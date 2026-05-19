سورية وحديث الخبز

منذ سقوط النظام، تحدّث السوريون في كل شيء، اقتتلوا على كل شيء، اقتتلوا على الذاكرة، والطوائف، وحدود المدن. اقتتلوا داخل منظوماتٍ تتيح ارتكاب المجازر والخزي معاً، استعادوا العداوات الحقيقية وكشفوا عن عراءٍ غير محبَّبٍ ولا مرغوبٍ به، وفي لحظات الصفاء النادرة أحبّوا بعضهم قليلاً، وحكوا عن عداواتٍ مغريةٍ بالاستعادة، من حلاوة الجبن، لعدد الكبب المحشية في حلب، ووجوب تقديم لحم الغنم للعرسان الجدد في يومهم الأول. تحدّث السوريون لا حديث عقلاء، بل لغطاً وصراخاً، حكوا عن الدين وباسم الدين، حكوا عن الخاطفين والمخطوفين، عن إسلامٍ صحيح، وإسلامٍ حق. اقتتل فيهم عليٌّ ويزيدُ وعطيةُ وإبراهيم. فعلوا كل شيءٍ متحصّنين وراء اختلافاتهم العصيّة على الشرح، فكيف بالأحرى على الحل. ومع هذا جاعوا سويّاً، خافوا سويّاً، ناموا مقهورين كلٌّ في ليله، سويّةً أيضاً، قلقوا من تأمين الخبز، والطبابة لعجائزهم وأطفالهم، لم يرسلوا سويّاً أولادهم إلى مدارس لائقةٍ بالتعليم، تديّنوا مالاً لا لله من الله ومن عبده كي يحمل كل ابنٍ فيهم حقيبة سفر ويغادر بلاداً لا خبز فيها، فما بالك بالمستقبل. وبعد كثيرٍ من الأحاديث والأحاديث المضادة، متى نجلس سويّاً على طاولةٍ نستطيع أن نُحضر إليها الأولادَ والأحفادَ، والطعامَ الكافيَ ليوم عيد؟

لم أكن ماهرةً مرّةً بحسابات الأرقام، ولا بحساب الناتج العام، كل ما همّني من الاقتصاد السوري هو محصول الزيتون والقمح، ومرّةً محصول التفاح في قريتي التي توقّفت عن زراعته. لا أستطيع أن أعطي تقييماً للدخل العام والخاص، ما دمت أرى الحرمان في وجوه أهلي ومن أحب في هذه البلاد الملعونة بذاتها. أنظر إلى يدِ امرأةٍ تمتدّ نحو رغيفٍ في طابورٍ طويل، فأعرف أن كل أرقام صندوق النقد الدولي وكل تقارير البنك الدولي عن "إعادة الإعمار" لا تعني شيئاً أمام ارتعاشة تلك اليد. الاقتصاد لم يكن يوماً طوباوياً معبّأً بجداولَ للجهلة ولدارسي الحياة حيث لا تحدث.

أما آن لنا، بعد كل هذه الأحاديث بعشوائيّتها، وغوغائيّتها، بعنفها، مدسوسةِ السمِّ في عسلها، أن نبدأ ويبدأ السوريون حديث الخبز؟ أما آن لنا أن ننظر تجاه أفقٍ آخر غير التركيز في حفرة السواد التي تبتلعنا جميعاً؟ حديث الخبز لم يكن مرّةً غير جديرٍ بالنقاش، قد يُخيَّل أنه كذلك لمن لم يجع مرة، إنه حديث تُبنى عليه كلُّ ركائز التعايش ويؤسّس لها. لا دين يُناقَش على معدةٍ خاوية، فالجوع كما نعلم كافر، لا دين له. حين يكون لديك الطفل في البيت بلا حليب. والذاكرة تفقد نزاهتها حين لا يجد الحكّاؤون ما يؤكل سوى هواء الخراب الأصفر.

أن نتحدّث عن الخبز يعني أن نسأل: كم يكلّف الرغيف اليوم في إدلب، وهل يصل الطحين لأهل السويداء؟ كم تتقاضى المعلّمة الابتدائية في الرقّة؟ كم ينتظر المريض في طرطوس قبل أن يصل إلى طبيب؟ أن تتحدّث في الخبز، يعني أن نُنزِل الكلام من سماء الشعارات إلى أرض الموائد الرحبة وتتربّع في حضن الله، هذه أسئلةٌ مملّة، لا تصلح لمنابر ولا لخطب، لكنها الأسئلة التي تصنع البلد.

أحلم بسورية يصبح فيها الحديث عن سعر الصبارة والبطاطا والليمون أهمَّ من الحديث عن انتماء بائعها، الحديث بجودة التعليم، والمنح والبعثات أهمَّ من مذهب الوزير نفسه، وعن دفء البيت في كانون لا عمن أشعل الحرائق، ولأي آلهة صلى بعدها، أحلم بضحكة طفلٍ لم ينتبه بعد سوى للعب، بضحكة ويد فيها "عروسة" زعتر، حينها فقط نكون قد بدأنا، حقّاً، حديث الخبز.