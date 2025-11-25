بين اشتباكات "قسد" والجيش... قرى مهجّرة ومدنيون يصارعون الموت

عقب 11 يوماً من هروب بشّار الأسد وسقوط نظامه، وبينما كان السوريون يحتفلون بنهاية حقبة وبداية أخرى جديدة، تسبب قصف راجمات الصواريخ التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتهجير سكان القرى الواقعة غرب سدّ تشرين، البعيدة عنه بمسافة تتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلومترات.

جاء القصف الذي أطلق من قواعد قسد المتمركزة عند السد ردّاً على تقدم قوات "فجر الحرية" باتجاهها، بعد عدة أيام من خروجها من مدينة منبج التي تقع شمال غرب السد بمسافة 15 كيلومتراً، وذلك بهدف إفراغ القرى المحيطة بالسد من سكانها، وتحويلها إلى طوق أمني يؤمن لها الحماية.

عقب توقيع مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع في دمشق اتفاق مارس، انتشرت مشاعر الفرح بين شريحة واسعة من السوريين

القرى التي هُجر سكانها بقوة القصف، تمتد على شريط بمسافة ثمانية كيلومترات، يمتد من السلسلة الجبلية جنوباً حتى قرية السعيدين شمالاً، ويضم حوالي 20 قرية، منها: الشاش، خربة خالد، الحج حسين، المصطفى الحمادة، السعيدين، القشلة، حويجة الذرة، يوسف باشا وخربة تويني وغيرها.

في ذلك اليوم، في 19 من ديسمبر/ كانون الأول، وبعد انقطاع الكهرباء في قرية المصطفى الحمادة، توجّه محمد الكساب أبو بلال إلى منزل ابن أخيه، الذي يمتلك جهاز توليد كهرباء يعمل بالطاقة الشمسية، لشحن هاتفه ومتابعة الأخبار الجارية في سورية. جلس الاثنان القرفصاء متكئين على الجدار حوالي الساعة الثانية ظهراً، كانا يقلبان هاتفيهما ويتابعان آخر المستجدات في سورية، حين قال له ابن أخيه: "عطيني تلفونك أوصلو بالشبكة"، قاصداً الإنترنت الأرضي (الواي فاي)، يتذكر أبو بلال الموقف جيداً، عندما مدّ يده وناول ابن أخيه الهاتف، في تلك اللحظة سقطت القذيفة فوقهما مباشرة. أصابت إحدى شظايا القذيفة رقبة ابن أخيه فقطعت أوتارها، وأصابت شظية أخرى خاصرته واخترقتها ومزّقت أحشاءه. يصف أبو بلال المشهد قائلاً: "ما حدث كان مثل لمح البصر، صحت عليه: تشاهد، تشاهد!" ثم يضيف: "الحمد لله، رفع أصبعه وتشاهد (نطق بالشهادتين)".

توفي ابن أخيه فايز حسين الكساب البالغ 30 عاماً، تاركاً خلفه أربعة أطفال. أما أبو بلال، فقد أصابته شظيةٌ وقطعت أوتار ركبته اليمنى، وقطعت يده اليسرى التي كان يسندها فوقها، مما سبب له شللاً كاملاً في ساقه اليمنى.

أبو بلال 47 عاماً، يؤكد: "قريتنا لم يكن فيها مسلحون"، ويضيف: "كان القصف عشوائياً يهدف إلى تهجير سكان القرى". ومن منزله الثالث بعد نزوحه مع عائلته المؤلفة من ثمانية أفراد، يقول إنهم لم يتوقعوا ما حدث، إذ كانت المنطقة الساخنة تبعد عنهم نحو ثلاثة كيلومترات، وأنهم اعتقدوا في ظل التحول الكبير الذي شهدته سورية بعد سقوط النظام وتحرير العاصمة دمشق، أن تحرير السد بات مسألة وقت لا أكثر، وأنه سوف يحدث خلال الأيام المعدودة القادمة.

إلى جوار تلك القرى، تمتد سلسلة من المداجن لتربية الطيور، التي لم تكن المعارك ضمن حسابات أصحابها أو توقعاتهم. أحدهم الشاب خالد محمد خير الجاسم، من قرية السعيدين، يبلغ 23 عاماً، متزوج ولديه طفلة. عاد مع والدته في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، بعد خمسة أيام من قصف القرى وتهجير أهلها، بعد تقدم فصائل فجر الحرية نحو السد، ما جعله يعتقد أن إخراج قسد من السد نهائياً بات قريباً، ليتوجه إلى مزرعته في محاولة لإنقاذ الطيور التي يقوم بتربيتها، وبينما كان يقوم بسكب الماء للطيور في أحواض الشرب، شنت عناصر قسد هجوماً معاكساً، فأصيب خالد برصاصة قنّاص في رأسه أردته قتيلاً على الفور، قبل أن تتقدم مجموعة مسلّحة تابعة لقسد نحو المدجنة، وتمنع المسعفين من الوصول إليه، فيما كانت والدته تصرخ وتبكي إلى جواره. وبعد نقل جثمانه، لم يجرؤ أحد على محاولة التسلل إلى المداجن أو القرى التي تحولت إلى حزام أمني يطوّق السد، حتى جاءت اتفاقية 10 مارس 2025.

