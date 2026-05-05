ثلاثية جمال باروت... السردية في الإعلام

في اللحظة التي تتكثف فيها الأسئلة الكبرى حول سورية الدولة، المجتمع، الهوية، والمستقبل يعود التاريخ ليحتل موقعه كأداة صراع لا تقل خطورة عن السياسة نفسها. فلم يعد الماضي مادة أرشيفية جامدة، بل أصبح حقلاً مفتوحاً لإعادة التأويل، حيث تتنافس السرديات على تفسير ما جرى، ومن ثم على توجيه ما سيجري. في هذا السياق، يبرز برنامج شهادة للتاريخ بوصفه محاولة واعية لإعادة إدخال "الشهادة الحية" إلى قلب النقاش العام.

غير أن استضافة المؤرّخ محمد جمال باروت، في ثلاث حلقات متتالية في برنامج حواري على شاشة "تلفزيون سوريا" نقلت البرنامج من مستوى التوثيق إلى مستوى إنتاج سردية متكاملة. وهنا لا نستمع إلى شاهد يروي، بل إلى عقل يحاول أن يعيد تركيب التاريخ السوري من الداخل: من البنية الاجتماعية، إلى التحولات الثقافية، وصولاً إلى العنف السياسي ومآلاته.

يبدأ باروت من ذاته، من حلب وحي الكلاسة، لكنه لا يلبث أن يحوّل هذه الذاكرة إلى مدخل لفهم جيل كامل. جيل، كما يقول، لم يقرأ للتسلية، بل بدافع عطش معرفي، قاده إلى مراكز ثقافية وقراءات مبكرة. غير أن هذه الصورة، رغم جاذبيتها، تطرح إشكالية منهجية: إلى أي حد يمكن تعميم تجربة نخبوية على جيل بأكمله؟

في الحقل الثقافي، يقدّم باروت دفاعاً واضحاً عن كسر المركزيات النخبوية، عبر تشجيع "القصيدة الشفوية" والاحتفاء بجماليات اليومي والنثري، مستلهماً تجارب مثل محمد الماغوط ورياض الصالح الحسين. يطرح هذا التحوّل كضرورة فنية لتجديد الشعر وتحريره من "المركزية الأدونيسية"، لكنه يعترف، في الوقت نفسه، بأن هذا الانفتاح أتاح ظهور نصوص ضعيفة. ويكشف هذا الاعتراف مفارقة أساسية: كل مشروع لتحرير الثقافة يفتح الباب أيضاً لفوضى المعايير. السؤال هنا ليس إن كان هذا التحول ضرورياً، بل إن كان يمكن ضبطه من دون أن يفقد روحه.

على مستوى أعمق، يعيد باروت قراءة التاريخ السوري من خلال "المسألة الفلاحية"، معتبراً إياها مفتاحاً لفهم الانقلابات العسكرية. يصف البرلمان في الخمسينيات ساحة صراع بين كبار الملاك ونخب صاعدة، ويشير إلى تحالفٍ لافتٍ بين مصطفى السباعي وتيارات يسارية لتمرير قوانين الإصلاح الزراعي. هذا التحليل يعيد تفسير صعود العسكر كنتاج لفشل النخب، لكنه يظل جزئياً ما لم يُستكمل بالسؤال الأكثر حساسية: هل كان العسكر نتيجة هذا الفشل، أم إنهم أعادوا إنتاجه بصيغة أكثر قسوة واستدامة؟

في حديثه عن الجزيرة السورية، يصف باروت التحوّل الزراعي بـ"المعجزة التنموية"، حيث جرى الانتقال من نمط بدوي إلى مجتمع فلاحي مستقر. ويضيء هذا الطرح جانباً مهماً من تاريخ الأطراف، لكنه يغفل كلفة هذا التحول، وهو ما يكشف مرة أخرى طبيعة السردية: التركيز على النتائج مقابل تهميش الأثمان.

أما في مقاربته للعشيرة، فيذهب إلى أن شكلها التقليدي انتهى سوسيولوجياً، وأن ما نراه اليوم توظيف سياسي مرن لها. طرح يبدو متماسكاً نظرياً، لكنه يصطدم بواقع يعيد فيه المجتمع إنتاج هذه البنى بقوة. ولا ينفي هذا التناقض التحليل، لكنه يفرض إعادة التفكير فيه بوصفه جزءاً من عملية تحول، لا نهاية لها.

