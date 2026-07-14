سايكس وبيكو وبرّاك

غالباً لا يُنصح بأخذ تصريحات السفير والمبعوث الأميركي توم برّاك على محمل الجد، لكن تصريحاته المتكرّرة عن "سايكس بيكو" تختلف قليلاً، وتستحقّ بعض التأمّل، وتثير التساؤل: من أين أتى بها؟ ومن أخبره بأن مشكلات المنطقة هناك؟

وغالباً لا يملك، لا هو ولا الإدارة التي ينتمي إليها ويمثلها، أي فكرة خلّاقة، أو خطة بديلة، لتصويب خطأ جغرافي اجتماعي اقتصادي عمره أكثر من قرن. ولا يعنيه من الأمر برمّته سوى اضطرار شركات، منها شيفرون، إلى توقيع عدة عقود، والتفاوض مع عدة حكومات، لتنفيذ مشروع واحد. وقد تضطر في مرحلة ما إلى التعامل المباشر مع جماعات محلية صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها ستة ملايين، أو أراضيها مئتي ألف كيلومتر مربع من أجل مدّ أنبوب، أو استثمار بئر، أو شراء مرفأ.

أمام هذا النوع من العقبات التي تواجه الشركات، قد يستيقظ حسّ التفهم لديها، ويتّقد انتباهها، فتكترث قليلاً بشؤون الآخرين، على الأقل في جزء الآخرين المؤثر فيها والمتقاطع معها.

هناك قول شائع نثره الأميركان في العالم المعاصر عبر "هوليوود": لا ينجح ما لا يربح منه أحد. ويبدو أن الحظ الذي يبتسم لنا مؤقتاً جعل خرائطنا الرديئة مؤثرة في أرباح أحد. وتصريحات برّاك المتكرّرة هي تلك الانتباهة إلى ما يقوله أبناء هذه الأرض منذ قرن، وما كتبه وقاله سياسيوها ومفكروها، أن أي نقاش جدّي بشأننا يجب أن يبدأ من هناك، من القلم الذي رسم لنا هذه الخرائط لأسباب ومصالح كانت حارّة وقتها، ويبدو أنها اليوم ستصطدم بمصالح أكثر طزاجة.

في كل الأحوال، تلتقي مصلحتنا، نحن الشعوب في هذه المنطقة، مع إخراج هذا النقاش من الدرج القديم إلى الطاولة، بغض النظر عن دوافعه ومصالحه. ورغم القدرية والنهائية التي تبدو عليها هذه الخرائط، لم يتوقف العبث بها يوماً، ولم تتطابق مرّة واحدة مع ما اتفق عليه وزيرا خارجية الدولتين العظميين وقتها.

ضم لواء اسكندرون إلى تركيا، وقيام دولة إسرائيل، وحدهما كفيلان بجعل اتفاق سايكس بيكو كأنه لم يكن، ومع هذا استمرّ الاعتقاد بوجوده شكلاً نهائياً لإقليم لا يعترف بشيء نهائي.

النقاش الذي يرتفع ويخفت منذ أشهر حول أي دور يمكن لسورية أن تلعبه في لبنان، هو في حقيقته دوران حول الفكرة نفسها، وتخفّف في النظر إلى الاتفاق الشهير، وقد جرى أمر مشابه في 1976، واستمر الاستثناء 30 عاماً، ويعود اليوم بعد توقف 20 عاماً وبالطبع ليس لتصحيح خطأ سايكس وبيكو، بل لأسباب ظرفية، ولمصالح دولية، كما حدث في 76، وكما حصل في عامي 48 و39.

تعرف سورية بإدارتها الحالية أن ليس من مصلحتها الإقدام على خطوة التدخّل في لبنان، وتحاول تفاديه بكل الطرق. ويعرف لبنان أن هذا سيجرّ عليه ويلات إضافية، ومع ذلك فالترتيبات الدولية، خصوصاً الأميركية، حين تصل إلى نقطة الحسم، ستدفع الظروف إلى هذه النقطة، أي نقطة الاصطدام المباشر بين قوتين عسكريتين، هما حزب الله وبعض من الجيش السوري الجديد، أو ما كان قبل أشهر فصائل عسكرية معارضة.

كل ما سيقع وقتها سيكون وبالاً على الجميع، باستثناء شيء واحد، أن أي خلخلة لثبات سايكس بيكو وبديهيته أمر طيب. فعلى المستوى الشخصي لدي مشكلة مع سايكس وبيكو، فقد حرماني التبجّح بأني من بلد عاصي الرحباني وجبران خليل جبران وشاكيرا.