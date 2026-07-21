حي جورة العرايس في حمص... منجم موسيقى الغجر

على مرّ تاريخها، عُرفت مدينة حمص برحابة صدرها، وسهولة تقبّلها الغريب والعابر، فكانت المدينة الوحيدة، ربما في العالم، التي استقبلت الغجر المعتادين على الترحال الدائم، وأعطتهم مستقرّاً ومكاناً ثابتاً، وهو حي جورة العرايس بين قلب المدينة وحي بابا عمرو. ومنه خرجت الموسيقى الغجرية.

عندما سُئل المخرج السينمائي اليوغوسلافي إيمير كوستوريتسا عن سبب إحجامه عن صناعة الأفلام في سنوات الحرب الأهليَّة اليوغوسلافيَّة، كان جوابه أنّ لا رأيَ للفن ضمن فيضانات الدم المجانيَّة المهدورة، وعلى الفنان أن يبقى على قيد الحياة، كي يقول مقولته اللصيقة بالناس والمعبّرة عن حيواتهم ومآلاتها في الحرب، بعد أن ينضج الموقف والمحتوى السياسي لدى مبدع الفيلم نفسه. وكان أن انتهت الحرب، وأتخم إيمير كوستوريتسا العالم بأفلام هائلة، وصَّفت بدقَّةٍ ورهافةٍ عاليتين الشخصيَّةَ اليوغوسلافيَّة قبيل تشرذمها وبعده، واضعاً إياها ضمن إطارها الإنساني، والإنساني فقط، برغائبه وحاجاته وعاطفته وجنوحه إلى الحب والجنون، وحتى إلى تلوينه الموت بالموسيقى. الموسيقى التي امتهنها كوستوريتسا في سنوات الحرب، وبقيت العنصر الأخير والوحيد الذي وحَّد يوغوسلافيا، على الرغم من تشظِّي الجغرافيا.

وكان هنا التقاؤه مع الموسيقي اليوغوسلافي غوران بريغوفيتش، الذي صاغ له الموسيقى التصويريَّة لكل أفلامه تقريباً، وعمادها الموسيقى اليوغوسلافية الفولوكلورية، والتي تشكِّلُ موسيقى الغجر اليوغوسلاف مدماكها الأساسي. أعاد بريغوفيتش توزيع التيمات الموسيقيَّة والترنيمات الغجرية الأصيلة، حتى استحالت ذاكرةً سمعية ارتبطت بشكل مباشر مع كُبريات الأفلام التي صنعها كوستوريتسا، محقِّقةً جسماً هُويَّاتيَّاً يصعب اختراقه أو تمزيقه، حتى وإنْ كانت للحروب آراء أخرى.

لعل تسمية الغجري في بلاد الشام بـ"النُّورِي"، والتي خُفِّفَت بعدها لتصبح: "نَوَري" أتت من هذا الاحتمال، أنهم: "عَبَدَةُ النُّور

اختلف المؤرِّخون على أصل الغجر، فبعضهم ذهب إلى أنهم أتوا من أواسط آسيا والهند، وقال آخرون إنهم أتوا من القوقاز، وهناك من جنح إلى اعتبارهم قبائل قديمة هامت على وجهها في أصقاع الكوكب، وكانت تعتمد في شغفها الوجودي على عبادة "النور" ولعل هذا أحد أسباب انشغالهم (جينيَّاً) بالموسيقى نغماً وإيقاعاً يتجسد على الآلات الإيقاعيَّة وأجساد الراقصين ذكوراً وإناثاً، وهل الموسيقى إلا أن تلوِّن الهواء (الصوت) كعلةٍ أولى أو اضطرابٍ كونيٍّ أول؟ أو أن ترسم بالنُّور دربَك نغماً وإيقاعاً على جلجلة الوِردِ إلى الرنين الأولاني؟

لعل تسمية الغجري في بلاد الشام بـ"النُّورِي"، والتي خُفِّفَت بعدها لتصبح: "نَوَري" أتت من هذا الاحتمال، أنهم: "عَبَدَةُ النُّور"، إذ لا جذر لهذه الكلمة يمكن أن يوجد إلا من خلال كلمة "النُّور". يقول عنهم صاحب "المُنجِد": "النَّوَر.. والنُّورة: جيلٌ من الناس معروف. دأبُهُم الترحال والتَّطواف من مكانٍ إلى آخر. يوجدون في آسيا وأوروبا وإفريقيا.. الواحد منهم "نورِّي".

