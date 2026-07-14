ليست المشكلة التنموية في سورية أنّ محافظاتها مختلفة. فالاختلاف بين الساحل والبادية، المدينة والريف، السهل والجبل، الميناء والداخل، كان يمكن أن يكون مصدر ثراء وطني كبير، ومدخلاً لتكامل اقتصادي واجتماعي متين. المشكلة الحقيقية أنّ هذا الاختلاف تُرك لعقود طويلة بلا تخطيط إقليمي أو رؤية وطنية ترى في المكان مورداً لا هامشاً، وفي السكان شركاء في التنمية لا مجرد أرقام. إذ تحوّل التنوع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي في سورية من فرصة إلى فجوة، ومن ميزة نسبية إلى تفاوت تنموي عميق، ومن اختلاف طبيعي بين المحافظات إلى شعور مزمن بعدم العدالة.

سعت الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) إلى فتح نافذة مبكرة على معالجة اختلالات التنمية المكانية في سورية، عبر إدخال مفاهيم أكثر حداثة نسبياً إلى لغة التخطيط العام... لكن؟

ليست القراءة المتأنية في التفاوت التنموي بين المحافظات السورية تمريناً فنياً في قراءة المؤشرات، ولا مجرد مقارنة بين نسب البطالة أو عدد الأسرّة في المشافي أو معدلات الالتحاق بالتعليم. إنها، في جوهرها، قراءة في كيفية تشكّل الدولة على الأرض، وفي طريقة توزيع الفرص، وفي العلاقة بين المركز والأطراف، وفي السؤال الأكثر حساسية: لماذا تقدّمت مناطق وتراجعت أخرى؟ ولماذا تركزت الاستثمارات والخدمات والفرص في مدن بعينها، بينما بقيت محافظات واسعة، غنية بالموارد والسكان، على هامش القرار التنموي؟

قبل الثورة السورية، كانت ملامح الخلل واضحة. لم تكن فجوة التنمية وليدة الحرب وحدها، وإن كانت الحرب قد عمّقتها ووسّعت آثارها؛ فقد ساهمت سياسات النظام السابق بصورة مباشرة في تعزيز هذا التفاوت عبر ترسيخ نموذج تنموي مركزي، يتركز فيه القرار والاستثمار والخدمات في العاصمة والمدن الكبرى، بينما تُدار المحافظات الطرفية والريفية بمنطق الإلحاق لا بمنطق التمكين. كانت هناك جغرافية تنموية غير متوازنة: عاصمة تستقطب القرار والإدارة والخدمات، ومدن كبرى تستحوذ على الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي، ومناطق ريفية وشرقية وشمالية وجنوبية تعيش بدرجات متفاوتة من التهميش، رغم امتلاك بعضها موارد زراعية ونفطية وبشرية كبيرة. وقد زادت هذه السياسات من اختلال توزيع الموارد العامة والاستثمارات، وأضعفت قدرة المجتمعات المحلية على صياغة أولوياتها التنموية. فالخطط الاقتصادية كانت تُكتب غالباً من منظور قطاعي لا من منظور مكاني؛ أي إنّ السؤال كان: كم نستثمر في الصناعة أو الزراعة أو التعليم؟ لا: أين نستثمر؟ ولماذا هنا لا هناك؟ وما الأثر الإقليمي والاجتماعي لهذا الاستثمار؟ وهكذا تحوّلت المركزية التنموية إلى آلية لإعادة إنتاج الفجوة بين المركز والأطراف، بدل أن تكون الدولة أداة لتصحيحها.

