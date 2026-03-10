درس الرمل... الصفقات لا تُعقد بالضرورة فوق الطاولة

- العلاقات بين الحاكم والمحكوم تتسم بالريبة والخوف، حيث تُعقد التحالفات في الخفاء لتحقيق المصالح الخاصة، مما يؤدي إلى نظام يخيف الناس ليحكمهم. - حكاية الضبّ والعقرب تُظهر كيف يتلاعب القوي بالضعيف، حيث يعيش الضبّ في وهم القيادة بينما تسيطر العقرب على النفوذ، مما يحول الجحر إلى دولة وهمية. - تعكس القصة واقعاً مريراً حيث يتكرر التاريخ دون تعلم من الأخطاء، مما يثير التساؤل حول قدرتنا على التعلم من تجاربنا والطبيعة.

صفقات تفاوض مصيرية تجري خارج القاعات، مسائل وجودية تتعلق بحياة وموت تتم بصمت، مناورات وأخذ ورد، ورفض وقبول، وتعايش أضداد. يجري هذا كله تحت الرمل، ليعلمنا.

في عالم العجائب، لا تزال العلاقة بين مَن يَحكُم ومَن يُحكَم تشبه رقصةً بلا إيقاع: خطوةٌ إلى الأمام تُقابلها نظرةُ ريبةٍ إلى الوراء، لا قانونَ يربطها، ولا عقدَ أخلاقياً يؤمّنها، وليدة الخوف أكثر مما هي ابنةُ الشرعية، رقصة جماعية يدوس فيها الجميع على الجميع. ويلدغ فيها الضيف المضيف، ويزهو المضيف ظاناً بنفسه الأوهام.

حين تضيع البوصلة لا بدّ من العودة إلى جدّنا التاريخ الذي يقول إنّ التحالفات لا تُولد دوماً من رحم الحكمة، بل غالباً من الحاجة إلى البقاء، وإنّ الصفقات الكبرى لا تُعقد بالضرورة فوق الطاولة، بل قد تُنسَج مثلاً تحت الرمل، حيث لا تصل أنظار الفضيلة ولا أضواء العدالة... هناك في العتمة التي لا تُسجَّل فيها المحاضر، تُدار الأمور ببساطةٍ مدهشة: "أعطني ظلك، وأمنحك طاعتي"، قد يتهيأ لك أنّني أتحدّث في السياسة، أو أصف مجالس الحكم، لكن مهلاً... ما سأرويه أبعد من ذلك وأقرب في الوقت نفسه، إنّها حكاية الضبّ والعقرب؛ وهما جاران وجدا في بعضهما ما يُكمّل النقص: واحدٌ يخاف النهار، والآخر لا ينام في الضوء، التقيا مصادفةً في جحرٍ واحد، فظنّا أنهما وجدا خلاصهما ولم يدركا أنّ الصفقة التي وُلدت بينهما دون خجل ولا وجل، لن تثمر إلا سمّاً أو رماداً... قد يبدو ما قيل أعلاه مزحة كاتبٍ يحبو بالمجاز، لكن إن أردت مفتاح الصدق فها هو في متناول يدك: ابحث في يوتيوب أو في أي منصةٍ اجتماعية، وسترى أمامك دليلَ الصيغة الحية؛ هواةُ صيدِ الضبّ يعرضون طريقتهم بلا تجميل: يغرِقون الجحر بالماء، وإن خرجت العقرب أولاً فاعلم أنّ الضبّ موجود وسيخرج تالياً. ربما تلك اللقطة البسيطة تقول أكثر مما تقوله الخطب. فلطالما كانت العين أصدق من الأذن، وحتى بعدما بدأ زمن العبث بصدق الصورة، ما زالت مقنعة، وما زال مشهد عقرب تخرج من جحر ضب مقنعا لمن يراه، أكثر بكثير من أي حكمة يقولها حكيم، أو نتيجة يستخلصها مراقب، أو كناية يستخدمها أديب.

الضبّ كائنٌ بدويٌ بطبعه: يخرج مع أول الفجر باحثاً عن لقمةٍ أو ظلّ، ويعود قبل الغروب إلى جحرٍ ضيّقٍ يعرفه كما يعرف تجاعيد الرمل من حوله، يعيشُ على الهامش، راضياً بنصف حياة، ونصف شمس ونصف أمان، أمّا العقرب، فلا تطلب صداقةً ولا تؤمن بالعِشرة؛ تبحث عن مأوى تستثمر فيه سمَّها، وتنال حصّتها من رزق البادية الذي يجلبه الضبّ بعرقه. ولكي تضمن ولاءه تقترب منه بخفة من يعرف الطريق إلى الطامحين الصغار، وتهمس له بوهمٍ: أنّ السلطة نعمة، وأنهُ القائد الملهم، وأنّ من يعرف الجحور أحقّ بأن يحكم مَن يسكنها، أوهمته أنّ الخوف ليس طبعه بل مجده، وأنّ ما يراه حوله من صمتٍ هو احترامٌ وهيبة لا خوفٌ ولا ملل، أغوته حين همست له: من غيرك يستطيع أن يعيش تحت الأرض أطول من سواه.

