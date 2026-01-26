حاجة سلطة دمشق للتطبيع مع الإسرائيليين وحاجة الشعب

- تسعى السلطة السورية لتعزيز شرعيتها الدولية عبر التطبيع مع إسرائيل، متجاهلة الموقف الشعبي الداخلي ومعاناة الشعب السوري تحت الاحتلال الإسرائيلي. - رغم أن التطبيع يتطلب خطوات حسن نية، إلا أن إسرائيل تواصل عدائيتها عبر ضربات عسكرية واحتلال أراضٍ، مع وجود بيان مشترك في باريس يحدد أطر العلاقة المستقبلية. - يثير التطبيع تساؤلات حول الفوائد المحتملة لسوريا، خاصةً مع غياب البنية التحتية اللازمة للاستثمارات وتجارب الدول العربية السابقة التي لم تحقق الازدهار المأمول.

تبرز قضية المصلحة والحاجة للتطبيع بين سورية ودولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيّام، في ضوء الموازنة بين من سيربح أكثر من الآخر، علاوةً على علاقة الأمر في تكريس شرعية سلطة الرئيس أحمد الشرع، نظرًا إلى بروز اهتمام هذه السلطة بالشرعية المتأتية من الخارج، وقلة الاهتمام بالداخل أو بموقف الشعب، على الرغم من أنّه المصدر الوحيد لشرعية أيّة سلطة. وبالمقارنة مع تجارب آخرين بالتقرب من قادة الكيان، من أجل ترويجهم دوليًا، وزيادة نفوذهم، وتغليب موقفهم الداخلي على حساب أطراف أخرى، ينطبق الأمر على سورية، في ظلّ سعي سلطتها لسحب البساط من تحت أقدام رموز السويداء وشرق وشمال شرق الفرات لترجيح كفتها. ويجري ذلك من دون التركيز على مدى حاجة الشعب وتقبله تطبيعًا من هذا القَبيل، وهو الذي لم يرَ من الإسرائيليين سوى احتلال الأرض، والجرائم، والتهجير، وضرب المقدرات العسكرية، واحتلال الأراضي المتواصل يوميًا.

من المعروف عادةً أنّ ما يسبق تطبيع العلاقات بين بلدين، حَكَمَت القطيعة التاريخية والعداوة العلاقة بينهما، خطوات تعكس حسن نيات كلٍّ منهما، ومنها وقف الحملات الإعلامية، أو إعادة الحقوق، وهي أراضٍ محتلة في الحالة السورية، وغيرها. لكن، على عكس ذلك، أظهر الاحتلال الإسرائيلي وحشيّةً منقطعة النظير، بدافع من سوء النية المتمثّل في الشروع في احتلال أكبر قسمٍ من أراضي الجنوب السوري، مستغلاً الفراغ الأمني الذي تلا سقوط نظام بشار الأسد. وفي هذا السياق، وعلى مدار أكثر من سنة، لم يتوقف الجانب الإسرائيلي يومًا عن توجيه الضربات العسكرية القاسية لسورية، تلك الضربات التّي سبقت سقوط الأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وازدادت وتيرتها وأخذت شكل حرب غير معلنة، منذ اليوم الأول لسقوطه، مترافقةً مع اجتياح بري للمناطق الحدودية، علاوةً على توجيه ضربات عسكرية رمزية إلى هيئة الأركان، وقصر الشعب في العاصمة، وهي مقرات سيادية.

ومن تلك الضربات ما كانت من القساوة إلى درجة أنّها أحدثت هزاتٍ أرضيةٍ، ودمّرت قرىً في محيط الانفجار، وأسفرت عن ضحايا كثر، كما حدث في قرى طرطوس. يضاف إلى ذلك توسعه اليومي في قضم الأراضي السورية، وضمها إلى كيانه، وسيطرته على مرتفعاتٍ إستراتيجية سورية، بهدف إنشاء منطقةٍ أمنية عازلة جديدة ضمن الحدود السورية، إضافةً إلى ممارسة سياسة اعتقال مواطنين سوريين من داخل أراضيهم. ثمّ أتت الإهانة التي وجهها الاحتلال مع مشاهد تزلج الجنود الإسرائيليين في الأراضي السورية المحتلة حديثًا في جبل الشيخ، في مشهدية تعكس نية الإسرائيليين البقاء في هذه المناطق واستغلالها سياحيًا عبر تصنيفها أراضي إسرائيلية، أو تنفيذًا لخطةٍ مستقبلية لإنشاء مشاريع مشتركة مع السلطة السورية فيها.

إن تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين سيعني، وفق الأعراف الدولية، الاعتراف بإسرائيل وبحقّها بالوجود، وبالتالي اعترافًا بسيادتها واحترام حدودها، الحدود التّي تضمّ الجولان، وربّما الأراضي السورية التّي جرى احتلالها أخيرًا

