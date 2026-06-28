"سيناريوهات" ما بعد لقاءات القاهرة وتوافق الفصائل

- التوافق الفلسطيني والوساطة الدولية: في يونيو 2026، اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة بوساطة مصر وقطر وتركيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق يشمل حصر وتخزين السلاح مقابل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة وتفعيل البروتوكول الإنساني، مما أدى إلى توافق وطني حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - رد الفعل الإسرائيلي والتصعيد الميداني: رغم التوافق، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته في غزة، مما يعكس رفض إسرائيل للاتفاقات وسعيها لتوسيع نفوذها، مهددًا بإعادة المشهد إلى نقطة الصفر. - السيناريوهات المستقبلية والتحديات: تتراوح السيناريوهات بين "التسوية التكنوقراطية" و"تفجير المفاوضات"، مع التركيز على توحيد الموقف الفلسطيني واستغلال التوافق لخلق ضغط دولي يجبر إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات.

تداعت الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة مطلع يونيو/حزيران 2026، ونجح الوسطاء "مصر وقطر وتركيا" في التوصل إلى صياغة توافقية مع ثمانية فصائل، بينهم حركة حماس، بخصوص بنود خريطة الطريق الّتي قدمها الممثّل الأعلى لقطاع غزّة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، خصوصاً البند المتعلق بالسلاح، والّذي نصّ على حصره وتخزينه بدلاً من تسليمه، وعلى أن يحدث ذلك لجهةٍ فلسطينيةٍ هي لجنة إدارة قطاع غزّة، مقابل إدخال اللجنة وتولي مهامها، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وتنفيذ البروتوكول الإنساني من المرحلة الأولى.

الملاحظ أنّ الفصائل أبدت مرونةً عاليةً في التعاطي مع مقترحات الوسطاء حتىّ توصلت إلى مقاربة اتّفاق شاملة، وقد وصف حسام بدران، عضو مكتب حركة حماس السياسي، لقاءات القاهرة بأنها إيجابية وبناءة؛ مشيراً إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحّدٍ من خريطة الطريق المقدَّمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

السؤال هنا؛ هل تَوافُقُ الفصائل الفلسطينية على مقاربةٍ وطنيةٍ موحّدةٍ شاملة، ونجاحُ الوسطاء في معالجة ملف السلاح، يكفيان لإلزام إسرائيل باستحقاقات المرحلة الثانية وتوقّف التصعيد في قطاع غزّة؟ أم أنّ إسرائيل اتّخذت قرارها مسبقاً بإفشال أي مقاربةٍ موحّدةٍ لليوم التالي؟ وما هي السيناريوهات الممكنة والمتوقَّعة لما بعد لقاءات القاهرة؟

لم يتأخر رد الاحتلال الإسرائيلي على لقاءات القاهرة؛ وبمجرد أن أعُلن عن التوافق استأنف جيش الاحتلال هجماته في قطاع غزّة، ونفّذَ عمليات اغتيال لقادة في الفصائل الفلسطينية، وعاد إلى استهداف المربعات السكنية والإخلاءات في أحياء المغازي ودير البلح، كما وسع المنطقة الصفراء في خانيونس؛ وذلك بعد يومين فقط من الهدنة الّتي طلبها الوسطاء والولايات المتّحدة من أجل إتاحة الفرصة للتقدّم في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار، والتوافق على صيغةٍ بشأن قضيّة السلاح. وبالتالي فإنّ عودة التصعيد هي الرد العملي الواضح من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو برفض ما جرى التوصل إليه في القاهرة.

سيناريو الانفجار في قطاع غزّة واردٌ وقادمٌ، بل إنّ جزءاً من جهود الوسطاء لتحريك المياه الراكدة في لقاءات القاهرة يهدف إلى امتصاص حالة الاحتقان الشعبي في القطاع المحاصر والمدمر

لا يعني ردّ الاحتلال الإسرائيلي الميداني على لقاءات القاهرة عبر العودة إلى الاغتيالات والتصعيد رفض التوافق الحاصل، أو الاعتراض على بندٍ إجرائي، لكنّه يعني تثبيت إسرائيل استراتيجية الإفشال، فكلما حدث توافق على أحد بنود خطة الرئيس ترامب، تذهب إسرائيل إلى توسيع نفوذها وسيطرتها لخلق وقائع ميدانية وسياسية واقتصادية جديدة في قطاع غزّة تقطع الطريق على أي التزام سياسي ممكن.

مثال ذلك، عندما وقع اتّفاق الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 كان الاتّفاق على وقف الحرب وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات؛ اليوم يُبحث وقف التصعيد، والسماح بدخول لجنة تنكوقراط، وتجميد توسيع الخط الأصفر. بينما كانت إسرائيل تسيطر على 40% من مساحة قطاع غزّة عند الاتّفاق فإنّها تسيطر اليوم على أكثر من 60%، ويهدّد نتنياهو بالسيطرة على 70% من مساحة القطاع. حدثت هذه الوقائع بعد اتّفاق شرم الشيخ.

