سؤال مركزي عن اللامركزية

مصادفةً، التقت عليّ في أسبوع واحد وثيقتان، وقعتا بين يديّ في وقت واحد، وهما أول وآخر ما حرر في موضوع اللامركزية السورية. ... واحدة مكتوبة في عام 1913 يوم كانت كلمة اللامركزية أشبه بالمصطلحات الأعجمية، يحتاج سامعها إلى شرح مطوّل حتى يفهم المقصود بها، والثانية مكتوبة في الشهر الحالي، يونيو/ حزيران 2026، يوم صارت كلمة اللامركزية تستخدم في محل ألبان بشارع الملك العادل في دمشق لتبرير ارتفاع سعر الجبنة الشركسية عن سعرها في باب سريجة.

الوثيقة الأولى كتاب: "إلى العرب: بيان للأمة العربية عن حزب اللامركزية. لفرع الشجرة القحطانية اللخمية الأمير شكيب أرسلان"، طبع بمطبعة العدل بدار السعادة 1332 (1913م) والنسخة التي توفرت أخيراً مصوّرة من مكتبة جامعة برينستون. والحزب المقصود كان قد تأسس بداية 1913 في القاهرة، في اجتماع مفكّرين وسياسيين عرب منفيين أو هاربين من بلاد الشام إلى مصر، وكان في مقدّمتهم رئيس الحزب رفيق العظم، والشيخان رشيد رضا وعبد الحميد الزهراوي.

وكان حركة إصلاحية لا انقلابية، تريد الحفاظ على الدولة العثمانية، وترى أن هذا لا يتحقق إلا بمنح الولايات العربية حكماً لا مركزياً، وفعلياً خرج من رحم الحركة الإصلاحية التركية التي طالبت منذ العام 1908 باللامركزية طريقة وحيدة لمواجهة ديكتاتورية عبد الحميد الثاني، والحفاظ على الدولة، قبل أن تتحوّل إلى حركة قومية كارهة للعنصر العربي.

جاء كتاب أرسلان هجاءً شديداً بالفكرة، ورفضاً لها وللقائمين عليها، رغم أن بينهم صديقه الحميم وشريكه الفكري رشيد رضا، والذي سيؤلف عن فضائله فيما بعد كتاباً: "إخاء أربعين سنة". فصبّ غضبه على رئيس الحزب رفيق العظم، واعتبر أن فكرة اللامركزية ستؤدّي إلى إضعاف الدولة العثمانية، والتي لن تقوم لها قائمة إلا بمركزية القرار في إسطنبول، وأن دعاة هذا الفكرة إنما يفتحون الباب للأوربيين لينقضوا على الدولة العلية، ويتدخلوا بشؤونها، ثم يستعمروها، وكان يرى أن النموذج اللامركزي في الدولة، وهو متصرفية جبل لبنان، نموذج خطر، لأنه سريعاً ما وقع تحت السيطرة الأوربية، وصار سكيناً في خاصرة الدولة والإسلام.

الوثيقة الحديثة هي بحث لمؤسسة اليوم التالي (الباحث الرئيسي فيه معن طلّاع)، وهي محصلة اجتماعات وورش عمل عديدة أقيمت في المحافظات السورية، وصدرت بعنوان: "اللامركزية من منظور مجتمعي: مشروع لإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة". وفيها تبدو فكرة اللامركزية خياراً بديهياً، لمجتمع خارج من عقود من الاستبداد، ومن حرب دمّرت بنيته التحتية، ومزّقت نسيجه الاجتماعي.

ليس العنوان فقط ما يجمع الوثيقتين، وليس تضاد الموقف ما يفرقهما، بل حفاظ هذا النقاش على سخونته أكثر من قرن، وبقاء طزاجته وضرورته حاضرين وملحّين. والأكثر لفتاً للانتباه في كلا النقاشين، على اختلاف الظروف والسياق، أنهما ينطلقان من عقل مركزي للغاية، من مؤسسات (حزب ومنظمة مدنية ومؤسسة بحثية وحكومة) تجلس تحت نافورة الماء في الساحة المركزية، وتخبر الأطراف بما عليها أن تفعل، أن تستقل بقرارها كما يبدو لنا اليوم، أو تنصهر في المركز كما بدا لشكيب أرسلان أمس.

هي مفارقة غريبة ومربكة، وتكاد تكون مضحكة، لكنّها حقيقة صادمة: فلا شيء أكثر مركزية من نقاش اللامركزية في سورية.