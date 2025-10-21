تسييل الأصول... وسيلة متكاملة للتمويل في تطوير البنية التحتية

يُعدّ تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل أحد الأهداف الحاسمة لأي دولة. والبنية التحتية هي جوهر قصة النجاح هذه، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو نظراً لقوّتها المتأصّلة والجوهريّة في دعم سبل العيش، وتعزيز الأعمال التجارية، وخلق فرص العمل. إنّ مفتاح التنمية والنمو الاقتصادي هو البنية التحتية عالية الجودة والمدارة جيّداً.

مع وجود ظروف عديدة غير متوقّعة تؤثّر على النشاط الاقتصادي في بلدانٍ عديدة، يعد تحقيق زيادة كبيرة في درجة الاستثمار في البنية التحتية ضروري لتحقيق النمو. أبرزت الأزمات المالية، ومنها الأزمة السورية أخيراً، أهمية أنظمة البنية التحتية القوية والمستدامة والمبتكرة.

سيؤدي استثمار مبالغ كبيرة في بنية تحتية عالمية المستوى إلى مسار نموٍّ عالٍ، ولكن هذا يعتمد بشكل أساسي على توافر رأس المال طويل الأجل على نطاق واسع. وبالتالي، يتطلّب تمويل البنية التحتية الوطنية خيارات مختلفة، سيّما في الاقتصادات الانتقالية مثل عديد من الدول النامية. يتطلب تحقيق المبلغ المطلوب من الإنفاق على البنية التحتية منهجيةً معاداً تصوّرها. ويمكن القيام بإحدى طرق إعادة تصوّر البنية التحتية وجمع الأموال لتطويرها من خلال تسييل الأصول الحالية.

تسييل الأصول لا يعني بيعها أو التخلي عنها، بل هو إعادة توظيفها بطريقة تضمن استمرار ملكيّتها العامة، مع إدخال القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وفق عقود واضحة ومحدّدة زمنيّاً. ويتيح هذا النموذج للدولة تحقيق عوائد مالية من أصولها غير المستغلّة أو التي تعاني من ضعف في الكفاءة التشغيلية، ويمنح القطاع الخاص فرصةً للمساهمة بخبراته في تحسين جودة الخدمات العامة.

في السياق السوري، يمكن أن يشمل هذا التوجّه إعادة تشغيل منشآت النقل والمرافق العامة، وتحويل الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلّة إلى مشاريع إنتاجية أو خدمية، واستخدام العائدات الناتجة من التشغيل في تمويل مشاريع جديدة في البنية التحتية. هذه العملية، إذا ما تم تنفيذها ضمن إطار مؤسسي شفاف، يمكن أن تخلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد المحلي، وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتفتح المجال أمام مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد العامة. ولكن هذا النموذج لا يخلو من التحدّيات؛ فضعف البيئة التنظيمية، والمخاطر السياسية والاقتصادية، والحاجة إلى حوكمة رشيدة، كلها عوامل قد تعيق نجاحه. كما أن ضعف القدرات الفنية والإدارية في إعداد العقود ومتابعة التنفيذ يتطلّب بناء قدرات وطنية متخصصة، وتطوير أدوات رقابية فعّالة.

البعد التاريخي لتسييل الأصول في سورية

لم يكن مفهوم تسييل الأصول حاضراً في السياسات الاقتصادية السورية بشكل واضح قبل بداية الألفية الثالثة، إذ اعتمد الاقتصاد السوري عقوداً طويلة على نموذج الدولة المركزية التي تسيطر على معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

المرحلة الأولى: ما قبل 2011 – الانفتاح المقيّد وأدوات بديلة عن الخصخصة: منذ الاستقلال وحتى نهاية القرن العشرين، اعتمدت سورية نموذج الاقتصاد الموجّه، حيث سيطرت الدولة على معظم الأصول الاستراتيجية مثل المرافئ، المصانع، وشركات النقل والطاقة. لم يكن هناك أي توجّه نحو تسييل الأصول أو إشراك القطاع الخاص، بل على العكس، شهدت البلاد موجات من التأميم في الستينيات والسبعينيات.

مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، إذ سمح القانون بدخول رأس المال المحلي والأجنبي في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، لكن دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. هذا التوجّه تعزّز في منتصف العقد الأول من الألفية مع تبنّي سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، التي سمحت بزيادة دور القطاع الخاص في بعض القطاعات الخدمية، مع بقاء الدولة المالك والمشرف الأساسي.

