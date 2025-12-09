تبادل الصدى عبر القارّات

لديّ عمّ، لم يحمل اسم نبي كإبراهيم أبي، ولا اسماً ناعماً ونبيلاً كمطانيوس عمّي، بل نزل عمّي "كاسر" إلى الحياة باسمٍ يحمله فلاحو الأحراش، تجّار الزيت والعرق، اسمٌ يفهمه الصيّادون. لهذا، عندما مات، اشتعلت سماء مقلس بالطلقات المرشوقة بلا توقف، وصاحت عمّتي ماري المكلومة: "قوصوله".

للأمانة، كان لكاسر من اسمه نصيب؛ فلاحٌ ذو بأس، قليل الكلام والهذر، لا يُظهر حناناً إلا للأطفال ولكلبته بيلا. أحبّنا عمّي قبل أن نكبر، لكنه لم يقبّلنا على وجوهنا، ولم يرفعنا في الهواء، بل كان يسمح لنا أن نرافقه إلى الأرض، وحين العودة أن نفترش حضنه. وكان حضنه واسعاً ورحباً؛ فـ"اللبيسة" والشروال يخلقان غيمة قماشية عملاقة تتّسع لأطفال العائلة كما تتّسع لبيلا "كلبته" كي تجلس على أطرافها. أحبّنا عمّي، ربّت على قاماتنا، ونادى نساء العائلة ليحضّرن لنا "الشنينة" الباردة من خضّة الفخار.

مثل كلّ الصيّادين، جلس عمّي كاسر لساعات يدكّ الخرطوش وينظّف فوهة "الجفت". وبعد العودة من سفراته الطويلة، لم يُقبّل بيلا يوماً، لكنه لطالما قال لها: "حيّيك"، كلّما أحضرت له طير الحجل الذي اصطاده للتو. عشق عمّي كاسر "بيلا" كأنها فتاة يعشقها، ولربما دلّلها بعيداً عن أعين من رأوه ككاسر فقط. عامل عمّي بيلا بوصفها شريكة رحلات ونديمة ليالي الصيد. كان يسأل إن كانت قد شربت أو أكلت، وهو الذي لم يسأل يوماً عن تلك الأمور "الأمومية" إلا إن تعلّقت بها. وعندما ماتت، شهدنا يوم حداد حقيقي عاشه هذا الكاسر الذي، إن شبّهته بشيء، تشبّه بصوّان جبالنا وببرد عزلتها.

يعشق الغرب قططه وكلابه، ونميل نحن، أبناء الهجرات الكبيرة وموجات اللجوء، للادعاء بأننا جئنا إلى هذا الغرام متأخّرين جداً. لكن من يطاوعه ضميره على هذا الاستخلاص القطعي، لم يكن يعرف عمّي كاسر، ولم يعرف كلبته "بيلا". لهذا، من لم يفهمنا، ولم يعش بيننا، سيصعب عليه أن يدّعي أننا لا نحبّ حيواناتنا الأليفة. أعيش في كندا، في بلدٍ يعشق حيواناته الأليفة. والأليف هنا لا يقتصر على القطط والكلاب، بل يفتح قوساً ليضيف نسخاً من عناكب متوحّشة، وأفاعٍ، وفئرانٍ محسّنة النسل، وتلك المخلوقات الزهرية ذات اللحم الكثير التي يليق بها القديد والملح الوفير، ولا اسم لها سوى الخنازير. لم يبهرني يوماً عشق الكنديين لحيواناتهم، إلا حين التقيت قبل سنوات بجون، رجلٍ أميركي اختار التقاعد في منزلٍ ريفيّ في كندا. عندها أدركت أن العالم أضيق مما نظن، وأن هذا الرجل أشبه بنسخةٍ من عمّي كاسر: لا يفلح الأرض، ولا يصطاد، لكنه يصنع كراسي خشبية بيديه العريضتين، ويعيش مع كلبته التي لا يقبّلها من فمها، ويحبّها كما يحبّ أحفاده. يبني لها بيتاً صغيراً تتدفّأ فيه، ولأحفاده منزلقات أفعوانية يتدحرجون عليها كقرود.

لا يضحك كثيراً، ولا يثرثر، لكنه إذا لمح دمعة خوف في عيونهم، أجلسهم في حضنه وربّت على ارتعادهم، ثم نادى كلبته وخرج معهم في نزهة إلى بستانٍ ربما كان بستان تفاح، وربما حقلاً صغيراً للقمح أو للدراق في بلدةٍ قريبة من غانانوك. في ذلك الاتساع الهادئ، قد يبدو هذا البستان كما لو أنه بستانٌ عمره عمّي كاسر بيديه حيراً حِيراً، في قرية سورية نائية، تدقّ مداميكه من حجارة الجبال، حيث يمشي جون برفقة أطفال العائلة وكلبتهم، بخطواته الواثقة وملامحه التي تذكّر برجال همنغواي الصيّادين. ما بينه وبين عمّي كاسر مسافة البعد بين رجلين يقف كلّ منهما على حافة العالم، لكن خطواتهما تتبادل الصدى عبر القارّات.