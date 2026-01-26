حول إمكانية المقاومة وشروطها في سورية

- منذ احتلال الجولان في 1967، تستمر محاولات الاحتلال الصهيوني للتوسع في سوريا، مع احتلال جديد في القنيطرة ودرعا وأرياف دمشق في ديسمبر 2024، وسط مقاومة شعبية محدودة بسبب غياب الدعم من السلطة السورية والانقسامات المجتمعية. - تتبنى السلطة السورية استراتيجية تهدف إلى اتفاق أمني أو العودة لاتفاق 1974، مع التركيز على علاقات طبيعية مع الدولة الصهيونية، مما يضعف موقفها في المفاوضات ويعزز عدم دعمها للمقاومة الشعبية. - يتطلب تشكيل مقاومة وطنية دعم السلطة أو مشاركة شعبية شاملة، مع التركيز على العدالة الانتقالية والتفاوض، وهو ما يفتقر إليه الوضع الحالي.

كل احتلال يستلزم مقاومة وطنية، تشارك بها فئات واسعة من الشعب للدفاع عن سيادة دولته، واستعادته أرضه، وتحقيق المواطنة والحريات؛ هذا ما يُفترض بأيّة مقاومة وطنية، وأمّا التجارب فأمر آخر. هناك احتلال واسع لأراضٍ سوريّة هي الجولان، ومنذ 1967، وهناك إقرار من الإدارة الأميركية، وتحديداً من دونالد ترامب، بذلك ومنذ عام 2019، وعكس ذلك هناك تأييدٌ دوليٌّ واسعٌ، ومن مؤسسات هيئة الأمم المتحدة لسوريّته. الجديد، وبدءاً من 8 ديسمبر 2024، هو احتلال كبير لمناطق في القنيطرة ودرعا وأرياف محافظة ريف دمشق وإصرارٌ صهيونيٌّ على إخلاءٍ لكامل محافظات الجنوب الأربع من الأسلحة حتى بوابات دمشق، والزعم بحماية الدروز. ولم يغيرا، اجتماع باريس والبيان الثلاثي (الإدارة الأميركية والجانبين السوري والصهيوني) الصادر عنه، من الوقائع التي أحدثها العدوان الصهيوني. وبالتالي، ليس هناك أي تغيير على الأرض، وهذا يفيد بأن البيان يتضمن تطبيعاً واسعاً، ولكن أقل من معاهدة سلام، والسبب أن بنوده تشير إلى علاقات وتنسيق كبير بين الطرفين وبإشرافٍ أميركي.

منذ تقدّمت قوات الاحتلال، هناك أشكال محدودة من الرفض والمقاومة الشعبية له، وهو يصرُّ على إذلال السكان، وتجريف البساتين، والاستيلاء على السدود والينابيع، وهناك اعتقالات لم تتوقف، والجدير ذكره وجود للقوات الأمنية السورية والصهيونية في تلك المناطق، ومن دون احتكاكٍ بينهما! ولكن هل يمكن لنا القول بوجود مقاومة شعبية فعلاً.

هناك عدة مناوشات بدائية، منها ما جرى في بيت جن 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووقفات احتجاجية في أكثر من بلدة في تلك المحافظات طوال العام المنصرم، ولكن هل ترتقي إلى القول بوجود مقاومةٍ شعبيّةٍ؟ هناك تسرّعٌ شديدٌ في القول بذلك. تتطلب المقاومة شروطاً متعدّدة لتصبح كذلك؛ فهناك إمكانية لتنطفئ، وهناك إمكانية لتتوسّع، فما هي؟

لن تتشكّل، في الوقت الراهن، مقاومة شعبية محلية من دون دعم من السلطة، ولن تكون هناك أيّة مقاومة وطنية قبل تشكّل الشعب بما هو شعب، ونيله الحقوق المتساوية، ويستدعي ذلك كله انتقالاً ديمقراطياً وتشاركاً من كل السوريين

