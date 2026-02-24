سورية وإسرائيل... أيضاً وأيضاً

الفصل بين ملف أمني مرحلي وآخر سيادي هو ما نفهمه من قول وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، في مؤتمر ميونخ للأمن أخيراً، إن "المحادثات الجارية مع إسرائيل بشأن إبرام اتفاق أمني لا تشمل الجولان، وتقتصر على المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024".

إنه الفصل بين خطين أو مسارين، تكتيكي واستراتيجي: الأول هدفه تحقيق الاستقرار الأمني، والحيلولة دون تزايد التدخّل العسكري والأمني والسياسي الإسرائيلي في سورية. وبالتالي، تحقيق عتبة أمنية تُحقق للطرفين أهدافهما، بدلاً من الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة، لا تتحملها سورية، ولا تريدها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي. ويتعلق المسار الثاني بالسيادة السورية، والمقصود به الجولان المحتل، فهو مسار معقد وطويل الأمد، وإدراجه على جدول أعمال المفاوضات سيؤدّي، من وجهة نظر دمشق، إلى تعقيد المشهد، وبالتالي، عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل.

الوصول إلى الأهداف الممكنة وتأجيل الأهداف الصعبة أو شبه المستحيلة، عملية ناجحة في عالم السياسة، وكثيراً ما لجأت إليها الدول عندما تكون في حالة ضعف. والمقاربة السورية كما هو واضح من تصريحات المسؤولين السوريين، ومن خلال نتائج المفاوضات مع إسرائيل، تقوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل في هذه المرحلة، بغض النظر عن النتائج السياسية بعيدة المدى، بمعنى أن صنّاع القرار قد يتحمّلون خسائر سياسية في هذه المرحلة، على أن يُحصلوا في مرحلة لاحقة ما خسروه سابقاً.

وتحت خفايا هذه السياسة ثمة سؤال في غاية الأهمية لم يتطرّق له الوزير الشيباني، وهو مصير الجولان المحتل، إذ اكتفى الرجل بالقول إن النقاش الحالي مع إسرائيل يتركّز على انسحابها من الأراضي التي احتلتها بعد إطاحة بشّار الأسد، أما مرتفعات الجولان فقضية أخرى.

قد يبدو معقولاً في عالم التقية السياسية عدم الخوض في تفاصيل مسألة تبدو خطاً أحمر لإسرائيل (مصير الجولان). في المقابل، لا يكفي هنا فقط الفصل بين مسارين تكتيكي واستراتيجي، إذا لم يكن ثمة رؤية واضحة مسبقاً حول مصير المسار الاستراتيجي.

ليس هدف المقالة هنا تقديم إجابات جاهزة للمعضلات القائمة، فهذا من الاستحالة بمكان في ظل أوضاع معقدة للغاية، وتقوم على مصالح استراتيجية كبرى للطرفين، فضلاً عن المعطيات التي توجد على طاولة صانع القرار في دمشق، وهي معطيات نعلم خطوطها العريضة، لكننا لا نعلم تفاصيلها، وما تحتويه من تهديدات وضغوط دولية على دمشق، وما يتبعها من مساومات محلية وإقليمية من شأنها أن تُقلل من مساحة خيارات التصرف للرئيس السوري.

ليس معروفاً بعد ما هو مصير الجولان؟ وهل تقبل إسرائيل الفصل بين وجودها العسكري في سورية (بعد 8 ديسمبر 2024) وتدخلاتها السياسية من جهة، وسيادتها على الجولان من جهة أخرى؟ مهما كانت الضغوط الأميركية قوية على إسرائيل، فالأخيرة لن تقبل تحت أي ظرف الفصل بين المسارين، فتدخلاتها وسيطرتها على مواقع جغرافية في سورية تتجاوز مسألتي حماية "الدروز" والحيلولة دون تكرار ما جرى في غزة في 7 أكتوبر (2023)، ذلك أن الطبيعة الجغرافية في الجولان السوري تختلف اختلافاً جذرياً عن الطبيعة الجغرافية لغزّة، وما جرى في غلاف قطاع غزّة يصعب إن لم يكن مستحيلاً تكراره في هضبة الجولان الوعرة.

صحيحٌ أن التغيّرات التي أجرتها إسرائيل في الأرض السورية هي من أجل الحصول على مكتسبات أمنية، لكن الأهم الحصول على مكتسبات سيادية، وبالتالي، لا يمكن بأي شكل فصل المسارين الأمني والسيادي عن بعضهما بعضاً. ولا شك أن سورية تواجه تحدّياً مزدوجاً يتمثل في إدارة التوغلات الإسرائيلية المتزايدة كل يوم في الجنوب، مع السعي، في الوقت نفسه، إلى إبرام اتفاق أمني يضمن حماية الدولة الناشئة، مع بقاء الجولان المحتل الحاضر الغائب في آن.

سياسة تمرير المراحل ناجعة في أغلب الأحيان، لكن الأمر مختلف في الحالة الإسرائيلية، فالصراع من وجهة نظر إسرائيل ليس أمنياً ولا سياسياً ولا حدودياً.. إنه صراع وجودي، وتحت هذا العنوان لا يوجد أندادٌ بالنسبة لإسرائيل، وهذا هو الخطر الحقيقي الكامن إسرائيلياً تجاه سورية.