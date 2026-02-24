رمضان السوري... روحاً وعاداتٍ وطقوساً

- روح رمضان في سورية: رغم التحديات، تحافظ سورية على روحها الرمضانية، حيث يعيد شهر رمضان إحياء العلاقات الاجتماعية والثقافية. في دمشق، تلتزم العائلات بتقاليد إعداد "أكلات اللبن" في اليوم الأول، مما يعكس ذاكرة رمزية خاصة. - التكافل الاجتماعي والعادات: تتجلى مظاهر التكافل في عادات مثل "سكبة رمضان"، حيث تتبادل العائلات الطعام، مما يعزز الروابط الاجتماعية. كما تساهم "التكريزة" و"جمعة العائلة" في تعزيز المحبة والروابط الأسرية. - الطقوس الرمضانية والذاكرة الثقافية: تتنوع الطقوس بين خبز "الناعم" وشراب "عرق السوس"، والسهرات الرمضانية، مع دور المسحراتي والحكواتي في تعزيز التواصل بين الأجيال، رغم التحديات الاقتصادية.

رغم ما مر على سورية من أهوال، نجحت في الحفاظ على الكثير من روحها. ورغم "خوف الطغاة من الذكريات" كما يقول محمود درويش، احتفظت بذاكرتها في تفاصيل الحياة طريقةَ مقاومةٍ. ولعل تقاليد شهر رمضان وأجواءه واحدة من مفردات الذاكرة التي حافظ عليها السوريون رغم انتفاء الحاجة إلى بعضها.

في حي الميدان الدمشقي بوسط العاصمة السورية، تجلس فاطمة النابلسي (أم خالد)، وهي في الثمانين، على شرفة منزلها العتيق، تراقب الأزقة التي حفظت ملامحها منذ الطفولة. قبل أذان المغرب بدقائق، يمر الأطفال مسرعين بين البيوت وهم يحملون أطباقاً مغطاة بقطع قماش مطرزة، وتعلو أصوات الباعة الذين ينادون على بضاعتهم الرمضانية.

تبتسم أم خالد وتقول لـ "سورية الجديدة": "كان الحي كله عائلة واحدة... ما كان في بيت يفطر لحاله". ثم تصمت قليلاً قبل أن تضيف: "اليوم تغيّر كثير، بس روح رمضان بعدها موجودة".

تبدأ الحكاية من ذاكرة أم خالد، حكاية شهر لا يزال يحتفظ بمكانته الخاصة في وجدان السوريين، رغم ما مرّ على البلاد من تحولات قاسية. فشهر رمضان في سورية ليس مجرّد موسم ديني، بل هو حالة اجتماعية وثقافية كاملة، تتبدل فيها إيقاعات الحياة، وتتجدد فيها العلاقات بين الناس، ويعود فيها المجتمع إلى جذوره الأولى، حيث التكافل والتراحم والدفء العائلي.

في دمشق، تحافظ أغلب العائلات على تقليد إعداد "أكلات اللبن" في اليوم الأول من رمضان، مثل الشاكرية والشيشبرك والكبة اللبنية، تحت شعار شعبي متوارث "لازم نبيّضها"

منازل مضيئة وقلوب مفتوحة

على امتداد سورية، من حلب إلى حمص، ومن الأحياء الدمشقية القديمة إلى القرى النائية، تتشابه مظاهر الاستعداد لاستقبال الشهر. تبدأ التحضيرات قبل أسابيع، حيث تُنظف البيوت وتُعاد ترتيبها، وتُعلّق الزينة على الشرفات، وتُضاء الفوانيس في المداخل. في بعض الأحياء، لا تزال "الحبال الرمضانية" تُمد بين البيوت، تحمل أشرطة ملونة تُعلن قدوم الشهر.

تقول أم خالد: "كنا نستقبل رمضان كأنه ضيف عزيز... نجهز له البيت والقلب". هذه العبارة تختصر فلسفة كاملة في التعامل مع الشهر، حيث يتحول الاستعداد له إلى طقس يهيئ الناس نفسياً للدخول في زمن مختلف، زمن تتقدم فيه الروابط الاجتماعية على التفاصيل اليومية الأخرى، ويصبح التجمع والدفء الأسري جزءاً من الهوية الرمضانية.

