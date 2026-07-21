خرجتُ من الزنزانة ولم تخرُج مني

عن شهادتي في محاكمة الضابطين السابقين في الأجهزة الأمنية السورية، المقدّم مصعب أبو ركبة والعميد خالد الحلبي، أمام القضاء النمساوي، وانتهت بالحكم عليهما بالسجن ثماني سنوات لكل منهما.

عند التاسعة والنصف من صباح يوم 24 الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، دخلت قاعة المحكمة في العاصمة النمساوية فيينا لحضور إحدى جلسات الاستماع الأخيرة قبل النطق بالحكم. لم تكن الجلسة التي حضرتها مجرد محطة قضائية عادية بالنسبة لي، فقد جاءت ضمن محاكمة تُعد من أبرز القضايا المرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها محافظة الرقة خلال الأعوام الأولى من الثورة السورية، حيث يُحاكم الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في الرقّة خالد الحلبي، والمسؤول السابق عن مكتب التحقيقات الجنائية فيها مصعب أبو ركبة، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2013، أمام المحكمة في العاصمة النمساوية فيينا. وبينما كانت المحكمة تنظر في مسؤوليات قانونية تعود إلى تلك السنوات، كنت أواجه أنا أيضاً جزءاً من ذاكرتي العالقة في تلك المرحلة.

كنت آخر من دخل إلى القاعة الكبيرة، حيث خيّم صمت مطبق على الحضور: القاضي ومساعدوه، وهيئة المحلفين، والنائب العام، والجناة ومحاموهم، والحرس، والمدعون ومحاموهم. دخلت وأنا أتفحّص الوجوه بذهول، لكن نظري ثبت على الجناة. بعد 15 عاماً، كنت أواجه ملامح غيّرها الزمن، لكن لم يتبدل ما اقترفته أيديهم في مخيلتي، فيما كانوا يرمقونني بنظرات خاطفة. في تلك اللحظة، شعرت بأن الماضي نفسه عاد وتجلّى داخل قاعة المحكمة.

بدا خالد الحلبي مرتبكاً ومهتزاً، وظهرت على ملامحه علامات انكسار واضحة. أما مصعب أبو ركبة فبدا أكثر تماسكاً وبروداً، يتصرف وكأنه غير معني بما يجري، دون أي مؤشرات إلى ندم أو اعتراف.

خلال شهادتي، لم تكن الكلمات مجرّد استرجاع للوقائع، بل عودة مفاجئة وصادمة إلى مشاهد ظننت أنني تعلمت كيف أعيش من دون أن أفتحها من جديد

بالنسبة لي، لم يكن مصعب أبو ركبة مجرّد متهم في قاعة المحكمة، بل اسم ارتبط بواحدة من أكثر لحظات حياتي قسوة، فهو من قاد الدورية التي اعتقلتني من إحدى المظاهرات في شارع الأماسي في مدينة الرقة. وبين صورة رجل الأمن الذي عرفته آنذاك متكئاً في جبروته على سلطة مطلقة، وصورة الرجل الجالس اليوم في قاعة المحكمة، لا يملك سوى حق الدفاع عن نفسه، بدا الفارق كبيراً. بين رجلٍ كان يمارس سلطته بلا رقيب، ورجلٍ وجد نفسه اليوم يواجه ضحيته أمام القضاء. قد لا تكشف الملامح وحدها كل ما يتركه الزمن من أثر، لكن المشهد حمل مفارقة يصعب تجاهلها. ولهذا انصبت شهادتي أمام المحكمة على ما عشته مباشرة، وما شهدته بنفسي في ما يتعلق بدوره في اعتقالي وما تلاه من تعذيب نفسي وجسدي.