في هذا الإطار، كان "البيان المشترك من حكومات الولايات المتّحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي والجمهورية العربية السورية"، الذي صدر في باريس، في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، في أعقاب الاجتماع الثنائي السوري الإسرائيلي الذي عُقد برعاية أميركية، هذا الاجتماع الذي يمكن القول إنّه جاء مكلِّلاً لأشهرٍ من الاجتماعات والمفاوضات التّي كُشِفَ أنّها بدأت بين الجانبين السوري والإسرائيلي في بداية مايو/أيار الماضي. وجاء هذا البيان ليضع الأطر الأساسية للعلاقة المستقبلية بين الطرفين، التّي يبدو من البيان أنّها ستشهد انطلاقةً سريعةً، وفق تطور دراماتيكي يتعزز بمشاريع اقتصادية، تستجيب للفرص التجارية. وهذا ما تطمح إليه دولة الاحتلال، بسبب دوره في التطبيع الشعبي. وعلى الرغم من ذلك، يُعد الجانب الأمني هدفًا أساسيًا لأيّ تطبيع لعلاقات دولة الكيان مع الدول العربية، لذلك ركَّز البيان على هذه النقطة؛ إذ قال: "اتفق الطرفان على إنشاء آلية تنسيق مشتركة؛ خلية اتصال مخصصة، لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية، تحت إشراف الولايات المتّحدة".

لكن كيف يجري الحديث عن فرصٍ وتطبيعٍ كامل وعلاقاتٍ تجارية وثقافية، قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة، أو ترسيم الحدود والاعتراف بها من الطرفين، تسليمًا بسيادة الطرف السوري على أراضيه كلها، كما كان الحال حين وقَّعَت مصر والأردن اتفاقيتي التطبيع مع الإسرائيليين. ويشير هذا المعطى إلى أن ثمّة صفقة من نوع الصفقات التّي يبرع بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذه الصفقة ربما تنسف موضوع العودة إلى ما قبل حدود 1967، أي الانسحاب من الجولان المحتل. ولأن البيان المذكور جاء مقتضبًا، ربما أريد منه التركيز على موضوع العلاقات الدبلوماسية والفرص التجارية، وهي الفرص التّي تبحث عنها دمشق هذه الأيّام لدعم اقتصادها.

ولكن هل يجب التركيز على فرصٍ قد لا تأتي على أيادي الإسرائيليين، مقابل التفريط بالجولان؛ إذ أثبت تاريخ العلاقات بين مصر والأردن والإسرائيليين، أنّها لا تأتي؟ إن تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين سيعني، وفق الأعراف الدولية، الاعتراف بإسرائيل وبحقّها بالوجود، وبالتالي اعترافًا بسيادتها واحترام حدودها، الحدود التّي تضمّ الجولان، وربّما الأراضي السورية التّي جرى احتلالها أخيرًا.

هل غابت هذه الجزئية عن بال السوريين، سواء المفاوضين أم المسؤولين؟ ليس من المتوقع ذلك، ولكن ما الثمن الذي يمكن أن يقبضه السوريون، أي السلطة السورية، من وراء التطبيع؟ هل هي الاستثمارات والعلاقات التجارية والقروض، وغيرها من الفرص التّي يحتاجها اقتصاد يسعى إلى النهوض مثل الاقتصاد السوري؟ ربما يكون ذلك، لكن التربة السورية غير صالحة لاستقبال هذه الاستثمارات هذه الأيّام، بسبب غياب البنية التحتية، والتشريعات الضريبية الحديثة، والقوانين العصرية والنظام البنكي الوافي، والأهم عدم وجود سلطة تشريعية لإقرار الاتّفاقات. أما إذا كان الدافع هو حاجة سلطة دمشق إلى مزيدٍ من الترويج الدولي لزيادة الشرعية فليس هذا ما يحتاجه الشعب، خصوصًا أن الدول العربية التّي قَصَدَت الكيان الإسرائيلي قبل السوريين من أجل هذا الأمر، عادت بخفي حُنين.

وعلى سبيل المثال، وفي أوج الصراع السياسي الذي تطور إلى عسكري، قَصَدَ، كل من طرفي النزاع في السودان؛ رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، رئيس ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الكيانَ الإسرائيلي، سنة 2020، عبر لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، وبعدها لقاؤه مع وزير خارجية الكيان، إيلي كوهين، سنة 2023. كما أوفد حميدتي أخيه، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى تل أبيب، وكان هو نفسه عازمًا على زيارتها، وسعى كل طرف لتلك العلاقة لتغليب كفته على الطرف الآخر. ربّما هذا ما حصل، أو ربّما دعم الإسرائيليون الطرفين، ذلك الدعم الذي ربّما هو ما ظهر على شكل حرب دموية قاربت إكمال سنتها الثالثة، دمّرت السودان وقتلت الآلاف وهجرت الملايين.

تستمر دولة الاحتلال بتهديد الدول العربية، وبتوجيه ضربات عسكرية لها، عملاً بما تراه مصلحتها وحماية أمنها، ومن ذلك الضربات الدائمة للبنان واليمن والغارة الجوية على قطر، في سبتمبر/أيلول الماضي. وكان لافتًا التهديدات التّي أطلقها القادة الإسرائيليون عقب الغارة على الدوحة، والتّي وجهها قادة الكيان إلى جميع الدول العربية، غير مبالين بعلاقات بلادهم مع عدد منها، بل انتشرت على نطاق واسعٍ، خريطة إسرائيل الكبرى التّي تضمّ أجزاء من هذه الدول المطبعة. لذلك، ليس من المتوقع أن ينال الشعب السوري الأمان من تطبيع سلطة بلاده مع الإسرائيليين، ولا الازدهار الذي دائمًا ما يروج له، كما لا يمكن أن يضمن الإسرائيليون الغلبة لسلطة دمشق، إذ هم لا يتورعون عن دفع الجميع إلى غلبة الجميع.