمسكه اﻻستثنائي بـ"ساسون" حيث استطاع انتزاع قرار من المفوض السامي بأن يكون الشاب اليهودي في مقدمة الوفد السوري اللبناني، المؤلف من شخصيات "بارزة"، ﻻ سيما في الحقلين الديني والقضائي، ﻻ ليشهد حفل اﻻفتتاح وحسب، بل ليكون مترجما ومنسقا ورقيبا على تحركات وفد الشخصيات الإسلامية القادمة من الشام، وفي مقدمتهم شخصية ستتولى بعد أقل من سنتين رئاسة مجلس الوزراء في سورية، قبل أن تصعد لاحقاً إلى سدة رئاسة الجمهورية (تاج الدين الحسيني).

لقد رتّب استقبال الوفد السوري أعباء مالية على باريس، تكفل جهاز المخابرات الفرنسي بتسديد جزء مهم منها، على أن يسترد هذا المبلغ من إدارات المفوضية العليا في سورية ولبنان، ومنها جهاز الرقابة الوقفي.

ولم تكن هذه النفقات على ضخامتها مفاجئة، إذا ما أحطنا بظروف اﻻستقبال، وعلمنا مثلا أن ساسون، وهو مجرد سكرتير، قد سافر على متن أعلى درجة في أفخم السفن البخارية، ذهاباً وإياباً. وقد مثّل افتتاح المسجد الكبير في باريس استعراض قوة استعمارياً من نوع خاص، وكان، بشكل أو بآخر، نسخة معادة من رسالة نابليون إلى المصريين في حملته الشهيرة على مصر، فكلاهما لم يعدوا أن يكونا استثماراً في العاطفة الدينية، قد نراه اليوم مفضوحاً ومبتذلاً، غير أنه بلا شك فعل فعله في وقته. أما البعد اﻷخطر فتكشفه محفوظات الدولة الفرنسية في ما يخص الوقف الشامي، والشخصيات المهيمنة عليه، حيث يتضح أن قنوات تمويل المسجد والبهارج التي أحاطت بافتتاحه قد جرى فيها قدر غير قليل من أموال الشعوب المحتلة، بما في ذلك أموال الوقف.

النازية تفرق ما جمعته اﻷوقاف

لم تكن تزكية هنري غورو لمفتش الوقف فيليب جيناردي سوى أولى درجات السلم الذي سيصعد به عاليا، فخلال فترة وﻻيته القصيرة بوصفه ثاني مندوب سام بعد غورو، قرّر روبير دو كيه، بموجب أمر حمل الرقم 1761، إسناد جميع صلاحيات (وسلطات) المندوب السامي التي تتعلق بإدارة الأوقاف والإشراف عليها إلى مفتش الوقف، وبذا غدا جيناردي اﻵمر الناهي نظرياً وعملياً. وعندما تولّى داميان دو مارتيل مهامه مندوباً سامياً، ارتفع منسوب اﻹعجاب واﻹشادة بمفتش الوقف، حتى أن دو مارتيل قال عنه إنه يمتلك معرفة عميقة بالإسلام، وإن "ذهنه قادر على دراسة المشكلات من زوايا متعدّدة"، ثم أثنى على ذلك في تقريره السنوي عام 1936، حين شدّد على "الخبرة الواسعة" التي يمتلكها جيناردي في ميدان الشؤون الإسلامية.

مستورة

وبلغ من قوة مفتش الوقف وتجذّره في منصبه أن اصطدم بالمندوب السامي ماكسيم فيجا الذي حاول تغيير نمط العمل في هيئة الرقابة على اﻷوقاف وفي دائرة العقارات، ما جعل جيناردي يستشعر الخطر، ويستعين من جديد بمواليه وأتباعه ليشهدوا له عند المندوب السامي، الذي أصر على خطته. وقد كان جيناردي على موعد مع "خسارة" كل ما بناه لولا أن تم استدعاء فيجا إلى باريس، وتعيين موريس ساراي بدلا عنه، حيث تنفس مفتش الوقف الصعداء، واستمرّ في مهامه حتى آخر يوم من عمر دولة اﻻنتداب. وكان لجميل ساسون سكرتير جهاز الوقف أن يختط سكة رئيسه المباشر بحذافيرها، لولا أن قطعت سيطرة النازيين على فرنسا أحلامه، وبددتها نهائياً مع تسلم صنيعتهم حكومة فيشي زمام اﻷمور في سورية فترة.