تجمع المراجع والفرضيات على أن القوم ارتحلوا، وأصبح الارتحال هويتهم، أي أنهم أوتوماتيكياً أصحاب الألم، لكنهم، على خلاف المرتحلين الأُخَر، أعادوا إنتاج الألم.. موسيقى. وهذا منطقيٌّ، فما غير الموسيقى يمكنه إعادة ترجمة الارتحال علقماً ورائحةً وإيقاعاً؟ مع هذا كله، لم يلبثوا أن غذّوا نمطهم الموسيقي الفطري بشحنات عالية من الحرية، وصناعة الفرح.

يقولون إن لديهم ثلاثة أجداد: جد السودان الأفارقة، وجدُّ البيضان وهو جدُّ الأوروبيين ومن شابههم، وتحديداً الرومان، إذ إن التسمية المعاصرة لهم هي الـ "روم" بتخفيف الواو، وذلك ليس دلالةً على أصلهم الرومي، لكن بإيحاءٍ سببته لغةٌ لهم تداولوها هي أقرب إلى الرومانيَّة ذات الجذور الهندية الشمالية جعلت من هذه التسمية هويَّةً ذاتيَّةً تاريخيَّةً ومعاصرة لهم. وأمَّا الثالث فهو "كين" الذي قتل أخاه فجعلته الآلهة وذريته هائماً على وجهه عقاباً. لعلَّ "كين" قد مكث في قاسيونَ زمناً ما، ثمَّ هام على وجهه آخذاً إيّانا معه. ربما.

يقول شاعر الفارسية الكبير الفردوسي في "الشاهنامة": إنَّ الملك بهرام جور استقدم خمسةَ آلاف شخصٍ من قبائلَ هنديَّة تدعى "لوري" من مقاطعة لورستان للترفيه ونشر الفنون فأطلق عليهم الفرس ولاحقاً العرب لقب اللوري، وهو اسم ظلَّ مُلازماً للغجر الرُّحَّل في مناطق واسعة من آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ولعل التسمية هُجِّنَت عبر اللهجات لتُصبح في بلاد الشام "نوري" ولاحقاً "نَوَري".

هناك من ربط تسميَتَهم هذه بظهورهم إبان حقبة القائد نور الدين زنكي في بلاد الشام. كنوعٍ من التماهي مع القائد، أو التوق إلى الهوية من خلاله، مع أن ذلك يُستَبعَد، إذ لم يكن لدى القائد المذكور أيَّ صلةٍ تُذكَر بهم أو بانشغالاتهم. لعلَّ انتسابهم للنُّور أفضل وأجمل وأكثرُ شاعريَّةً وملائمةً للموسيقى التي أنتجوها عبر الزمن، وتحديداً في سورية.

يعود أقدم ذكر للغجر أو الزَّط، وهي تسمية جاءت من إيران، حيث كان اسمهم هناك "الجات" أو "الجَت... الجَط"، في بلاد الشام إلى عام 1199 عندما أسُر منهم خلقٌ كثيرٌ في زمن المعتصم، وكان اسمهم "السبابجة". ويُذكَر أن عليَّاً بن أبي طالب كان أولَ من استخدمهم في الدولة حرساً على بيت مال البصرة، ما يعني أنهم جُلبوا قبل سيطرة الأمويين على العراق. استمروا في بلاد الشام حتى يومنا هذا، بكل أنواعهم وأنسابهم ومِهَنِهم وفنونهم، وصاروا جُزءاً لا يتجزَّأُ من البلاد.

