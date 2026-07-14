رانيا البسّام... العيش من أجل الغناء

- وُلدت رانيا البسام في دمشق عام 1970، وبرزت موهبتها الموسيقية منذ الصغر، حيث تلقت دروساً في الصولفيج والغناء على البيانو من مدرس يوناني، مما أبرز قدرتها الفطرية على استيعاب الموسيقى. - انتقلت إلى الكويت والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى، حيث تميزت كطالبة متفوقة، وشاركت في عروض الأوبرا المصرية، مما زاد من شهرتها وجذب كبار الملحنين والشعراء للتعاون معها. - عادت إلى سوريا وواصلت مسيرتها الفنية، وحققت نجاحاً كبيراً بالتعاون مع الموسيقار إياد الريماوي، وتعيش حالياً في مصياف، مؤكدة حاجتها لوطنها سوريا للبقاء على قيد الشغف.

وصلت، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1970، في حي المزرعة الدمشقي، رشقةٌ من مياه العاصي لتختلط بمياه بردى، لتولد الطفلة رانيا البسام في بيتٍ دمشقيٍّ أصيل، من أبٍ دمشقيٍّ وأمٍّ حمويَّة.

اكتشف والدها خامة صوتها وهي تبكي بعمر السبعة أشهر، وميلها التلقائي الفطري اتّجاه اللحن والإيقاع لاحقاً، فما كان منه إلا أن استدعى مدرِّساً مرموقاً للموسيقى، يونانيّ الجنسية من سكان دمشق، وعنه تقول ناسيةً اسمه الدقيق: "كان الوصول إليه صعباً، لأنه كان مدرساً لأولاد المسؤولين والتجار الكبار في دمشق حينها، حتى أن أجر ساعته الدَّرسيَّة كان يبلغ خمسَمئة ليرة آنذاك، وبعد التواصل والتوسُّط مع أحد قساوسة كنائس دمشق، اقتنع المدرِّس بالمجيء إلى بيتنا وتدريسي علم الصولفيج والصوت الغنائي (vocal) على آلة البيانو، التي اشتراها لي والدي على الفور. كان الاتفاق أن يكون الدرس يوم الاثنين من كلِّ أسبوع، وألا يتجاوز الدرس ساعةً، وما أن قضينا سوياً الدرسَين الأولَين، حتى أصبحت مدة الدروس تتجاوز الساعتَين وأحياناً الثلاث. كان لا يشعر بالزمن معي حين أعزف وأغني، وكان يقول لي: "أنتِ تعرفين كلَّ شيء". لم أكن أعرف ما هو هذا "الكل شيء" الذي أعرفه، لكنَّني كنت أيضاً أحلق وأطير ضمن دروبٍ لحنيةً أثيريَّة، كنت أستشعرها وأراها ببصيرتي، لكنه وضع عليها نقاطَ علام ذهبيَّة، وكان يأخذ بيدي كي لا أخرج عنها. عرَّفني على العِلم الموسيقي، وعرَّفته على الفطرة وسحرها ودهشتها".

رحل المدرس، وبقيت رانيا وأبوها يبحثان عن دريئةٍ لائقةٍ لرصاص روحها الشفاف، غنت في المدراس والمراكز الثقافية وفي المسارح السورية (المسطَّحة)، حتى سافرت العائلة إلى الكويت، وهناك كان التشكُّل الحقيقي، وانطلاقة الحلم.

غنيت قصيدةً وطنيَّة عن الكويت، وهي "يا سدرة الخير"، وكانت قد غُنِّيَت من قبل، لكنها ارتبطت بصوتي مدة

انتسبت على الفور إلى المعهد العالي للموسيقى في الكويت، لإكمال الشَّغف وتحصينه علميَّاً وأكاديميَّاً، المعهد الذي قبلها على الفور بعد غنائها في فحص المقابلة، على الرغم من أنها غير كويتية، وكانت من بين المُمتَحِنين: الكبيرة رتيبة الحفني. وبدأت رحلتها مع الفن، مبدعةً وطالبةً متفوِّقة تجتاز سنوات دراستها بالمعدلات العالية والإنجازات المُدهشة.

في السنة الثانية من دراستها في المعهد، تواصل معها يعقوب الخبيزي، الذي كان يدرس الدكتوراه في مصر، وطلب منها أن تطير معه برفقة والدها إلى مصر، لتلتقي هناك مع عمالقةٍ سمعوها وطلبوا مجيئها لاستثمار موهبتها منهم: عمار الشريعي، "الموجي الابن"، وسيد مكاوي.

شاركت في عروض الأوبرا التابعة للمعهد، ورُشِّحَت للغناء في دار الأوبرا المصرية (1995)، ذاع صيتها في الكويت، ما أدى إلى تراكض كبار الملحنين والشعراء الغنائيين، لتنفيذ كُبرَيات القصائد والأغاني معها.