في قلب هذه الروابط، تقف "سكبة رمضان" واحدة من أكثر العادات رسوخاً في الذاكرة السورية، تقوم على تبادل أطباق الطعام بين الجيران قبل موعد الإفطار، بحيث ترسل كل عائلة جزءاً من وجبتها إلى بيوت أخرى، وتتلقى أطباقاً مختلفة في المقابل.

في منطقة المزّة، تقول السيدة الأربعينية رغدة رهونجي لـ"سورية الجديدة": "السكبة تجعل كل منزل يشعر أنه ليس وحده"، مضيفة أن هذه العادة تساعد على تنويع الطعام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي القرى، حيث العلاقات أكثر ترابطاً، تبدو السكبة أكثر حضوراً، إذ تتحول إلى شبكة دعم حقيقية تضمن للجميع مائدة متكاملة، في بعض الأحيان تتضمن وجبات متكاملة من الخضار واللحوم، مما يعكس روح التضامن بين القرى والعائلات الممتدة.

أكلات اللبن: "لازم نبيّضها"

في دمشق، تحافظ أغلب العائلات على تقليد إعداد "أكلات اللبن" في اليوم الأول من رمضان، مثل الشاكرية والشيشبرك والكبة اللبنية، تحت شعار شعبي متوارث "لازم نبيّضها"، في إشارة إلى اللون الأبيض الذي يرمز إلى بداية نقية للشهر.

تشرح ولاء اللحّام، وهي ربة منزل في منتصف الخمسينيات، دلالة هذه العادة قائلة: "اللون الأبيض يرمز لبداية نظيفة ومباركة للشهر، وكأننا نفتتح رمضان بصفحة بيضاء". وتضيف أن العادة متوارثة عن الجدات، وكانت ترتبط أيضاً بفكرة التفاؤل بأن يكون الشهر مليئاً بالخير والرزق، "فاللبن غذاء كامل وخفيف على المعدة، ويعطي إحساساً بالراحة بعد يوم الصيام". وترى اللحّام أن التمسّك بهذا التقليد، رغم تغيّر الظروف وارتفاع الأسعار يعكس تمسك العائلات بذاكرة رمزية تمنح بداية الشهر طابعاً خاصاً، وتربط الأجيال الجديدة بما عاشه الآباء والأجداد من طقوس ومعانٍ.

خبز الناعم وعرق السوس: مذاق الذاكرة

لا يُختزل رمضان السوري في الطعام فحسب، بل يمتد إلى طقوس يومية تشكل جزءاً من الهوية الثقافية. من أبرز طقوسه خبز "الناعم"، الذي لا يظهر في الأسواق إلا في رمضان.

في سوق شعبي بدمشق، يقف البائع الستيني مخلص الأيوبي (أبو محمود)، أمام حوض الزيت، يمدد العجين ويقلبه بسرعة، قبل أن يرش عليه دبس العنب ويقدمه ساخناً. يقول: "الناعم من الأكلات المتعارف عليها في محافظة دمشق فقط، فهي تعد ذكرى للجميع، كل واحد بيشتريه بيتذكر طفولته ولمّة أهله".

على بُعد أمتار، ينادي الثلاثيني عصام الحسن بصوت عالٍ: "سوس... عرق السوس البارد"، وهو يحمل قِربة نحاسية مزخرفة ويرتدي زياً تقليدياً. يشرح أن عرق السوس شراب يروي العطش، وهو جزء من طقس رمضاني كامل، ويضيف: "عندما يسمع الناس صوتي، يعلموا إنو رمضان وصل"، مشيراً إلى أن كثيرين يتوقفون للحديث معه عن ذكرياتهم مع هذا الشراب، حتى لو لم يشتروا.