كان طرد "الفيشيين" للشاب اليهودي من عمله مفهوماً في إطار العقيدة النازية، لكن ما لم يكن مفهوما لقوات اﻷمن الفرنسية وهي تداهم منزله أن تجد فيه أعدادا كبيرة من الوثائق التي تتعلق بإدارة الوقف في كل من سورية ولبنان، وقد بلغت آﻻف الصفحات، بين دفاتر ملحوظات ووثائق أصلية أو نسخ، كان قدر غير قليل منها متعلقا بالمحاكم الشرعية، بقضاتها وموظفيها وحتى رتب ورواتب منسوبيها.

كانت هذه المصادرات التي وُثقت في محاضر رسمية بمثابة دليل حي، وإضافي، على إمبراطورية من النفوذ والتأثير بناها هذا الشاب الذي كان يومها في أواسط الثلاثينيات، بعدما قضى في وظيفته نحو 18 عاماً. وإن كان وصول هذا الكم من الوثائق إلى يد "ساسون" بديهيا لوقوعها في صلب عمله وصلاحياته، فإن تجميعها في بيته يعطي انطباعا يكاد ﻻ يخطئ عن استعمالات أخرى لها تخدم أهدافا استخباراتية، ولكن قد ﻻ تكون مقتصرة هذه المرة على استخبارات فرنسا، الدولة التي كانت تنفق بلا حساب على نشاطات جيناردي وساسون معاً.

وهنا وقفة ﻻ بد منها أمام النفقات مفتوحة السقف لموظفين إداريين مثل مفتش الوقف وسكرتيره، حيث تبدو مرادفا لما يصنف في أجهزة اﻻستخبارات تحت بند "صرفيات مستورة"، وهذا تقاطع مريب يجب أن ﻻ يُغفل عنه حين توضع فرضية العمل المخابراتي لمفتش الوقف ومساعده على المحك.

توسل ساسون إلى حكومة "فيشي" كما توسل لاحقا إلى نقيضها (حكومة فرنسا الحرة)، لكن أمر عزله كان مبرما إلى درجة لم تنفع معها حتى تدخلات "جيناردي" نفسه وحاخام اليهود في لبنان، وكل ما حصل عليه الشاب المطرود عرض عمل في ميدان بعيد عن الوقف، فرفضه. وعند هذه اللحظة، انقطعت مسيرة ساسون الرسمية في مضمار الوقف، لكن جيناردي الذي قاتل مع قوات فرنسا الحرة ونال وسام استحقاق على ذلك، عاد ليستأنف عمله في اﻹشراف على الملف الذي خبره بكل تفاصيله وخباياه، كما ﻻ يفعل أي شخص آخر.

قلم مزدوج

لقد التحم مصير جيناردي بدولة اﻻنتداب في الشام، ولو عمرت أكثر لعمّر معها في منصبه، يقدم لها زبدة خبراته، وتقدم له صلاحيات واسعة و"شيكات" تكاد تكون على بياض، حيث كان القادر على قراءة وتفكيك خريطة الوقف بجميع مؤشراتها ومؤثراتها: الدينية والمالية والأمنية واﻻجتماعية، إلى درجة أنه عد الوقف بمثابة "قلب المجتمع اﻹسلامي"، وربما كان في وصفه نوع من المبالغة ليرضي بها طموحه ويضخم بها شأنه عند رؤسائه، لكنه لم يكن وصفا بعيدا عن الواقع، على أي حال. فقد أتقن جيناردي عرض اﻷرقام، ولم يكن يعتمد على مجرد اﻹنشاء الكلامي، ومن ذلك تقريره عام 1923 عن الفرص الكبيرة المتاحة للسيطرة على نحو 170 ألفا، يستفيدون من أموال الوقف أو لهم حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيه، وهذا يعني التأثير على نسبة عريضة تمثل عشر سكان البلد بواسطة الوقف.

وإلى جانب هذا، برع جيناردي في نبش ملفات الفساد التي أظهرت فروقا فاقعة بين واقع الوقف وصورته في السجلات الرسمية، كما هي حالة أحد اﻷوقاف الذي كانت قيمته الفعلية تناهز مائة ألف ليرة تركية، لكن المتلاعبين سجلوه بقيمة 1800 ليرة!

