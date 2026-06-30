حكاية شجرة الفستق... أغنية في حلب ومعركة في حماة

أحياناً تبدو الأشياء التي نعرفها أكثر من غيرها، هي الأقل معرفةً بالنسبة إلينا. نعبرها كل يوم، ونردد أسماءها بسهولة، من دون أن نفكر كثيراً بالطريق الذي جاءت منه.

في طفولتي، لم تكن الشوارع تُعرف فقط بأسمائها، بل بأصواتها أيضاً. في الشارع الواحد قد يأتي نداء من آخر الحي، ثم يرد عليه صوت من الجهة المقابلة: بائع غاز، وآخر يجر عربته، وثالث يبيع شيئاً تسمعه قبل أن تراه. كانت الأصوات تتقاطع حتى يبدو الحي، أحياناً، كأنه يتكلم مع أحدٍ ما، والأرجح أنه يكلّم نفسه.

وسط تلك الفوضى الصغيرة، كان هناك صوت يعلق في ذاكرتي أكثر من غيره. وأنا أسير برفقة أبي، كنت أسمع رجلاً بصوت أجش يسبق عربته دائماً: "عاشوري يا مال حلب".

لم أكن أفهم يومها لماذا بدا الفستق قريباً إلى هذا الحد من المدينة. بالنسبة لطفل، كان الأمر طبيعياً: حلب لها قلعتها، ولها أسواقها، ولها أيضاً فستقها. الذي منحته اسمها، كان الاسم كافياً وحده؛ واضحاً ومألوفاً، كأنه جزء من المكان لا يحتاج إلى تفسير.

كبرت لاحقاً، واكتشفت أن بعض الأسماء تخفي أكثر مما تقول. فـ"الفستق الحلبي" الذي بدا يوماً جزءاً من هوية مدينة، كان يخفي وراءه طريقاً أطول بكثير من عربة بائع متجول؛ طريقاً يمر عبر حقول ومواسم وأيدٍ كثيرة، ثم عبر سنوات لم يعد فيها موعد القطاف مرتبطاً بالزراعة وحدها.

في الشمال السوري، خلال سنوات الحرب، لم يكن موسم الفستق يبدأ دائماً في موعده المعتاد. أحياناً كانت الشجرة تحتاج إلى هدنة أكثر مما تحتاج إلى الماء. فحين اقتربت خطوط النار من الحقول، لم يعد الوصول إلى الأرض عملاً زراعياً عادياً، بل صار اختباراً يومياً للبقاء.

لم تكن المخاطرة تبدأ عند القطاف وتنتهي معه. في كثير من المناطق القريبة من خطوط التماس، كانت الأرض نفسها تتحول إلى مساحة مؤجلة؛ حقول تُترك لأشهر أو سنوات، وأشجار تبقى في مكانها فيما يغيب أصحابها عنها بالنزوح أو الخوف أو انتظار لحظة أكثر أماناً. كانت الشجرة تبقى، لكن الحياة التي تدور حولها تتوقف.

حدثني صاحب أرض في الشمال السوري بحكاية لم أجدها يوماً مدونة على أكياس الفستق التي تباع في الأسواق. ولا يذكرها الباعة أصحاب الأصوات الجميلة في نداءاتهم. قال إنه كان ينتظر موسم الحصاد بقلق لا يقل عن انتظاره للمطر. لم يكن يخشى على المحصول من الجفاف، ومن الأمراض، ومن السرقة، بل من الحرب.

وأضاف أن الناس في المنطقة كانوا يتحدثون عن اشتباكات تندلع فجأة مع اقتراب موسم القطاف، حتى في أوقات كانت الهدنات المعلنة ما تزال تُذاع على شاشات التلفاز. وكان كثيرون يعتقدون أن السيطرة على الأراضي المثمرة بالفستق لم تكن مسألة عسكرية فحسب، بل اقتصادية أيضاً؛ فكل مساحة إضافية تقع تحت سيطرة هذا الطرف أو ذاك كانت تعني محصولاً أكبر وعائداً أكبر مع نهاية الموسم. لذلك لم تكن الأرض، في نظر كثيرين، مجرد أرض زراعية، بل مورداً ثميناً يكفي لأن يجعلها هدفاً بحد ذاتها.