عقب توقيع قائد قسد مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع في دمشق الاتفاقية، وانتشار مشاعر الفرح بين شريحة واسعة من السوريين، عبّرت عن سعادتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما خرج آخرون في احتفالات شهدتها مدينة الرقة ومناطق أخرى تحت سيطرة "قسد، عاد الأمل إلى سكان تلك القرى، ومعه عادت محاولاتهم من أجل العودة إلى بيوتهم.

كان الشاب علي الكساب أحدهم، لكنه لم يكن يعلم أن منزله قد لُغّم، وأنه سيقضي نحبه فيه، وما تزال جثته تحت أنقاض منزله كما روى سكان القرية النازحون. وعاد الشاب حسين الحامد، المعروف في تلك القرى باسم حسين الحلاق، نسبة لمهنته، إلى قريته حويجة الذرة، لكنه اختفى، إلى أن عثر صيادون على جثته مرمية قرب النهر، مصابة بطلقة في الرأس.

فقد أصحاب تلك القرى التابعة لناحية أبو قلقل (عدد سكانها والقرى المحيطة بها 77 ألف نسمة بحسب إحصاء 2004)، عشرات من أبنائهم منذ اندلاع الاشتباكات بين "قسد" وفجر الحرية، ولاحقا بين "قسد" والجيش السوري، منهم من قتل بالقصف ومنهم من قتل قنصاً ومنهم من انفجرت به الألغام، وآخرون جرت تصفيتهم ميدانياً، ومعتقلون ما يزال مصيرهم مجهولاً بعد أن رفضوا مغادرة منازلهم.

عاشت تلك القرى المحيطة بسد تشرين قبل ذلك في عام 2015 جحيم الحرب قبل تحرير منبج من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث دارت في مناطقهم اشتباكات عنيفة بين التنظيم و"قسد"، استمرّت عدة أشهر، شكلت خلالها قراهم خط التماس الفاصل بين الطرفين، ما تسبب في دمارها تماماً، قبل أن يقوموا ببنائها وإصلاح ما تهدّم منها. ويعيش اليوم سكانها نزوحاً مستمراً.

يشتكي النازحون من سكان تلك القرى إضافة إلى انقطاع موارد رزقهم، إذ كانوا يعملون إما بصيد السمك من ضفاف النهر أو تربية الأغنام أو تربية الطيور أو الزراعة، من عدم تطلع المسؤولين إلى معاناتهم، ومن شح الموارد التي يوزعها عليهم الهلال الأحمر، خاصة من أصيب منهم بإعاقات دائمة، ولم يعد يستطيع العمل لتأمين قوت يومه وأبنائه، ولم يحظَ حتى اللحظة برعاية خاصة، إضافة للأيتام الذين فقدوا معيلهم ويعيشون ظروفاً صعبة بعيداً عن قراهم.

حاول الصيدلاني إجراء تنفس اصناعي له، فلاحظ الدم يسيل من تحت إبطه. كانت رصاصة قد اخترقت صدره واستقرت في قلبه ليبقى نائما إلى الأبد

دير حافر

تقع مجموعة أخرى من القرى في منطقة دير حافر في منتصف المسافة بين قرى سد تشرين ومدينة حلب التي تبعد عنها تجاه الغرب مسافة 54 كيلومتراً، بالقرب من مدينة دير حافر التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، تتمركز قواتها في قرية رسم الكروم شمال المدينة، على بُعد سبعة كيلومترات من بلدة رسم حرمل الإمام، الواقعة مباشرة إلى الشمال من الساقية، التي تشكّل خطاً فاصلاً بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق "قسد"، والتي عدد سكانها خمسة آلاف شخص حسب تعداد العام 2004، تشهد هي الأخرى مأساة القصف المستمر ومأساة نزوح سكانها.

مع انطلاق عملية ردع العدوان ضد النظام السابق، اندلعت معارك في المنطقة بين قوات غرفة عمليات "فجر الحرية" وقوات "قسد"، ما دفع سكاناً من القرى إلى مغادرة بيوتهم، وبعد توقيع اتفاق 10 مارس، عاد بعضهم إليها، ظنّاً منهم أن المعارك ولت إلى غير رجعة.