في النصف الأول من القرن الماضي عشق أحد وجهاء المدينة فتاةً غجريَّةً فاتنةً حسنة القد والوجه والصوت والرقص، فتزوَّجها وبنى لها بيتاً وأسكنها هناك

سورية.. حمص.. أربعاءُ العالَمِ المَجنون

سورية، كعادتها منذ آلاف السنين، في استقبال وتصدير الناس والفرح والفن والحضارات والزَّعل العتيق، احتوت الغجر، كما احتوت غيرهم من الأقوام على اختلاف المشارب والنيات، فعاشوا فيها وجابوا جغرافيتها واستجابوا لخصوصيَّة هذه الجغرافيا وتنوعها، التي أفضت تاريخياً إلى تنوعٍ في اللهجة والمزاج والتعبير عن أحوال الروحِ والمكان، وصاروا جُزءاً من مزاج الأرض التي يحلون فيها؛ مُدُناً قديمة، بادية، صحراء، سهلاً، جبلاً، نهراً، بحراً.. يلسعهم الفقر، وتحميهم فرادةٌ في المناعة، مناعةِ المُمِضِّ في الترحال.

يخطئ من يقول إنهم القُرباط، فالغجر في سورية أنواع، يغلب عليهم نوعان: قُرباط يشاغلون المهن اليدوية كصناعة السكاكين والخناجر والمسابح وبدلات الأسنان، التي تضاهي في دقتها تلك التي يصنعها الأطباء، والتنجيم والتبصير وقراءة الكف والفنجان، والتي تعتمد أغلب الظن على مهاراتهم الجينيَّة الفطريَّة في علم الفراسة، أو على ما أكسبهم إياه الترحال ومعاشرة الناس. والثاني: "الريَّاس" وهي جمع "ريِّس"، وهم من كانوا يشتغلون بالفن والطرب والرقص، وهنا ترى أجيالاً من الراقصين والراقصات، وعازفي الطبل والبُزُق والزورنا (الزمر) ممن تماهوا مع اللهجات الموسيقية للبقاع الجغرافيَّة، التي حلوا فيها، وأضفوا عليها نكهتهم الفريدة النقية الخالصة.

مدينة حمص، بكونها "أم الفقير" كما كنا نسميها، كانت لها الحصة الكبرى من الوجود الغجري على أرضها، حيث أحيا "الريَّاس" منهم لياليها، ودخلوا في تفاصيل المدينة وشخصيَّتها، وظُرفها ونكاتها، وعشقها للفرح والانعتاق والحرية، وكان أن أصبح لهم تجمُّع رئيسي واضح، هو حي "جورة العرايس"، التي كانت منطقة سكنٍ شعبيٍّ متخمةٍ بالبناء العشوائي كأي مدينةٍ يعشقها فقراؤها ولا يغادرونها فينزوون في أحياء كهذه.

كانت منخفضاً يتحول إلى رامةِ مياهٍ واسعة في الشتاء، ولهذا اسمها الجورة (الحُفرة)، يقع إلى الجنوب الغربي للمدينة القديمة شرق باب عمرو، أما سبب التسمية فله قصة طريفة جرى تناقلها شفهياً عن عجائز الحيِّ الذي كان: ... في النصف الأول من القرن الماضي عشق أحد وجهاء المدينة فتاةً غجريَّةً فاتنةً حسنة القد والوجه والصوت والرقص، فتزوَّجها وبنى لها بيتاً وأسكنها هناك، وسرعان ما تجمع حول هذا البيت غجرُ حمص من بني جلدتها فسُمي الحي "جورة العرايس".

