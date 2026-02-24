"بيعمل السبعة وزَمّْتها"

لم يحصل كثيراً أن قدّم السوريون أنفسهم شخصيات منغمسة بالصناعات الرفيعة المكلفة. فبالرغم من مطبخنا الغني المعقّد لم يحضروا كطهاة عالميين. على الرغم من استئثارنا بماركات مسجّلة للوردة الدمشقية والياسمين وزهر الليمون، لم تضع البلاد هويتها "الوردية" في قارورة عطر. لم يحصل كما ينبغي أن يحصل أن منحت العالم، بصناعاتها المتقنة والأصيلة للأقمشة من حرير ودامسكو وبروكار، مصمّمي أزياء رفيعي الذوق والموهبة. اعتادت السلطة بذاكرتها المكوّنة من اشتراكية خربة وفساد مقيم ألا تقارب مفاهيم الرفاهية، وألا تدعمها أو تحتفي بها خوفاً من خيانة قيمها اللاقيمية. والآن يكفي خبر واحد ليكسر القاعدة ويغرق القلب بالسعادة وبالفخر أيضاً. هل تعرفون من هو رامي العلي، ابن دير الزور؟

هو أحد أبرز مصممي الأزياء العرب في مشهد الـHaute Couture العالمي. بدأ مسيرته من دمشق قبل أن ينتقل إلى الإمارات في مطلع الألفية، حيث أسّس داره في دبي عام 2001، ومنها فتح طريقه إلى عواصم الموضة. صار اسمه حاضراً على منصات باريس للأزياء الراقية، مشاركاً بانتظام في أسبوع الهوت كوتور، وهو إنجاز نادر لمصمم عربي مستقل. ارتدت تصاميمه نجمات عالميات وشخصيات ملكية، وتحوّلت داره إلى علامة معروفة بالدقة الحِرفية والترف الهادئ.

تستلهم تصاميمه الذاكرة البصرية السورية والشرق أوسطية: زخارف العمارة الدمشقية وانسياب الضوء من النوافذ القديمة مخلوطة بتفاصيل ومنمنمات الأقمشة التراثية للبروكار. تُقدَّم خارج وظيفتها النوستالجية، بل تُعاد صياغتها بلغة عالمية معاصرة. في الإمارات وجد ما لا يتوافر عادةً في البلدان المأزومة: بنية تحتية للصناعات الإبداعية، سوقاً للترف، وفضاءً يسمح للأقمشة أن تتنفس وللحرفة أن تزدهر.

أما عرضه في باريس 2026 فشكّل بياناً جمالياً كاملاً عن معنى الفخامة اليوم. اختار رامي العلي أن يبتعد عن البهرجة السهلة المباشرة، وقدّم ما وصفه المختصون بالترف المنضبط الهادئ، حيث تقوم تصميماته على فكرة الانضباط الواعي داخل ما يبدو فوضى عضوية. الفساتين بدت من بعيد شديدة الصفاء والبساطة، لكن الاقتراب منها يكشف طبقات كثيفة من العمل الحِرفي: تطريزات تتحرك كما لو كانت كائنات بحرية، طبقات أورغنزا مقصوصة بدقة ليزرية، وأقمشة تتدرج ألوانها مثل الضوء حين يخترق الماء. استعار من البحر تكوينات الأصداف وإحساس الرغوة وملمس وقوام المرجان، وأتاح للمبهورين بعوالم تصميماته الغوص في عمق تجربة فتية بشباب نابض ومخيلة تضخ حياة وابداعاً.

لم تكن منصات العروض العالمية وحدها التي احتفت بتصميمات رامي العلي، بل انتقلت بها إلى السجادة الحمراء حيث تُصنع الصورة العالمية للترف والجمال، حيث ارتدت تصاميمه بيونسيه، جينيفر لوبيز، أمل كلوني، هيلين ميرين، نعومي كامبل، إيفا لونغوريا، شارون ستون، وفان بينغبينغ. أسماء تنتمي إلى عمق الصناعة البصرية العالمية، فالإطلالات تحمل أكثر من بيان جمالي، بل تمثل إعلاناً عن تبنٍّ لرؤية جمالية وأحياناً، وليس دائماً، سياسية. في هذا الفضاء المنظور تقدم تصميماته لغةً حداثية خارج الحدود: لحظة ضوء، وعدسة، وذاكرة جماعية تتناقلها الشاشات. حين تدخل تصاميم رامي العلي المشهد العالمي، تدخل منسوجة بقطعة قماش فاخرة، جاءت من ذاكرة بعيدة لتصبح جزءاً من الأرشيف البصري للعالم المعاصر.

في سورية لطالما قيل عن المرأة المنفلتة من عقال المجتمع إنها "بتعمل السبعة وزَمّتها"، حيث فتحة الصدر كالرقم سبعة، وما تحته مشدود لتأكيد الجرأة وإعلان التحدّي للسائد. يصلح هذا المثل الشعبي اليوم استعارة لما نريده من السوريين في حلّهم وترحالهم: أن يفتحوا مخيّلتهم، أن ينطلقوا، ألا يتركوا باباً مغلقاً من دون كسره. وأن يعملوا، حيثما وجدوا، السبعة وزَمتها.