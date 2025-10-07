صدّام حسين القيمري

خلال السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق، وبينما كانت سورية تتفتّت وتبلى، والمجتمع السوري يتشظّى ويتمزّق نتفاً. وبينما كانت الدول والمنظّمات الدولية ومراكز الأبحاث عاجزة عن توقع أو اقتراح، وعن ابتداع مخرج ما من دوامة العنف والدم، بدا أن المشكلة تكمن في نقص المعرفة الكافية لقدح المخيلة، فلا أحد يعرف المجتمع السوري جيداً، وهو أعقد مما كنّا نعتقد.

في تلك الفترة، كنت أقرأ ما تنشره مراكز الأبحاث، وما يقوله الخبراء على وسائل الإعلام، لعلّي أحظى بذلك العارف الذي يفهَمُنا ويفهّمنا ويأخذ بيدنا إلى بر الأمان.

في عام 2023 عثرت عليه، لكن ليس في كتاب أو شاشة، بل في الشارع. وتحديداً في شارع القيمرية خلف الجامع الأموي. بائع هدايا يمتلك وعياً وفهماً للمجتمع السوري لا يملكهما أي سياسي أو مؤسّسة إعلامية أو عالم اجتماع.

بإدراكٍ عميق لطبيعة المجتمع، وضع شبكة معدنية مضاعفة (ستاندين بعرض متر وارتفاع مترين لكل واحد) على الجدار المقابل لمحلّه، وعلق عليه صوراً لهتلر وفيروز ومار شربل ومارلين مونرو وغوار الطوشة وغيفارا وزياد الرحباني وعلي بن أبي طالب والجوكر والمسيح وجورج وسوف وأينشتاين... وهكذا. ... ثبّت بعض الصور على قطعة خشب، ووضع لها سعراً أعلى من صور الورق المقوى.

ومن تجدد الصور وتنوعها، بدا أن تجارته ناجحة، ظهر ذلك من إضافة محمود درويش عند نفاد بوب مارلي، ولينين إذا ما نفدت العذراء مريم.

في الأيام التي تلت سقوط النظام، وفيما كان السوريون مسمّرين أمام الشاشات لالتقاط جملة من خبير، أو خبرٍ من ميدان، أو بيان أو تصريح، ليستهدوا إلى ما سيجري وسط ذاك الغموض. كنت أنتظر مرور أيام كافية ليعيد سوسيولوجي القيمرية "ستانديه" إلى الجدار. لأفهم ما الذي سيتغيّر في المجتمع السوري بعد حدثٍ بهذه الضخامة.

في الأسابيع الأولى لم تحدُث تغييرات كبيرة، فقط اختفت صورة بشّار الأسد وأبيه وأخيه، صورة حسن نصر الله وعلم حزبه الأصفر. وظهرت مكانها أشياء مرتجلة، مثل صور لجين وشوجا وجيمين، مطربي فرقة بي تي إس الكورية.

بعد أسبوعين أو ثلاثة، ظهرت صور متنوعة لأحمد الشرع، وشعار الشاهين، وصورة مسيّرة من دون ماركة، وعبد الباسط الساروت. ... مع الوقت، ومرور الأشهر، بدأ المشهد يصبح أكثر وضوحاً، عادت صور مار شربل وإينشتاين ومارلين ووسوف. وثبتت صورة أحمد الشرع، وتسللت صورة صدّام حسين وهو ممسك بالسيكار إلى الرفّ الأعلى، فالأوسط على مرمى العين تماماً للماشي باتجاه النوفرة، ثم صورة أخرى وهو يطلق النار من بندقية ماوزر ألمانية.

ثم، وذات صباح رأيتُ على سيارة نقل ركّاب صورة كبيرة لصدّام حسين، على كامل الزجاج الخلفي وعليها عباراتا "صقر العرب، أسد السنة"، ثم على سيارة دفع رباعي خاصة، رأيت صورة مشغولة ببرنامج بدائي لتعديل الصور تجمع صدّام حسين وأحمد الشرع، ثم وفي مفارقة تدفع إلى الابتسام، رأيت واحدة تجمع صدّام والشرع وأردوغان.

كان "ستاند" القيمرية أكثر استقراراً وعمقاً ورويّة، صورتان فقط لصدّام حسين مكان صور نصر الله وحزبه، وثلاث صور لأحمد الشرع مكان صور آل الأسد. وعاد كل شيء إلى حاله القديم، ظهر هتلر بيده المرفوعة مجدّداً، وأنجلينا جولي حين كانت في العشرين، وفيروز في الستين، وعلي بن أبي طالب وسيفه ذو الفقار، وبين كل ذلك ظهرت صورة جديدة لماركس مركّباً على قلعة حلب.