أبرز الأمثلة قبل 2011: الاتصالات الخلوية (2001 – 2010): تم منح شركتي سيريتل وMTN عقود BOT لتشغيل شبكات الهاتف الخلوي. وفي عام 2010، تم تحويل هذه العقود إلى رخص تشغيل 20 عاماً مقابل 25 مليار ليرة سورية لكل شركة (ما يعادل نحو 537 مليون دولار لكل منهما)، أي ما يقارب 1.07 مليار دولار تحصيلاً مالياً مباشراً للدولة. المناطق والأسواق الحرة: اعتمدت الدولة نموذج الامتياز الإداري، حيث بقيت الملكية للدولة مع منح امتيازات تشغيلية محدودة، ما وفّر إيرادات من الرسوم الجمركية والإيجارات دون بيع الأصول.

خلاصة هذه المرحلة: كانت الدولة تفضّل أدوات مثل BOT والامتيازات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، مع تحصيل رسوم كبيرة مقدماً، بدلاً من بيع الأصول أو منح حصص كبيرة للمستثمرين.

المرحلة الثانية: ما بعد 2011 – عقود طويلة الأجل وحصص أكبر للمستثمرين: بتراجع الإيرادات العامة بعد عام 2011، لجأت الدولة إلى نماذج أكثر مرونة لجذب التمويل الخارجي، ما أدى إلى توقيع عقود طويلة الأجل في قطاعات استراتيجية، غالباً بشروط أكثر سخاءً للمستثمرين مقارنة بما قبل 2011.

أبرز الأمثلة بعد 2011: عقد استثمار الفوسفات (2018): منحت الحكومة السورية شركة Stroytransgaz Logistic الروسية عقداً مدة 50 عاماً لاستثمار مناجم الفوسفات في منطقة الشرقية قرب تدمر، بحصة 70% من الإيرادات للشركة مقابل 30% للدولة السورية، مع التزام باستثمار مئات الملايين في إعادة تأهيل المناجم. عقد تشغيل ميناء طرطوس (2019): تم توقيع عقد مع الشركة الروسية نفسها لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس 49 عاماً، مع التزام استثماري يتجاوز 500 مليون دولار لتوسيع وتحديث المرفأ.

خلاصة هذه المرحلة: انتقلت الدولة من نموذج الامتيازات قصيرة الأجل إلى عقود طويلة الأمد، مع تقاسم عوائد يميل لصالح المستثمر، نتيجة الحاجة الماسّة للتمويل في ظل العقوبات وتراجع الموارد.

المرحلة الثالثة: ما بعد التحرير. اتجهت الإدارة الجديدة في سورية إلى اعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تسييل الأصول العامة أداة رئيسية لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ على ملكية الدولة هذه الأصول. وقد تجسّد ذلك في سلسلة من العقود الاستثمارية التي شملت قطاعات النقل، الطاقة، والموانئ، عبر آليات حديثة مثل عقود BOT والامتيازات التشغيلية.

أحد أبرز هذه المشاريع كان تطوير مطار دمشق الدولي وتشغيله، حيث تم توقيع عقد بنظام البناء والتشغيل والنقل مع تحالف شركات بقيادة UCC القطرية، بقيمة استثمارية بلغت نحو أربعة مليارات دولار. يهدف المشروع إلى تحويل المطار إلى مركز إقليمي بمعايير عالمية، من خلال توسعة الصالات، تحديث أنظمة الملاحة الجوية، وربطه بشبكة النقل الحضري، مع ضمان عوائد مالية للدولة طوال فترة الامتياز.

وفي قطاع النقل البحري، تم توقيع عقد امتياز طويل الأجل مع شركة فرنسية لإعادة تأهيل وتشغيل ميناء اللاذقية، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار دولار. يشمل العقد تحديث الأرصفة، إدخال أنظمة مناولة حديثة، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء، بما يعزّز دوره مركزاً لوجستيّاً إقليميّاً. كما شهدت شبكة السكك الحديدية مشروعاً مهمّاً لإدارتها وتشغيلها من قبل تحالف شركات أوروبية وخليجية، باستثمارات تقارب ملياري دولار، بهدف إعادة تأهيل الخطوط المدمّرة وتحديث القطارات وإدخال أنظمة تحكّم متطورة، ما يضمن تحسين كفاءة النقل العام دون بيع الأصول.