أما خالد الحلبي، فلم تكن لدي وقائع شخصية تتعلق به بصورة مباشرة، ولذلك بقيت شهادتي محصورة في حدود تجربتي وما أعرفه بنفسي. لم يكن ذلك تردداً في قول ما يمكن أن يُقال، بل التزاماً أخلاقياً بما أراه حقيقة كما عشتها، وما تركته تلك التجربة من ندوب في ذاكرتي من تلك المرحلة الثقيلة. ففي لحظة الشهادة، لم يكن الأمر سرداً لما يُفترض قوله، بل استدعاءً دقيقاً لما يمكن للذاكرة أن تحمله دون زيادة أو نقصان، لأن ما لا يُعاش لا يُقال كما هو.

كان هناك شهود غيري ممن امتلكوا وقائع مباشرة تتعلق به، وقد وقفوا أمام هيئة المحكمة وقالوا ما في داخلهم كما عاشوه، كلٌّ بطريقته ومن موقع تجربته، في محاولة للاقتراب قدر الإمكان من صورة ما حدث كما وقع فعلاً.

كانت القاعة هادئة من الخارج، لكن داخلي لم يكن كذلك. الوقوف أمام القاضي بصفتي شاهداً أعادني إلى أماكن يبدو أنها لم تغادرني أصلاً، رغم كل محاولات الابتعاد عنها.

وأنا أجيب عن أسئلة المحكمة حول شهادتي الأولى التي أدليت بها أمام المدّعي العام في فيينا عام 2021، لم تكن الكلمات مجرّد استرجاع للوقائع، بل عودة مفاجئة وصادمة إلى مشاهد ظننت أنني تعلمت كيف أعيش من دون أن أفتحها من جديد. سنوات من محاولة بناء حياة طبيعية اصطدمت بأسئلة قصيرة أعادت كل شيء كما هو، بلا أي مسافة تُذكر، وكأن كل محاولاتي باءت بالفشل.

عدتُ إلى لحظات اعتقالي. تذكرت كيف كنت أحاول الهروب، وكيف كان يتم الإمساك بي مرّة بعد مرّة، من دون أي مساحة حقيقية للنجاة. تذكّرت لحظة اعتقالي على يد الأمن العسكري بقيادة أبو جاسم، الاسم الذي ارتبط في الرقة بالخوف أكثر من أي شيء آخر. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد المشهد في الماضي فقط، بل بدأ يتكرر في داخلي، في النوم، وفي الكوابيس، حيث أجد نفسي أركض في شوارع المدينة بلا نهاية، ثم تنغلق الدائرة عند اللحظة ذاتها: لحظة القبض عليّ من جديد. تذكرت لحظة نقلي بعد الاعتقال، عندما أُدخلت إلى سيارة "بيك أب" بيضاء، ورُميت في الخلف بقسوة، من دون أن يُنظر إليّ إنساناً. لم تكن مجرد عملية نقل، بل شعوراً كاملاً بفقدان القيمة، وكأن الجسد فقد موقعه الإنساني تحت أحذية عناصر الأمن، الذين كانوا مخمورين وتفوح منهم رائحة الكحول في تلك اللحظة. وعناصر الأمن، والأصوات، وطريقة التعامل، والتوتر الذي كان يملأ المكان... تفاصيل بقيت ثابتة في الذاكرة، وكأن الزمن لم ينجح في تخفيف حدتها.

لم تكن هذه حقيقة ما يجري في المحكمة، لكنها كانت حقيقة ما يجري داخلي في تلك اللحظة. كان جزء مني يقف أمام القاضي، بينما كان جزء آخر في عام 2011.

عاد كل شيء إلى مخيلتي دفعة واحدة، كأنه فيلم يُعرض على شاشة داخلية، وأنا وحدي من يشاهد هذا الفيلم: لحظات الاعتقال، والتعذيب الجسدي والنفسي، وسيارات الترحيل، وغرف التحقيق التي كان يتم فيها انتزاع الإنسان من سياقه بالكامل.