كلّ الأغاني الوطنيّة الجميلة في هذا العالم، غالباً ما تولد من أرحام الإيديولوجيات السياسيّة القذرة.

وهكذا، بدأ الضبّ يرى نفسه حاكماً لا كائناً، يعتقد أنّ حكمته ودهاءه يفوقان كلّ الكائنات، تحدّث عن "تجربته في الصبر"، وعن "حقّه في قيادة مَن لم يتقنوا فنّ الاحتماء من الحرّ والخطر"... الضبّ في حكايتنا لم يبقَ على طبيعته، اتّسع جحره وصار مملكة تُقسم فيها الولاءات وتُوزّع الغنائم، أمرَ جلساءه من الموسيقيين بصناعة ألحانٍ بديعة تمجيداً لـ"جحر الضبّ الكبير"، كان الضبّ يؤمن بأنّ الموسيقى أقدر من الخطب على تلميع الرمل وتزويق الوهم، وإلّا فكيف بشّرتنا ألحانهم أنّ الصبّار سينجب لك تفّاحاً... المفارقة القاسية؛ كلّ الأغاني الوطنية الجميلة في هذا العالم، غالباً ما تولدُ من أرحام الإيديولوجيات السياسيّة القذرة...، عاش الضبّ ملهماً وقائداً على طريقٍ مفروشٍ بالمديح يتقدمه السراب ويتبعه الغبار، وفي كلّ مرةٍ يتردّد فيها صوته المرتبك، كانت تطلّ عليه العقرب تلوّح بذيلها خلفه وبخبرتها الطويلة في اللسع والتسلق تذكره بمَن يكون، الضبّ يريد الأمان، والعقرب تريد النفوذ... هو يمنحها ظلّ الجحر وفرائسه، وهي تمنحه الوهم، وما بين الجحر والرمل، وُلد نظامٌ عجيب: يخيف الناس ليحكمهم، ويخاف من زوال خوفهم منه، ومع مرور السنين، كبر جميع شخوص الحكاية، وتعملقت عناصرها، فصار الجحر دولة، وصار السراب مشروعاً، والخراب ضرورةً وطنية، والضبّ حاكماً لجحرٍ كبيرٍ لا يرى منه شيئاً.

وكلّما ضاق الرمل من حوله، كان يطمئن نفسه بأنّ الغبار دليل على الحركة، وأنّ الخراب مجرّد ضريبة للمجد، وكلّما تهدّد الجحر بانهيارٍ جديد، يُعاد نسج القصة نفسها: العقرب تقدّم "الأمان"، والضبّ يمنحها "الشرعية"، أمّا من يعيشون فوق الرمل، فقد صاروا شهوداً على صراعٍ تحت الأرض لا يرون منه سوى غباره: مدنٌ مهدّمة، مخيّمات، أجيالٌ وُلدت لا تعرف سوى هذا الجحر الكبير... لم يفهم الضبّ يوماً أنّ الجحر الذي يحميه هو نفسه قبره، وأن العقرب التي تسانده لا تلدغ إلّا حين تنفد الأكاذيب.

قد يبدو لكم الحلف المقدس بين الضبّ وجارته العقرب قصة مأخوذة من كتب الحيوان القديمة، لكنّني أستطيع أن أعيد سردها في ستٍ وثلاثين حبكة مختلفة، كما علّمنا الكاتب الفرنسي جورج بولتي في فنون الدراما. ومع ذلك، مهما أبدعنا في صياغة الحبكات، تبقى النهاية واحدة وثابتة: في نهاية كل حكاية مبنية على علاقة نفعية، سيأتي هواة الصيد، يغمرون الجحر بالماء، وتخرج العقرب أولاً، ومن خلفها الضبّ تالياً... وهنا يبرز السؤال الأهم: لماذا لا نتعلّم من جحورنا؟

ولماذا لا نتعلّم من كل الخلائق؟ فنحن البشر حكّاماً ومحكومين، سيّما في هذه البلاد القلقة، نكرّر أفعال الطبيعة من دون رفة رمش. نفعل ذلك منذ آلاف السنين، ولأنّنا في المرّة الأولى لم نتعلّم من الكائنات، فقد استسهلنا ولم نتعلّم من أفعالنا، نكرّر الأفاعي والثعالب، نقلّد الأعشاب المتطفلة، والذئاب الجائعة، نتقمّص الطواويس حين نشعر بشيء من القوة، والقطط حين نحتاج، فنتمسّح بأقدام من هم أطول منّا. ونتبادل المنافع مثل عقرب وضبّ في جحر كئيب.