تلويحةٌ مالحة لروح ممتاز البحرة

- حادثة محلية أثارت تأملات حول تأثير التكنولوجيا على الأطفال، حيث كاد طفل أن يتعرض للدهس بسبب انشغاله بلعبة إلكترونية، مما أعاد للكاتب ذكريات عن الفنان السوري ممتاز البحرة. - محمد ممتاز البحرة، فنان تشكيلي سوري، وُلد في حلب عام 1938، ودرس في مصر وسوريا. عمل كمدرس للفنون الجميلة، وكان من مؤسسي الرسم الصحافي والكاريكاتوري في سوريا، واعتزل الفن بسبب المضايقات لكنه عاد إليه لاحقًا. - أسس البحرة مجلة "أسامة" وشارك في تأسيس "الطفل العربي"، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا أثر في أجيال من الأطفال، مع وصية رمزية "اتركوا وطناً لباسم ورباب".

يقال على المستوى الأكاديمي، إنه لا بد من مناسبةٍ أو حدثٍ ما لكلِّ مادّة صحافية، نعم، الحدث اليوم هو حدثٌ محلي إلى الحدود القصوى، ويمكن القول عنه إنه شخصي، إذ كنت شاهداً عليه حين وقوعه. حيث أوشكت درَّاجة ناريَّة في الحي على دهس طفل، لم يكن سائقها أرعناً لدرجة دهس طفل، ولم تكن سحنته أو درَّاجته أصلاً من النوع الذي يشي بأنه من الداهسين، بل أجزم أنه من المدهوسين عبر السنون التي مرت على بلادٍ عصية على العناق، اسمها سورية.

الأمر برمته، أن الطفل كان يمشي وهو يتابع لعبةً الكترونية على "الآيباد" خاصته وقطع الطريق بشكل ميكانيكي، وكأنه أحد بوكيمونات القرن. فحصل الحادث.

لم يتضرر أحد، حتى الآيباد كان أول الناجين، ومع كل الجلبة الناتجة عن تجمع الناس، كان صوت اللعبة الإلكترونية هو السائد.

كنت قريباً من مكان الحادثة، وعندما فهمت ألا خطر يُذكر على حياة أحدهما، أخذني صوت اللعبة الإلكترونية بعيداً في المخيلة، فتراءت لي صورةٌ لممتاز البحرة وهو يتقيأ.

موت بعضهم رحمةٌ فعلاً، رحمةٌ لهم. كم هو صحيٌّ ومنطقي، أن يموت ممتاز البحرة؟

محمد ممتاز البحرة، التشكيلي ورسام الكاريكاتور المبدع، حلبي الولادة في 9 مايو/أيار 1938، بحكم عمل والده الرياضي والمربي محمود البحرة آنذاك، مفتِّشاً لمادة التربية الرياضيَّة في حلب. دمشقي المنبت. سوريُّ السماء. أحد رواد الجيل الثاني في الحركة التشكيلية السورية، وكان عضواً بارزاً في مجلس نقابة الفنون الجميلة في دمشق، وعمل أيضاً مدرِّساً في معاهد ومدارس سورية.

بدأ "والد باسم ورباب" كما لقَّبه معاصروه، واللاحقون بعد وفاته، دراسة الفنون في مصر بالقاهرة إبّان الوحدة، لكن وفاة والده في السنة الدراسية الرابعة، والانفصال حالا بينه وبين إنهاء دراسته في مصر، فعاد إلى سورية مع وفاة والده، الأمر الذي اضطره للبَدء من السنة الثانية لإكمال دراسته في جامعة دمشق، في كلية الفنون، التي كانت ناشئةً حينذاك، بعد أن كان على وشك الانتهاء من دراسته في مصر، فتخرج مع دفعة الخريجين الأولى لكلية الفنون، باختصاص التصوير.

بعد التَّخرُّج عمل مدرساً للفنون الجميلة لثلاثٍ وعشرين سنة سوريَّة، حيث للزمن وعبوره وثقله معايير أخرى.

بدأ حياته الفنية عام 1955 بممارسة الرسم الصحافي والكاريكاتوري، لذلك يعتبر أحد مؤسسي الرسم الصحافي والكاريكاتوري في سورية، محاولاً إدخال مفاهيم الفن التشكيلي إليه، وهو أيضاً من أوائل فناني الرسم التعليميِّ المدرسيِّ في سورية.

وقد كان أول رسام كاريكاتور يُعتقل بسبب رسومه في سورية، حيث صدر حكمٌ ميدانيٌّ عسكريٌّ تعسفيٌّ بلا محاكمة بإعدامه، مع عدد من المعتقلين السياسيِّين الآخرين، مثل الصحافي نصر الدين البحرة وعباس الصوص، وغيرهما، وقد ألغي حكم الإعدام قبل تنفيذه بساعات.