وقبل ذلك، فهم مفتش الوقف وأفهم المندوبين السامين الذين تعاقبوا، أن الوقف حلقة الذهب التي تتصل بكل ما هو ديني وقضائي، ورجال هذين الحقلين هم قادة المجتمع والمؤثرون به في تلك الحقبة، وﻻ مناص من التأثير فيهم أو عليهم. ومن أجل ذلك لم يكن مستغربا أن يتدخل جيناردي في الضغط لتعيين أو عزل قاض شرعي، أو حتى في تزكية "شيخ" ليقوم بمهام رعاية "زاوية" في مدينة ما من سورية أو لبنان، وقد حدث.

لقد ترك جيناردي بصماتٍ على اﻷوقاف الشامية يصعب محوها، وإن كل ما تم تفصيله آنفا يبدو مقصّراً في وصف تلك البصمات، وقصيراً رغم طوله، وهو إلى ذلك ﻻ يمثل سوى جزءٍ من عمل جيناردي الذي تصدّى لمهمّات جسيمة، ألقت بظلالها على قوانين اﻷحوال الشخصية وتنظيم شؤون الطوائف، وكذا القضاء.

وفي دائرة تسجيل اﻷراضي والعقارات بالذات، لم تكن سلطة جيناردي لتقل عن مثيلتها في جهاز الوقف، بل ربما كانت أعلى بدرجات أحيانا، ومنها مثلا تخويله عام 1934 بإعادة ترسيم حدود لبنان مع سورية في جانبها الشرقي، إثر منازعات متكرّرة أعقبت تأسيس "لبنان الكبير". وقد أتاح جمع جيناردي طوال سنوات بين منصبين رفيعين في كل من الوقف والعقارات له صلاحيات لم يسبقه إليها أي مسؤول انتدابي، وعزّز فرضية تحويل "ملكيات" وقفية، إلى ملكيات خاصة أو تابعة للدولة، فقد كان قلم القرار المزدوج بيد "جيناردي" ﻻ ينازعه فيه أحد.

تزوج جيناردي من لبنانية بعد أشهر من حلوله في منصب مفتش اﻷوقاف، وزاد على هذا بإشاعة إعلان تحوله إلى الإسلام وتكنيه باسم "محمد عبد اللطيف جيناردي

علي بونابرت

تظل السيرة الشخصية حتى للبارزين وصناع القرار، شأناً خاصاً، إلى أن يتداخل الشخصي مع المهني، ويصبح التعمق في اﻷول ضرورة لفهم اﻷخير، وهذه بالضبط حالة مفتّش الوقف ومساعده، التي ﻻ يمكن إسقاط الجانب الشخصي منها إطلاقا، وإلا فإن القصة ستكون مبتورة. وفي سبيل هذا، ستعرض هذه الفقرة معلومات دقيقة وتصحيحات، يجد بعضها طريقه للنشر أول مرة، عسى أن تساهم في ملء مواضع الفراغ ضمن صورة المشهد الوقف الشامي في فترة اﻻنتداب.

ولد فيلبيب فرانسوا جيناردي عام 1881 في شرق فرنسا وسط عائلة ذات تاريخ عسكري، ولهذا لم يكن مستهجنا أن يجد نفسه منخرطا في هذا السلك، متدرجا في مواقعه ورتبه، حتى وصل في النهاية إلى رتبة كولونيل، وقد كان الثاني بين إخوته، الذين قتل منهم اثنان في ميادين الحرب العالمية الأولى. وقد أكسبته خدمته في المغرب معرفة بالعالم العربي وبلغته، لكنها منحته ميزة ستكون لها كلمة الفصل في تفضيله على غيره، ليكون مسؤول اﻷوقاف اﻷول في الشام. فخلال وجوده في المغرب العربي، عاين "جيناردي" اﻵثار الكارثية التي تركتها مصادرة فرنسا الأوقاف الجزائرية وإلحاقها كليا بإدارة اﻷملاك الفرنسية، وقد مثلت الخطوة غطرسة فجة كبدت باريس كثيراً، ودفعت جيناردي بالذات ﻹيجاد طريقة أقل فجاجة تضمن السيطرة على الوقف الشامي، وتم له ذلك بتأسيس جهاز الرقابة على اﻷوقاف اﻹسلامية، وتعيينه كبير مسؤوليه ومندوب المفوض السامي فيه.