كما يمتدّ الاهتمام بالمشروبات الرمضانية إلى التمر هندي والجلاب، التي تعطي طاقة للصائمين بعد يوم طويل، وتحمل قيمة رمزية مرتبطة بالذاكرة الجماعية.

التكريزة وجمعة العائلة

وقبيل حلول الشهر، تظهر عادة أخرى تُعرف بـ"التكريزة"، وهي لقاء عائلي يُقام قبل رمضان، يجتمع فيه الأقارب على مائدة واحدة. تشير المصادر التاريخية إلى أن أصل الكلمة يعود إلى اللغة السورية القديمة، وقد حاول بعض المؤرخين تحويلها إلى "كزدورة"، التي تعني "مشواراً قصيراً"، بينما التكريزة تمتد إلى مسافات أبعد.

قال رئيس جمعية العادات الأصيلة عدنان تنبكجي لـ "سورية الجديدة" إن هذه العادة ظهرت في العصر المملوكي، وكانت تُقام بوصفها جزءاً من توديع شهر شعبان واستقبال رمضان، لافتاً إلى أن هذه العادة ارتبطت بمدينة دمشق بشكل خاص، نظراً إلى تاريخها العريق وتنوع الحضارات التي تعاقبت عليها. وتعدّ النساء، بحسب تنبكجي، أطباقاً شعبية مثل المجدرة وحراق أصبعه والفول المدمس، بالإضافة إلى أطباق رمضانية، مثل الكبة اللبنية والشيشبرك وشيخ المحشي وغيرها.

وفي ريف دمشق، يقول المتقاعد السبعيني عبد القادر (أبو العبد): "اليوم أصبح صعباً أن نجمع الكل، بس ما زلنا نحاول... حتى لو بشكل بسيط". هذه العادة تمثل إعلاناً جماعياً لدخول الشهر بروح المحبة والتسامح وفرصة لتصفية الخلافات قبل رمضان.

يظهر هذا البعد التصالحي أيضاً في "جمعة العائلة"، حيث تتكرّر العزائم العائلية، وتُفتح البيوت لاستقبال الأقارب والأصدقاء. تقول رنا الحباب، وهي مدرسة لغة عربية: "رمضان فرصة لنرجع نحكي مع الناس اللي زعلنا منهم"، مضيفة أن خلافات كثيرة تُحل خلال هذه اللقاءات لأن "الجو الروحي يساعد الناس تتسامح".

بعد سقوط نظام الأسد، ظهرت ظاهرة "الإفطارات الجماعية"، حيث يجتمع الناس حول مائدة واحدة في الشوارع أو الساحات العامة، ما يعكس رغبة المجتمع في إعادة بناء الروابط الاجتماعية

السهرات والإفطارات الجماعية: الروابط الاجتماعية

مع غروب الشمس، تتبدل ملامح الحياة في المدن السورية. تمتلئ المساجد بالمصلين الذين يؤدّون صلاة التراويح، بينما تتحول الشوارع إلى فضاءات اجتماعية مفتوحة. بعد الصلاة، تبدأ السهرات الرمضانية، في المنازل والمقاهي.

في أحد مقاهي دمشق، يجلس الشاب رامي العبد الله مع أصدقائه حتى وقت متأخر. يقول: "السهرات هي المتنفس الحقيقي... شاي، وقطايف، وضحك"، مضيفاً أنها تساعد على نسيان ضغوط الحياة ولو لساعات قليلة، حيث ينشغل الشباب والرجال بألعاب مثل الطاولة والمنقلة والبرسيس، التي تضفي جواً من المرح والتنافس الودي بين المشاركين.

بعد سقوط نظام الأسد، ظهرت أيضاً ظاهرة "الإفطارات الجماعية"، حيث يجتمع الناس حول مائدة واحدة في الشوارع أو الساحات العامة، ما يعكس رغبة المجتمع في إعادة بناء الروابط الاجتماعية، ومعظم هذه الجماعات تكون بشكل تطوعي.