سعت الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) إلى فتح نافذة مبكرة على معالجة اختلالات التنمية المكانية في سورية، عبر إدخال مفاهيم أكثر حداثة نسبياً إلى لغة التخطيط العام، مثل التنمية الريفية، والتخطيط التأشيري، وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات الطرفية والأقل نمواً، وبرامج مكافحة الفقر ومشاريع التنمية، لا سيما في المنطقة الشرقية التي ظلت، رغم غناها بالموارد الزراعية والنفطية والبشرية، تعاني من ضعف البنية التحتية والخدمات وفرص العمل. وقد حاولت الخطة أن تنتقل من منطق توزيع الاعتمادات بصورة نمطية إلى منطق أكثر ارتباطاً بالأولويات التنموية وبالفجوات بين المحافظات، وأن تجعل من الاستثمار العام أداة لتصحيح الخلل لا مجرد استمرار للإنفاق التقليدي. غير أنّ هذه المحاولة بقيت محدودة الأثر، لأنها لم تتحول إلى منظومة مؤسسية متكاملة قادرة على تغيير طريقة اتخاذ القرار التنموي؛ فقد ظل التخطيط القطاعي التقليدي هو الغالب، وبقيت الوزارات المركزية تمسك بالمفاصل الأساسية لتحديد المشاريع وتوزيع الموارد، في حين بقيت المحافظات والوحدات المحلية في موقع المتلقي أكثر من كونها شريكاً فعلياً في صياغة الأولويات. وهكذا لم تستطع الخطة، رغم أهمية توجهاتها، أن تكسر البنية العميقة للمركزية التنموية.

كان هذا الغياب للتخطيط الإقليمي من أهم أسباب تعميق الفوارق بين المحافظات. صحيح أنّ سورية شهدت لاحقاً إحداث هيئة للتخطيط الإقليمي، كما أُنتجت وثائق مهمة مثل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ووثيقة التوجهات، في محاولة للانتقال من التخطيط القطاعي المركزي إلى رؤية مكانية أكثر شمولاً؛ غير أنّ هذه الخطوة لم تنجح عملياً في معالجة الاختلالات التنموية المتراكمة بين المحافظات. فقد بقيت الوثائق، على أهميتها النظرية، محدودة التأثير في القرار الاستثماري الفعلي، ولم تتحول إلى أداة ملزمة لتوزيع الموارد أو إعادة توجيه المشاريع العامة والخاصة وفق أولويات مكانية عادلة. كما أنّ استمرار هيمنة الوزارات المركزية على تحديد البرامج والمشاريع، وضعف الربط بين التخطيط الإقليمي والموازنات السنوية، وغياب آليات تنفيذ ومتابعة واضحة على مستوى المحافظات، جعل التخطيط الإقليمي أقرب إلى إطار إرشادي منه إلى منظومة حاكمة لإدارة التنمية. فالتنمية ليست مجرد إنفاق عام، بل هي قرار مكاني أيضاً؛ المدرسة في محافظة مهمّشة ليست رقماً في بند التعليم فقط، بل أداة لتثبيت السكان وتمكين الأسر وإيجاد فرص مستقبلية، والمركز الصحي في منطقة بعيدة ليس منشأة خدمية فحسب، بل رسالة بأنّ الدولة حاضرة وأنّ المواطن ليس مضطراً إلى الهجرة كي يحصل على حقه في العلاج، والطريق الواصل بين قرية وسوق أو مدينة صناعية ليس إسفلتاً وحسب، بل قناة لدمج الاقتصاد المحلي بالاقتصاد الوطني. ولذلك، فإنّ إخفاق أدوات التخطيط الإقليمي السابقة لم يكن في الفكرة ذاتها، بل في عدم امتلاكها القوة المؤسسية والمالية والتنفيذية الكافية لتحويل الخريطة التنموية من وثيقة على الورق إلى مسار فعلي لإعادة توزيع الفرص بين المحافظات.

مع سنوات الحرب، لم تعد الخريطة الاقتصادية كما كانت، فقد تراجعت مساهمة محافظات كانت أساسية في الناتج، نتيجة الدمار، وخروج المنشآت من الخدمة

من هنا تبدو خطورة التفاوت التنموي في سورية؛ فهو لا ينتج فقراً فقط، بل ينتج هشاشة اجتماعية، وهجرة داخلية، وضغطاً سكانياً على المدن، وانكماشاً في الأطراف، وتآكلاً في الثقة العامة. وعندما تغيب العدالة في توزيع الخدمات والاستثمارات، يصبح المكان عاملاً محدّداً لمصير الإنسان: يولد الطفل في محافظة ما فتكون فرصته في التعليم والصحة والعمل أفضل من طفل آخر ولد في محافظة أخرى، لا لفرق في الجهد أو الكفاءة، بل لاختلاف في الجغرافية والسياسات.