وبالتالي ما يحدث على الأرض في قطاع غزّة يؤكّد أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا ينتظر نتائج مفاوضات القاهرة والتوافق ونجاح الوسطاء، بل يمضي بخطواتٍ متسارعةٍ لفرض واقعٍ جديدٍ يعيد رسم ملامح القطاع ومستقبله قبل التوصّل إلى أي تسوية سياسية.

بينما تتفاوض الفصائل الفلسطينية في القاهرة بمرونةٍ إيجابية أفضت إلى توافق فلسطيني بخصوص قضية السلاح، يترقب الناس هنا في قطاع غزّة أي انفراجةٍ تُعيدهم إلى حياةٍ إنسانيةٍ وكرامة آدمية على أنقاض بيوتهم المدمرة، في ظلّ مواصلة إسرائيل علميات الهدم والنسف والقصف والتجريف، وهو أمر كفيلٌ بتفجير المشهد بالكامل؛ إذ إنّه ببساطةٍ شديدةٍ، لا يُمكنك أن تحشر أكثر من مليوني إنسان في سهلٍ ساحلي وخيام، وتزوّدهم بالنذر اليسير من الماء والطعام، وتقصفهم ليل نهار، وتحاصرهم، ولا تتوقع انفجارهم.

لا تتوقف أهمّية التوافق في لقاءات القاهرة عند إصدار بيانٍ، أو إبداء مرونةٍ، أو نجاح الوسطاء، أو الوصول إلى تفاهمات؛ ولكن في القدرة على ترجمة ذلك على الأرض بخطواتٍ ملموسة يشعر بها الناس، إذ لا يمكن إبداء مرونة ومواصلة مضغ الماء في القاهرة أثناء مضي إسرائيل في رسم خرائط جديدة بالجرافات والدبابات ومناطق العزل والسيطرة العسكرية، وتوظيف اللقاءات لإعادة تشكيل واقع سياسي وأمني واجتماعي وديمغرافي جديد في قطاع غزّة. ثمّ يصبح هذا الواقع المفروض هو السقف الّذي نتفاوض عليه.

سيناريو الانفجار في قطاع غزّة واردٌ وقادمٌ، بل إنّ جزءاً من جهود الوسطاء لتحريك المياه الراكدة في لقاءات القاهرة يهدف إلى امتصاص حالة الاحتقان الشعبي في القطاع المحاصر والمدمر، ولكنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الرفض وفرض واقع جديد على الأرض بالقصف والنسف يُعجل بالانفجار؛ وهذا ما يقودنا إلى استدعاء سيناريوهات ما بعد لقاءات القاهرة وتوافق الفصائل، الّتي يمكن حصرها في ثلاثة سيناريوهات:

وبالتالي ما يحدث على الأرض في قطاع غزّة يؤكّد أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا ينتظر نتائج مفاوضات القاهرة والتوافق ونجاح الوسطاء، بل يمضي بخطواتٍ متسارعةٍ لفرض واقعٍ جديدٍ يعيد رسم ملامح القطاع ومستقبله

السيناريو الأول: "التسوية التكنوقراطية" وهذا سيناريو ممكنٌ ومرجَّحٌ نسبياً، ويعتمد على نجاح الوسطاء بالتوافق مع الإدارة الأميركية على تقديم صياغة وحلول وسطية تقوم على دمج المرحلتين الأولى والثانية من الاتّفاق. ويقتضي هذا السيناريو قبول إسرائيل بصيغة "حصر وتخزين السلاح محلياً" والسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزّة كي تباشر في إدارته والبدء في عملية التعافي المبكر.

السيناريو الثاني: "تفجير المفاوضات" أن يرفض الاحتلال الإسرائيلي مقاربة الفصائل الفلسطينية المرنة بشأن السلاح، وتستحدث شروطاً تعجيزيةً؛ وهذا السيناريو متوقّع؛ ذلك أنّه بعد إعلان التوافق طلبت إسرائيل بأن تتحول فصائل المقاومة بالكامل، عملاً وبرامج، إلى فصائل سياسية فقط، وإلغاء بنية فصائل المقاومة وتركيبتها. هذا السيناريو يجهض لقاءات القاهرة وتفاهماتها ويعيد المشهد إلى نقطة الصفر.

السيناريو الثالث: "المراوحة" تعثّر التوافق الشامل، والاكتفاء بتفاهماتٍ إنسانيةٍ مجتزأةٍ تتعلّق بالمعابر والمساعدات فقط؛ من دون حلّ الملفات السياسية والأمنية الكبرى، مما يبقي على حالة " اللاانفجار واللاسلم" مع استمرار العمليات العسكرية والاغتيالات الميدانية، مما يخدم استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في إطالة أمد الأزمة.

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ختاماً؛ الأهمّ في سيناريوهات لقاءات القاهرة ومخرجاتها هو ضرورة توظيف تلك اللحظة الّتي تجتمع فيها الفصائل وتلتقي وتتوافق -رغم غياب حركة فتح- من أجل بلورة موقفٍ فلسطينيٍّ وطنيٍّ موحّدٍ يُعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية، قضيةً مركزيةً وقضية تحرير وتقرير مصير. واستمالة الرأي العامّ العالمي لخلق ضغط دولي يُجبر إسرائيل على الالتزام بالاتّفاق واستحقاقاته، وقطع الطريق على تهرّبها وتعنّتها.