المسحراتي: صوت رمضان في الأزقة

مع اقتراب وقت السحور، يتحوّل الحي الدمشقي إلى مسرح صوتي تتردد فيه أصوات المأذونين والمنبهين على الناس بقدوم وقت الطعام. ومن بين هذه الأصوات، يبرز صوت المسحراتي، الرجل الذي يتنقل بين الأزقة في الليل، حاملًا الطبل أو العصا المعدنية، ليوقظ الصائمين قبل الفجر. ورغم أن الحياة المعاصرة وما جاءت به من تقنيات لا تحتاج إلى مسحّر، حافظت دمشق على مسحريها بوصفهم جزءاً من تقاليد شهر رمضان، وروحه، واستمرت هذه المهنة في عائلات محددة يختص كل منها بحي من أحياء المدينة، وتحوّل المسحر إلى جزء من النسيج الاجتماعي لهذه الأحياء، رغم كل التغير الذي طرأ على عادات الأحياء وعلاقاتها.

ومن حي ساروجة الدمشقي، يروي المسحراتي حسين الجندي (35 عاماً) تجربته مع شهر رمضان، قائلاً لـ "سورية الجديدة": "كل ليلة في رمضان، ألبس ثوبي التقليدي وأحمل طبلتي، وأمشي بين البيوت. مهمتي أن أوقظ الناس قبل السحور، وأدخل الفرح على قلوب الأطفال والكبار على حد سواء". ويضيف: "الناس يعرفون صوتي، وأنا أعرف كل بيت في الحي. البعض يفتح النوافذ ويضحك، والبعض يخرج ليصافحني ويعطيني بعض الحلوى. العمل صعب، خصوصاً مع برودة الليل، لكن رؤية الناس يستيقظون على صوتك، وتشعر بأنك جزء من رمضان، كل هذا ينسيني التعب".

يوضح حسين أن هذه المهنة قديمة في دمشق، وتنتقل من جيل إلى جيل، "أبي كان مسحراتياً وأنا ورثت عنه الحب لهذه المهنة. رغم قصر ساعات النوم، ورغم التعب، إلا أن الشعور بأنك تحمل جزءاً من روح رمضان بين الناس لا يقدّر بثمن".

"رمضان مو بالأكل... رمضان بالناس". بهذه العبارة تختصر حكاية شهر كامل، لا يزال السوريون يكتبون فصوله كل عام

الحكواتي: حكايات الليل الرمضاني

في أحياء دمشق القديمة، ومع حلول الليل بعد الإفطار، يتجمع الأطفال والعائلات حول الحكواتي، الرجل الذي يسرد القصص الشعبية والحكايات القديمة بأسلوبه المميز، ليضفي جواً من المرح والخيال على الأمسيات الرمضانية.

في حي القيمرية الدمشقي، يروي أنور الحايك، وهو حكواتي في الخمسين، تجربته قائلاً لـ " سورية الجديدة": "منذ كنت صغيراً، وأنا أحب الحكاية. في رمضان، يتحول كل شارع وكل زاوية إلى مسرح صغير للأطفال والكبار. أبدأ بسرد الحكايات الشعبية، عن الشجعان والأنبياء والحكماء، وأحاول أن أضيف لمسة من الضحك والفكاهة على كل قصة".

ويضيف: "الأطفال يتركون ألعابهم ويجلسون حولي على الأرض، وينصتون لكل كلمة. بعض الأهالي يجلسون معهم، ويحكون لي عن قصص كانت تُروى لهم عندما كانوا صغاراً. هذه اللحظات تجعلني أشعر بأن رمضان ليس مجرد صيام، بل هو شهر التواصل بين الأجيال، وإعادة إحياء الذاكرة الثقافية".

ويشير أنور إلى أن الحكواتي كان من أبرز مظاهر رمضان التقليدية في دمشق وحلب وحمص، وأن هذه المهنة تكاد تكون اليوم نادرة، لكنها ما زالت حاضرة في بعض الأحياء القديمة، حيث لا تزال العائلات تحرص على أن يجلس أطفالها حول الحكواتي ليعيشوا أجواء رمضان الأصيلة: "الحكاية تحافظ على روح الشهر، وعلى قيمنا، وتعلّم الصغار الصبر، والخيال، والفضائل".