تظهر البيانات أنّ النشاط الاقتصادي قبل الثورة كان شديد التركز. فقد ساهمت أربع محافظات رئيسية بما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي مقدمتها حلب بأكثر من 20%، ثم دمشق بنحو 14%، تليهما الحسكة وريف دمشق. يعكس هذا التركّز الوزن التاريخي والاقتصادي لهذه المحافظات، لكنه يكشف ضعف قدرة بقية المحافظات على بناء قواعد إنتاجية متوازنة. فحين تستحوذ قلة من المحافظات على الحصة الكبرى من الناتج، فإنّ هذا يعني، بالضرورة، أنّ بقية الجغرافية تعيش على أطراف النمو، أو تشارك فيه من موقع ضعيف.

ومع سنوات الحرب، لم تعد الخريطة الاقتصادية كما كانت، فقد تراجعت مساهمة محافظات كانت أساسية في الناتج، نتيجة الدمار، وخروج المنشآت من الخدمة، وهجرة رجال الأعمال والصناعيين والحرفيين، وتعطل سلاسل الإنتاج والتوريد. في المقابل، ارتفعت مساهمة بعض المحافظات الأخرى، ليس بالضرورة لأنها شهدت نمواً حقيقياً مستداماً، بل أحياناً لأنها كانت أقل تضرراً أو لأنها استقبلت أنشطة وسكاناً وموارد انتقلت من مناطق منكوبة. وهذا يطرح سؤالاً مهماً: هل التغير في مساهمة المحافظات يعكس تعافياً تنموياً، أم مجرد إعادة توزيع قسرية للنشاط الاقتصادي بفعل الحرب والنزوح؟

سوق العمل بدوره يكشف وجهاً آخر من وجوه التفاوت. فالزراعة، رغم كل ما أصابها من تراجع، بقيت قطاعاً حيوياً في محافظات مثل إدلب وحماة والرقة. وتشير الدراسات إلى أنّ إدلب سجلت عام 2023 نسبة عمالة زراعية تقارب 48.45%، بينما ارتفعت في حماة من 11.69% عام 2015 إلى 34.31% عام 2023، وحافظت الرقة على نسبة مرتفعة بلغت 31.51%. هذه الأرقام تقول إنّ الزراعة ما زالت ملاذاً اقتصادياً واجتماعياً في مناطق واسعة، وأنها ليست قطاعاً تقليدياً يمكن تجاوزه في خطط إعادة البناء. بل على العكس، قد تكون الزراعة أحد مفاتيح الاستقرار السكاني والأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، إذا جرى دعمها بالبنية التحتية والتمويل والتسويق والتقنيات الحديثة.

لكن الصورة ليست وردية في كل مكان. ففي الحسكة، مثلاً، تراجعت نسبة العمالة الزراعية من 30.55% عام 2015 إلى 8.76% عام 2023، وهو تراجع يثير أسئلة عن أثر الحرب، والجفاف، وتغير السيطرة على الموارد، وانهيار الخدمات الزراعية، وتضرّر شبكات الري والطاقة. وحين تتراجع الزراعة في محافظة ذات وزن زراعي ونفطي وسكاني، فإنّ الأمر لا يخص اقتصاد المحافظة وحدها، بل يمس الأمن الغذائي الوطني بأكمله.

