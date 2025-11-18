حين تعاكس سياسات الحكومة إعادة الإعمار

- غياب الشفافية والتخطيط المركزي: الحكومة السورية الانتقالية أعلنت عن مشاريع في البنية التحتية والنقل دون توضيح العقود أو معايير اختيار المستثمرين، مما يثير تساؤلات حول استفادة السوريين ويعزز الفساد والمحسوبيات. - التحديات الاقتصادية والسياسية: كلفة إعادة الإعمار تقدر بين 200 و400 مليار دولار، والمجتمع الدولي غير مستعد للتمويل بسبب الفساد وسوء الحوكمة، مع عوائق العقوبات الاقتصادية مثل قانون قيصر. - الحلول البديلة واللامركزية: الانطلاق من المحليات عبر قانون إدارة محلية لامركزي وإشراك المجتمعات الأهلية، مع هيئة وطنية للشفافية والمراقبة، يساهم في تنمية مستدامة تبدأ من الأطراف.

تتوزَّع مذكَّرات التفاهم التي أعلنت عنها الحكومة السورية الانتقالية ضمن أجواءٍ احتفالية في 6 مارس/ آب الفائت وقبل ذلك، بين قطاعات تطوير البنية التحتية والنقل والتطوير العقاري والسياحة وتوليد الطاقة الكهربائية. لا معلومات متوفرة حول طبيعة العقود المزمع إبرامها، وكيفية دراستها واختيار المستثمرين من دون مناقصات معلنة، فيما يبدو كأنَّه توزيعُ حصص لا تُعرَف معاييرُه. فيما تغيب المشاركة العامة في اتخاذ القرارات، ويغيب أيضاً التخطيط المركزي وتحديد الأولويات الملحَّة للسوريين، ما يطرح تساؤلاً عن إسهام هذه العقود، إن تحققت، في إعادة الإعمار ولمصلحة السوريين، خاصة المتضرِّرين منهم من الحرب الإبادية التي شنَّها نظام الأسد على الشعب.

لا مشروع مارشال سورياً

من الصعب أن يحظى السوريون اليوم بمشروع مارشال سوري، فلم يعد المجتمع الدولي، بعد 8 ديسمبر (2024)، يتداولُ مصطلح إعادة الإعمار؛ فيما الصناديق الائتمانية التي صُممت منذ 2012، سواءً كانت أممية، أو تتبع لتحالف "أصدقاء الشعب السوري"، أو لاحقاً ضمن خطة التعافي المبكر بإشراك نظام الأسد وفق سياسة "خطوة مقابل خطوة"، وحزم المساعدات الأوروبية والخليجية بعد سقوطه، كلُّها كانت تحمل حلولاً إسعافية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة، ولم تحمل رؤية شاملة لتحقيق اقتصاد تنموي.

تتراوح تقديراتُ كلفة إعادة الإعمار بين 200 إلى 400 مليار دولار، وفقاً لمؤسسات أوروبية أو للبنك الدولي؛ لكنَّ تلك الكلف الباهظة حُسبت بناءً على نقطة مرجعية هي بداية 2011، أي هي تقديراتٌ للخسائر في البنية التَّحتية أو الاقتصاد عموماً منذ ذلك التاريخ. والمجتمع الدولي ليس في وارد تقديم الأموال لإعادة إعمار سورية في ظلّ التَّدهور الكبير الحاصل في الإطار المؤسَّساتي الغربي لتمويل المساعدات الإنمائية والمساعدات عموماً، ما يجعل فكرة تمويل صندوق ائتمان لإعادة إعمار سورية، أو غزة وجنوب لبنان واليمن، أو أوكرانيا، مسألة بعيدة التحقق. ولم تكن التجارب السابقة في تشكيل صندوق ائتمان يدعم إعادة الإعمار ناجحة في البلدان الخارجة من النزاعات، مثل أفغانستان والعراق، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتجدّد النزاعات المسلحة من جهة، وسوء الحوكمة والفساد مع فرض سياسات نيوليبرالية فجّة أدَّت إلى تدمير الصناعات الوطنية كلياً، واستيراد كلِّ شيء، فيما يقتصر التصدير على الثروات الطبيعية، من جهة أخرى.

