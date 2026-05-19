جولة في ذاكرة طفلٍ سوريٍّ شاخَ الآن

كان موت فيتالِس في برنامج الأطفال "ريمي" كافياً ليكون بروفا مترفة للفقد، كي يصيغ فكرةً كاملةً عن الموت والرثاء وارتحال الدمعة حتّى آخر العمر.

الدمعة، التي تتجدَّد عند كلِّ حُبٍّ جديد، وعند كلِّ فقدٍ جديد، حاملةً معها تغييراً في جودة الألم، نحو ولادةٍ أخرى، إن كان على صعيد الأشخاص، أو على أصعدةٍ أخرى، كرونق الأوطان مثلاً.

ريمي الطفل، اشتراه فيتاليس من زوج أمه السِّكير، وانتزعه من أحضان أمه الفقيرة الجميلة، وعلَّمه العزف على الكمان، ومهارات الترحال والفُرجة وسكب الموسيقى على العوام والخاصَّة. لنرحل معه عبر سيرورة منجَزٍ بصريٍّ ودراميٍّ هائل من ثلاثين حلقةً، هي ثلاثون عمُراً من الشعرية الفائقة والتراجيديا العظيمة على مستوى اللغة واللون والصورة (الرؤية)، من خلال شخصيَّة ريمي، التي نمت وتشكلت عبر البؤس والتشرد والحرمانية، لتصبح في مرحلة الشباب، عازفَ الكمان الكبير "ريمي". لتُصبح فرنسا الجديدة، التي تحزن معها وتشتاق لفيتاليس ولأمِّ ريمي، وتفرح لانتصارها أخيراً. لانتصار وطن، وطنٍ تشكَّل على كتفي الألم والعذابات. قيل عن "ريمي" وعن هذا المسلسل: إنه "الطفل الذي أبكى باريس". ليس باريس فحسب، بل أبكاني ووالدي وجدي وجدتي، والحي والبلدة. الإنسان واحدٌ في هذا العالم، شريطة أن يكون إنساناً.

ماتَ جدّي لأمي على فراشه الدافئ، في مدينةٍ سوريَّةٍ قاسيةِ الشتاءات، مطلعَ ثمانينيات القرن المنصرم. كنت حينها في الصفِّ السادس الابتدائي، وكان مسلسل ريمي قد انتهى عرضه للتوِّ على قناة البرنامج العام في التلفزيون العربي السوري. رأيت جدي في منامي مدفوناً في ثلج باريس وتتهاطل على جثته الثلوج ونُدَف الورد، تماماً كمشهد موت فيتالس. وأقول لهما الآن: وداعاً يا مُعلِّم.

كُنَّا أطفالاً، وكنا نسمع في شارة ذلك المسلسل: "رغم حزني وشجوني... رغم من بالأحزان رماني... أنسى عندكم أحزاني... أنا صاحب الأحزان ريمي... أنا ريمي... فاضحكوا لريمي"، وكنا نفهم هذا الكلام، وكنا أطفالاً.

كان موت "الليدي أوسكار" وهي الضابط الفرنسي الشجاعة المرموقة، التي انحازت للثورة والناس، وكلفها ذلك قرنفلة جسدها كأنثى، وعشقها الخالص لحبيبها "آندريه". وما كان من الثورة إلّا أن قتلتها أوَّلَ هيجان الدَّهماء. كان موتها درساً عن خطورة الجوع، وإيقاع ثورات الجياع، التي تلتهم أبناءها أولاً، وبالتالي ذاكرتها الأصيلة، دونما إدراكٍ لما تفعل، ولأي شكلٍ أو نموذجٍ ستصير إليه.

كنّا أطفالاً وكنّا نسمع في شارة المسلسل: "فارسة الفرسان... أفقٌ عيناها... فاتنةُ الشجعان... كلٌّ يهواها"، كنا نفهم هذا الكلام المصحوب بلقطات متوسطة الحجم لليدي أوسكار، وهي تبارز، وهي تخلُدُ إلى أوسكار الأنثى الشقراء، بعينين زرقاوين مبالغٍ في اتساعهما ولغتهما، مع أننا سمرٌ قمَّرتنا الشمس وخضَّرت أرواحَنا الجبال. كانت شارةُ هذا العمل بالنسبة إلينا كأطفال، ترقى لما أبعد من النشيد الوطني، خاصَّة عند الوصول إلى: "بطلة بطلة... خصمها يتوارى... بطلة بطلة... سيفها بتَّار" وكأنّ الكلام هنا عن أمِّك، عن حبيبتك، عن بلدتك، عن سورية، عن الحيف وأشياء أخرى... كنا نفهم هذا، وكنا أطفالاً.