الصناعة أيضاً تكشف اختلالاً واضحاً. فحلب وريف دمشق بقيتا تمتلكان الحصة الكبرى من النشاط الصناعي رغم التراجع الكبير. وهذا مفهوم تاريخياً بحكم تمركز المنشآت واليد العاملة والخبرات والبنى الإنتاجية فيهما. لكن انخفاض العمالة الصناعية في معظم المحافظات يعكس تراجع القاعدة الإنتاجية السورية، وتحول الاقتصاد تدريجياً نحو أنشطة أقل إنتاجية وأكثر هشاشة. إنّ الاقتصاد الذي يفقد صناعته يفقد قدرته على إيجاد وظائف مستقرة، وعلى التصدير، وعلى بناء طبقة وسطى منتجة، وعلى تحقيق نمو طويل الأجل.

أما التجارة، فقد تركزت بقوة في دمشق وبعض المدن الكبرى. تسجل دمشق عام 2023 أعلى نسبة عمالة تجارية بنحو 33.07%، بينما ارتفعت النسبة في حمص إلى 29.67%، وفي السويداء إلى 25.32%. هذا النمو التجاري قد يبدو مؤشراً على حيوية اقتصادية، لكنه قد يكون أيضاً دليلاً على انتقال الاقتصاد من الإنتاج إلى الوساطة والتبادل والخدمات الصغيرة. فالاقتصاد الصحي لا يقوم على التجارة وحدها، بل يحتاج إلى توازن بين الزراعة والصناعة والخدمات. وحين تتراجع الزراعة في مكان، والصناعة في آخر، وتتركز التجارة في المدن، فإنّ التفاوت المكاني يتعمق، وتصبح فرص العمل النوعية أكثر ندرة في الأطراف.

شهدت بعض المحافظات تحسناً في عدد السكان لكل طبيب، مثل ريف دمشق وحماة واللاذقية وحلب، بينما بقيت محافظات مثل درعا ودير الزور تعاني نقصاً في الكوادر الطبية

في التعليم، تبدو الفجوة أكثر حساسية لأنها تمس المستقبل لا الحاضر فقط. فارتفاع متوسط عدد التلاميذ لكل معلم في محافظات مثل حلب وريف دمشق وإدلب يعني ضغطاً كبيراً على الكادر التعليمي، وانخفاضاً محتملاً في جودة التعليم، وصعوبة في متابعة الفروق الفردية بين الطلاب. أما انخفاض متوسط عدد التلاميذ في الشعبة في بعض المناطق، فقد لا يكون مؤشراً إيجابياً دائماً، إذ يمكن أن يعكس تسرباً مدرسياً أو ضعفاً في الالتحاق بالتعليم. هنا تصبح الأرقام خادعة إذا لم تُقرأ في سياقها: الصف الأقل اكتظاظاً قد يكون نتيجة تحسن في البنية المدرسية، وقد يكون نتيجة خروج الأطفال من المدرسة.

الصحة تقدم مثالاً صارخاً آخر. عندما يكون متوسط عدد السكان لكل سرير في ريف دمشق 641 عام 2023، بينما يصل في الحسكة إلى 1355، فنحن أمام فجوة لا يمكن وصفها بأنها تفصيل إحصائي. إنها فرق في القدرة على الوصول إلى العلاج، وفي احتمال النجاة، وفي جودة الحياة. وعندما يبلغ متوسط عدد السكان لكل مركز صحي في القنيطرة 2320، بينما يصل في دمشق إلى 39420، فهذا يعني أنّ التغطية الصحية لا تتبع دائماً حجم السكان أو الضغط الفعلي على الخدمات. صحيح أنّ دمشق تضم مشافي ومؤسسات صحية مركزية، لكن الضغط على المراكز الصحية فيها يبقى دليلاً على اختلال في توزيع الخدمة الأولية، وعلى الحاجة إلى قراءة أدق لحركة السكان والنزوح والطلب الصحي.

