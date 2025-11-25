تل رفعت... النهوض من بين الركام

- تل رفعت، المعروفة تاريخياً باسم "أرفاد"، كانت عاصمة لمملكة بيت أغوشي الآرامية وشهدت تعاقب تسع حضارات، مما جعلها مركزاً زراعياً مهماً ونقطة تلاقٍ بين الريف والمدينة. - مع اندلاع الثورة السورية في 2011، أصبحت تل رفعت رمزاً للمقاومة السلمية، وتحولت لاحقاً إلى ملاذ للناشطين ومركز للتنظيم الشعبي والعسكري، حتى سقطت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في 2016. - بعد تحرير حلب في 2024، استعادت فصائل "الجيش الوطني" السيطرة على تل رفعت، وبدأ السكان بإعادة بناء مدينتهم، مما يعكس إرادة البقاء والتطلع إلى مستقبل أفضل.

على تلة عالية تمتد بين سهول حلب وريفها الشمالي، تقف مدينة تل رفعت شامخة رغم الجراح، تحمل بين أزقتها وبيوتها المهدّمة ذاكرة أجيال وملامح مدينة سورية موغلة في القدم. تاريخها العسكري والاقتصادي والثقافي منحها مكانة خاصة في نسيج المدن الشمالية، وكانت على الدوام نقطة تلاق بين الريف والمدينة، وبين العراقة والطموح.

عرفت تل رفعت في التاريخ القديم باسم "أرفاد"، وهو اسم آرامي ارتبط بالمدينة حين كانت عاصمة لمملكة بيت أغوشي الآرامية في مطلع القرن التاسع قبل الميلاد، وقد ظهرت هذه المملكة عقب سقوط دولة الحثيين، واستمرّت حتى سيطرة الآشوريين عليها في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد بعد سنوات من الحصار والمعارك، وقد ذكرها المؤرّخون في نصوصهم مثل ياقوت الحموي في معجم البلدان، حيث قال عن المدينة: "تل رفعت مدينة مشهورة في شمال حلب كانت عاصمة مملكة آرامية عرفت باسم أرفاد". وبحسب مصادر أثرية، كشفت بعثات التنقيب بين عامي 1950 و1964 أن تل رفعت شهدت تعاقب تسع حضارات وضمت طبقات استيطان من العصر الحجري النحاسي والعصور البرونزي والآشوري والميتاني حتى العهد الروماني. وأفاد باحثون بأن العرب حوّروا اسم "أرفاد" إلى "تل رفعت" في أواخر العهد العثماني. كما عرفت تل رفعت مركزاً زراعيّاً نشطاً، وتشتهر بالأراضي الخصبة التي تعطي أجود المحاصيل، وفي مقدمها "الجبس" البطيخ الأحمر الذي جعل اسمها يرتبط بمواسم الخير والوفرة في ريف حلب، وكانت سوقها الأسبوعي "قبان الجبس" حتى نهاية السبيعينيات ملتقى للفلاحين والتجار من مختلف المحافظات، في مشهد يعكس الحياة السورية البسيطة المفعمة بالتعاون والألفة.

شرارة الثورة وانطلاقة الوعي

في ربيع عام 2011، ومع اشتعال الثورة السورية في درعا، سرعان ما التحقت تل رفعت بركب الحرية.. خرج رجالها ونساؤها بمظاهرات حاشدة رافعين شعارات الكرامة والعدالة، متطلعين إلى مستقبلٍ يليق بتاريخهم الطويل. عرفت المدينة بوعيها المدني وبحيوية مجتمعها، فكانت الحاضنة لنشاطات سلمية وإعلامية عديدة عبرت عن طموحات أبناء الريف الحلبي بالتغيير.

وبينما كانت المدن الكبرى تصارع آلة القمع، تحولت تل رفعت إلى ملاذ للناشطين ومكان للتنظيم الشعبي، ومن ثم العسكري، فقد شكّل أهلها لجاناً محلية للحماية والإغاثة، وأصبحت المدينة رمزاً للمقاومة السلمية التي سرعان ما تحوّلت إلى صراع مسلح فرضته الظروف الميدانية، بعدما تصاعدت عمليات القصف وازداد الحصار شدّة.

مع مرور السنوات، دخلت تل رفعت مرحلة صعبة من تاريخها، فمع تعقد المشهد السوري، وتداخل القوى الإقليمية والدولية، أصبحت المدينة هدفاً لعديد من الأطراف المتصارعة، وفي مطلع 2016، سقطت بأيدي تنظيمات انفصالية كردية بقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم جوي روسي كثيف، واعتُبر ذلك الحدث منعطفاً مأساوياً، إذ هجّر آلاف السكان قسراً من بيوتهم، تاركين وراءهم ذكرياتهم وممتلكاتهم وأحلامهم.