وتقول روايةٌ شعبيَّةٌ أُخرى إنَّ هذا الحيَّ أخذ اسمه من عرائس الجن التي كانت تسبح بالقرب منه على ضفاف نهر العاصي، أو لعلهن كنَّ يسبحنَ في "شط العرب"، وهو اسم الشارع الملتصق بالحي، والذي كان بمثابة حديقته الخلفيَّة، وكان يُغمر شتاءً بالمياه، وبالفن والموسيقى والحرية عبر فصول السنة، وكأنه شاهدٌ على صناعة الفرح والشغف، الذي كان... على جنِّياتٍ ربما لم يسبحن بمياهه الموحلة، ولكنهن أمطرنَ ليالي حمص بالفرح، الذي كان. وقد يكون الحمصيُّ قد سماه "شط العرب" كونه متعرجاً وملتوياً، ما يذكر بمشهديَّة نهر "شط العرب" في البصرة، أو لأنَّ الشارع كان رئةً لتوزيع الفرح والجمال، فسمّاه بهذا الاسم كنوعٍ من التَّباهي والمبالغة بإشهار مكنونات المكان، أو لعلَّه ببداهته وظُرفِه الفِطريَّين اتخذ مذهب السُّخرية من الألم، للتَّرفُّعِ عنه وتجاوزِه. الألم الذي كان واستمر، إذِ اختفت "جورة العرايس" واختفى معها "شط العرب" والجنيَّات، والعروس الفاتنة، وحفيف كعوب الراقصات الغجريات، وأصوات كل من غنى وعزف. قُصف الحي بالآلة العسكريَّة، لالتصاقه الوثيق "بباب عمرو" حيث كانت المعاركُ على أَشُدِّها، وكان ذلك بعد مسلسلٍ مريرٍ من الإهمال المُتَعَمَّد من قِبَلِ السُّلطات في حمصَ آنذاك للجورة و"عرايسها"، للعرب و"شطِّهِم"، لهذا جرى توكيد عبارة: الذي كان..

لا يكتنف الحديث مبالغة، إن قُلنا إن حيَّ "جورة العرايس" كان قِبلةً وقُبلةً لكل من أخذه الحب إلى الموسيقى، شغفاً كانَ أم مشروعاً، سَمَعاً أم إنتاجاً، تأليفاً موسيقياً أم تلحيناً أم غناءً. أنتجَ هذا الحي أسماء عديدة فرضت اسمها وحضورها على المستويين الموسيقيين، المحلي والعربي، ومنهم من وصل إلى العالمية كالموسيقار والملحن والمؤلف الموسيقي الغجري محمد عبد الكريم، ويلقب أمير البزق، والعازف الغجري المهول على آلة البزق مطر محمد، وإلى ما هنالك من أسماء كانت علاماتٍ فارقةً في سيرورة الآلات التي عزفوا عليها مثل: محمد مسعود (أبو عادل) على آلة البزق، وسمير مسعود على آلة العود، وخالد محمد على آلة البزق، الذي رافق عبد الواحد الشاويش مغني القصائد ذات اللغة الجزلة الجادَّة وملحنها، وفي مقدمتها قصيدة "أنا في سُكرَينِ من خمرٍ وعين" الشهيرة، التي ألّفها بدر الدين الحامد ولحّنها نعسان الحريري، فكان أوَّلَ من غناها.

مع تسارع الزمن، وتغير معادلاته الجمالية، أصبح رقص النساء ضرورةً معيشية، لكسب الجمهور، ولاستمرار الحياة، فبرز هنا ما يسمّى عندهم "الرَّيسة" التي أصبحت فيما بعد "الحجيَّة"

وفي الغناء والطَّرب أيضاً: كان المغني والمؤذِّن وعازف العود (المُرّ) إبراهيم العباس (أبو مهدي) الذي ما زالت "كاسيتات" سهراته المُسَجَّلة تُتَداول بين أيدي شغوفي الموسيقى وقلوبهم وأرواحهم، سمعاً وعزفاً على آلة العود، وغناءً، كي ينتشي السامع ويتعلَّم، كيف يُلمَّعُ ويُرتَّبُ ديباج المقام بلمسة المُحتَرِف الأنيق، وبشجن الوَجِدِ الأبدي. وما زال العنصر النسائي، الذي كان المدماك الرئيسي لحياة "الرِّياس" الغجر رقصاً وغناءً، حاضراً في ذاكرة السوريين، خصوصاً الذين كانوا على علاقةٍ لصيقةٍ بهذا الحي ونوع كهذا من الفن. منهنَّ: وداد النَّوريَّة، خديجة محمد، فريحة العبد الله، وصولاً إلى سناء منصور وسارية السواس التي تربطها بحي جورة العرايس صلة الخؤولة على أغلب الظن. فضلاً عن الوافدين إلى الحي ممن تعلموا منه وغنوا مع قاماته، ثم عادوا إليه للسمع وللمشاركة حيناً وأحياناً، في مقدمتهم الكبير جورج وسّوف.