كذلك تكشف بيانات الأطباء تفاوتاً حاداً. فقد شهدت بعض المحافظات تحسناً في عدد السكان لكل طبيب، مثل ريف دمشق وحماة واللاذقية وحلب، بينما بقيت محافظات مثل درعا ودير الزور تعاني نقصاً في الكوادر الطبية. وهنا لا يكفي بناء مشفى جديد إذا لم يترافق ذلك مع سياسة عادلة لتوزيع الأطباء والممرضين والفنيين، وحوافز للعمل في المناطق الأقل جذباً، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الأمن والسكن والخدمات للعاملين في القطاع الصحي.

ما الذي تعنيه كل هذه المؤشرات؟ تعني ببساطة أنّ سورية لا تحتاج فقط إلى إعادة إعمار الحجر، بل إلى إعادة إعمار الخريطة التنموية ذاتها. فإعادة بناء مدرسة أو مشفى أو طريق أمر ضروري، لكنه غير كافٍ إذا بقيت فلسفة التخطيط كما هي. المطلوب ليس فقط تعويض ما تهدم، بل تصحيح ما كان مختلاً قبل أن يُهدم. المطلوب أن تتحول التنمية من قرار مركزي عام إلى عملية مكانية دقيقة، تستند إلى بيانات، وتراعي خصوصية كل محافظة، وتربط الإنفاق العام بمؤشرات الحرمان والحاجة والإمكانات.

في سورية ما بعد التحرير، لم يعد ممكناً التعامل مع التنمية بوصفها قراراً مركزياً يُصاغ في العاصمة ثم يُنزَّل على المحافظات بوصفات موحّدة

أول مدخل لهذا التحول بناء قاعدة بيانات تنموية شاملة وحديثة على مستوى المحافظات والمناطق والنواحي، لا تكتفي بالأرقام العامة، بل تقيس الفقر المتعدد الأبعاد، وفرص العمل، وجودة التعليم، والتغطية الصحية، والبنية التحتية، والموارد المحلية، وحركة السكان، والضرر البيئي. لا يمكن إدارة التفاوت من دون قياسه. ولا يمكن توزيع الموازنات بعدالة إذا بقيت البيانات ناقصة أو متأخّرة أو غير قابلة للمقارنة.

الثاني، اعتماد منهجية علمية لتوزيع الموازنات بين المحافظات. فالموازنة ليست وثيقة مالية محايدة، بل هي أداة لإعادة توزيع الفرص. يجب أن تراعي معايير واضحة: عدد السكان، مستوى الحرمان، حجم الدمار، الفجوة في الخدمات، القدرة الإنتاجية، معدلات البطالة، وخصوصية الموارد المحلية. ومن دون ذلك، ستستمر المحافظات الأقوى إدارياً وسياسياً في الحصول على حصة أكبر، بينما تبقى المحافظات الأشد حاجة في موقع الانتظار.

الثالث، هو تعزيز التخطيط الإقليمي، لا بوصفه شعاراً، بل منهج عمل. سورية بحاجة إلى أقاليم تنموية وظيفية تتكامل فيما بينها: إقليم زراعي غذائي، إقليم صناعي، إقليم ساحلي لوجستي وسياحي، إقليم شرقي للزراعة والطاقة، إقليم جنوبي للتجارة والخدمات العابرة، وإقليم مركزي يربط الإنتاج بالأسواق. هذه ليست دعوة لتقسيم إداري، بل لإدارة أفضل للتكامل الاقتصادي بين المحافظات.

الرابع، تمكين السلطات المحلية. فاللامركزية ليست ترفاً سياسياً ولا مجرد نقل صلاحيات شكلية، بل وسيلة لجعل القرار التنموي أقرب إلى الناس. المحافظات تعرف احتياجاتها أكثر من الوزارات المركزية، والبلديات تعرف أولويات أحيائها وقراها أكثر من الإدارات البعيدة. لكن اللامركزية لا تنجح من دون موارد مالية، وقدرات إدارية، ومساءلة، وشفافية، ونظام واضح لتوزيع المسؤوليات بين المركز والمحليات.