إلى جانب ذلك، جرى توقيع عقود لإعادة تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة، مثل مصانع النسيج والإسمنت، من خلال عقود إدارة وتشغيل مع شركات خاصة محلية ودولية، بما يحقّق تسييلاً للأصول الصناعية من دون التفريط بملكيتها، مع ضمان حصة من الأرباح للدولة.

وفي قطاع الطاقة، أطلقت الإدارة الجديدة عقوداً لإنشاء (وتشغيل) محطّات كهرباء تعمل بالغاز والطاقة الشمسية بنظام BOT، باستثمارات تُقدّر بنحو سبعة مليارات دولار، ضمن خطّة لإعادة بناء المنظومة الكهربائية وإدخال مصادر الطاقة المتجدّدة، مع ضمان نقل الملكية للدولة بعد انتهاء مدة الامتياز. وتعكس هذه المشاريع تحولاً جوهريّاً في إدارة الأصول العامة، حيث انتقلت الدولة من نموذج الامتيازات الريعية طويلة الأجل إلى نموذج يقوم على الشراكة الاستثمارية، وتحقيق التوازن بين جذب التمويل الخارجي والحفاظ على الملكية العامة، مع التركيز على الشفافية والحوكمة.

التجارب الدولية في تسييل الأصول: تحليل مقارن

تفيد التجارب العالمية من الهند إلى البرازيل، ومن المكسيك إلى المملكة المتحدة، بأن تسييل الأصول يمكن أن يكون أداة فعّالة إذا ما تم تصميمه بعناية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، والشفافية، والاستدامة، والمرونة في التكيّف مع الظروف المتغيّرة.

• الهند، اعتمدت على نموذج إعادة تدوير الأصول من خلال تأجير الأصول العامة طويلة الأجل، مثل الطرق والمطارات، للقطاع الخاص. هذا النهج نجح في جذب استثمارات ضخمة وتحسين الكفاءة التشغيلية، لكنه واجه تحدّيات تتعلق بالمقاومة الاجتماعية والحاجة إلى أطر تنظيمية قوية. الدرس الأبرز من التجربة الهندية أهمية الإطار القانوني الواضح وإشراك المجتمع في المراحل المبكرة لتقليل المعارضة.

• البرازيل، ركّزت على الابتكار المالي من خلال ترميز الأصول واستخدام التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تقنيات البلوك تشين لتعزيز الشفافية. هذه التجربة أظهرت أن التكنولوجيا يمكن أن تقلّل من مخاطر الفساد وتزيد من ثقة المستثمرين، لكنها كشفت أيضاً عن ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتثقيف المستثمرين حول الأدوات الجديدة.

• المكسيك، اتبعت نهج الخصخصة الجزئية ببيع حصص في الشركات العامة مع الاحتفاظ بحقوق سيادية في القطاعات الاستراتيجية. هذا ساعد في تحسين كفاءة الشركات وزيادة الإيرادات، لكنه واجه مخاطر الاحتكار وضعف الرقابة، ما أدّى إلى بعض حالات الفساد. الدرس المستفاد هنا هو ضرورة وجود هيئات رقابية مستقلة وآليات صارمة للحوكمة.

• أما المملكة المتحدة فقد اعتمدت على عقود الامتياز طويلة الأجل في قطاعات مثل النقل والطاقة، مع التزام صارم بالشفافية. التجربة البريطانية نجحت في تحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات، لكنها أظهرت أن العقود طويلة الأجل قد تكون غير مرنة أمام التغيرات الاقتصادية، ما يبرز أهمية تضمين بنود مرونة وإجراء تقييمات دورية للأداء.

تحدّيات تستدعي الاتجاه نحو تسييل الأصول

في ظلّ ما تمرّ به سورية من تحدّيات اقتصادية واجتماعية عميقة، يبرُز موضوع تسييل الأصول أحد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية من دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. فمع تراجع الإيرادات العامة، وتزايد الحاجة إلى إعادة الإعمار، يصبح التفكير في أدوات تمويل مبتكرة ضرورة لا ترفاً.