غياب القدرة على التخطيط المركزي

نجاح نموذج التخطيط المركزي لإعادة الإعمار، عبر تجميع الأموال في صندوق، مرهونٌ بقدرة الحكومة على التخطيط العالي، الأمر غير المتوفر بسبب غياب المؤسسات القادرة على ذلك في الحالة السورية؛ إضافةً إلى أن السلطة المؤقتة لم تتمكن حتى الآن من تجميع الاقتصاديات الثلاثة الواقعة تحت سيطرتها في بنية مؤسسية واحدة، والتي مراكزها دمشق وإدلب وإعزاز، بسبب تضارب مصالح المستفيدين، واستمرار الحالة الفصائلية؛ فكيف هي الحال مع التحدي الأكبر بدمج منطقة الجزيرة السورية، فضلاً عن أزمة انعزال السويداء بعد المجزرة الطائفية التي ارتكبتها قوات عشائرية رديفة للسلطة؛ وهنا يبدو أن عدم انفتاح السلطة الجديدة على المشاركة السياسية خَلَقَ وسيخلقُ أزماتٍ ويفتح على الصراعات في مناطق متعددة، ويهدِّد إعادة هيكلة وبناء العمل المؤسساتي.

هكذا يصبح القرار، في غياب التشاركية والانفتاح على المجتمع وكوادره وحاجاته، ضرباً من إعادة تشكيل أوليغارشية جديدة؛ ومع قناعة لدى أصحاب القرار بضرورة تقليص حجم الدولة وإنفاقها ودورها وبيروقراطيتها، وبالتالي غياب الشفافية واحترام القانون. ستفتح آلية اتخاذ القرار المركزي هذه الباب واسعاً على الفساد والاحتكارات والمحسوبيات. هذا ما يبدو عليه الحال مع شراهة السلطة الجديدة إلى عقود الاستثمار الخاص، والتي تخصّ مشاريعَ تُحقِّقُ الربح السريع للمستثمرين، وليست من أولويات السوريين، ومعظمُها سيسبب حالة اعتراض من البيئات المحلية، مثل مشاريع خصخصة الساحل السوري، ضمن مشروع تطوير مرسى في طرطوس يضمُّ رصيفاً لليخوت وأبراجاً شاهقة ومنتجعاً، ومشروع "مارينا شمس" السياحي الضَّخم في اللاذقية، وكذلك مشاريع التطوير العقاري، مثل مشروع أبراج دمشق الشاهقة بقيمة ملياري دولار، ومشروع إعادة التطوير الحضري "بوليفار النصر" في حمص، وهناك مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاع النقل مثل مترو دمشق وإعادة تأهيل مطار دمشق.

كلُّ حلول السلطة حول إعادة الإعمار عبر الاستثمار الخاص، ترتبط بعودة العمل المصرفي وإمكانية التحويل عبر نظام سويفت، وبالتالي رفع العقوبات الاقتصادية، خاصة عقوبات قانون قيصر