اعتزل رسم الكاريكاتور في بداية الثمانينات، بعد أن تعرّض لعدة مضايقات وتهديدات من مجهولين طاولت عائلته وشخصه، بالإضافة إلى تدخلات من مدراء التحرير لتعديل حِدَّة رسومه الكاريكاتوريَّة، إلا أن أحداث الانتفاضة الفلسطينيَّة دفعته للعودة مجدداً لعالم الكاريكاتور.

أحب الأطفال شخصياته "بابا وماما وباسم ورباب"، الذين دخلوا البيوت، ولم يبقوا حبيسي دفَّتَي الكتاب. ولعل أكثرَ ما كان ذا تأثيرٍ جليٍّ على الأطفال في سوريا والعالم العربي هو رسومه للمسلسلات المصورة (الكوميكس)، التي أبدع بها.

هو الأب الروحي لمجلة "أسامة" التي أسسها عام 1969 مع المسرحي سعد الله ونوس، والقاص زكريا تامر، ومؤسّس مجلة "الطفل العربي"، الصادرتين عن وزارة الثقافة في دمشق. فأمتع الأطفال مع أهاليهم بشخصياتٍ مثل أسامة وشنتير وماجد وسندباد من قصص من ألف ليلة وليلة، مع كتاب متميزين مثل زكريا تامر وميشيل كيلو وأسامة دعبول وخيري الذهبي وعادل أبو شنب ورشاد أبو شاور، وغيرهم. هجر مجلة أسامة بعد أن تولت إدارتها دلال حاتم.

بعد ذلك توجّه ممتاز البحرة للعمل في مجلة الأطفال اللبنانية البيروتية "مجلة سامر" وقدم عدة مسلسلات لنصوصٍ لعادل أبو شنب، وغيره.

رسم لوحات زيتية عديدة، إلا أنه مُقلٌّ بذلك عموماً، ومن أهم لوحاته لوحة ميسلون المعروضة في بانوراما الجندي المجهول على سفح جبل قاسيون، ومساحتها 25 متراً مربعاً.

حَزم "ممتاز البحرة" ريشته وألوانه ورحل، بعد أن أصبح المكان ملوناً بالأحمر، بالأحمر فقط، الذي غدا لون الضجر والموت والفقد والوجع، بعد أن اعتزل الناس مع "ربابِه... أناه" فقط في دار السعادة للمسنين، وذلك لسنين وبخِيارٍ شخصي.

خزائن وخزائن من المشاهد والذكريات والوجدان، صانتها وسوّرتها ألوان "ممتاز البحرة" الذي آنسَ بالموت بعد عزلته

وحيداً ومفرداً رحل، مدركاً أن الموت لا يُستقبل إلا هكذا: بالوحدة والفردانية. الموت الذي أتى مبشراً بإيقاعه ولونه قبل حين، أتى مبتسماً راضياً عن "مغامرات أسامة" وعن "رباب" التي لازمت "باسم" كلَّ صباح على مدى ستة أعوام دراسية تتجدَّد دون أن يتركا الابتدائية لأجيال. الموت الذي يزور الوحيدين. وحيداً، ليهنأ بسهولة مهمَّته وبأرواحهم العالية.

عناقُ عتبٍ لطيفٍ ما بينهما، كان كافياً لتصعد ألوان (البحرة) الممتازة إلى السماء وتمطر علينا ذاكرةً من كل لونٍ ورائحةٍ وصوت: المقعد الخشبي المنحوت بمرافق أجيال من السوريين، باسم ورباب وهما ينفران من حصة الديانة والقوميَّة والجغرافية، هجوم المطر والريح على شباك الصفِّ المتعب ذي المدفأة التي تمرست على الغضب والشُّحار والنار الزرقاء. المدرِّسَة ذات العطر الرخيص. زميلتها التي تعشق الأدب لأنها لم تتزوج. المدرِّس الذي ضاعت جنازته بين الجنازات رافعاً سبابته في وجهنا ووجه الفقر والموت. الطالب الكسول محترف الفشل والنكتة والبلوغ المبكر، الطيِّب المدخِّن منذ نعومة الأظفار، الذي يكره رباب لأنها غير شهيَّة بعد أن شعر برجولته من كثرة الرسوب. غربة اليوم الأول ونشوة الانعتاق في اليوم الأخير من كلِّ عامٍ دراسي.

خزائن وخزائن من المشاهد والذكريات والوجدان، صانتها وسوّرتها ألوان "ممتاز البحرة" الذي آنسَ بالموت بعد عزلته، ومضى وحيداً بثقل الحكمة وخفَّة الحقيقة وبطء الخير... قبل أن يملأ صوت لعبة "الآيباد" الإلكترونيَّة المكان والسماء.

مضى راسماً ــ وبالخط المدرسي البسيط ــ على صرَّةِ الغيب: "اتركوا وطناً لباسم ورباب".