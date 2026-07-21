شمعة لسوريّة المغدورة

شموع غزيرة، في مختلف أصقاع البلاد، تضامناً أخلاقيّاً وإنسانيّاً، ذرفت دموعها وقهرها بإحساس وطنيّ لا تني الحقبة الانتقاليّة عن طمسه. ذرفت شموع ودموع مرّة في الذكرى الأولى لتمّوز الأسود ومجزرة السويداء آخر حرّاس الثورة. المجزرة ظلم وخطيئة لا تُغتفر، وإن جفّت دماء ضحاياها فإنّها لن تختفي، بل تعرّش على الصدور، توغل في العيون، تتغلغل في الأنوف، تخنقنا مع صرخات الألم والفجيعة وهي تسرد حكايات المجزرة المتوحّشة، وأسف مرير على عدم تحقيق المطلب الوحيد وهو محاكمة عادلة للجناة. محاكمة انتظرها أهالي الضحايا سنة مضت. بينما يمكث مسبّبوها آمنين في صولاتهم وجولاتهم المرعبة. وها قد عُيّن أخيراً مجلس شعب لا بانتخاب شعبيّ بل بالتعيين. وقد يحدو بعضنا أملٌ ما بتشكيل قوانين وطنيّة. حسناً، فلنأمل وننتظر تحقيق العدالة والأمان المنشود بالدفء والشبع. غير أنّ بعضاً آخر فقد الثقة نهائيّاً بالسلطة، فكلّ منهما في وادِ مختلف. أمّا في قاعنا المرعب العار يقبع جمهور المقهقهين والشامتين بالضحايا، قطيع الذباب الإلكتروني الشرس المتخلّف والّلاإنسانيّ. فما منبع هذا الهراء اللّاأخلاقي، والعنف النفسيّ واللفظيّ، والعنف والتعنيف الواقعيّين؟ عديد من المفكّرين والبحّاثة أرجعوا سبب هذا إلى القائد المستبدّ. لكنّني أميل إلى رؤية الفيلسوفة حنّة آرندت التي تجد في التركيز على القائد المستبدّ وحده، يضيّع فكرة البحث في الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تحوّل أفراد المجتمع المهلهل المتأزّم، إلى منبطحين من دون إجبار أو قهر، فقد اعتاشوا الخوف وعليه تغذّوا عقوداً طويلة من التهميش والعزلة السياسيّة، فالاستبداد يمنع الفرد غير المرضي رغم كفاءة كثيرين منهم، أو الملقى على الهوامش طبقيّاً، من المساهمة بعمليّة التنمية والتطوير. وبحسب آرندت، يدفع النظام الشمولي تكاليف باهظة لتدجين المجتمع وإخضاعه بالدعاية، والخطابات، والرموز والشعارات، والاحتفالات والمؤسّسات الإعلاميّة والتربويّة والثقافيّة. فلا يدخل الطغيان من الباب حاملاً لافتة تقول "أنا الطغيان"، بل هو يستغلّ أزمات المجتمع المزمنة القائمة، من هزائم وطنيّة وانهيارات اقتصاديّة ومؤسّساتيّة، وانتشار الفوضى، فيعلن أنّ لديه الحلول كافّة، وسيحقّق الحماية والاستقرار، الآمن والإصلاح، ووجوب نسيان الماضي لبناء حاضر سويّ ومستقبل كريم. ولكنّ بعد حين، سيكتشف المجتمع الغدر به، وأنّه ما زال على انحطاطه وعوزه. ورغم هذا، يستمرّ بالطاعة خوفاً من عودة الفوضى، وفقدان الاستقرار والمعنى والانتماء، والرضوخ إلى العودة للعزلة السياسيّة. يكتب الباحث مصطفى حجازي إنّ "التخلّف الاجتماعي هو ثمرة الاستغلال والاستعباد... وإنّ سيكولوجيّة التخلّف من الناحية الإنسانيّة تبدو لنا على أنّها أساس سيكولوجيّة الإنسان المقهور أو المهدور... ولديه الإنسان المقهور هو جميع الناس المعرّضين لفقدان كرامتهم الإنسانيّة، وفقدان سيطرتهم على تحقيق مصيرهم، وتهميش فاعليّتهم، وتجاهل تنمية طاقاتهم الحيّة المنتجة." ويرى أنّ نبع الاستبداد هو العصبيّات القبليّة والدينيّة والطائفيّة المتحكّمة بالبنى الاجتماعيّة، فالعصبيّات لا يهمّها إعداد الإنسان بل القطيعة لإلغاء الآخر، والولاء والتبعيّة مقابل الحماية والغنيمة. وأن "ليس بخلع المستبدّ يحدث التحرير".

أتساءل: هل في تبديل لون أثاث مجلس الشعب من الأحمر إلى الأخضر، وعدم التصفيق للحاكم المؤقّت من أعضاء مجلسه، تغيير فعليّ نحو الأفضل؟ فليطبّل الجهلة ويقهقه الشامتون والمتخلّفون بعصبيّاتهم القاتلة، رغم جوع كثيرين بينهم. فجميعنا ضحايا، وجميعنا مقهورون ومهدّدون بإشعال شمعة لسوريّة المنتهكة المغدورة.