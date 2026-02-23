بين التفويض والقلق: البعثة الإندونيسية إلى قطاع غزة

- دعا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو قادة المنظمات الإسلامية لاجتماع لبحث إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة، مما أدى إلى تغيير في مواقف بعض المنظمات التي كانت تنتقد سياسته تجاه فلسطين. - رغم الدعم من بعض المنظمات، واجهت المبادرة انتقادات، حيث اعتبرها البعض عبثية في ظل دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وأعرب آخرون عن قلقهم من تعارضها مع مبادئ إندونيسيا المناهضة للإمبريالية. - تظل المبادرة محفوفة بالمخاطر بسبب غياب تفويض أممي واستقرار الأوضاع في غزة، مما يثير مخاوف من فشل المهمة وفقدان إندونيسيا لهويتها الأخلاقية.

قبل أيامٍ قليلة من إعلان استعداد إندونيسيا إرسال قوة حفظ سلامٍ إلى قطاع غزّة، استبق الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أيّ صخبٍ برلمانيٍّ أو شعبيٍّ بدعوة قادة المنظّمات الإسلاميّة في البلاد إلى اجتماعٍ خاصٍّ في القصر الرئاسي، استمرّ لما يربو على أربع ساعات، طرح خلالها مبرّرات انضمام حكومته إلى مجلس السلام الّذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبادرتها بإرسال آلاف الجنود الإندونيسيين إلى القطاع.

وقد أنتج الاجتماع الّذي حضره أكثر من 50 من قادة المنظّمات الإسلاميّة، من بينهم قادة مجلس علماء إندونيسيا، والمنظّمات النسوية الإسلاميّة، والمدارس الإسلاميّة الداخليّة، ومنظّمة المحمّدية العالمية، وغيرها من المنظّمات المؤثرة في الشارع الإندونيسي، انعطافًا حادًا في مواقف معظم المنظّمات المدعوّة، وتراجعًا عن تصريحاتها الهجومية السابقة الّتي طاولت سياسة الرئيس برابوو تجاه فلسطين، ما دفع وسائل الإعلام المحلية إلى القول بأنّ المنظّمات الإسلاميّة أعادت ضبط موقفها من فلسطين، من خلال تخفيف الانتقادات السابقة لقرار الرئيس بالانضمام إلى "مجلس السلام".

إذ صرّح الحاجّ يحيى ستاكوف، رئيس منظّمة نهضة العلماء؛ أكبر منظّمةٍ إسلاميّةٍ في البلاد؛ بأنّ المبادرة الحكومية قد تكون واحدةً من فرص إندونيسيا المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة أكثر في مساعدة فلسطين، مشيرًا إلى وعودٍ من الرئيس الإندونيسي "بأنّ كل ما تفعله إندونيسيا في المجلس سيتم بيقظة، ولن يحيد عن الهدف الأساسي بحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ومساعدته".

إندونيسيا تفقد هويّتها الأخلاقية حين تضطرّ إلى التوسّل والخضوع للأميركيين والإسرائيليين، حتّى لا يتدهور الاقتصاد الإندونيسي، ولا تفقد البلاد فرصتها في الانضمام إلى منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أمّا رئيس مجلس العلماء الإندونيسيين، وهو أعلى هيئةٍ للعلماء المسلمين في البلاد، الحاجّ أنور إسكندر، فقد أكّد دعم مجلسه للتوجّه الرئاسي ما استمرت إندونيسيا بالتزامها برفاه الشعب الفلسطيني، وحافظت على مبدأ "حلّ الدولتين"، وضمنت ألّا تؤدّي مشاركتها لأي احتلالٍ إسرائيليٍّ إضافيٍّ للمزيد من الأراضي الفلسطينية. وهو ما اعتُبر تراجعًا عن تصريحاتٍ سابقةٍ لمجلس العلماء دعت برابوو للانسحاب من مجلس السلام، واصفةً إياه حينها، بأنه "نمطٌ من أنماط الاستعمار الجديد".