وفي استعادته مرحلة الثمانينيات، يعود باروت إلى كتابه "يثرب الجديدة"، المكتوب بعد مجزرة حماة 1982، محذراً من انفجار دموي في غياب عقد اجتماعي. تحليله للعنف، وخصوصاً تجربة "الطليعة المقاتلة"، يركز على الراديكالية الطائفية، لكنه لا يمنح المساحة نفسها لتحليل بنية السلطة، وهو ما يُحدث اختلالاً في التوازن التفسيري.

في موازاة هذا، يقدّم نقداً لاذعاً لجيله الثقافي، متحدّثاً عن "الكلامولوجيا"، أي تداول مفاهيم كبرى، مثل رأس المال، من دون قراءة حقيقية. ولكن هذا النقد، رغم أهميته، يتجنب سؤال المسؤولية: هل كان المثقف ضحية، أم شريكاً في إنتاج هذا التشويه؟ ولكن النقاش لا يكتمل من دون التوقف عند وسيط هذه المعرفة. لأن ما يقدّمه شهادة للتاريخ ليس مجرد محتوى، بل نموذج جديد لإنتاج المعرفة. هنا تبرز أهمية طرح حسام الدين درويش، الذي يرفض الثنائية بين الكتاب والوسائط الحديثة، ويقدّم رؤية أكثر تركيباً: "هاتين الرؤيتين المتطرفتين". الرؤية الأولى، دعنا نقول الرؤية التقليدية الكلاسيكية القديمة التي تمجد الكتاب وترى أنه المصدر الأساسي للمعرفة.

يفسّر هذا الطرح موقع البرنامج: هو ليس بديلاً عن الكتاب، بل امتداد له. لكنه في الوقت نفسه يطرح معضلة: إذا كانت هذه الوسائط توسّع الوصول، فهي أيضاً تعيد صياغة المعرفة بشكل أكثر تأثيراً، وربما أقل قابلية للنقد. وفي هذا السياق، تأتي إجابات إبراهيم الجبين لتكشف فلسفة البرنامج. حين أجاب على سؤال "سورية الجديدة" بشأن كيفية ضمان عدم تحول الشهادة إلى رواية فردية، قال: "شهادة المرء هي روايته مهما جادلته، لكنها وثيقة ضرورية، لا نسعى إلى محاكمة الضيوف، بل نستثمر خبرتهم، وبشكل أو بآخر وبتواطؤ خفي بيننا وبين المشاهدين نضمن قراءة تلك المراحل". وعند سؤاله عن معيار الموازنة، قال: "لا يوجد معيار أقوى من عين المشاهدين وتحليلهم الحر". هذه الإجابات تنقل عبء النقد إلى المتلقي، وهو ما يطرح إشكالية جدية: ليس كل جمهور يمتلك أدوات التفكيك، خاصة حين تُقدم الرواية ضمن بناء مقنع.

وفي سياق نقده الحركات الإسلامية، يتوقّف باروت عند العلاقة مع ابن تيمية، معتبراً أن معظم هذه الحركات تعيش ضمن أفق "ما تيمي" مشوّه، تستحضر فيه المرجعية من دون فهمها الحقيقي. المشكلة، كما يطرحها، ليست في العودة إلى التراث، بل في الطريقة الانتقائية التي تُستخدم بها نصوصه، ما يحوّلها إلى أدوات أيديولوجية. ومن هنا يطرح فكرة "الإصلاح الإسلامي" مهمّة مؤجلة، كان يمكن لها أن تطور وعياً نقدياً جديداً، وتعيد قراءة التراث ضمن سياق حديث. كما يشير إلى محاولات حوارية سابقة لكسر الثنائية بين العلماني والإسلامي، مؤكداً أن العلمانية لا تعني بالضرورة معاداة الدين، بل يمكن أن تكون إطاراً لضمان حياد الدولة.

وفي ختام الحوار، طُرح على محمد جمال باروت سؤال مكثّف يلخّص كل ما سبق: هل أنت متفائل بمستقبل سورية؟ فجاء جوابه محمّلاً بتوتر واضح بين الأمل والتحليل. إذ قال إنه متفائل من أجل سورية، لكنه حين يُسأل بصدق عن قراءته العقلية والفكرية، لا يخفي أنه متشائم في ضوء السياسات التي يتابعها. ومع هذا، يترك نافذة الأمل مفتوحة، حين يختم بقوله: "وأرجو أن أكون مخطئاً". هذه الخلاصة، بثلاث جمل قصيرة، لا تعكس موقفاً شخصياً فحسب، بل تكشف جوهر الإشكالية السورية اليوم: فجوة عميقة بين ما يُرجى أن يكون، وما توحي به الوقائع.