الخامس، إعادة الاعتبار للقطاعات الإنتاجية. لا يمكن معالجة التفاوت عبر الخدمات وحدها. نعم، المدارس والمشافي ضرورية، لكنها تحتاج إلى اقتصاد محلي يمول الحياة حولها. يجب دعم الزراعة في المحافظات الريفية والشرقية والشمالية، وإعادة تأهيل الري، وتوفير المدخلات، وتطوير الصناعات الغذائية، وربط الإنتاج بالأسواق. ويجب إعادة بناء الصناعة في حلب وريف دمشق وحمص وغيرها، مع تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الأقل نمواً، لا بوصفها مشاريع متناثرة، بل ضمن سلاسل قيمة واضحة.

السادس، التعامل مع الديموغرافيا بوصفها ملفاً تنموياً. المحافظات الفتية تحتاج إلى مدارس وتغذية وصحة أمومة وطفولة وتدريب مهني مستقبلي. المحافظات التي ترتفع فيها نسبة كبار السن تحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية وخدمات مجتمعية. المحافظات الطاردة للشباب تحتاج إلى فرص عمل وسكن ونقل وخدمات. والمحافظات المستقبلة للنازحين تحتاج إلى تمويل إضافي وبنية تحتية موسعة.

ختاماً في سورية ما بعد التحرير، لم يعد ممكناً التعامل مع التنمية بوصفها قراراً مركزياً يُصاغ في العاصمة ثم يُنزَّل على المحافظات بوصفات موحّدة. فإدارة التنمية، في جوهرها، هي إدارة رشيدة للموارد وتوزيع عادل للفرص وتمكين فعلي للناس من المشاركة في تحديد أولوياتهم وصناعة مستقبلهم. وقد بات واضحاً للحكومة الحالية أنّ ما تراكم من تفاوت تنموي بين المحافظات لم يكن نتيجة اختلافات جغرافية أو طبيعية فحسب، بل كان ثمرة سياسات اقتصادية مركزية ضيّقت دور المجتمعات المحلية، ووجّهت الاستثمارات والخدمات وفق منطق إداري فوقي لم يعد مجدياً البتة في مرحلة إعادة البناء؛ ولذلك فهي تدرك اليوم حجم الاختلالات التنموية الموروثة، وتعمل بشكل مكثف للغاية على تصحيحها عبر إعادة توجيه الموارد، وتحسين عدالة توزيع الاستثمارات والخدمات، وتفعيل التخطيط الإقليمي والمحلي بوصفه مدخلاً رئيسياً لصنع تنمية أكثر توازناً وشمولاً. لذلك، فإنّ التنمية المحلية لا تعني مجرد تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظات أو الوحدات الإدارية، بل تعني تبني منهج عمل جديد لإدارة الموارد المحلية، واكتشاف الميزات النسبية لكل محافظة، وتحويلها إلى فرص نمو حقيقية، عبر تخطيط يبدأ من أسفل إلى أعلى؛ من القرية والبلدة والمدينة، وصولاً إلى المحافظة، ثم إلى الإطار الوطني العام. إنّ اعتماد التخطيط الإقليمي والمحلي اليوم لم يعد خياراً فنياً، بل ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ولضمان أن تكون الموازنات والاستثمارات العامة والخاصة موجهة نحو تقليص الفجوات لا إعادة إنتاجها. وفي هذا المعنى، تصبح التنمية المحلية أداة لإعادة توزيع القوة التنموية داخل البلاد، لا مجرد آلية إدارية؛ فهي تربط المواطن بالمؤسسة، والاحتياج المحلي بالقرار العام، والموارد المتاحة بفرص العمل والإنتاج والخدمات. ومن هنا، فإنّ سورية الجديدة تحتاج إلى نموذج تنموي يقرأ كل محافظة بوصفها وحدة إنتاج وإبداع ومبادرة، لا بوصفها تابعاً للمركز، ويجعل من المشاركة المجتمعية، والشفافية، والبيانات المحلية، والعدالة في توزيع الموارد، ركائز لصنع تنمية متوازنة قادرة على ترميم ما كسرته الحرب وما راكمته عقود المركزية من اختلالات.