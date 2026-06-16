جماعتي الوحيدة الآمنة

تخيفني عوالم التواصل الاجتماعيّة، فما إن تثلج أحاديث الوطنيّين والعقلاء الصدر وتخفّف من احتراق الروح، حتّى يهطل عليّ وابل من التحريض والتجييش، ويتتالى مسلسل خطاب الكراهية الطويل المريع، وصخب أغبياء جهلة أو مثقّفين، جميعهم مبتورو الأخلاق والإحساس الإنسانيّ، حتّى تستعر الروح بمخاوفها الثقيلة، ويتجدّد حرق الأنفاس بأشدّ ما عهدته خلال عقد ونصف من عارنا. لطالما لعبت دور النعامة بأنانيّة فرضها العجز القاتل إزاء الدمار الأسديّ للبلاد والعباد. اليوم، أجدني أسدّ منافذ وسائل التواصل الاجتماعيّ، ليس لاسترداد أنفاسي فحسب، بل لإدراكي ويقيني أنّ الشرور والأحقاد والتصوّرات التي تعجّ بها الشاشات وتعلكها، لا تعكس حقيقة ما يحدث على الأرض. فحين تخرج إلى الأحياء والحارات، وتتغلغل في الأزقّة الضيّقة والوسيعة، ستلتقي بوجوه قد تعرف بعضها، فتتبادلان تحية طيّبة وابتسامة ودودة، من دون أن تعرفا أيّة تفاصيل تخصّ انتماءكما العرقي، الديني، والطائفي.

أصفق منافذ التواصل الاجتماعيّ، أنفض عنّي حصى وحجارة، أتربة وأشواكاً موجعة قذفتني بها الضمائر الميتة، والأخبار القاتلة الطازجة، أخرجني تصدّع رأسي إلى "كشكول" الحيّ الشعبيّ العشوائيّ المُحدَث، بمخالفاته بلا خطط تنظيميّة، أنشأتها عوامل اجتماعيّة واقتصاديّة. ويعني كشكول باللهجة السوريّة الدفتر المدرسيّ المستخدم لمواد دراسيّة عديدة، وفي ذلك توصيف دقيق ورمزيّ لاسم الحيّ، الذي أنشأته تركيبة اجتماعيّة لسكّانه القادمين من المحافظات السوريّة كلّها، ومن اللّاجئين الفلسطينيّين، والعراقيّين. للحيّ سوق شعبيّ يمتدّ على جانبي الشارع الرئيس، ويتوزّع في الأزقّة، يجذب أصحاب الدخل المحدود والفقراء عامّة. أمشي مع المارّة وأعبر بين العابرين، أرقب الوجوه العجلى، بغبرة كئيبة ربّما أو لامبالاة. رجال ونساء وأطفال، بمختلف ملابسهم وأزيائهم المناطقيّة. سافرات ومحجّبات ومنقّبات، ورجال بقمصان وجلابيب، وأطفال يثقلون خطوات أهاليهم بالصراخ أو اللعب. أتفقّد الباعة والبائعات وبضائعهم المتنوّعة في المحلّات والدكاكين، على الأرصفة أو العربات. بيع وشراء. فقر. أوجاع. أحلام مكسورة، يجانب بعضها بعضاً أو تتقاطع، تتبادل عجزاً وتقتنص بعض حياة. يلفتني احمرار عيون بعض الباعة والبائعات. كم أمضوا من الساعات في كسب أرزاقهم الناحلة؟ أيتابعون صفحات الفيسبوك الخرقاء؟ أمتعلّمون هم؟ أتثخنهم مخاوف المجهول؟ أيأبهون بما يحدث حولهم، وبأحوال البلاد الرثّة، المسروقة لا تزال؟ أفرش سؤالي على رقعة البلاد كلّها: فكم من (كشكوليّين) أُحدِثوا عليها؟ إنهم كشكوليّون مغبرّون، يمزّقهم الجوع، ويمزّقون خوفهم من الغلاء، والبطالة الشاسعة في بلاد يقضمها اللصوص الجدد. لا يسألونك عن أصلك وفصلك، عن دينك وطائفتك. أيشعر الكشكوليّون بالانتماء إلى وطن كان، أو إلى مجتمعهم العريض، المجتمع الذي يرفس سادته والزبانية بطونهم الخاوية، وقد يجزّون أعناقاً؟ أشعر بالإرهاق، خاوية من المعنى، أبقى بينهم لبعض الوقت، أنشد الأمان بانتمائي لهم؛ لجماعتي الكشكوليّة. وليذهب إلى الجحيم، تجييش الشبّيحة الحاقد وتحريضهم على المختلف أيّاً يكن، وسكوت السلطة الانتقاليّة المقصود.