يقول يوسف عبد الرحمن: "بعد الاتفاق توقفت الاشتباكات مدة قصيرة، ثم عادت مناوشات خفيفة متقطعة"، ويضيف: "في تموز/ يوليو الماضي، اشتدت الاشتباكات، لكننا بقينا في بيوتنا على أمل أن تنتهي قريباً". وفي صباح 11 يوليو/ تموز، كان يوسف نائماً مع والدته وزوجته وأطفاله على الدكّة أمام إحدى غرف المنزل، حين اندلعت اشتباكات في الجهة المقابلة لهم، سُمع على أثرها صوت الرصاص، وشوهد وهو يرتطم بالأرض بجوارهم. ارتفعت صرخات الذعر بينهم، وهرعوا إلى داخل الغرفة مسرعين.

يستعيد يوسف الموقف قائلاً: "حمل ابني الكبير أخاه الأصغر وأدخله معه إلى الغرفة، ثم وضعه على الفراش وتركه نائماً". بعد نحو نصف ساعة، هدأت أصوات الاشتباكات، فقرّروا الخروج من الغرفة في ذلك اليوم الصيفي الحار. اقتربت الأم من طفلها لحمله، فوجدت يديه مرتخيتين لا تتحركان. ظنت في البداية أنه مصاب بتشنج، فأسرعوا به إلى الصيدلية القريبة. هناك، حاول الصيدلاني إجراء تنفس اصناعي له، فلاحظ الدم يسيل من تحت إبطه. كانت رصاصة قد اخترقت صدره واستقرت في قلبه ليبقى نائما إلى الأبد.

يقول والده يوسف: "عندما تقصف قسد من رسم الكروم باتجاه الإمام، الرصاص يرتفع ثم يهبط علينا"، ويضيف بحزن: "في تلك اللحظة، سبحان الله، فاتت الرصاصة بصدر ابني". كان ابنه عمر في الصف الأول الابتدائي، أما أخوه علي، فلم يبلِ حسناً في امتحان الثانوية العامة، وغادر القرية متجهاً إلى لبنان، أما والدته، فلم تتمكن من خوض امتحان الثانوية الذي أعدت له قبل أن تفقد ابنها الصغير.

يوسف العبد الرحمن مدرس ومدير مدرسة، يعيش اليوم مع سبعة من أفراد أسرته، في منزل بلا كهرباء ولا ماء، حوله مجموعة من المنازل المهدمة، بعد أن نزح مرّة أخرى إلى قرية المزبورة، وهو ما يجعل تنقله صعباً، إذ يضطر إلى إيصال بناته إلى مدرسة في قرية مجاورة، ثم يتوجه إلى عمله في مدرسة أخرى، قبل أن يعود إلى بيته في نهاية اليوم.

ويؤكد يوسف أن منزله القديم الذي طاولته الرصاصات، لا يوجد بجواره أي مقر عسكري، وبأن مخفر الشرطة القديم في حارته، خالٍ ولا يُستخدم من عناصر الجيش السوري.

يروي ميزر الحمود، وهو من سكان البلدة، أن زوجة أخيه حاجة أحمد الماجد، بعد وفاة زوجها عام 2022، أصبحت المعيلة لأطفالها الخمسة. وفي مطلع إبريل/ نيسان الماضي، بينما كانت تعمل في أرضها الزراعية على بُعد نحو سبعمائة متر من قرية رسم الحرمل الإمام باتجاه رسم الكما، سقطت قذيفة من راجمة صواريخ بقربها، وأصابتها شظية أردتها قتيلة على الفور، وصار أطفالها الخمسة أيتام الأم أيضاً.

يقول ميزر: "استهدفت منطقتنا عدة مرات بالطائرات المسيّرة وقذائف الراجمات والأعيرة النارية، رغم عدم وجود أي مقرات عسكرية بالقرب منا، فأقرب مقر يبعد عنا نحو كيلومتر واحد تقريباً". وعن سبب عدم مغادرتهم بيوتهم والابتعاد عن الخطر، يقول: "الأمل بانتهاء الاشتباكات يمنعنا من الرحيل، كما أن تجربة نزوحنا السابقة كانت قاسية. نحن أربعة إخوة مع زوجاتنا وأطفالنا، ولدينا أغنام تحتاج إلى مراعٍ".

الطفل عمر والسيدة حاجة، اثنان من بين سبعة ضحايا في بلدة رسم الحرمل الإمام التي هجرها معظم سكانها بسبب الاشتباكات المندلعة بين وقت وآخر.