ولعل من أدلّ ما يلخص رؤية جيناردي للسيطرة على الوقف الشامي عبر "القوة الناعمة"، إنما يتجلى في شرحه المستفيض الملحق بلوائح اﻷموال (الرشى) التي كان يدفعها لأعضاء نافذين في مجالس الأوقاف، فهذه اﻷموال (حسب شروحه) تضمن تنفيذ من تلقوها للسياسة الفرنسية في ميدان الوقف، بعد تغليفها بموافقة الجانب السوري، لتبدو كأنها قرارات صدرت عن إرادة مستقلّة ﻻ تقدم على المصلحة الوطنية شيئا. إنها بالضبط تطبيق المقولة الملهمة: تولَّ القيادة من الخلف ودع اﻵخرين يظنّون أنهم في المقدمة.

وقد وجد جيناردي لنفسه سبيلا للتغلغل السريع في الوسط الديني الشامي، والوسط الوقفي ضمناً، وعزّز هذا التغلغل بخطوة ذات بعد رمزي كبير، حين تزوّج من امرأة لبنانية بعد أشهر من حلوله في منصب مفتش اﻷوقاف، وزاد على هذا بإشاعة إعلان تحوله إلى الإسلام وتكنيه باسم "محمد عبد اللطيف جيناردي".

وكان فصل ساسون من جهاز مراقبة الوقف بنهاية أربعينيات القرن الماضي قد غرّر ببعض من أرّخوا للوقف الشامي، إذ جعلهم يخلطون في كتاباتهم قائلين إن ارتباط جيناردي أيضا انتهى بهذا الجهاز مع سيطرة حكومة فيشي، وزاد بعضهم بأن الرجل هرب ولم يعد يتبين له أثر بعد.

والحقيقة إن ارتباط جيناردي باﻹشراف على جهاز الوقف لم ينفك إطلاقا من 1919 حتى 1946، باستثناء فترة قصيرة خلال حكم فيشي الشام، وسيكون من المثير إلى أقصى درجات اﻻنتباه أن نعلم أن سيدة فرنسية تدعى جوسيران هي التي تولت لبعض الوقت مهام جيناردي في أثناء غيابه، وأنها كانت أساسا سكرتيرة مفتش الوقف بعد طرد ساسون. أما الحقيقة اﻷهم التي تكشف طبيعة "إسلام" جيناردي، فتثبتها وثيقة تعود إلى صيف 1951، استخرجها معد التقرير من الأرشيف الفرنسي الخاص بكتبة العدل، وفيها يرد اسم فيليب فرانسوا جيناردي، بصفته "كولونيل" و"قنصل فرنسا" إلى جانب اسم زوجته "ن. هـ. ل" ضمن عقد باعا فيه بيتهما. وتوضح هذه الوثيقة الرسمية بشكل قاطع اﻻسم المثبت لجيناردي بالسجلات، مطابقا تماما ﻻسمه اﻷصلي، وخاليا من اسمي محمد وعبد اللطيف، وهذا يرجح أن اﻷمر لم يتعد برمته حركة دعائية استعمارية قديمة متجددة، أشبه بحركة "إسلام نابليون" الذي وصل لحد تسميته "علي بونابرت" أيام غزوه مصر.

روتشيلد الشرق

كما تكشف الوثيقة عن اسم زوجة جيناردي الذي ظل سراً طوال عقود، علاوة على نقطة مهمّة تتمثل في حفاظ هذه الزوجة على اسم عائلتها (اسم الوﻻدة) من دون أن تختار إلحاق نفسها بعائلة جيناردي، حيث يعطي القانون الفرنسي الزوجة خيارات متعددة في هذا الباب، بما فيها اختيار كنية مركبة تمزح بين اسمي عائلتها وعائلة زوجها. ويزيد في قيمة الوثيقة أن الشخص الذي وكله جيناردي" ببيع منزله، إنما هو الوزير المفوض بول ليبسييه، هذا الذي رافق كلا من جيناردي وساسون ضمن الوفد الشامي لافتتاح مسجد باريس عام 1926، حيث كان ليبسييه يشغل منصب معاون المندوب السامي وقنصل فرنسا في بيروت.