تتبنى السلطة استراتيجية مؤداها الوصول إلى اتفاقٍ أمنيٍّ، أو العودة إلى اتفاق 1974 ومعاهدة سلام واستعادة الجولان، وفي بيان باريس هناك تقارب بشكل كبير، ولكن من دون الإشارة إلى الجولان، أو ضرورة التراجع عن التقدّم المشار إليه أعلاه! هذه الاستراتيجية، تدفع السلطة إلى حديثٍ متكرّر عن إقامة علاقات طبيعية مع هذه الدولة، ومنذ وصولها إلى دمشق، وهو ما يُضعف موقفها من المفاوضات والمعاهدة والجولان، وظهر ذلك في باريس. تشير هذه الاستراتيجية إلى عدم دعمها تشكيل المقاومة الشعبية. وبالتأكيد، لا تُفكر في مقاومة وطنية، تشارك بها بقية المحافظات السورية، وبالتالي، قد نجد مناوشات "قروية" مقتصرة على هذه القرية أو تلك، ولأسباب ميدانية، كتدخلٍ عنيفٍ من الجنود الصهاينة بهدف الاعتقال أو تحرشات لأسباب معينة، وسواه. تقوم هذه الاستراتيجية على أوهام كبيرة ومنها عدم تبني أشكال من المقاومة حتى السلمية! وبقصد "استجلاب" شرعية لها من الدولة الصهيونية والإدارة الأميركية، وأيضاً بما ينسجم مع بعض التوجهات الخليجية نحو الاتفاقيات الإبراهيمية.

تتطلب المقاومة الشعبية، التي يُبديها بعض الأهالي، دعماً من السلطة السورية، أيديولوجياً على الأقلّ وبشكل ممنهج، وهو ما يعاكس رؤية الأخيرة تجاه المسألة الوطنية أو نهوضاً وطنياً عاماً، وهذا غير موجود نظراً للانقسامات المجتمعية، الدينية والقومية، وتتطلب وضعاً اقتصادياً واجتماعياً فيه شيء من الاستقرار وهذا بدوره غير متوفر. ثم إن التقدم الصهيوني في المحافظات الجنوبية فقط، وهناك الشعور بأن هذا التقدّم قابل للتراجع، وهو ما تدعم فكرته أوساط السلطة خصوصاً. وللحق، ليست هذه الحجة عديمة الواقعية، باعتبار الاحتلال نفسه يشير إلى تمسكه، وبشكل نهائي، في احتلال الجولان وجبل الشيخ خصوصاً، وفرض سيطرة أمنية في كامل الجنوب وإخلائه من السلاح، وبالتالي، سحب قواته من بعض المواقع العسكرية الجديدة التي أنشأها، ولكن السؤال أيضاً ما الفرق بين الأمرين؟ الفكرة هنا أن الدولة الصهيونية تجاوزت قضية احتلال الجولان، وصارت تفرض شروطها على السيادة السورية!

ويأتي هذا المقال ردّاً على التسرّع بالقول بتشكّل المقاومة الشعبية، وعن الشرط الذي به يمكن أن تتشكّل بالفعل، ونقداً للاتجاه السياسي الذي يفصل بين قضايا الداخل والمسائل الوطنية، والترابط العميق بين الأمرين، التحرّرين الوطني والاجتماعي، وهو يعزّز استراتيجية السلطة في التهاون تجاه المسألة الوطنية وتجاهل حقوق الشعب في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية معاً، وفي النهاية عدم تحقّق الأمرين. تتوهم السلطة باستراتيجيتها الوصول إلى الشرعية الخارجية الكاملة، وهذا لن يتحقق، وما سيصير إليه الحال تشكيل سلطة هشة وخاضعة لأشكال متعددة من التدخل بدءاً بالأميركي والروسي والتركي والصهيوني، وكذلك ستتعزّز الانقسامات الدينية والقومية! فهل هذا سينقذها من الاشتراطات الأميركية بخصوص احتواء مطالب الأقليات والضغط الصهيوني "المتصاعد" ضدها، وبالتالي ستظل هشّة.