كنَّا أطفالاً وكنَّا ندرك هذا كلّه، ومن منّا لم يدركه، فقد فهِمَه كبيراً وعاشَه حتّى الموت.

الهدف في الكتابة الدراميَّة، هو الذي يحدد مآل الشخصيات، ضمن سرديتها وسيرورتها للوصول إليه. الهدف الآن واضح: "الكنز" والكل يعرفونه ويعرفون مكانه تقريباً، كل من كان على متن السفينتَين الباحثتَين عنه في مسلسل الأطفال "جزيرة الكنز" ومن بينهم الطفل "جيم" الذي كان البحار سيلفر الشهير محط انبهارٍ، وليس إعجاباً فحسب بالنسبة إليه. وهكذا تتنازع السفينتان الأرسطوقراطيَّة القانونية الأكاديمية الحاكمة، والقرصانيَّة المتمرِّدة الجلفة بقيادة البحار سيلفر ذي الساق الخشبية، وكلما أصبح الكنز وشيكاً، يشتد النزاع، وتتنامى شخصيَّة الطفل جيم صاحب الفهد المُهجَّن الصغير ما بين النموذجين.

سيلفر، الذي كان مصراً على أنه القبطان سيلفر، كان الشغف، وكانت القضية عنده أكبر من الكنز، بل كان يسعى إلى المشتهى المطلق الذي لا يعرفه، لكنه متأكدٌ من وجوده، وكان قد أقسم لجيم الطفل أن هذا المشتهى أغلى وأعلى حتَّى من قرص الشفق الغاطس في البحر ليقود العالم إلى الظلمة.

غراي، كان أحد الرجال المنتمين لمجموعة سيلفر، لكنّه كان المميّز لإدراك الجميع لمَلَكة الأمارة التي تكتنفها شخصيَّته، فهو القوي مهاب الجانب حتّى من سيلفر، لجنوحه العارم نحو الشجاعة والكرامة. قرصانٌ يريدُ حصَّةً من الكنز، وأميرٌ فارسٌ لا يريد شيئاً في النهاية، لأنه أعطى حصَّته لقرصانٍ آخر حُرِم منها بعد ما استحوذت الدولة على الكنز، وقُرِّرَ توزيع جزءٍ منه على من كلِّ من عثر عليه، ليختفي بعدها غراي ويشارك في المقاومة المسلحة الأيرلندية، حيث لم تصمد بندقيته البدائيَّة ولا سكينه في وجه قذائف المدفعية البريطانيَّة وطلقات بنادق جنودها. يموت على أرضه ليقول: "هل لكَ بميتةٍ مثل هذه يا سيلفر؟ ماذا كنت لتفعل لو كنتَ مكاني؟"، وكأن لسان حاله، على أنغام ترنيمةِ "خمسةَ عشرَ رجلاً ماتوا من أجل صُندوق"، يقول:

"يكسو روحيَ الآنَ ملحٌ يُشبه ذاك الذي كان يلطم وجه سفينتنا، التي ما حملت ذهباً يا سيلفر. لم تحمل غير الحكايا والكلام، حكايا بدَّدَها لطمُ الموج على القلب، حتى ذابت في الزبد. وأعترف لك بأنّني أحببت زندك وأعصابك، وأدهشني حتّى الإيمان سخطك على الآلهة والزمان، حتّى إنّني عرفت شكل رجلك، التي نهشتها الحرب وسكاكين القراصنة السكارى، الذين ما تجملوا ببحرٍ ولا تكحَّلوا بأفق. كيف لجسدك الثقيل ذاك أن أطعم ساقك الخشبيَّة البديلة سُكَّرَ الترحال وعلقم الانتظار؟! كيف لك أن أكسبتها إيقاع الغدو والوحدة والرقص على جسد آخر غانيةٍ في الحانة افتُتِنت بخشب روحك؟! أخذتني الحرب يا سيلفر. بل أنا أخذتها بسكين روحي، التي ما خابت يوماً كما تعرف. "كنت أريد أن أكتب لنفسي موتاً" كما أريد، لأنني على خلافك لم أكُ يوماً ما أريد. عجنتني المدافع وسبطانات الفولاذ. لا وقت للفولاذ ليدرك كم أنا من ملح وبحر، وكم عندي من الشعر الذي تعيشه، والذي لم أقدر على كتابته يوماً.

الروح يا سيلفر تطوف غمامةً من ندمٍ حول كتفيكَ الحصيفتَين وأنت تسكَر وتصارعُ وتضاجعُ وتضحك. لا يدَ لديَّ الآنَ لأقرع كأسي بضحكتك، أو حتى بساقك الخشبية، وأنتَ تغادر الحانة معلناً لجيم الشَّاب قطيعتكَ الجسورة مع الماضي. سأقول فقط: طوبى لك، طوبى، وسأسكت مسلماً عنقَ الروح لمقصلة الغيب. فأنت الآن كما اسمك، إن صدق المثل العربي. أنتَ كلُّ الكلام، أمَّا أنا فبُحَّةٌ رماديَّةٌ بنكهة الصمت، لا لونَ لها ولا صدى".