وتحت سيطرة "قسد"، تحولت تل رفعت إلى منطقة شبه معزولة، توزّعت في أحيائها الحواجز العسكرية وحُفرت الأنفاق تحت منازل المدنيين والمدارس والمساجد والشوارع، كما شهدت المدينة انتهاكات واسعة شملت مصادرة الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية وقطع أشجار الزيتون والكرمة. كانت سنوات الاحتلال تلك أشد قسوةً على أهلها الذين نزوحوا إلى مخيمات أقاموها في العراء على عجل، إذ تقطعت السبل بينهم وبين ديارهم، التي يروْنها بأعينهم ولا يستطيعون العودة إليها، لأن الحر الذي خرج مطالباً بكرامته وحريته لا يهون عليه الرضوخ والعيش تحت نير سلطة انفصالية محتلة.

على المستوى الإقليمي، أصبحت تل رفعت عنواناً يتردّد كثيراً في القنوات الإخبارية والفضائيات، وفي خطابات السياسة، فقد ذكرها الرئيس التركي أردوغان مرّات في خطبه، نقطة استراتيجية تشكل تهديداً للحدود الجنوبية التركية، ولارتباطها بممرّات الإمداد التي تربط مناطق سيطرة قسد بمناطق أخرى في شمال حلب.

وكانت تل رفعت خلال تلك السنوات مرآة تعكس تشابك المصالح بين القوى الروسية والتركية والإيرانية والسورية والكردية. فتغيرت خرائط السيطرة أكثر من مرّة، لكن المدينة ظلت رهينة التوازنات العسكرية، تدفع ثمن موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين حلب وعفرين ومنبج.

التحرير وبداية الأمل

مع انتهاء عمليات تحرير حلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تمكنت فصائل "الجيش الوطني"، وغالبية أفرادها من أبناء المدينة، من استعادة السيطرة على تل رفعت، بعد معارك قصيرة لكن حاسمة، أنهت سنوات من الاحتلال والحصار. ولكن التحرير لم يكن نهاية المعاناة، بل بداية مرحلة جديدة من التحدّيات الإنسانية والعمرانية، فقد اكتشف الأهالي عند عودتهم حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، مدارس مهدمة، مركز صحي مدمر، مساجد طاولها الخراب، وبيوت سويت بالأرض، والأدهى شبكة الأنفاق المعقدة التي حفرتها قسد تحت الأرض، مسبّبة تصدّعات واسعة وانهيارات في البنية التحتية.

معركة الإعمار

يخوض سكان تل رفعت اليوم معركة من نوع آخر، معركة الحياة. ورغم الظروف القاسية، لم يتوقف الأهالي عن إعادة ترميم بيوتهم بأيديهم، مستخدمين ما توفر لهم من أدوات ومواد، الشباب المتطوعون يعملون على إصلاح المدارس، فيما تعيد الجمعيات المحلية تنظيم المرافق الخدمية، أملاً في إعادة الخدمة إلى مئات الأسر العائدة، وآلاف الأسر التي ما زالت تعاني من العيش في مخيمات النزوح العشوائية، وتنتظر العودة.

أصبحت تل رفعت نموذجاً لإرادة البقاء في وجه الألم، فبين الركام تشيّد المجمعات والمحال التجارية، وترمّم المساجد، تحرث الأرض وتزرع من جديد، ومع أن الدعم الحكومي والإنساني ما زال محدوداً، إلا أن روح الإصرار الجماعي تُعيد للمدينة نبضها يوماً بعد يوم.

وتمضي تل رفعت اليوم بين ركام الحرب وحلم النهوض، أبناؤها في الداخل والخارج ما زالوا يرون فيها موطناً لا يُنسى، ووجهة للعودة مهما طال الغياب، فكل حجارة في شوارعها المهدمة تروي قصة، وكل بستان يبس بفعل القصف ينتظر أن تعود إليه الحياة.

وهكذا، تل رفعت هي مدينة الجذور المتشعبة في التاريخ، ضاربة في المقاومة والهوية الوطنية، قدّمت ذاتها من جديد خلال العقد الأخير نموذجاً للفداء الشعبي، ولا تزال تسطر قصة صمود في وجه النسيان والتهجير وإعادة تشييد الذاكرة من بين الأنقاض.