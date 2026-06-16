خصخصة الأملاك العامة... قرارات بلا بيئة وجدال يكشف عمق الأزمة

أثار تصريح رئيس هيئة الاستثمار حول "إدارة القطاع الخاص لـ 71 مستشفى حكومياً" موجة واسعة من الاحتجاج والجدل، أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في سورية: ملف خصخصة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها القطاع الصحي. فبين من يرى في الطرح خطوة "تحديثية جريئة" ومن اعتبره تهديداً مباشراً لحق السوريين في العلاج، تَبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها، أن الخصخصة ليست قراراً إدارياً بسيطاً، بل منظومة اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وهي بيئة غير متوفرة اليوم في سورية. فالحديث عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات في بلد يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر يبدو أقرب إلى طرح نظري منفصل عن الواقع منه إلى سياسة قابلة للتطبيق، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة وغياب منظومة حماية اجتماعية قادرة على امتصاص صدمات أي تحول اقتصادي من هذا النوع.

فالمدافعون عن الخصخصة يرون أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات سيؤدي إلى رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء عن الدولة. ويستشهد بعضهم بتجارب دولية نجحت فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة الرعاية الصحية. غير أن هذا الطرح يتجاهل سؤالاً أساسياً يتعلق بقدرة المواطن السوري على تحمّل تكاليف الخدمات بعد انتقالها إلى منطق السوق. وتزداد أهمية هذا السؤال عند النظر إلى الواقع المعيشي نفسه، وهو ما عبّرت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، حين أشارت إلى أن نحو 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن الرواتب، رغم مضاعفتها، لا تزال تراوح بين 200 و300 دولار، في حين لا يقل إيجار منزل متوسط في دمشق عن 250 دولاراً شهرياً. هذه الأرقام تكشف بوضوح أن المواطن يقف أصلاً عند حدود قدرته على تأمين أساسيات العيش، ما يجعل أي زيادة في تكاليف الخدمات الصحية عبئاً يفوق قدرته على الاحتمال.

لا تعكس هذه الأرقام فقط فجوة هائلة بين الدخل وتكاليف الحياة، بل تكشف أيضاً أن المواطن يقف أصلاً عند حدود قدرته على تأمين احتياجاته الأساسية، فكيف يمكنه تحمّل أعباء خدمات كهرباء واتصالات ونقل وصحة وتعليم إذا خضعت للتسعير التجاري؟ الخصخصة، لكي تكون قابلة للتطبيق، تحتاج إلى مجتمع يمتلك دخلاً مستقراً وقدرة شرائية معقولة وشبكات أمان اجتماعي فعّالة، وهي شروط غير متوفرة، ما يجعل أي خطوة نحو الخصخصة في الظروف الراهنة مشروعاً غير قابل للحياة اقتصادياً واجتماعياً.

قبل الحديث عن خصخصة المستشفيات أو الكهرباء أو الاتصالات، تحتاج سورية إلى سياسة دخل واضحة، وشبكة أمان اجتماعي فعّالة، ورؤية اقتصادية تستوعب عودة النازحين واللاجئين

وإذا كانت الخصخصة في دول أخرى قد جاءت ضمن سياق اقتصادي مستقر، فإن الواقع السوري مختلف تماماً، فالمواطن اليوم يواجه ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف المعيشة، وتراجعاً في قيمة الدخل، وغياباً لفرص العمل، وتآكلاً في الخدمات العامة. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي زيادة في تكاليف الخدمات الصحية، حتى لو جاءت تحت عنوان "تحسين الجودة"، ستشكّل عبئاً إضافياً على الأسر التي بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية. كما أن غياب منظومة تأمين صحي شاملة يجعل من أي تحول نحو إدارة خاصة للمستشفيات خطوة محفوفة بالمخاطر، لأن القطاع الخاص لا يعمل بمنطق الدعم الاجتماعي، بل بمنطق الربحية، وهو ما قد يؤدّي إلى رفع الأسعار أو تقليص الخدمات المجانية.

وتزداد الأسئلة إلحاحاً عند الحديث عن ملايين النازحين واللاجئين الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم في السنوات الماضية. فكيف يمكن لهؤلاء أن يتحملوا تكاليف الخدمات إذا خضعت للخصخصة؟ وهل توجد خطة اقتصادية لاستيعاب عودتهم وضمان حياة كريمة لهم؟ غياب الإجابة عن هذا السؤال يعكس فجوة واضحة في التفكير الاستراتيجي، ويثير مخاوف من أن السياسات الاقتصادية تُصاغ من دون مراعاة الفئات الأكثر هشاشة، وكأن من يضع هذه السياسات لا يرى من المجتمع إلا طبقته الأكثر قدرة، بينما تتلاشى في حساباته الطبقة الفقيرة التي تشكل السواد الأعظم من السوريين. كما أن تجاهل هذه الفئات في أي تحول اقتصادي قد يؤدّي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، ويجعل من الخصخصة مشروعاً يزيد من عدم المساواة بدلاً من أن يساهم في تحسين الخدمات.

لا يمكن التعامل مع القطاع الصحي بمنطق الربح والخسارة، لأنه يرتبط مباشرة بحق الإنسان في الحياة. وحتى الدول التي نجحت في إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لم تقدم على ذلك إلا بعد بناء منظومة تأمين صحي شاملة، وتأسيس صناديق دعم للفئات الفقيرة، ووضع قواعد صارمة تمنع استغلال المرضى أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر. أما حيث لا توجد منظومة تأمين صحي فعّالة ولا صندوق وطني قادر على تغطية تكاليف العلاج، فإن أي خطوة نحو الخصخصة قد تعني ببساطة حرمان شريحة واسعة من السوريين من حقهم الأساسي في الحصول على الرعاية الصحية.

الجدل الذي أثارته تصريحات هيئة الاستثمار، كشف عن أزمة أعمق تتعلق بغياب رؤية اقتصادية عادلة وغياب الثقة بين المواطن والمؤسسات. فالمواطن الذي يعيش تحت ضغط الغلاء وانخفاض الدخل وتراجع الخدمات العامة يحتاج إلى سياسات واضحة ومطمئنة، لا إلى تصريحات متسرعة تُطلق صباحاً وتُصحح مساءً.

قبل الحديث عن خصخصة المستشفيات أو الكهرباء أو الاتصالات، تحتاج سورية إلى سياسة دخل واضحة، وشبكة أمان اجتماعي فعّالة، ورؤية اقتصادية تستوعب عودة النازحين واللاجئين، وقطاع عام مُعاد تأهيله، وشفافية في القرارات، ومشاركة حقيقية للمجتمع في صياغة السياسات. من دون ذلك، ستبقى الخصخصة، مهما كانت نيّاتها، مشروعاً غير قابل للحياة، وقد تتحول إلى عبء إضافي على مجتمع يواجه أصلاً واحدة من أصعب الأزمات المعيشية في تاريخه. بعد "الموافقة الأمنية".. "اللامانع" تعرقل نقل الملكيات العقارية.