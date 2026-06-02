سورية الصغرى... جرمانا التي تختصر سورية وتجمعها

تقع مدينة جرمانا في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، وتُعدّ إحدى نقاط الوصل المهمة بين الغوطة الشرقية والعاصمة. وقد أخذت اسمها السرياني من عبارة "الرجال أولو العزم"، كما تقول أغلبية المصادر.

بقيت المدينة شبه آمنة طوال سنوات الثورة السورية، إذ لم يتقصدها النظام البائد ببراميله المتفجرة وموتِه اليومي، رغم أنه ضربها أكثر من مرة، إما بزرع السيارات المفخخة بين شوارع المدنيين، أو بإلقاء قذائف الهاون على بيوتها وأحيائها، في محاولة يائسة منه لنزع فتيل السلم الأهلي في المدينة، وتوجيه الاتهام إلى المعارضة بلسان إعلامه الذي طالما كرّر: "الإسلاميون يزرعون السيارات المفخّخة بين المدنيين"، "الإرهابيون يطلقون القذائف والصواريخ لترويع سكان المدينة"، بينما كان الجميع يعلم من يقوم بزرع السيارات وإلقاء القذائف.

رغم هذا، بقيت جرمانا الوجهة الأكثر أماناً للوافدين من مختلف المدن السورية؛ فقصدها السوريون الذين عانوا ويلات الحرب من شرق البلاد وغربها، لتكوّن مزيجاً ديمغرافياً نادراً، حتى صار يُطلَق عليها اسم "سورية الصغرى".

تعايشت هذه المكونات في المدينة طوال سنوات الثورة، حتى لا يكاد المرء يفرّق الجار عن جاره، إذ لم يكن سكانها طوائفَ ومللاً، بل كانوا كتلة بشرية واحدة تتواصل وتتآلف وتتشارك وتتفاعل. وقدّمت "سورية الصغرى" هذه نموذجاً مكثفاً لمعنى التعايش المشترك بعيداً عن الانتماءات الضيقة، ما دام "رقم القيد" الذي يحمله الجميع في بطاقاتهم الشخصية كُتب فيه: سورية.

ليست جرمانا مجرّد مدينة على تخوم دمشق، بل هي حالة إنسانية واجتماعية تختصر معنى العيش المشترك في سورية، وتقدّم نموذجاً حياً لما يمكن أن تكون عليه البلاد حين تتراجع الانقسامات لمصلحة الانتماء الإنساني الأوسع. ففي زمن كثرت فيه الحواجز النفسية قبل الجغرافية، برزت جرمانا مساحةً مفتوحة للتنوع، حيث لا يُسأل القادم: من أين أتى؟ بقدر ما يُسأل: كيف يمكن أن نعيش معاً؟

ما يميز تجربة جرمانا ليس فقط تنوع مكوناتها، بل قدرتها على تحويل هذا التنوّع إلى مصدر قوة لا ضعف. فقد استقبلت المدينة، عبر السنوات، وخصوصاً خلال الثورة السورية، كما أسلفنا، موجات كبيرة من السوريين القادمين من مختلف المحافظات: من دير الزور، حلب، حمص، درعا، إلى جانب سكانها الأصليين من طوائف وانتماءات متعدّدة. ومع هذا، لم تتحول إلى مساحة صراع، بل إلى نموذج للتكيّف والتضامن.

في شوارع جرمانا، يمكن رؤية هذا التعايش متجسداً في تفاصيل الحياة اليومية: بائع من حلب يجاور محلاً لشاب من درعا، وعائلة من الساحل تستأجر منزلاً في حي تقطنه عائلات من إدلب، وأطفال يلعبون معاً من دون أن يعرفوا، أو يهتموا، بالخلفيات التي جاء منها آباؤهم. هذا النسيج الاجتماعي لم يُفرض بقرارات رسمية، بل نشأ تلقائياً من حاجة الناس إلى العيش والاستمرار.

ويظهر أحد أبرز مظاهر هذا التعايش في العلاقات الاقتصادية؛ فالأسواق في جرمانا لم تُقسَّم على أساس مناطقي أو طائفي، بل تشكّلت وفق مهارات الناس وحاجاتهم. فالحرفي الذي نزح من حمص وجد مكانه، والطاهي الذي جاء من حلب نقل نكهته، والتاجر القادم من دير الزور أدخل منتجاته، فاختلطت الثقافات الاقتصادية كما اختلطت الثقافات الاجتماعية. والنتيجة كانت سوقاً نابضاً بالحياة يعكس تنوع سورية كلها، ويبني علاقات تقوم على الحاجات لا الانتماءات.

كما لعبت العلاقات الاجتماعية دوراً محورياً في ترسيخ هذا النموذج؛ فالمناسبات، سواء أكانت أفراحاً أم أتراحاً، أصبحت مناسبات مشتركة لا تُقاس فيها الهوية الضيقة بقدر ما يُقاس الحضور الإنساني. وعائلات كثيرة في جرمانا باتت تمتلك صداقات عميقة مع عائلات من خلفيات مختلفة تماماً، حتى أصبح من الصعب أحياناً التمييز بين "الوافد" و"المقيم".

ولا يمكن إغفال دور الشباب في تكريس هذا التعايش؛ فقد نشأ جيل جديد في ظل هذا التنوع، ولم يرَ فيه تهديداً بل فرصة. في المقاهي والجامعات وأماكن العمل، تتداخل اللهجات، وتُروى القصص المختلفة، ويُعاد تشكيل مفهوم الهوية بعيداً عن الانغلاق. وهذا الجيل تحديداً هو الذي يحمل بذور تعميم تجربة جرمانا على باقي المدن السورية.

مع ذلك، لم تكن تجربة جرمانا مثالية بالكامل، بل واجهت تحدّيات حقيقية، سواء من ضغوط اقتصادية أو توترات عابرة. إلا أن قدرة المجتمع المحلي على امتصاص هذه التحديات، وإعادة التوازن بسرعة، هي ما تجعل هذه التجربة جديرة بالتأمل؛ فالتعايش ليس غياب الخلاف، بل القدرة على إدارته دون أن يتحول إلى صراع.

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة لتعميم روح تجربة جرمانا على جميع المدن السورية، لا بمعنى نسخها حرفياً، بل استلهام جوهرها: قبول الآخر، وإتاحة الفرص للجميع، وعدم اختزال الإنسان في هويته الضيقة. فكل مدينة سورية تمتلك مقومات هذا التعايش، لكنها تحتاج إلى إرادة مجتمعية تُفعّله. ... والسرديات التي تركز على المشتركات بدلاً من الاختلافات، والمناهج التي تعزز قيم المواطنة، والمبادرات التي تجمع الناس حول أهداف مشتركة، كلها أدوات أساسية لترسيخ هذا النموذج.

في النهاية، ليست جرمانا استثناءً مستحيل التكرار، بل هي دليل حي على أن السوريين قادرون على العيش معاً حين تتوفر الظروف المناسبة. وما تحتاجه سورية اليوم ليس معجزات سياسية، بقدر ما تحتاج إلى إعادة اكتشاف هذه القدرة الكامنة في مجتمعها. فإذا كانت مدينة واحدة على أطراف العاصمة، قد استطاعت أن تحتضن هذا التنوع وتحوّله إلى قوة، فإن بإمكان مدن سورية كلها أن تفعل الشيء نفسه.

تجربة جرمانا على مدى سنوات الثورة، تقول ببساطة: التعايش ليس شعاراً، بل ممارسة يومية تبدأ من الناس، وتكبر بهم، وتبقى ما بقوا متمسكين بها.