لا يبقى من الفستق سوى قشرته وصوت كسره. صوت قصير وبسيط، يعلن اكتمال رحلة صغيرة تبدو عادية لمن يسمعها

لم يكن الرجل يتحدث عن خطوط التماس بقدر ما كان يتحدث عن الخوف. روى أن أحد أبناء المنطقة خرج إلى أرضه في موسم الحصاد ليجمع محصوله، لكنه لم يعد بعد أن انفجر به لغم أرضي. وأضاف: "في تلك الأيام، لم يكن أحد يعرف إن كان سيعود من أرضه محملاً بالفستق أو محمولاً على نعش أو لن يعود منها أصلاً".

في تلك السنوات، لم يعد الفستق مجرد محصول زراعي أو موسم ينتظره الناس. صار جزءاً من معادلة أكثر تعقيداً: ما المسافة الممكنة بين الإنسان وأرضه؟ وما مقدار الخطر الذي يمكن أن يقطعه ليصل إلى شجرة يعرفها منذ عمر كامل؟

في المدن، يكفي اسم واحد: "فستق حلبي".

اسم واضح وجاهز للتداول، لكنه، مثل كثير من الأشياء التي خرجت من سنوات الحرب، يخفي أكثر مما يقول. فالاسم لا يروي لحظة التردد قبل أن تمتد يد إلى غصن في أرض قريبة من الخطر، ولا يحكي عن موسم تأخر لأن أصواتاً أخرى سبقت موعده.

بين الحقل والسوق، لا تضيع المسافات فقط؛ تضيع أيضاً الحكايات التي لا تظهر على الملصقات ولا تدخل في حساب السعر. تختفي اليد، وتغيب الأرض، ويصبح الطريق الطويل مجرد منتج قابل للبيع.

وربما لا تبدو حكاية الفستق مختلفة كثيراً عن حكايات أخرى عرفها السوريون خلال السنوات الماضية. أشياء كثيرة وصلت إلى نهاياتها وقد فقدت جزءاً من الطريق الذي أوصلها إليها. مدن اختُزلت بصور سريعة، وأشخاص تحولوا إلى صفات مختصرة: نازح، لاجئ، عامل، أو رقم داخل إحصائية.

ربما لهذا لا يخفي اسم "فستق حلبي" قصة محصول فحسب، بل يخفي أيضاً طريقة كاملة في النظر إلى الأشياء: أن ما يصل إلينا في النهاية يبدو مكتملاً، رغم أن أجزاء كثيرة منه سقطت في الطريق. فهو يأتي من الشجرة التي تصبح أغنية في حلب، تحديداً في طفولتي في حلب، ولكنها كانت معركة في حماة، قبل أن يكتمل مصيرها.

اليوم، لم يعد ذلك النداء يمر في الشوارع التي عرفتها كما كان يفعل في طفولتي. وربما لهذا تبدو بعض الأشياء أبعد مما نظن، حتى حين تبقى قريبة منّا. فنحن لا نفقد الأماكن والأشخاص فقط؛ نفقد أيضاً الطرق الصغيرة التي كانت تصلنا بهم.

في النهاية، لا يبقى من الفستق سوى قشرته وصوت كسره. صوت قصير وبسيط، يعلن اكتمال رحلة صغيرة تبدو عادية لمن يسمعها. لكن الطريق الذي أوصل هذه الحبة إلى هنا لم يكن دائماً بسيطاً، ولا قصيراً.

ربما لهذا لا أتذكر الفستق من طعمه أولاً. أتذكره من صوته. من ذلك النداء القديم الذي كان يسبق صاحبه: "عاشوري يا مال حلب".

وما بين الصوت الأول وصوت الكسر الأخير، هناك حكايات كثيرة مرّت بصمت... وما زالت تنتظر من يرويها.