سورية والحب المشروط

ولدت في سورية، وكل الأسئلة المؤرّقة مجاب عنها بقرار، فلم نسائل آباءنا، أحبتنا، الوطن، ولا الروساء. كوننا شعوباً عاطفية، لم ينجح لنا مقصدٌ، لم يناسب حياتنا منهج، لم يعش لأوطاننا شعب سوى تحت وفي مظلة تلك الراية المشرعة للحب، فنحن نحب عذارى، ومبعدين، نحب من لم نرهم سوى في ألبومات الصور، نحب غيّاباً ونحب أيضاً حتى الموت.

إن دققتَ بأي ماء نسقي قراباتنا، بأي حبال نعقد وشائج صلاتنا، على من نتكئ إن أردنا أن نعرّف من يحوز ثقتنا ومن لا يفعل، لعلمتَ أننا لم نأتمر مرة سوى بأوامر القلب، ولم نخضع سوى لما يمليه علينا الحب. نحب أمكنتنا لأنها كل ما نعرف، نحب عائلاتنا، والعشيقات. ننصر أخانا ظالماً أو مظلوماً، ونلتحف بأبناء العمومة منطقاً وملبساً وسكنى، ونكره الغريب. نحب لا لشيء سوى لإملاءات القلب، خارج المنطق، وخارج الشروط. علمتنا أمهاتنا عن الحب من جداتهن، من بيوت العتابا، ومن سير الفداء في الأديان. نخجل من كل ما هو شرطي، يذبحنا أن نضع أيدينا على البراهين، تهين حرارةَ قلوبنا برودةُ المنطق وحسابات المصالح. نقول إننا نحب الآخرين لله، ونكرههم لله. نحب رؤساءنا لوسامتهم، لطولهم، لدماثة زوجاتهم، نحبهم لأنهم يضحكون، لأنهم قساة، أو شجعان، نحبهم لكل الأسباب غير الملائمة، ونكرههم للأسباب نفسها. فيبقى السؤال يطاردنا نحن المفطومين قسراً على حب غير المشروط: أهو خيانة للجمال، للأغاني، لحكايات الرعاة والموجوعين بالرحيل والفقد؟

لم يكن الحب المشروط يوماً نقيضاً للعاطفة، بل نضجها المتأخر. هو سؤال الندّ للندّ: ماذا تعطيني كي أبقى؟ ماذا تصون من كرامتي كي أدافع عنك؟ أن تعتنق الحب المشروط يعني أن تنتقل من موقع الضحية القاصر إلى موقع الشريك. الابن يحب أباه مهما فعل، يحبه وهو يضربه، يحبه وهو يبيعه. أما الشريك فيحب ضمن تعاقد اجتماعي، فكري أخلاقي، ضمن حقوق تقابلها واجبات، ضمن كرامة لا تقبل الاختبار. الوطن/ المعشوق/ الشريك الذي لا يحتمل مساءلة أبنائه ليس وطناً، هو استثمار في دموعنا وأغانينا وحكايات جداتنا. هو استثمار الاستبداد باعتباره منتجاً للعاطفة الوطنية الخام: كلما جوّعك أسمعك نشيداً، وكلما أذلّك ذكّرك بتراب الأجداد.

بعد سِفر من رحيل وخيبات، ها هي الحياة عن شروط النجاح، وشروط البقاء، وشروط النجاة. تخبرك السنوات المهدورة، بعد كثير من معارك فاشلة، عن حب مشروط لن تتسق حياتك دونه. تحثّك بعد كل صرخة حب لوطن أو عشيرة على تلك الـ"ماذا" الغائبة عن الحكاية. بعد سنوات طويلة من حرب كاملة المعاني والشروط والأسباب، ربما على من أراد ألا يخيّبه الوطن أن يبحث عن أسباب افتتانه تلك. أن يبررها، أن يمنطقها، أن يرسلها إلى ابنٍ وُلد في المهجر، أو طفل لم ير من هذا البلد سوى خيمة.

الطفل الذي وُلد في المهجر، والآخر الذي لم ير من البلد سوى خيمة، لن يقنعهما الحنين المجاني. سيسألان أسئلة باردة، عملية، مهينة لحرارة قلوبنا: عن المدارس؟ عن القانون؟ عمن سيدافع عن كرامته بدل أن يهدرها. علينا أن نتعلم لغتهما بدل أن نطالبهما بلغتنا. علينا أن نكتب لهما عن وطن يستحق، لا عن وطن يطالب. فالحب غير المشروط، في نهاية المطاف، ترف لمن لم يخسر بعد، أو عزاء لمن خسر كل شيء. أما نحن، الواقفين بين الخسارتين، فلم يبق لنا سوى هذا الحب العاقل، الجارح في صدقه لنعتنقه: أن نحب بعينين مفتوحتين، وأن نجعل من شروطنا وصية لمن سيعود، أو ربما لن يفعل.