بعد سنوات من النزاع، تعاني سورية من تدهور كبير في البنية التحتية، حيث تضرّرت شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب المرافق الصحية والتعليمية. هذا الواقع يفرض تحدّياً مزدوجاً: إعادة تأهيل ما تم تدميره، وتطوير بنية تحتية جديدة تلبي احتياجات السكان في ظلّ تغيّرات ديموغرافية واقتصادية عميقة. وفي ظلّ محدودية التمويل العام، حيث تذهب النسبة الكبرى من الموازنة إلى النفقات الجارية، يصبح من الصعب تخصيص موارد كافية للاستثمار في البنية التحتية. كما أن الاعتماد على التمويل الخارجي يواجه عقبات سياسية واقتصادية، مما يجعل تسييل الأصول خياراً واقعيّاً لتعبئة الموارد داخليّاً.

ينبغي اعتماد نماذج متنوعة للتسييل، مثل: التأجير طويل الأجل. عقود الامتياز. الابتكار المالي عبر ترميز الأصول. استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية

التحدّيات المالية ودور تسييل الأصول في سورية

توضح تقديرات الأمم المتحدة أن أكثر من 40% من البنية التحتية الحيوية في سورية تضرّرت منذ عام 2011، فيما تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار بما يتجاوز 400 مليار دولار (الأمم المتحدة، 2022). وفي تقرير للبنك الدولي صدر عام 2023، قُدّرت تكلفة إعادة الإعمار بعد الزلزال بـ 7.9 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، ما يعكس حجم التحدي المالي الذي تواجهه البلاد. في المقابل، لا تتجاوز الموازنة العامة للدولة سوى أربعة مليارات دولار، وهي بالكاد تكفي لتغطية النفقات الجارية، مما يجعل تسييل الأصول خياراً واقعيّاً لتعبئة الموارد داخليّاً.

مفهوم تسييل الأصول وأهميته

يُعدّ تسييل الأصول من الأدوات المالية والاستراتيجية التي تلجأ إليها الحكومات لتعزيز مواردها المالية دون اللجوء إلى بيع الأصول أو زيادة الأعباء الضريبية. وتكمن أهميته في كونه يحقّق توازناً بين الحفاظ على الملكية العامة وتحقيق عوائد مالية مستدامة، إضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول. فهو يتيح تحويل الأصول غير المستغلّة أو منخفضة العائد إلى مصادر دخل فعّالة من خلال آليات مثل: عقود الإيجار طويل الأجل، عقود الامتياز، الشراكات التشغيلية مع القطاع الخاص،

بما يضمن تدفّقاً ماليّاً مستمرّاً يمكن توجيهه لتمويل مشاريع تنموية أو سدّ فجوات تمويلية. كما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة، ويتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة تعزّز الكفاءة والإنتاجية.

الآليات المؤسّسية لتسييل الأصول في سورية

يتطلّب تأسيس آليات مؤسسية واضحة تضمن الشفافية والحوكمة. تبدأ هذه الآليات بـ: وضع إطار تشريعي متكامل من خلال قانون شامل لتسييل الأصول يحدّد الأهداف والآليات وأدوار الجهات المعنية. إنشاء هيئة مستقلة لإدارة هذه العمليات، تتمتع بالشفافية والمساءلة وتخضع لرقابة برلمانية وقضائية. إجراء جرد شامل للأصول العامة وتقييمها وفق معايير اقتصادية وفنية دقيقة. تصنيف الأصول إلى فئات تشمل: الأصول القابلة للتأجير، الأصول المناسبة للشراكات التشغيلية، الأصول الاستراتيجية غير القابلة للتسييل

كما ينبغي اعتماد نماذج متنوعة للتسييل، مثل: التأجير طويل الأجل. عقود الامتياز. الابتكار المالي عبر ترميز الأصول. استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية

ويُعدّ نشر جميع العقود والاتفاقيات على منصات إلكترونية عامة، واستخدام تقنيات مثل البلوك تشين لتتبّع العمليات المالية، من الركائز الأساسية لضمان النزاهة. كما يجب وضع سياسات لحماية المستهلك وتخصيص جزء من عوائد التسييل لبرامج الحماية الاجتماعية، حتى لا يتحوّل البرنامج إلى عبء على المجتمع.

