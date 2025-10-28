تسليم رئيس سابق إلى العدالة

العدالة في العالم الواقعي لا تشبه العدالة في كتب القانون، وعظات رجال الدين، وقصائد الشعراء الذين يموتون باكراً.

هنا في العالم الواقعي تخضع العدالة، كما كلّ شيء، لحساباتٍ أخرى معقّدة وكثيرة، تحصل أحياناً، تحصل جزئياً، دلالياً، رمزياً، وأحياناً تحصل على نحوٍ مفرط، فتشطح عمّا يُبقي اسمها عدالةً.

تثور منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول مطالبات باستعادة بشّار الأسد ومحاكمته على جرائمه بحقّ الشعب السوري، وتتصاعد هذه المطالبات صدى لأحداثٍ معيّنة، مثل زيارة وفد عسكري من هيئة التدريب في الجيش الروسي إلى دمشق، ولقاء بين مسؤول سوري وآخر روسي على هامش اجتماع عالمي ما، والقبض على مساعد أول عمل في مفرزة على طريق إثريا بين عامي 2015 و2018، والكشف عن وثيقة بتنفيذ إعدامات جماعية، أو نقل جثث معتقلين من سجن إلى مقبرة جماعية، واكتشاف مقبرة جماعية. وقد بلغت ذروتها مع زيارة الرئيس أحمد الشرع موسكو، ولقائه بوتين في القاعة الخضراء بالكرملين. فيتصور الرأي العام السوري أن استعادة بشّار البند الوحيد، أو على الأقل الرئيسي، في جدول أعمال اللقاء.

هنا في العالم الواقعي، لم يسبق لدولة أن سلّمت رئيساً، أو ملكاً مخلوعاً. فشاه إيران لجأ إلى مصر بعد ثورة الخميني، وإدريس السنوسي ملك ليبيا لجأ بعد انقلاب "الثورة الجماهيرية" عام 1969 إلى بريطانيا، التي صمّت آذانها عن مطالبات معمر القذّافي بتسليمه، بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي تقول الحكايات إنّه كان يأكل معارضيه مع الأرز، لجأ إلى ساحل العاج بعد خلعه، ثم وجد ممرّاً آمناً إلى فرنسا، التي ظلّ فيها ورفضت تسليمه حتّى مات.

هل يفيد استحضار أمثلة أخرى؟ أظن ذلك. لعلّنا نرسم صورة أكثر واقعية لهذا الملف، وننشغل عنه بملفات أكثر إلحاحاً. لجأ ديكتاتور الفيليبين ماركوس إلى الولايات المتحدة، ولعلّ تجربة رئيس ألبيرو المخلوع، فوجيموري، تمثّل درساً للطغاة السابقين في خطط الهروب، فقد لجأ بعد خلعه إلى اليابان، التي التزمت بالعرف الدولي غير المكتوب، حتّى قرّر طوعاً أن يكون قريباً من بلده الأم، فذهب إلى تشيلي التي سلّمته إلى البيرو مباشرة.

عيدي أمين أشهر طغاة أفريقيا ورئيس أوغندا، ظلّ في منفاه في السعودية إلى آخر حياته، حتى إنّه أوصى أن يدفن في المدينة المنورة قريباً من قبر الرسول، لكن الحكومة السعودية قرّرت دفنه في جدة مكان إقامته، مثله مثل زين العابدين بن علي، أول رئيس خلعه الربيع العربي.

ديكتاتور قرغيزستان المخلوع باكييف ما زال في بيلاروسيا، وفاسد فنزويلا كارلوس بيريز في الولايات المتحدة، وعبد الله بوكرم رئيس الإكوادور في بنما، ويمكن أن نعدّد عشرات الطغاة المخلوعين، وأن نعود بالتاريخ ما نشاء، لنصل إلى النتيجة نفسها.

على العموم، بشّار الأسد جزء من ماضي سورية القاتم، وما تحتاجه سورية اليوم، هو الانشغال تماماً بالمستقبل، وألّا تضيع وقتها وجهد أبنائها بالماضي إلّا بالحد الذي يعني المستقبل. وقضية مثل تسليم بشّار الأسد ومحاكمته، يكفي أن ينشغل بها قاضٍ ومحامٍ وضابطَا شرطة، يتابعون ذلك مع الجهات الدولية، ومع الدول نفسها، ولننشغل نحن السوريين بمستقبلنا، ولنواجه تحدّياته الكثيرة.