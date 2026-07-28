تمتلك السر وتطبّقه

كل تصرفاتها تدلّ على أنها تملك السرّ.

تعرف تماماً كيف توحي للكون، ترسل له أحلامها، تطلب منه ما تريد، تطلق رغباتها كسرب حمام مدرّبٍ كي يجلب لها ما يشبهها، تعرف أن الكون يستجيب لطاقتها، ويعيد لها ما ترسله إليه، وأن كل ما تتمناه سيأتيها إذا ما اقتنعت به بشكل عميق، تنسجم مع طاقة الكون، وتفكر بما تريد أن يتحقق ويتمدّد.

هكذا قرأتْ في كتاب "السرّ" وهكذا أخبرها "الكوتش" مدرّب التنمية الذاتية، وهي تنفذ تعاليمه بالحرف. وكل أفعالها تدور حول الكلمات القياسية: كون، طاقة كونية، قانون الجذب، الوعي الكوني، الرسائل إلى الكون، التوافق، الوفرة، ما تطلبه يطلبك، فقط آمن وسيتحقق، تصرّف وكأنك تملكه الآن.

والعبارة الأخيرة تطبّقها بحرفية، تسهّل على من ينظر إليها معرفة أنها عائدة للتو من جلسة كثيفة، شحنها فيها الكوتش بكل الرغبة والحماس والإيمان، وأن الدفتر الأخضر الذي تشدّه إلى صدرها بقوة مليء بتلك العبارات العظيمة المحفّزة: الكون يتآمر من أجل تحقيق أحلامك، كل شيء في الكون يعمل لصالحك، الكون يقودك إلى الوجهة الصحيحة، يمهّد لك الطريق، يهيئ لك الأشخاص المناسبين، تصرّف وكأن الأمر تحقّق بالفعل، أنت تملكه الآن، اشكر الكون، فالكون يكافئ الامتنان، ويستجيب حين تكون مستعداً.

ليست واحدة من الشابات والشبّان الكثر الذين يضعون هذا النمط من الإنشاء على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، لشدّة ما يتحمّسون لها، ويصدقونها، ويتناقلون عباراتها السطحية كأحد أكثر أسرار العالم غموضاً، بل هي دولة كاملة الأركان (تقريباً)، فيها كل ما يشبه الدول الحقيقية، حتى إنها امتلكت برلماناً مؤخراً.

تصدّق طاقة الجذب، وتحاول إقناع نفسها بأنها ناجحة، جاذبة للاستثمارات ولطاقة الكون، تنعم بالأمان، شعبها معافى سعيد، تقفز على سلّم النجاح ثلاث درجات في كل خطوة، تُردّد على الكون ما تريده حقاً، وهي مؤمنة بأنه سيتحقق، فالكون يعمل هكذا، كما جاء في شيفرة السرّ الكبير. وهي التقطته في لحظة ما، ليس بالتأمل الطويل كما يفعل الحكماء في جبال التيبت، والنظر إلى النجوم البعيدة كما يفعل الزهّاد في الصحراء، ولا جرّبت طرقاً عديدة، واختارت الأفضل بينها، بل حصلت عليه من كتاب على بسطة، ثم وفّقها الله بأفضل مدرّب تنمية بشرية في العالم، والذي يعمل أيضاً قبل الظهر رئيساً لأكبر بلدٍ في العالم.

الكوتش البرتقالي يفعل بهذه البلاد، ما يفعله المحفّزون في الجلسات المأجورة بشبّان ممتلئين أحلاماً وحماساً قبل أن يمتلكوا المهارات اللازمة لتحقيق النجاح، ويخبرهم كيف يجذبون النجاح، وكيف يقاومون المحبطين أعداء النجاح، وألّا يسمحوا للطاقات السلبية بأن تقف في وجه طموحهم. وإن قال لهم ناقد إن عملهم رديء، رفعوا رؤوسهم بثقة واعتبروا أنه يغار منهم، وإن قال رئيس تحرير إن مقالهم غير صالح للنشر، ضحكوا ساخرين ولم يسمحوا له أن يحبطهم ويعرقل مسيرتهم العظيمة، وإن قال لهم أحد: الوضع في المنطقة الجنوبية غير آمن، قالوا: وهل كانت في زمن النظام السابق أفضل؟ وإن قال: إن هذه الوعود والعقود مزيفة وغير قابلة للتحقق، قالوا: يا عبيد الطاغوت، هناك مئات يصطفّون بطابور ليحصلوا على فرصة لدينا.

ولكن قريباً جداً سيخرج عاقل ما من قلب هذه الغرفة، ويقول بهدوء: هذا علم زائف. أهلاً بكم في العالم الحقيقي.