لن تتراجع الدولة الصهيونية عن احتلال الجولان، كما أصبح في حكم المسلّمات بالنسبة لها وعن مناطق جديدة، أشير إلى بعضها، وهي تستفيد من "المرحلة الانتقالية التي ستمتد لخمس سنواتٍ" وعدم دستورية السلطة، ومن المناخين، الدولي والإقليمي، الداعم والمقيّد لسلطة دمشق، ولكنه الناظر إليها قادمةً من تنظيمٍ سلفيٍّ جهادي... وهو ما تستفيد منه الدولة الصهيونية في رفض الضغوط الأميركية للقبول بهذه السلطة. أيضاً لن تتراجع عن سحب السلاح من الجنوب السوري، والمراقبة الأمنية الدقيقة، وهناك قضية المياه، التي وَضعت يدها عليها، وبيان باريس يؤكّد هذه المسائل بشكلٍ غير مباشر! ألا يستدعي ذلك مقاومة وطنية لا شعبية محليّة، أو قروية فقط! ألا يستدعي أن تغيّر السلطة من "تلهفها" للقاء الصهاينة ووضع شروط مسبقة تتعلق بكلية الموقف من الاحتلال الصهيوني وأن تتبنّى استراتيجية طويلة الأمد لاستعادة أراضينا المحتلة ومنذ 1967؛ هذا ما لا تفعله أبداً، بل وتفاخر أنّها تجلس مع الصهاينة مباشرة. هذه مسائل لا تفكر بها السلطة الحالية، ولكن كذلك ليست مطروحة في الداخل السوري، وهي القضية الإشكالية، وبالتالي، في الوقت الراهن، سنظلُّ نشاهد مقاومة قرويّة محدودة، وغير متصلة، وتتعلق بأحداث معينة، ومن الخطأ الحديث عن مقاومة شعبية مستمرة أو الاحتفاء بانطلاقتها كذلك.

تستلزم المقاومة الوطنية أو الشعبية دعماً من السلطة أو كليّة الشعب، والاثنان غير متوفرين في هذه اللحظة. ويستلزم بروز مقاومة وطنية تَشكّل السوريين بوصفهم مواطنين متساوين أمام القانون، ومشاركين في الدولة، أصحاب حقوق وواجبات، وبالتالي، الدفاع عن سيادة دولتهم. هذا شرط أوليٌّ للتفكير بقضايا التحرّر الوطني، وهو بالضرورة سيدفع نحو طرح هذه القضايا في السياسة والإعلام والمجتمع، وسيُجبر السلطة على تغيير استراتيجيتها كذلك. ويستدعي هذا كله أن تعامل السلطة السوريين شركاء في الدولة، وهذا غير متوفر، وبالتالي، هناك انتفاء لإمكانية تشكّل مقاومة وطنية في المرحلة الحالية!

إذاً هناك ضرورة لتتشكل هذه المقاومة، وهناك انتفاء لإمكانية تشكلها في اللحظة الراهنة. هذا التشكّل وليس الانتفاء يستلزم تحقّق الشرعية الداخلية للسلطة وهذا يتم عبر: التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والسويداء و"إرضاء العلويين"، والسير بسورية نحو نظام لامركزي، وقبل كل ذلك وضع استراتيجية دقيقة لتطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، وبما يشمل كل الجرائم التي حصلت بين 2011 و2025، ويمكن أن تشمل جرائم سابقة كذلك، وأن تُطبق على كل أطراف الصراع في سورية بين الأعوام السابقة، أو ما قبلها كذلك.

الإشارة لهذا الموضوع لأن السويداء تبتعد بسبب المجازر أولاً، ولأن من يرتكب الجرائم يفعل انطلاقاً من مظلومية سابقة، حقيقية أو وهمية. ولن نسهب في ضرورة تغيير الأيديولوجيا السلفية للسلطة بأكملها، والتي تضبط مفردات الرؤية السياسية للسلطة وعلاقتها بالشعب، وهنا إشكالية كبيرة!