هذا الإسهاب والتحيُّز لشخصية غراي هنا، ليس على سبيل الحشو، أو الإسراف بالوجدانية، أو ما شابه. بل فقط، لأنَّه يُمهِّدُ لخلق معادِلات شبيهة بما لدينا نحن السوريين، أو على الأقل من منا تربَّى على برامج الأطفال تلك، وفهم تماماً أنّ مُضغةَ التفوق لا تكمن في الاستحواذ على المركز الأول، بل بمنح الثاني بريقه وألقه بالصدق والاجتهاد.

نعم، نحن السوريون، أهلُ الثاني، نحن ندخل إلى بيوتنا ثانياً بعد الضيف، ونأكل بعده، ونشربُ بعده، ووصل بنا الأمر إلى أن صرنا الوحيدين على هذا الكوكب، الذين يُقسِمون بالجار، فنقول على سبيل الصدق المؤكَّد: "عليّ الجِيرة": فليأخذ جاري الصَّدارة بالقدسية، ولا ضير من أن أقسم به وبرابطتي معه، كنتيجةٍ صادقة لصانعي حبٍّ عابر للزمن والجغرافيا ماهِرَين.

كان من المفروغ ضمن عنصر الجذب الدرامي، الذي حقَّقته برامج الأطفال حينها، أن نُدرِك، أن الكابتن ماجد سيحقق الهدف على الرغم من الإصابات والمعوقات التي تصادفه أخلاقياً ولوجستيَّاً، لكنَّنا أيضاً أدركنا، أنَّ ياسين (ابن الرسَّام) كان صانع كل هذا المجد، وكأنه يرسم لوحة أبيه غير المكتملة؛ الثاني، المتخم بالموهبة، والذي يقول للكابتن ماجد: "تفضَّل" منقذاً وصديقاً، وصانع ألعاب، ومُستضيفاً على مائدة البطولة.

وكان بديهياً بالنسبة إلينا أنَّ "دون كيخوته" ليس مجنوناً، بل روحٌ تسعى إلى الفردانيَّة الخالصة، لكنَّ سانشو (الثاني)، الذي اكتشف الوهم، وخطَّ على إيقاع خطوِ حماره، درب السيرة والسيرورة نحو الفردانية دون أن يعرفها، كان يسخر غالباً من احتمالية أن صاحبه إما شاعر أو مجنون، ولعلَّ لحمار سانشو رأيٌ آخر:

«الحمار: صاحبك عاشق.

سانشو: بل مجنون. لعلي شبيهه، لكنه سبقني في مسافةٍ ما إلى مكانٍ ما .

الحمار: لا يا مالكي، أنت حربته المثلمة، وصورته الخفية الموائمة، أنت أمانه الوحيد، إذ ليس بخاسرٍ معك. كل معاركه مخلوقةٌ كي يخسر، لكنه تفوق عليكَ بالشغف الذي لا تمتلكه لأنك تمتطيني. هو يمتطي حصاناً، ويخترع عاشقاتٍ لا تطالهن حتى أصابع النبلاء. أما أنت، فتركب حماراً، هو أنا يا سانشو، حماراً جميلاً بالقدر الكافي ليجمع زفيرك ويُشهنقه، وليلُمَّ فخذيكَ الفقيرتين البليدتين حول جذعه، ويحمل خصيتيك المحتقنين على ظهره..حماراً يستطيع أن يرويَ كلَّ شيء، لكنه ضيَّع لغته، مثلما ضيَّعتَ غاباتِ روحك من أجل فردانيَّةٍ مُمِلَّة، اسمها : "دون كي خوته"..

كُن حماراً مثلي يا سانشو، وسمِّه: عاشق».

ليأتي "جان فالجان" "البؤساء" (الثاني) في رحلته نحو النقاء بزنده العريضة المكسوة بالشَّعر والقسوة، لتحنو على "كوزيت" - طلب العدالة – بطلة العمل (الأولى).

كنَّا أطفالاً وكنَّا ندرك هذا كلّه، ومن منّا لم يدركه، فقد فهِمَه كبيراً وعاشَه حتّى الموت.

لعلَّ هذه المطوَّلة هي مرثيةٌ لأناسٍ كانوا هنا. ولعلَّها مقدَّمة المقالة.

أما المقالة: "ماذا يشاهد الطفل السوريُّ الآن؟".