آليات تطبيق نماذج تسييل الأصول

لتطبيق هذا النموذج بشكل عملي، يمكن اقتراح: إنشاء وحدة وطنية لتسييل الأصول ضمن وزارة المالية أو هيئة التخطيط. إعداد دليل وطني لتسييل الأصول يحدّد المعايير والإجراءات والنماذج، ويضمن الاتساق والشفافية. بناء قدرات وطنية في مجالات التفاوض، إعداد العقود، وتحليل المخاطر، بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التدريبية. إطلاق مشاريع تجريبية في محافظات مختارة لتقييم النموذج وتعديله قبل التوسّع

خيار مالي أم تحوّل إداري؟

في ضوء ما سبق، يبدو أن تسييل الأصول ليس مجرد خيار مالي، بل هو تحوّل في طريقة إدارة الموارد العامة، من نماذج تقليدية مثقلة بالبيروقراطية والقيود التمويلية، إلى نماذج أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

هذا التحوّل، إذا ما تم تبنّيه في سورية، يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق نحو إعادة بناء البنية التحتية بطريقة تشاركية، تدمج بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتعيد توزيع الأدوار والمسؤوليات بما يحقّق المصلحة العامة.

تسييل الأصول أم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

يبقى السؤال الأهم: هل تسييل الأصول الخيار الأفضل لسورية، أم أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تقدّم بديلاً أكثر فاعلية؟

يركّز تسييل الأصول على إعادة تشغيل الأصول القائمة من دون التخلي عن ملكيتها، ويعتمد على عقود تشغيل طويلة الأجل تضمن للدولة عوائد مالية مع الحفاظ على السيطرة. أما الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، فهي ترتكز على تقاسم المخاطر والعوائد بين الطرفين، وتشمل عادة تمويل مشاريع جديدة وبناءها وتشغيلها.

في السياق السوري، حيث البيئة الاستثمارية غير مستقرة والتمويل العام محدود، يبدو تسييل الأصول أكثر ملاءمة في المرحلة الحالية، لأنه يعتمد على أصول موجودة يمكن إعادة تشغيلها بكلفة أقل ومخاطر أقل، مقارنة بمشاريع الشراكة التي تتطلّب تمويلاً أوليّاً كبيراً وضمانات طويلة الأجل.

نبغي إدارة المخاطر بعناية من خلال: وضع سياسات حماية المستهلك لضمان عدم ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية. وتخصيص جزء من عوائد التسييل لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشّة

العلاقة بين تسييل الأصول ونماذج التشاركية

بالنظر إلى العلاقة بين تسييل الأصول ونماذج التشاركية بين القطاعين، العام والخاص، يمكن القول إن هناك تقاطُعاً واضحاً بين المفهومين، لكن لكل منهما منطلقاته وأهدافه وآلياته الخاصة.

تُبنى التشاركية غالباً على أساس تقاسم الاستثمار والمخاطر بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع جديدة. أما تسييل الأصول، فينطلق من إعادة توظيف الموجود، أي الأصول القائمة التي تمتلكها الدولة، وتحويلها إلى مصادر دخل عبر إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، من دون أن تفقد الدولة ملكيتها لها.

تميل التشاركية إلى أن تكون أداة لتوسيع البنية التحتية أو إنشاء مرافق جديدة، وغالباً ما تتطلّب تمويلاً مشتركاً أو ضمانات حكومية، بينما يركّز تسييل الأصول على تحسين كفاءة استخدام الأصول القائمة، وتحقيق عوائد مالية منها، من دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة من الدولة. ... من هنا، يمكن اعتبار تسييل الأصول شكلاً متقدّماً أو مكمّلاً للتشاركية، لكنه أكثر ارتباطاً بإدارة الموارد العامة وتحقيق الاستدامة المالية، لا بمجرد تنفيذ المشاريع.