أما الرقص فبدأ عندهم للرِّجال وليس للنساء، ففي أربعينيات القرن الماضي، كان الغجر الذين يفِدون لإحياءِ عُرس أو مناسبة رجالاً لا نساء، ولم يكن رقصاً هزلياً أو على سبيل الفكاهة، بل كان رقصاً جاداً يحتوي على إعلانٍ صريحٍ للفتوة والهُويَّة، هوية النَّفسِ وهُوية المكان، لا سيما مع ضربات الطبل المرافق الحاسمة، ونغمات البزق الهجينةِ ما بين روح المكان ولكنَةِ الغجري الكامنة المتراكمة عبر آلاف السنين من الترحال.

ومع تسارع الزمن، وتغير معادلاته الجمالية، أصبح رقص النساء ضرورةً معيشية، لكسب الجمهور، ولاستمرار الحياة، فبرز هنا ما يسمّى عندهم "الرَّيسة" التي أصبحت فيما بعد "الحجيَّة"، وهي الأمهر والأكثر اطلاعاً على فنّ الإيقاع وصنوف الرقصات والدبكات والغناء، والتي تنقل هذه المعارف والفنون إلى الصبايا المميزات من الغجر، فتضعهن على أول الطريق، وتتركهن لزمنهن وموسيقاه وإيقاعاته، بعد أن صاغت لهنَّ أجسادهن على قد الفقر والحرية والجمال. الجمال الشكلاني لهنَّ كان شرطاً لازماً للراقصات، أما للمغنِّياتِ منهن فلم يكن كذلك، لأن جمال الصوت وحسن التعبير ومنطق الحرف والوفاء للصورة والمشهديَّة المُغنَّاة كانت كفيلة بالتغطية على عنصر جمال القدِّ أو الوجه.

لا تُسمَع الموسيقى فقط، بل تُشم، من خلال توزيع مرهفٍ لآلاتٍ محددةٍ تعزِف جملةً محددة، أو فكرةً موسيقيَّةً محددةً من خلال جمل عدة، وتُرى: يكفي أن تتابع جسدَ غجريَّةٍ يطارد أدق النوتات بإتقان كي ترى الموسيقى، كيف ينخ كناقةٍ مع "دم" الطبل ويطير كفراشةٍ مع الـ "تَك" محمولةٍ على كفِّ فولاذ بزقٍ يتلوى ويتسوَّل ويتوسَّلُ ويبكي تارةً، ويشرئب ويصارع بشجاعةٍ تارةً أخرى، كيف يلتحف موالاً ارتجالياً خلال اللازمة الموسيقيَّة الارتجالية أيضاً لينكفئ ويخبو، ومن ثَمَّ يعود مجدداً لعنفوانه مع عودة اللحن والإيقاع. جسدٌ يُقطِّعه الطبل، ويشبِّكُ جروحَه البُزُق، وتستره حنجرةٌ عمر حبالها الصوتية آلاف السنين.

تصميمٌ وبناءٌ موسيقي، قدر ما تلوَّن ليُشابه ويُخاطب البية، إلا أنه لا يتخلى عن فرادته ونوعيَّته العريقة، وأسلوبه التعبيري الخاص جداً، لا سيَّما في الارتجال:

الغجري الذي يكتشف أنك "سمِّيع" مرهف وجاد وقادر على فهم تنقلاته (الخبيثة) في ردهات المقام، لا يلبث أن يُشركِكَ معه في تقسيمته، أو مقطوعته الارتجالية، ليمارس عليك أذكى وأزكى أنواع الختام للجمل والأفكار الموسيقيَّة. ببساطة هو لا يختمها، بل يُشبع ضميرك ولهفتك بالدَّسامة المقاميَّة هائلة التعبير، وحين يقترب من الختام يصمت عند النوتة الحرجة والحساسة وحمّاَلة الأوجه، يُخرِس الآلة، وهو ما سمَّاه السَّمِّيعة لاحقاً الـ"قَفل" أو"الحبس"، وهنا يذهب بالمتلقي عبر شراكةٍ شعوريَّةٍ عالية، وبعد صراعٍ شريفٍ حدَّ البوح بالتنبؤات الذهنية العاطفية واللغويَّة التعبيريَّة، كي يختتمها (المتلقي) بنفسه، بدون أي تردُّدٍ أو جدل أكاديميَّين، فلا العازف أكاديمي، والمتلقي بالغالب ليس كذلك أيضاً، يختتمها بما يتوافق عاطفةً ووجداناً مع المسكوبِ أثناء التقسيمة. هذا ما يُسمَّى "السَّلطنة" كأقرب تشبيهٍ لـ "السِّعة"، أي أن يتَّسِعَ رأسُكَ وقلبُك وينسكب فيهما الوجودُ بحركاته.

بنيانٌ موسيقيٌّ عاطفيٌّ لغويٌّ مرصوصُ الأركان، لم يتجرَّأ أحدٌ على اختراقه أو الاجتهاد فيه، إذا استثنينا محاولات إعادة التوزيع في العالم بدون المساس بالجملة والفكرة الموسيقيَّة العصيَّة، وإذا استثنينا حُكماً الموسيقار الأرمني الكبير "آرنو باباجانيان" الذي خاض المغامرة ولحَّن أهزوجاتٍ وأغاني وألَّف مقطوعاتٍ لغجر السوفييت حينها.

الموسيقار الغجري السوري الكبير "محمد عبد الكريم" كتب مقطوعة "رقصة الشياطين" لآلة البزق، نوعاً من التَّحدِّي

هكذا هم، أهلونا من الغجر في سورية، الذين لم نعرفهم إلا في أفراحنا، لم نعرف أحزانهم، موتاهم المنسيين، فَقدَهم المستمر، قبورهم الدواسر حدَّ التماهي مع التراب وكأنها نمشٌ على وجه هذه الجغرافيا، ترحالهم ظهراً بعد وداعهم لآخرِ قبر حبيبٍ أو حبيبة كي يصلوا إلى القرية أو المدينة التالية قُبيل حلول الظلام، ليُعِدُّوا العُدَّةَ لإعلانِ فرحٍ آنيٍّ علَّه يُكفِّن جزئيَّاً جُثَّة حُزنٍ مُتوَرِّمة. وهم بدورهم لم يعرفونا إلا في أفراحنا، ولعلهم، لجوعهم للفرح، ولاكتشافهم خيطَ البؤسِ السُّوريِّ الضارب في وجوهنا، عبَّروا بشكل فرح مُخاتِلٍ عن هذا الخليطِ من الزَّعل القديم بكل استفاضَةٍ وكرم. يقول المثل: "الكَرَم يُسَتِّر كلَّ عيب".

في مشهدٍ من فيلم "الحياة معجزة" لـ "إمير كوستوريتسا" نشاهد كوكبةً من الغجر يعزفون أثناء ترحالهم، ليُصاب عازف الترومبون بينهم بطلقة قاتلة، والطلقة القاتلة عموماً لا تُسمَع، ولا يُشعر إلا بوخزتها الخفيفة. استمر العازف بالعزف، حتى أصبح دمه يخرج من فوهة الترومبون الأمامية الضخمة، فبدا كمن يبصق على وجه الحياةِ دماً. نعم هكذا، وحتى النفس الأخير، حتى عندما يبصقون، يبصقون موسيقى.

