شهرزاد ضد السلطة

اعترفتُ مراراً، من دون تلكؤ، أن "ألف ليلة وليلة" لم يكن كتابي المفضّل. لم أشعر يوماً أنني أتحدّر، جينياً أو روحياً، من تلك الجدة الحكّاءة التي حملت ذلك الاسم الفاتن: شهرزاد، ولا أن حبل أسلافي يمرّ عبر حكاياتها. بقي بيني وبين هذا الكتاب العظيم شيء من النفور، أو سوء الفهم، إلى أن اقتربت منه متأخّرة، لا بوصفه كتاب حكايات، ولا بوصف شهرزاد امرأة جميلة تؤجّل موتها بالدهاء، بل بوصفه نصاً عمّا تمثّله السلطة.

في تلك القراءة، لم يعد شهريار ملكاً قاتلاً ملولاً فقط، بل تجسيداً صافياً للسلطة حين ترتعد من المعنى، فتقرّر أن تفهمه أولاً، أن تحتويه وتحتفي به ثانياً، تستمتع به إلى حين، ثم عندما يقرّر أن يهدّد ويُسائل شيئاً يخصّها، تُعدمه. سلطة تقتل لأنها تخاف، ولو لم تفعل، أن يقتلعها المعنى، ويهزأ بهشاشتها الأمثولة، وإكسير الحكايات المقطّر. تملّ السلطة لأنها آلهة العروش، أزلية الحضور، تريد أن تختبر متانتها، فتقارب الفنون بخربشة، وتكلّل تلك العلاقة الخطرة بانهمار أطنان من عسل المتعة مع كل احتكاك.

حينها فقط، أصلحتُ علاقتي بـ"ألف ليلة وليلة": حين قرأت الكتاب من خارج الجندر، خارج الفولكلور وفتنة الغواية، إن بالجنس، أو بالنميمة، أو الفحش، وأسرار المخادع. كلما أيقنتُ وتيقّنتُ أنها حكاية بين الحكاية والتاريخ، بين الفن والسلطة، وعيتُ أكثر وأكثر أن سفيرة الفنون، شهرزاد، لم تحضر بوصفها امرأة، وإلا لكانت قُتلت كسابقاتها، بل حضرت حاملةَ معرفةٍ. هزمت لا الذكورة، إذ لم تعنِها، بل هزمت كل ما يمثّله شهريار، حيث قهرت منطق السلطة ذاته، هدمته من داخل بيته الذي دعا إليه الفنون، القصر الذي أتى بالحكاية لتسكنه. إن كانت جدّتنا هي الأنثى الأشهر في التاريخ، فإنني أعلن إنصافاً أنها لم تستخدم أنوثتها، بل اعتنقت الحكاية. مرتعدة، لم تطلب الرحمة، بل فرضت المعنى، وأضفته على التاريخ، الذي لم يعنه بغباء سوى أن يقتل ملك سيدة كل يوم، حتى أتت هي ومنحت المعنى.

لهذا لن يمكن، فهم الدور الجوهري للفنون، وللفلسفة، وللطب، ولجميع أشكال المعرفة، إلا إن وعينا أن مكانها هو خارج السلطة، أو بالأحرى ضدّها. وظيفة المعارف ليست تزيين العالم والرضا عنه، بل تفكيكه. ليست مهادنة السلطة، بل زعزعة ما ترسّخه، وتعتبره خارج المساءلة، ما تعتبره طبيعياً، أو أبدياً، أو بديهياً. يعي أصحاب العقول الحرة أن كل معرفة، في جوهرها، هي عمل تخريبي: تهديم للثابت، إزاحة للمقدّس، وتشكيك في القدَرية.

استحضار ذكرى إدوارد سعيد اليوم ليس عبثياً، إذ حذّر من انجراف المثقف إلى حلفٍ مع السلطة. في كتابه المثقف والسلطة، يعرّف إدوارد سعيد مهمة المثقف بوصفها قول الحقيقة في وجه السلطة، محذراً من انجراف المثقف إلى حلفٍ مع السلطة، مهما بدا هذا الحلف ناعماً، مغرياً، مليئاً بالامتيازات واللطف والتقدير.

يعي المشتغلون في السلطة، وخارجها، أن ديناميكية السلطة، في جوهرها، ديناميكية خاملة. دمارها الذاتي يأتي من لا حركيتها، إذ لا تستطيع أن تعمل ضد نفسها، أو أن تُدخل زلزال الحرية إلى سكونها. مهما بدت متماسكة، لن تسمح بتغيّر يمسّ بنيتها، أو بفكر حرّ قادر على الازدهار داخل أقفاصها. لهذا، تكون الوقاية الأولى للمثقف، وللفنان، وللعالِم، هي أن يحمي نفسه من الانضواء، طوعاً أو تدرّجاً، في صفّ من يفترض به مساءلتهم.

بهذا المعنى، تحمل شهرزاد دوراً خارج هويتها الجندرية، دوراً يشكّل في جوهره نموذجاً معرفياً، يستخدم السرد لترسيخ النجاة الجماعية، عبر زعزعة منطق القوة، وتذكير السلطة بأن الحكاية هي المعادل الأمثل للتاريخ.