معايير خاصة

في السياق السوري، حيث تعاني الدولة من ضعف في القدرة التمويلية، وتواجه تحدّيات في جذب الاستثمارات الجديدة، قد يكون تسييل الأصول خياراً أكثر واقعية ومرونة من التشاركية التقليدية، خاصة إذا ما تم تصميمه بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتضمن الشفافية، وتُشرك المجتمعات المحلية في الرقابة والتخطيط. فالدولة تمتلك مجموعة واسعة من الأصول غير المستغلة، سواء كانت منشآت عامة أو موارد بشرية أو أصولا رقمية، يمكن تحويلها إلى أدوات إنتاجية تدرّ دخلاً مستداماً من دون المساس بالملكية العامة. كما أن هذا النموذج يتيح للدولة التحرك ضمن هامش مالي أوسع، بعيدًا عن القيود المرتبطة بالتمويل الخارجي أو الديون السيادية، مما يمنحها قدرة أكبر على توجيه الموارد نحو أولويات التنمية الوطنية

ومع ذلك، فإن نجاح أي من النموذجين يتطلّب بيئة مؤسسية وتنظيمية ناضجة، وقدرة على التفاوض، ومتابعة دقيقة للعقود، لضمان عدم تحوّل هذه الأدوات إلى وسائل خصخصة غير مدروسة أو فقدان للسيادة على الأصول الحيوية.

كيف يمكن أن يشمل تسييل الأصول الموارد البشرية والمنشآت العامة؟...

الموارد البشرية ... يمكن استثمار الخبرات والكفاءات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي من خلال تقديم خدمات استشارية أو تدريبية بمقابل مالي، ضمن أطر قانونية تضمن الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

استخدام المنشآت العامة بعد الدوام... المدارس، الجامعات، المراكز الثقافية، وحتى المباني الحكومية يمكن أن تتحوّل إلى مصادر دخل إضافية عبر تأجيرها للفعاليات، الدورات التدريبية، أو الأنشطة المجتمعية في أوقات الفراغ، مع الحفاظ على وظيفتها الأساسية.

الأصول غير الملموسة ... مثل العلامات التجارية، البيانات الحكومية، والمنصات الرقمية، يمكن ترخيص استخدامها للقطاع الخاص أو الشراكات البحثية مقابل رسوم، مع ضمان حماية الخصوصية والملكية الفكرية.

خريطة طريق

يمثّل تسييل الأصول فرصة استراتيجية لسورية لتعزيز مواردها المالية وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، شريطة أن يتم تصميمه وتنفيذه وفق نهج متكامل يراعي الخصوصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويتطلّب ذلك خطوات عملية لضمان نجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها التنموية.

1. الإطار التشريعي والمؤسّسي: تبدأ الخطوة الأولى بوضع إطار تشريعي ومؤسسي واضح، من خلال صياغة قانون شامل لتسييل الأصول يحدّد الأهداف والآليات وأدوار الجهات المعنية، مع إنشاء هيئة مستقلة لإدارة هذه العمليات، تتمتّع بالشفافية والمساءلة، وتخضع لرقابة برلمانية وقضائية. هذا الإطار القانوني يشكّل الضمان الأساسي لتجنّب الفوضى وحماية الملكية العامة.

2. جرد الأصول وتقييدها: يجب إجراء جرد شامل للأصول العامة وتقييمها وفق معايير اقتصادية وفنية دقيقة، ثم تصنيفها إلى فئات تشمل: الأصول القابلة للتأجير، الأصول المناسبة للشراكات التشغيلية، الأصول الاستراتيجية غير القابلة للتسييل

هذه الخطوة تمنع القرارات العشوائية وتضمن توجيه الجهود نحو الأصول ذات الجدوى الاقتصادية العليا.

3. تصميم نماذج التسييل: يجب أن يتم تصميم نماذج التسييل بمرونة، إذ لا يوجد نموذج واحد يناسب جميع الحالات. لذلك، من الضروري اعتماد مزيج من الآليات مثل: التأجير طويل الأجل، عقود الامتياز، الابتكار المالي عبر ترميز الأصول، استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية. ويتيح هذا التنوع المرونة، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات.

4. الشفافية والحوكمة: تأتي الشفافية والحوكمة في صميم نجاح أي برنامج لتسييل الأصول، حيث يجب: نشر جميع العقود والاتفاقيات على منصّات إلكترونية عامة. استخدام تقنيات مثل البلوك تشين لتتبّع العمليات المالية وضمان النزاهة.

5. إدارة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية: تنبغي إدارة المخاطر بعناية من خلال: وضع سياسات حماية المستهلك لضمان عدم ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية. وتخصيص جزء من عوائد التسييل لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشّة حتى لا يتحوّل البرنامج إلى عبء على المجتمع، بل يكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.