سلاح كثير وسلطة "مطنّشة"

لا يحتاج السلاح في سورية إلى حرب حتى يظهر. يكفي عرس، أو جنازة، أو مناسبة عائلية، أو حتى نجاح تلميذ في شهادة التعليم الأساسي، حتى تبدأ طلقات الرصاص تشق السماء. كأن الفرح لا يكتمل إلا بقرقعة البنادق وأزيز الرصاص. وكما نعلم، أنه وعلى امتداد سورية، وبسبب سنوات الحرب، لم يعد السلاح مجرّد وسيلة للقتال، بل تحوّل عند كثيرين إلى رمز للقوة والهيبة، وإلى جزء من ثقافة يومية تفرض حضورها في تفاصيل الحياة، حيث بات إطلاق النار في الهواء سلوكاً يحتفى به أكثر مما يُستهجن.

ليست هذه الظاهرة مجرد عادة اجتماعية سيئة، بل انعكاس لتحوّل عميق أصاب المجتمع خلال سنوات الصراع. فالحرب خلفت مجتمعاً اعتاد رؤية السلاح، والتعامل معه، والاحتفاء به، والأسوأ أن هذا الإرث انتقل من ساحات القتال إلى الشوارع والأحياء والبيوت.

وما يدعو إلى القلق أن هذا الواقع لم يعد مرتبطاً بالمواجهة العسكرية أو بمخلفات الصراع فقط، بل دخل الحياة اليومية للسوريين. خلاف بين جارين، أو نزاع بين عائلتين، أو مشاجرة عابرة بين شبان، تكفي أحياناً حتى تتحول خلال دقائق إلى إطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى. وما شهدته بعض مناطق محافظة حلب أخيراً ليس حادثة استثنائية، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الوقائع التي تؤكد أن السلاح والرصاص أصبح أسرع حضوراً من الشرطة.

ومن هنا يبدأ السؤال الحقيقي: كيف يمكن الحديث عن بناء دولة جديدة، فيما لا تزال الأسلحة موزعة بين المواطنين بهذه الكثافة؟ ... نعم، لقد انتهت الحرب، أو هكذا يفترض. سقط النظام، وتشكلت سلطة جديدة، وعاد الحديث عن إعادة الإعمار والاستثمار والدستور والانتخابات. لكن ثمة سؤالاً بسيطاً يفرض نفسه كل يوم: إذا كانت الدولة قد عادت، فلماذا لا يزال السلاح خارج الدولة؟

ولا تبدو المشكلة في وجود السلاح وحده، بل في غياب أي سياسة واضحة للتعامل معه. فمنذ تسلم السلطات الجديدة مسؤولياتها، لم تظهر حملة وطنية جدية لجمع السلاح غير الشرعي، ولم يُفتح نقاش عام حول آليات احتكار الدولة للقوة، وكأن هذا الملف مؤجل إلى أجل غير معلوم، أو أنه لا يحتل مكاناً متقدماً في سلم الأولويات.

وليس سرّاً أن هذا السلاح المنتشر كان أحد العوامل التي غذت كثيراً من المجازر وأعمال القتل التي شهدتها سورية بعد سقوط النظام، وهو ما كان متوقعاً، لأن كل احتقان اجتماعي أو طائفي أو مناطقي يصبح أكثر قابلية للتحوّل إلى كارثة عندما تكون الأسلحة في متناول الجميع، وقد كانت الأسلحة في متناول الجميع.

المفارقة أن الجميع يتحدث اليوم عن الاستثمار وإعادة الإعمار، بينما يتجاهل السؤال الأكثر إلحاحاً، من سيستثمر في بلد يستطيع فيه أي خلاف عائلي أن يتحول إلى اشتباك مسلح؟ ومن سيقتنع بأن القانون هو المرجعية، إذا كان السلاح لا يزال المرجع في فض النزاعات عند الكثير من السوريين؟

ولهذا لا يبدو السؤال الحقيقي هو كيف يمكن جمع السلاح، بل لماذا لا توجد إرادة سياسية واضحة للبدء بهذه المهمة؟ وهل تعتقد السلطة أن بناء دولة جديدة يمكن أن يتم فيما البنادق موزعة بين المواطنين؟ أم أن هذا الملف مؤجل لأن السلطة تعتقد أنها قد تحتاجه في المستقبل؟

في النهاية، لا بد من القول إن الدولة التي يحتفل مواطنوها بإطلاق الرصاص في الأعراس، سيجد بعضهم نفسه عاجلاً أم آجلاً يطلق الرصاص في المشاجرات. وسيطلقه عند أي لحظة ينفجر فيها الاحتقان الطائفي، فالسلاح وُجد حتى يُستخدم، ومن يملك السلاح لا يحتفظ به "للفرجة" فقط، قد يستخدمه اليوم في فرح أو غضب، وقد يستخدمه غداً في مجزرة، أو ضد القوات الأمنية ذاتها.