تشكّل العادات الرمضانية في سورية "بنية ثقافية متراكمة" تطورت عبر قرون. يوضح أستاذ التاريخ في جامعة دمشق، أحمد داود، أن هذه الطقوس لعبت دوراً في تنظيم العلاقات الاجتماعية، ووفرت شبكات دعم غير رسمية داخل المجتمع.

ويقول لـ "سورية الجديدة" إن الطعام في السياق الرمضاني السوري تحوّل إلى وسيلة تواصل رمزية تعكس الانتماء والمكانة الاجتماعية: "حين ترسل طبق طعام لجارك، فأنت لا تشاركه وجبتك فقط، بل تعلن أنك جزء من جماعة واحدة". ويؤكد أن استمرار هذه الطقوس يعكس قدرة المجتمع السوري على حماية ذاكرته الثقافية، رغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وفي مقابل هذا الغنى الرمزي، يفرض الواقع المعيشي نفسه بقوة على تفاصيل الحياة في دمشق وغيرها من المدن السورية، حيث باتت كلفة المعيشة المرتفعة وتآكل القدرة الشرائية عاملاً حاسماً في إعادة تشكيل هذه الطقوس. يقول الموظف الحكومي باسل العيسى (أبو فاروق) "راتب شهر كامل لم يعد يكفي أسبوعين، فما بالك بموائد رمضان وما تحمله من مصاريف إضافية"، مضيفاً أن العائلة اضطرت إلى تقليص عدد الأصناف والتركيز على الأساسيات فقط.

ويشرح الخبير الاقتصادي عمار اليوسف أن التضخم المتراكم انعكس بشكل مباشر على نمط استهلاك الأسر، ويوضح أن أسعار اللحوم والحبوب والزيوت شهدت ارتفاعات متتالية، ما جعل إعداد الأطباق التقليدية أمراً مكلفاً. ويرى اليوسف أن هذا التحول لا يعني اختفاء العادات، بل إعادة إنتاجها ضمن حدود ضيقة، حيث تحافظ العائلات على الحد الأدنى من الطقوس التي تحمل معنى اجتماعياً، حتى إن تغيّر شكلها. فالسكبة لم تختفِ تماماً، لكنها أصبحت بين عدد أقل من الجيران أو بأطباق أبسط، فيما تحوّلت العزائم الكبيرة إلى لقاءات عائلية محدودة. ويضيف: "الضغط الاقتصادي أعاد تعريف مفهوم الكرم، فلم يعد مرتبطاً بوفرة الطعام بقدر ما أصبح مرتبطاً بالنية والرغبة في المشاركة". كما يشير إلى ارتفاع تكاليف المشروبات الرمضانية التقليدية، ما دفع الكثير من الباعة إلى تقليص الإنتاج أو رفع الأسعار، إلا أن المجتمع أظهر قدرة على التكيّف، عبر ابتكار بدائل أقل كلفة والاعتماد أكثر على التكافل العائلي والمساعدات المتبادلة.

روح مستمرّة رغم التحدّيات

بين ذاكرة أم خالد، وصوت بائع الناعم، ونداء بائع عرق السوس، ولقاءات التكريزة، وسهرات الشباب، وجمعة العائلة، وصوت المسحراتي، وحكايات الحكواتي، تتشكل صورة رمضان في سورية حكايةً مستمرة. قد تتغير التفاصيل، وقد تتقلص موائد الطعام، لكن الجوهر يبقى ثابتاً.

تعود أم خالد لتنظر إلى الشارع وقد صدح أذان المغرب، وتقول بهدوء: "رمضان مو بالأكل... رمضان بالناس". بهذه العبارة تختصر حكاية شهر كامل، لا يزال السوريون يكتبون فصوله كل عام، بإصرار على الحياة، وتمسك بذاكرة لا تنطفئ، وإيمان بأن ما بقي من هذه العادات، بكل بساطتها، هو ما يمنحهم القدرة على الاستمرار.