في السِّيَر الشَّعبيَّة، تعود التسمية إلى أساطيرَ وحكايا عربية تذكر أنهم قومٌ عوقبوا بالترحال ومُنِعوا من إشعال النار، ولمّا ظهرت النيران الكثيرة من أماكن نزوحهم، تعبيراً عن التمرُّدِ وإعلان الذات، نُسِّبوا تواتراً إلى النَّار، فَعُرِفوا بـ "النَّوَر" أي - إن صحَّ بالعربية - "مشغلو النار أو أصحاب النار". يُرجح أن يكونوا هم من زجُّوا أنفسهم في السيرة الشعبية، كنوع من التماهي مع الأقوام التي يعيشون معها، فانتسابهم لبني مُرَّة مثلاً، والتي تقول السيرة الشعبية (فقط) إنَّ الزِّير سالم شرَّدهم وجعلهم شتاتاً وحرمَهم ركوب الخيل وإشعال النار وقِرى الضَّيف، ما هو على ألم الرواية إلا إثباتٌ بأنهم عربٌ أقحاح، والعلم عند الوثيقة، وليس عند السيرة الشَّعبية.

في أوروبا هناك مصدران رئيسيان لتسميَةِ الغجر. الأول: هو شرق أوروبي، مُشتق من كلمة Atsinganoi (آتسينغانوي) البيزنطية، ومنه أتت "تسيغان" الروسية والرومانية، و"تشيغاني" المجرية. الثاني من Egyptian (إيجيبشن: المصري)، ومنه جاءت خيتانو الإسبانية (كانت بالأصل "يجيبتانو، أو يخيبتانو"، وجيتان الفرنسية، وGypsy "جيبسي" الإنكليزية).

وهنا لا بد من الإسهاب قليلاً، لأن ربط تسمية الغجر بالمصريين غير صحيح، لأنهم، على الأقل، لم يرتحلوا جغرافيَّاً إلى أوروبا من مصر، بل هي على الأغلب أتت من ضرورةٍ فَرَضَها المِخيال الأوروبي عن هؤلاء الغرباء، فيبدو أنَّ هذه التسمية أتت من الصورة المُتخيَّلة الأقرب عن وافدٍ من مكانٍ غريب، أسمر اللون، ويحمل في جعبته ما تيسّر من شغفٍ وفنٍّ وحرية، ومن كان وقتها الأقرب إلى هذا المخيال، أو إلى هذا التخمين الثقافي إن صح القول، غير مصر؟ فهي بلاد سحر الشرق المليئة بالفن والحكمة وأسفار الشغف الوجودي، ما يتطابق مع الروايات الشعبية المسيحية عن الشرق المتخم بالوجد وارتحالاته، والتي ربطت ما كان يُسمَّى حينها "غرباء الشرق" بمصر، كما أنها (أي مِصر) هي الغريب المألوف الأقرب كنموذجٍ عن حضارة ولَّادة ومكانٍ سحريٍّ غامض، فجاءت التسمية خليطاً من التعالي الثقافي والانعزال الأنثروبولوجي والاستسهال الإداري، كنوعٍ من إلصاق الغريب في المألوف والمعروف، في تصنيف الوافدين في آن.

درجت هذه التسمية على أغلب الألسن الأوروبية حتى الآن، لأنها ببساطة أُدرِجت في الوثائق الرسميَّة للبشر الحاضرين في جغرافيا وسَط وغرب أوروبا، ولعلَّ في هذا مثالاً بسيطاً عن كيف ترى أوروبا الغريب.

بالعودة إلى تسمية الغجر، ما بين جيتان وخيتان، وتسيغان وتشيغوني...هناك نظرية تقول: إنها كلها مشتقَّة من كلمة "شيطان" العربية. لا داعي لإجهاد الذهن هنا من أجل التكهُّنِ بأنها نظريَّةٌ تراكميَّةٌ سلطويَّة، دينيَّةً كانت أم سياسيَّة، معادية للعشق والشغف والفرح والحياة. شيءٌ يُذكِّر بمحمود درويش عندما قال: "خوفُ الطغاة من الأغنيات"، ولعله الشيء ذاته الذي دفع بالموسيقار الغجري السوري الكبير محمد عبد الكريم كي يكتب مقطوعة "رقصة الشياطين" لآلة البزق، نوعاً من التَّحدِّي، إن سيَّسنا الأمر.