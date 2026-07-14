تأمّلات مُتخثّرة

أنتزع نفسي من "غرينيكا" بيكاسو، من الصراخ والأحصنة الغاضبة. اللوحة التي أعاد فيها رسم كلماته بالأبيض والأسود والرماديّ. كتب كلماته في مقالته "حكم فرانكو وأكاذيبه" 1937، يُخال لي أنّه يقصد حالنا المتحجّرة منذ ما ينوف عن عقد ونصف العقد، يقول: "صراخ أطفال، صراخ نساء، صراخ طيور، صراخ قطع خشب، صراخ حجارة قرميد، صراخ الأثاث والأسرّة والمقاعد والستائر والأوعية والقطط والأوراق، صراخ الروائح الصاخبة والدخان اللاذع في العنق، صراخ يُطبخ في المدفأة، وصراخ مطر العصافير التي تملأ البحر". ونحن، يجلجل صخب مواتنا وموتنا على تضاريس البلاد المقسّمة. وثانية وعاشرة أُحشَرُ في غرينيكا. يأتيني صخب الأطفال يلعبون في زقاقنا الشعبيّ الضيّق، وقد تحوّل إلى شجار مدوّ. والحارة لا تأبه. أحد الأولاد يحمل كرة قدم ويخبئها بين ذراعيه. يحرن، ويحتدم الشجار ويعنف، وتتصاعد الشتائم المقذعة، والتوعّدات المهدّدة. والحارة لا تأبه. هؤلاء الأولاد أبناء الحرب. أطرد من رأسي محتوى فيديوهات حديثة نشرها المنتصرون بتفاخر، لتدريب أطفال المدارس على القتال، قتال الآخر المختلف وحسب، كما وضّح فيديو آخر بصفاقة عدوانيّة. بغتة، يدٌ غضّة صغيرة تمسك بي مستنجدة، وأنا عالقة في غرينيكا. يا لأطفال الحروب ما الذي يفعله بكم أسياد الحروب وتجّارها. تنبثق ذكرى أحد أصدقائي، الرجل النبيل. يقول لي: "ما الذي فعلناه إذاً؟ كان مدرّساً يعشق مهنته. في بدايات الحرب، خُطف في بلدته الحدوديّة، طمعاً بفدية. في غرفة موصدة فارغة، أجلسوه على برد بلاطها، ورفعوا الغطاء عن عينيه. بعد أيام، سيقول له أحد الخاطفين من خلف لثامه السميك: "لست المستهدف، يا أستاذ". ثمّة وقع متفرّد لكلمة "أستاذ" حين ينطقها تلميذه، وحده المعلّم يشعر به. إنّما وقعه يومذاك، سقط على رأسه كالصاعقة: "يا لقسوة الاكتشاف. أترانا كنّا نحرث حقول الريح ونزرعها بالهباء؟". بعد فترة، سنعلم أنّ بيته في مسقط رأسه، نهب وأحرق. وعاجلاً، يأتي حين آخر، ليسقط "الأستاذ النبيل" صريعاً في قهره. كان بودّي، وقت هروب الديكتاتور الأسبق، أن أزور قبره لأخبره بزوال من خلخلوا وضع المعلّم وزعزعوا مكانته الرسوليّة. لكنّ بزوغ الأمل سرعان ما اجتُثّ. أستنجد بربّ الخلاص، فاليد الطفوليّة الغضّة عادت بمفردها تصرخ وتتمسّك بي، وآلام غرينيكا تحاصرني بجهاتنا الأربع الدامية المستباحة والغاطسة في مجازر متفرّقة، وانتهاكات فالتة صارخة. وطلّابنا في السويداء يُحرمون هذه السنة أيضاً من تقديم امتحانات الشهادتين الإعداديّة والثانويّة. ورعب بناتنا ونسائنا، من الخطف المتربّص بهنّ دوماً. والضياع تُنهب، وبيوتها تُحرق، وشبابها يُعتقلون أو يُقتلون، ويُهجّر أهلها، لكونهم مختلفين وحسب. ويعلو أكثر نعيق خطاب الكراهية المريع والمسكوت عنه. وسط ضبابيّة السلطة الانتقاليّة وتجاهلها التامّ للشعب المتشرذم. ويحرقني عويل الأهالي على فقد أبنائهم المدنيّين ضحايا تفجيرات دمشق. أحاول لجم السواد ينهش لغتي، فألوذ بإدغار موران، ونصيحته بضرورة عيش الحياة بشاعريّة. أعيشنا حياة؟ حسن، شبه حياة. فهل ثمّة شبه شاعريّة؟ ويا للمفارقة، إذْ يتساءل موران عن إمكانيّة إقصاء الوحشيّة وتحقيق تحضّر البشر، ومواصلة تطوّر الكائن البشريّ بناء على إنسانيّته، وإنقاذ البشريّة بتحقيق إنسانيّتها. خلص موران إلى هذه النصيحة بعد حربين عالميّتين، ونهوض بلاده من خرابها. بينما نحن اليوم نتخبّط في غرينيكانا خاصّتنا. أنتبه إلى خفوت أصوات شجار أولاد الزقاق، بدت كرتهم مقدودة من أسمالهم. ليتني أتفاءل كناظم حكمت بالمستقبل الأجمل، وبأنّ: "...أجمل الأطفال هم الذين لم يكبروا بعد. وأجمل الأيام تلك التي في انتظارنا".