عناصر الجيش السوري، ينتمي نسبة كبيرة منهم إلى المنطقة، لذلك يعتبرون منتسبيه أقرب إليهم من منتسبي "قسد"

الخفسة

ناحية الخفسة التي بلغ عدد سكانها والقرى التابعة لها 92 ألف نسمة حسب تعداد عام 2004، الواقعة في منتصف المسافة بين سد تشرين ودير حافر في ريف حلب الشرقي، لم تسلم هي الأخرى من القصف المتقطع براجمات الصواريخ الذي تطلقه قسد بين فترة وأخرى، والذي أصابها وأصاب بعض القرى المحيطة بها. أحد البيوت التي أصيبت في بلدة الخفسة بقذيفة صاروخية في 15 فبراير/ شباط الماضي، الساعة الثانية والنصف صباحاً، يملكه سطام السكري الذي توفيت زوجته على الفور، البالغة 50 عاماً، وأصيبت اثنتان من بناته بجروح بليغة، سيدرا عمرها 17 عاماً، قدَّر الأطباء في البداية أنها بحاجة إلى بتر قدمها، يقول والدها سطام "الله سلمنا الحمد لله وقدرنا نعالجها" وبتول عمرها عشرون عاماً، أصيبت في يدها وكتفها، ويحمد الله أنها سليمة رغم شعورها ببعض الآلام خاصة عندما تقوم برفع شيء ثقيل.

سطام يعمل سائق ميكروباص، كان في زيارة عند أقاربه في قرية أخرى عندما أصابت القذيفة سقف بيته، بعد سؤاله عن الأضرار المادية أجاب حامداً الله أنه كان يمتلك سيارته (ميكروباص) التي باعها بمبلغ 11 ألف دولار، عالج به بناته وأصلح داره المهدمة.

كانت زوجة سطام واحدة من ثلاثة أشخاص قضوا في الخفسة بسبب القصف، وبناته اثنتين من بين أكثر من عشرة جرحى أصيبوا في البلدة. إضافة إلى ضحايا في القرى المجاورة، وهم قتيلان في قرية الحبوبة، أحدهما مهندس استهدف بطائرة مسيّرة وهو يحاول إصلاح مضخة المياه، والآخر قتل بسبب قصف براجمات الصواريخ المتمركزة في قريتي غواص والبابيري، التي قتلت رجلاً آخر في قرية الكيارية، إضافة لضحايا آخرين قتلوا في أثناء مداهمات عناصر قسد لمنازلهم، وشابان وجدا مقتولين في مناطق سيطرتها.

جميع هذه المضايقات كما يروي الشهود، تسببت بنسبة نزوح تصل إلى 90% في قرى مثل: السعيد، حبوبة كبير، حبوبة صغير، البوخر، أبو حنايا وعباجة.

ناحية الخفسة والقرى المحيطة بها شهدت عدة مظاهرات سلمية عام 2011 بالتزامن مع مظاهرات في مدينة منبج التي تبعد عنها شمالا مسافة 35 كيلومتراً، وفي عام 2012 شهدت مواجهات بين الجيش الحر والنظام السوري، الذي استهدف البلدة بعد تحريرها بالطيران الحربي وتسبب بموجة نزوح عالية، قبل أن يبسط تنظيم داعش سيطرته عليها لاحقاً عام 2014 وأن يتسبب في هجرة أبنائها ممن قاتلوا في صفوف الجيش الحر، قبل إخراجه على يد قوات النظام السوري السابق عام 2017 بعد تقدمها إلى الخفسة بعد أقل من ثلاثة أشهر من احتلال مدينة حلب أواخر عام 2016، لتأمين خط الماء القادم من الخفسة إلى حلب، بقيت قوات النظام السوري تسيطر على البلدة، في حين سيطرت قوات قسد على القرى المحيطة بها، حتى انطلقت عملية "ردع العدوان" التي أسقطت النظام ودفعت بالكثير من سكان البلدة للعودة إلى بيوتهم، بالتزامن مع عمليات "فجر الحرية" وبعض كتائب "ردع العدوان" التي أجلت قوات قسد من القرى التي تحيط بالخفسة.

أخيراً، تعاني القرى في مناطق سيطرة "قسد"، كما هو الحال في القرى المقابلة لها، بحسب الشهادات، نزوحاً بسبب مداهمات عناصر قسد للبيوت وتفتيشها وتفتيش الهواتف الشخصية لسكانها، وقيامها بالعديد من الاعتقالات تحت ذريعة التعاون مع الطرف المعادي. الشهادات أضافت أن نسية كبيرة من عناصر الجيش السوري تنتمي إلى المنطقة، لذلك يعتبرون منتسبيه أقرب إليهم من منتسبي "قسد"، ويعتقدون أن هذا يدفعهم لتجنب قصف السكان المدنيين خلال الاشتباكات قدر المستطاع، لذلك من المتعارف عليه أن ضحايا القصف هم ضحايا قسد، باستثناء ضحايا مدنيين سقطوا في قرية أم تينة بجوار دير حافر، تبادل على أثرها الجيش السوري و"قسد" الاتهامات بالمسؤولية عنها.