فشلت السلطة في هذه المهام، وتأخرت ببعضها، وهذا يعني أنّها لن تستطيع بمفردها مواجهتها، ويعني أنّه سيتكرّر فشلها، وهذا يقود إلى إمكانية تجدّد الحرب "الطائفية" أو مع "قسد" أو غياب الاستقرار الأمني، وهذا سيعطي حجّة إضافية للدولة الصهيونية، كي لا تتراجع أبداً عمّا احتلته، وربما ستتقدّم كذلك، وربما يفكّك هذا الغياب التوافق الدولي والاقليمي على دعم السلطة نفسها، وحينها ستفشل هي وتفشل سورية بأكملها. وحالياً، هناك فشلٌ واسعٌ ولعامٍ كاملٍ بممكنات النهوض وبكل الميادين، ورفع العقوبات والانفتاح على الخارج مشروطٌ كذلك.

تختلف الشروط الواقعية لتشكل المقاومة الوطنية في سورية في هذه اللحظة عن دولٍ أخرى، والقضية ليست خيانة وطنية في حال عدم تشكلها، كما قد يزعم تفكير رغبوي، ويجب أن تُقرأ كل تجربة لتشكُل المقاومات باختلاف الشروط التاريخية، وأيضاً استدعاء أشكال معينة من المقاومة، وبما يتناسب مع كل مرحلة، والخلط بينها كارثي؛ كأن تُستدعى العسكرية منها في الشرط السوري الحالي، ولكن يجب استدعاء السلميّة منها، وانتظام نشاطاتها بالضرورة، كأن تُنظم أسبوعياً اعتصامات دائمة ومتزامنة في معظم القرى والبلدات التي احتُلت حديثاً، وفي كل سورية كذلك، وهي مسؤولية السلطة أولاً والشعب تالياً.

هل هناك إمكانية لكي تتشكل مقاومة إسلامية في سورية؟... ذكرت تقارير أن مناوشات بلدة بيت جن المحدودة ولمرّة واحدة كانت إسلامية. ربما. وهذا لا ننفيه في المستقبل، مع الإشارة إلى نفي إمكانية أن تتشكل مقاومة تابعة لإيران أو حزب الله في سورية، وإنْ هناك محاولات منهما في هذا الاتجاه، ويعود إلى أسبابٍ تتعلق بالتغيير في توجهات السلطة بعامة والشعب كذلك، ورغبتهما بقطع كل صلة مع هاتين الجهتين.

لن تتشكّل، في الوقت الراهن، مقاومة شعبية محلية من دون دعم من السلطة، ولن تكون هناك أيّة مقاومة وطنية قبل تشكّل الشعب بما هو شعب، ونيله الحقوق المتساوية، ويستدعي ذلك كله انتقالاً ديمقراطياً وتشاركاً من كل السوريين، وهو ما ترفضه السلطة منذ عامٍ. وبالتالي، هناك عقبات كبرى تقف بوجه تشكّل المقاومة الوطنية، وهذا يفتح على تحدٍّ خطيرٍ يواجه سورية بأكملها هو التمدّد الصهيوني والتدخل بقضايا الداخل، وفي تهشيم السيادة ومن دون مقاومة وطنية.

وفي غياب التوافقات الوطنية والتشارك في السلطة والدولة، ستتشكل "علاقات" بين الدولة الصهيونية وكل الأطراف السورية، بما فيها السلطة! بيان باريس مثالاً، وهنا التعقيد الأكبر أمام السوريين تجاه وضعيهم، الداخلي والخارجي، وإمكانية التفتت والتفكك الداخلي، أو العودة إلى التعفن، كما في زمن بشار الأسد، أي عدم التقسيم وعدم الحرب الداخلية الواسعة، ولكن التعفن أيضاً.