على صعيدٍ حكوميٍّ، صرّح وزير الخارجية الإندونيسي، بأنّ الرئيس قد تعهّد للمنظّمات الإسلاميّة بـ"الخروج من مجلس السلام إذا فشل في التوفيق بين مهمّة إندونيسيا في تعزيز السّلام في قطاع غزّة ودعم استقلال فلسطين".

من الجانب الآخر، أعرب رئيس هيئة مجموعة الأقصى للعمل، محمّد أنصار الله، عن خيبة أمله إزاء التغيير المفاجئ في موقف رجال الدِّين، معتبرًا انضمام إندونيسيا إلى تحالف السلام وإرسالها قواتها إلى قطاع غزّة أمرًا عبثيًا، لا سيّما وأنّ سِجلّ الولايات المتّحدة حافلٌ بدعم إسرائيل والإضرار المتواصل بالحقوق الفلسطينية.

وحذّر أنصار الله من أنّ انضمام إندونيسيا إلى المجلس، خاصّةً مع غياب أيّ تمثيلٍ فلسطيني، سيضع البلاد وحكومتها في مأزق، وأنّ نجاح الرئيس برابوو في حشد العلماء وقادة المسلمين لدعم قراره ومبادرته يهدف إلى تحويل الرأي العامّ لصالحه، خصوصًا مع ما يتمتّع به قادة المنظّمات الإسلاميّة من تأثيرٍ كبيرٍ على جماهيرهم، وقدرتهم على تشكيل تفويضٍ شعبيٍّ للتوجّه الرئاسي.

في السياق نفسه، وصفت الناشطة في حقوق الإنسان، أنيسة تيريزيا، التوجّه الرئاسي بأنّه "بعيدٌ جدًا عن دستور الدولة لعام 1945، الّذي ينصّ على أنّ إندونيسيا دولةٌ مناهضةٌ للإمبريالية"، وتخلٍ عن مبادئ الرئيس سوكارنو؛ أوّل رئيسٍ لجمهوريّة إندونيسيا، الّذي طالما قال في خطاباته "ما دامت حرية شعب فلسطين لم تُسلَّم إلى الشعب الفلسطيني، فإن الشعب الإندونيسي سيبقى واقفًا في مواجهة استعمار إسرائيل"، معتبرةً أنّ هذا ما يجب أن تتمسّك به إندونيسيا للوصول إلى سلامٍ عالميٍّ حقيقيٍّ، وليس إرسال جنودها لنزع سلاح المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزّة، باسم مصالح الدولة الرأسمالية الأميركية.

إجماعٌ هشٌّ

أشار المدير التنفيذي لمعهد بيت المقدس، والمحاضر الباحث في معهد الدراسات الإسلاميّة بيزارو إدريس؛ في تفسيره للاجتماع الرئاسي وما تبعه على صعيد المواقف الشعبية والحزبية؛ إلى دور التطمينات الّتي حصلت عليها الأحزاب والمنظّمات من الرئيس في التحوّل لدعم إرسال القوّات إلى القطاع، لا سيّما تأكيد الرئيس اقتصار مهمّة القوّات على الجوانب الإنسانية والطبية، وعدم التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية، أو اتّباع أجندة إسرائيل والولايات المتّحدة. منوّهًا في الوقت ذاته إلى أنّ الأريحية البرلمانية الّتي يتمتّع بها الرئيس برابوو، وحصوله على دعم معظم الأحزاب، لم تحُل دون إثارة الجدل بشأن انضمام إندونيسيا إلى مجلس السلام، أو من الإجماع الهشّ على إرسال قواتٍ إندونيسية إلى القطاع، خصوصًا أن أحزابًا عدّةً انتقدت عدم وجود تمثيلٍ للسلطة الفلسطينية أو حماس في المجلس، ما أثار مخاوفها بشأن عدالته وأجندته.