كنت أظن أنني انتصرت على الزنزانة وتركتها خلفي إلى الأبد. لكن مع مرور الوقت، تبيّن أن بعض التجارب لا تنتهي بخروجنا من المكان

كان الحبس الانفرادي ذلك المكان الذي لا ونيس فيه سوى الذاكرة وصور الأهل، وأحاديث داخلية طويلة يحاول فيها الإنسان التمسّك بأي معنى للبقاء. تذكرت غرفة التحقيق، حين كنت أحاول فهم المكان بالصوت والاتجاهات، أُحصي أبعاده وأنا معصوب العينين، وأحفظ نبرات المستجوبين كوسيلة بدائية للنجاة النفسية. تذكرت التهديدات المباشرة، بما فيها التهديد بابني، والشتائم التي طاولت العائلة، وتذكرت المهجع الجماعي، حيث كان عشرات المعتقلين في مساحة ضيقة، يحاولون الحفاظ على ما تبقى من إنسانيتهم داخل العتمة، كما حضرت صورة جنزير الترحيل، وصوت الحديد وهو يُجر خلفنا. في لحظات الهروب، وفي لحظة السقوط، وفي ذلك الشعور القديم بفقدان السيطرة على كل شيء.

انتهت الجلسة، لكن أثرها لم ينتهِ. هناك تجارب لا تُغلق بانتهاء الحدث، بل تبقى في الداخل، ثقيلة وهادئة في الوقت نفسه، وتعود كلما أعادها شيء صغير إلى السطح. يبدو أننا لا نخرج من الزنزانة بالكامل، حتى عندما نغادرها. تبقى فينا، في تفاصيل حياتنا، وفي الطريقة التي نحاول بها التعايش مع الذاكرة. كانت محاولة التناسي مكلفة، فكيف يمكن للإنسان أن يروّض ذاكرته على النسيان، أو أن يزيح من شريطه الداخلي تلك المشاهد الثقيلة؟

ما عشته لم يعد حدثاً منفصلاً، بل جزءاً ممتداً من الذاكرة. وما أحرص عليه اليوم، في محاولاتي السابقة على محوها، هو ألا ينتقل هذا الأثر إلى من بعدي، وألا يُعاد إنتاجه في حياة من نحبهم.

بدت لي الصورة المرفقة التي التُقطت داخل الزنزانة التي احتُجزت فيها خلال فترات اعتقالي، بعد تحرير مدينة الرقة عام 2013. في تلك اللحظة، كأنها نهاية التجربة، وكأن خروج المكان من يد من كان يسيطر عليه يعني انتهاء أثره. كنت أظن حينها أنني انتصرت على الزنزانة وتركتها خلفي إلى الأبد. لكن مع مرور الوقت، تبيّن أن بعض التجارب لا تنتهي بخروجنا من المكان، بل تستمر في الذاكرة، وتعيد تشكيل حضورها داخلياً حتى بعد أن يُغلق المكان إلى الأبد.

وبعد سنوات من تلك التجربة، أصدرت محكمة الجنايات في فيينا، في 7 يوليو/ تموز 2026، حكمها بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدانَين العميد خالد الحلبي والمقدّم مصعب أبو ركبة. يمثّل هذا الحكم محطة مهمة على طريق محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ويؤكد أن الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين لا يمكن أن تُمحى بمرور الزمن، وأن شهادات الضحايا يمكن أن تجد طريقها إلى قاعات العدالة. لم يكن الحكم بالنسبة لي نهاية لما حدث، فالعدالة القضائية لا تستطيع أن تعيد السنوات التي سُلبت، ولا أن تمحو آثار الزنزانة من الذاكرة. لكنها تمنح الضحايا اعترافاً بما عاشوه، وتؤكد أن ما جرى لم يكن مجرد تجربة شخصية عابرة، بل جزءاً من تاريخ من الانتهاكات التي تحتاج إلى مواجهة ومحاسبة.

خرجت من الزنزانة منذ سنوات، لكن الزنزانة لم تخرج مني. واليوم، مع صدور هذا الحكم، لا أشعر بأن الماضي انتهى، بل بأن الحقيقة وجدت طريقها إلى مكانها الصحيح. فبعض الأبواب تُغلق، لكن آثارها تبقى شاهدة على ما حدث، وعلى أن العدالة، وإن تأخرت، يمكن أن تصل.