وفي صيف 1959 لفظ جيناردي آخر أنفاسه في بيروت، المدينة التي خبرها طويلا وأدار منها الوقف الشامي.

أما "جميل ساسون فقد ولد في 1904 في دمشق، وكان الثالث بين إخوته، حيث تلقى تعليما مكثفا في مدرسة "أليانس" التي كانت أهم مؤسسة تعليمية تديرها الطائفة "اﻹسرائيلية" بمصطلحات تلك الأيام.

ونجح "ساسون" في حجز وظيفة حساسة في جهاز الوقف، ليكون الساعد اﻷيمن لجيناردي رغم أنه كان بالكاد قد أتم الثامنة عشرة من عمره، ورغم أن جهاز الرقابة على اﻷوقاف إنما أنشئ حصراً لمتابعة شؤون الوقف اﻹسلامي ﻻ سواه.

وإذا كانت سجلات كل من جيناردي وساسون تبوح بتحالف متين يشبه التصاق توأم سيامي، فإنها ﻻ يمكن أن تقدم شيئا يخص سر إصرار الفرنسيين على توظيف شاب يهودي في هذا الموقع، رغم تعدد البدائل، وﻻ هي ـ أي هذه السجلات ـ تخبرنا عما إذا كان "جيناردي" أو المفوض السامي قد فكّرا أساساً بردة فعل الحاضنة الوقفية، من مشايخ وقضاة، أو أقاما لها وزنا.

لكن الثابت أن "جيناردي" كان شديد الرضى عن نشاط "ساسون"، الذي استطاعت أياديه أن تصل كـ"سوري" إلى أماكن لم تصل إليها يد الفرنسي، وإن بعض صور "ساسون" تشي بمدى حرصه على تثبيت سوريته بل وحتى "عثمانيته"، حيث لم يتخل عن لبس الطربوش، حتى عندما ذهب إلى باريس ﻻفتتاح مسجدها الكبير.

دفاع جيناردي الشرس عن "ساسون" حتى آخر رمق، قابله وﻻء شبه مطلق من الأخير رجاء أن يكون ذلك شفيعه الدائم، لكن عندما دقت ساعة الحقيقة وتم طرده، تبين لساسون أن كل ما ناله من الفرنسيين رواتب وبدلات عالية، وتغييرا طفيفا في رسم اسمه من cemil بالتركية إلى Jémil بالفرنسية.

بعدما يئس من الفرنسيين، اختط ساسون لنفسه طريقا في مجال المعاملات القضائية الخاصة بالمحاكم اليهودية، ولم يغادر وادي أبو جميل في بيروت إلا سنوات قليلة جدا، حيث عاد ليموت هناك عام 1978 ويدفن في مقبرة اليهود بالمدينة.

ولعل في اسم ساسون وحده ما يثير الخيال، وهو الذي ينتمي إلى عائلة من كبرى عائلات اليهود النافذة، توزع ثقلها بين العراق وسورية، وخرج منها أباطرة أموال خرافيو الثراء، حتى استحقت العائلة معهم لقب "روتشيلد الشرق".

وقد دفع هذا الخيال أحيانا إلى تبني رواية من قالوا إن اﻻسم الكامل للرجل هو "جميل إيلي ساسون"، بينما ثبت أن اسمه "جميل حزقيال ساسون" وأن جده ﻷبيه كان حاخاما كبيرا على أيام العثمانيين، أما علاقاته بـ"إيلي ساسون" اﻻبن البار للوكالة الصهيونية وأحد الممهدين لقيام إسرائيل، فهي تتمثل في أن إيلي وجميل ولدا في دمشق بفارق سنتين، وأنهما تخرجا في "أليانس"، وهي سلسلة مدارس أنشأها التحالف الإسرائيلي في باريس، وقد وصل عددها بحلول عام 1921 إلى 115 مدرسة (منها 45 للإناث)، توزعت في بلدان وعواصم المنطقة، مثل دمشق والقدس وبغداد والقاهرة وإسطنبول، وﻻ تسل كم خرجت هذه المدارس ممن قادوا عملية تغيير الخرائط.