لعنة الأغنية

تقول: "غنيت قصيدةً وطنيَّة عن الكويت، وهي "يا سدرة الخير"، وكانت قد غُنِّيَت من قبل، لكنها ارتبطت بصوتي مدة، حتى وقع الاجتياح العراقي للكويت، وعانينا ما عانيناه مع الكويتيين من هول الحرب والقصف والجوع والعتم والرعب. ما كان من الإذاعة الكويتيَّة حينها إلا أن تبث الأغنية القصيدة بصوتي، دوريّاً ومتواتراً طوال اليوم، بعد كل بيان أو نداء من الحكومة الكويتيَّة، وكانت الإذاعة تُقصف مع كل مرَّةٍ من بثها، حتى تدمَّرت، وحتَّى عندما لجأت وزارة الإعلام الكويتيَّة إلى البث الإذاعي عبر محطات نقَّالة، كانت أيضاً تُتَتَبَّع وتُقصَف عند بث الأغنية بصوتي. وكأنّ صوتي استحال لعنةً على بلدٍ عشقته وأحببته ونجحت وتفوقت وعُرِفتُ فيه... أحببت الكويت، مثلما أحببت سورية. أنا أحب الغناء والناس".

تعود رانيا إلى سورية بعيد انتهاء دراستها في المعهد الموسيقي الكويتي، حاملةً معها زواجاً يُنذر بالفشل، وهذا ما حصل، فما كان من الأب إلّا أن فتح مشروعه الاقتصادي، وهو معمل كونسروة شهير في قضاء حماه، تمَّ "تعفيشه" خلال الحرب. وتابع تبنّي ابنته كي تتابع الغناء، وكي لا تنقطعَ عن الفن، فأغنت المهرجانات و المراكز الثقافية السورية بحفلات وأمسيات عالية المستوى، وتقاطر عليها مشاهير بلاد الشام كي تغني معهم ويقدّمون لها الألحان، فكانت تقبل حيناً وترفض أحياناً، لعدة أسباب تعود إلى اللحن الخفيف تارةً، ولعدم قناعتها بالكلمات تارةً أخرى، وللخوف من ارتباط اسمها بحالةٍ سياسيَّة مؤطَّرة، وللظروف الخاصة والمزاج الفني العالي في أغلب الأحوال.

لم تعد رانيا تلك المرأة المحصنة بالمال وبالمزاج الفني العالي، فما كان منها إلّا أن انكفأت ووالدها في بيتٍ متواضع في البلدة التي بادلتها الحب والرأفة والاحترام... "مصياف".. خبا جمر الحنجرة، حتى أصبح حبيس المنزل المُستأجَر، وما تيسَّر من جلساتٍ فنيَّة، وأماسٍ موسيقيَّةٍ على مستوى البلدة، مع شخصيَّاتٍ موسيقيَّة جادة فيها.

لا أعلم إن كانت بلادي بحاجتي، لكنني أعرف تمام المعرفة أنّني بحاجتها. أنا أريد أن أعيشَ كي أغني، وأريد أن أغني كي أبقى على قيد الشغف

مع إياد ريماوي

في استوديو في حي المزة في دمشق، كان الموسيقار السوري إياد الريماوي ينجز شارة مسلسل "خان الحرير" والتي كان استهلالها الأبيات الستة الأولى من أغنية "بالفلا جمَّال ساري" وكان الريماوي قد أضاف إلى متن القصيدة المقطع: "يا لابسة عباة القصب....إلخ"، عبر ممر مقامي وإيقاعي لا يخلو من الدهاء والخفة. وكانت القضية في إيجادِ صوتٍ أنثوي رخيم (أقول هجين) ليؤدي الشارة، والبحث جارٍ عن خامةٍ كلثومية بروحٍ سورية، حتى تحقق المآل التعبيري الذي كان يجول في ذهن الريماوي. فما كان من الموسيقي وعازف الإيقاع محمد شحادة، وهو من السوريين القلة، الذين لا يضربون الإيقاع، بل يعزفون الموسيقى بالإيقاع، إلّا أن اقترح رانيا البسام لتؤدي الشارة. بعد تسجيل صوتيٍّ سُجِّل على عجالة سُمع عبر واتساب، كانت الموافقة، لتذهب رانيا البسام إلى دمشق وتسجل شارة المسلسل. الشارة التي نالت ملايين الإجابات والتعليقات والمشاركات. ... ومنها ذهب الريماوي بعيداً مع رانيا، إذ دعاها لتؤدّي أغنية "مشغول عليك مشغول" بتوزيعٍ جديد يجمع الماضي بالحاضر، والكلاسيكي بالمودرن، وكان عملاً جريئاً ومميَّزاً، لمَّ شمل أصالة حنجرة رانيا مع الكشوفات الجريئة في المقام والتوزيع والإيقاع. وكانت الأغنية بحلتها الجديدة، وأخذت رواجاً هائلاً على مستوى الوطن العربي.

عن إياد الريماوي، تقول رانيا: "عبقرية نادرة. إن كُتبَ لي الاستمرار بالغناء، أرجو ألّا أعمل بأقل من هذه السوية المتميزة النادرة". وعن الراهن السوري، تقول رانيا البسام: "لا أعلم إن كانت بلادي بحاجتي، لكنني أعرف تمام المعرفة أنّني بحاجتها. أنا أريد أن أعيشَ كي أغني، وأريد أن أغني كي أبقى على قيد الشغف".