يرتبط ذلك، وفق الباحث بيزارو، أيضًا بضبابية المعلومات، إذ لم تقدم الحكومة الإندونيسية معلوماتٍ كاملة وشفّافة وواضحة حتّى الآن، خصوصًا في ما يتعلق بتفويض القوات الإندونيسية في القطاع وولايتها. فعلى الرغم من إعلان القوات المسلحة الوطنية أنّ بعثتها ستقتصر على وحداتٍ هندسيةٍ، وكوادر طبّيةٍ، تتولّى مهام إعادة الإعمار والدعم الصحي، إلّا أنّ شحّ المعلومات الموجّهة للرأي العامّ، وعدم صدورها ضمن مؤتمرٍ صحفيٍّ مباشرٍ، يضاعف من قلق الرأي العامّ والمستويات السياسية والأكاديمية من أن تتضمن المهمة نزع سلاح حماس.

ينسحب ذلك أيضًا على قدرة القوّات المسلّحة الإندونيسية على وقف الهجمات الإسرائيلية، إذ يستشهد الباحث بتجربة القوات الإندونيسية في لبنان، وعدم قدرتها على اتّخاذ أي إجراءٍ فعّالٍ إثر تعرُّضها لهجومٍ إسرائيلي هناك، رغم نشرها قوّات حفظ سلام، ما يثير مخاوف من أنّ إرسال قواتٍ إلى قطاع غزّة قد يُعرّضها لموقفٍ مماثلٍ من الضعف ومن دون تحقيق هدفها المنشود.

لكنّه يرى إمكانيةً لتحقيق تأثيرٍ من نوعٍ ما، في حال استطاعت إندونيسيا تكوين تكتُّلٍ أو تحالفٍ مع الدول المسلمة داخل المجلس، مثل قطر وتركيا وباكستان والسعودية، وهو ما يتوقّعه الشعب الإندونيسي من حكومته، وما أثاره الرئيس خلال لقائه مع علماء الدين والشخصيات الإسلاميّة، قائلًا: "بأنّه يريد إحداث تأثيرٍ من الداخل "عضوًا فاعلًا"، بدلًا من الاكتفاء بالمراقبة من الخارج".

أما البرلمانية السابقة واندا حميدة، فقد اعتبرت إرسال قوّاتٍ إلى القطاع مهمّةً محفوفةً بالمخاطر والفشل، خصوصًا في ظلّ عدم استقرار اتّفاق وقف إطلاق النار، وغياب تفويضٍ واضحٍ ومقبولٍ من الأمم المتّحدة، واستمرار الإبادة والدعم الأميركي لها، معبّرةً عن شكوكها في قدرة إندونيسيا التأثير على إسرائيل أو الولايات المتّحدة.

كدت مجددًا البرلمانية السابقة؛ الّتي شاركت يوم الجمعة الماضي في فعالية متضامنة مع فلسطين أمام السفارة الأميركية في جاكرتا؛ أنّ إندونيسيا تفقد هويّتها الأخلاقية حين تضطرّ إلى التوسّل والخضوع للأميركيين والإسرائيليين، حتّى لا يتدهور الاقتصاد الإندونيسي، ولا تفقد البلاد فرصتها في الانضمام إلى منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بالمحصلة، تبدو موازنات الحكومة الإندونيسية، وسعيها إلى تقديم نفسها شريكًا موثوقًا ومُبادرًا يُعتدّ به بالغة الحساسية والخطورة، داخليًا وخارجيًا، فما بين رأيٍ عامٍّ مترقِّبٍ وثابتٍ في عدائه للسياسات الإسرائيلية، ومنظّماتٍ تمنح الحكومة نافذة فرصٍ مشروطةٍ، وواقعٍ ميدانيٍّ في قطاع غزّة لا يشي باستقرارٍ من أيّ نوع، تبدو مبادرة إرسال قواتٍ إندونيسية أقرب إلى الغرق في رمالٍ متحرّكة منها إلى مبادرةٍ لتحقيق الاستقرار.