من هذه المشاريع المذكرة الموقَّعة مع شركة كونسورتيوم لتطوير خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة سبعة مليارات دولار، ونقلاً عن الشركة، العقد سيتضمن النموذجين: BOO الذي يعني خصخصة إنتاج الكهرباء لأنه يسمح بالبناء والتملك والتشغيل، ونموذج BOT أي أن المشروع سيعود في النهاية إلى القطاع العام. ويصبّ قرار الرفع الجنوني لأسعار الكهرباء المنزلية والصناعية وفق أربع شرائح في سياق التحضير لخصخصة قطاع الكهرباء، لتقارب تسعيراتها في كلٍّ من إدلب وإعزاز، حيث يخضع القطاع لخصخصة كاملة قائمة على الاستيراد من تركيا لمصلحة شركات مرتبطة برجالات السلطة. إن مثال قرار رفع تسعيرة الكهرباء دفعة واحدة، بحجَّة الحد من الهدر، هو قرار ولد ميتاً، بسبب عجز غالبية السوريين عن دفع الفواتير، ما سيخلق أزمة اجتماعية خلال الأشهر القادمة، ولا يبدو أن السلطة الآن في وارد إعادة النظر فيه. وإلى جانب حرمان خزينة الدولة من واردات الضرائب والرسوم الجمركية، يوجِّه قرار تخفيضها إلى أدنى الحدود، وفقاً لقانون الضرائب المزمع إقراره، ضربة قاضية للصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المرتبطة بالمنتوج الزراعي، وسيقود إلى إغلاق الورشات الأصغر، وسيدفع بقطاع التصدير إلى الحضيض، وهو القطاع الهام للحصول على القطع الأجنبي.

كلُّ حلول السلطة حول إعادة الإعمار عبر الاستثمار الخاص، ترتبط بعودة العمل المصرفي وإمكانية التحويل عبر نظام سويفت، وبالتالي رفع العقوبات الاقتصادية، خاصة عقوبات قانون قيصر؛ فيما ملفُّ العقوبات هذا بات مسيَّساً، وتستعد السلطة المؤقتة لتقديم التنازلات السيادية مقابل رفع العقوبات.

البدائل الممكنة ليست مركزية

في ظلِّ استحالة القدرة على التخطيط المركزي، يصبح الانطلاق من المحلّيَّات هو الحل الأكثر جدوى، وهذا يحتاج إلى هيكلة من تحت إلى فوق، وإقرار قانون إدارة محلية لامركزي، ووجود هيئة وطنية ومؤسسات تضمن المراقبة والشفافية وتشرف على التخطيط على المستوى المحلي، أي على مستوى البلديات، وإشراك المجتمعات الأهلية في دعم نشاطات محلية، وهذا بدوه مرتبطٌ بحل سياسي تشاركي يضمن الحريات العامة وحرية عمل النقابات والأحزاب لضمان الشفافية، يوسِّع دائرة المشاركة، ويفتح على مصالحة مع محافظة السويداء، ويسحب البساط من تحت الأجندات الانفصالية أو الاستقلال السياسي والعسكري، ويسهِّل دمج المناطق الشرقية، وإشراكها في عملية التنمية، والاستفادة من مصادر الطاقة في تأمين الكهرباء بالحدِّ الحرج على الأقل وفي ساعات النهار بأسعار مدروسة، ومن الممكن معالجة الفواقد بشبكة التوزيع على مستوى المحليات، والتي تتجاوز الـ40%، وكذلك الاعتماد على الطاقة النظيفة.

حلول كهذه ليست اشتراكية بالطبع، لأن السياسات الاشتراكية تحتاج إلى تخطيط مركزي تقوم به مؤسسات الدولة القوية، وهذا غير متوفِّر في الحالة السورية، وبالتالي هو نوع من إطلاق مسار تنموي بدءاً من الأطراف وصولاً إلى المركز، وهذا يحتاج إلى دور مهمّ للدولة، ليس في المساءلة والشفافية والرقابة وحسب، ولكن أيضاً في تطبيق سياسات حمائية للمنتوجَين الزراعي والصناعي الوطنيين، عبر رفع الضرائب على المستوردات، وخاصة الاستهلاكية منها، كالسيارات وأجهزة الخليوي، وهذا سيسهم في توجيه أموال السوريين للاستثمار في عملية تنمية مستدامة؛ من دون أن ننسى دور الدولة في تطبيق سياسات حمائيَّة للفئات الهشة من المجتمع، خصوصاً تلك المتضررة من الحرب، وأن يكون تمويلُها من الضرائب، ومن مصادرات أملاك المرتبطين بنظام الأسد وفق مسار عدالة انتقالية حقيقي.